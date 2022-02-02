Россия перебрасывает на юг и запад страны технику Росгвардии, - Conflict Intelligence Team

Техника из Архангельска и Тульской области едет на юг и запад без номерных знаков.

Об этом говорится в материале журналистов Conflict Intelligence Team (CIT), сообщает Цензор.НЕТ.

Речь идет о технике Войск национальной гвардии РФ, входящих в состав Росгвардии.

БРТ-80, бронированные автомобили и военные грузовики с ее символикой были замечены на железной дороге в Архангельской области. Эшелон следует на север, на технике нет номеров.

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На Тульщине сняли автоколонну с грузовиками "Урал-4320" и бронированными автомобилями, а также автозаками.

"Подобный переброс ВНГ достаточно нехарактерен. В случае попытки масштабного нападения на Украину с занятием и хотя бы временной оккупацией территории ВНГ могут использовать для контроля занятых населенных пунктов и линий поставок, а также антипартизанских действий. Подобный опыт по крайней мере часть бойцов могли получить на территории Сирии", – пишут журналисты Conflict Intelligence Team.





