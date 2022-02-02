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Новости Война
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Россия перебрасывает на юг и запад страны технику Росгвардии, - Conflict Intelligence Team

Россия перебрасывает на юг и запад страны технику Росгвардии, - Conflict Intelligence Team

Техника из Архангельска и Тульской области едет на юг и запад без номерных знаков.

Об этом говорится в материале журналистов Conflict Intelligence Team (CIT), сообщает Цензор.НЕТ.

Речь идет о технике Войск национальной гвардии РФ, входящих в состав Росгвардии.

БРТ-80, бронированные автомобили и военные грузовики с ее символикой были замечены на железной дороге в Архангельской области. Эшелон следует на север, на технике нет номеров.

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На Тульщине сняли автоколонну с грузовиками "Урал-4320" и бронированными автомобилями, а также автозаками.

"Подобный переброс ВНГ достаточно нехарактерен. В случае попытки масштабного нападения на Украину с занятием и хотя бы временной оккупацией территории ВНГ могут использовать для контроля занятых населенных пунктов и линий поставок, а также антипартизанских действий. Подобный опыт по крайней мере часть бойцов могли получить на территории Сирии", – пишут журналисты Conflict Intelligence Team.

Россия перебрасывает на юг и запад страны технику Росгвардии, - Conflict Intelligence Team 01
Россия перебрасывает на юг и запад страны технику Росгвардии, - Conflict Intelligence Team 02
Россия перебрасывает на юг и запад страны технику Росгвардии, - Conflict Intelligence Team 03

Автор: 

россия (96231) техника (1753)


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Топ комментарии
+28
Технику и мясо разместили, теперь размещают карателей.
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02.02.2022 17:45 Ответить
+26
Ну а куди ж без заградотрядов. ДидЫ так і ваєвалє.
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02.02.2022 17:55 Ответить
+26
Макс! Тут мені іншу штуку підказав товариш! "Автозаки" - не для наших людей! А для відловлювання дезертирів! Бо коли з поля бою потягне запахом горілого м"яса то побіжать "духовноскрепні" додому Саме для цього туди стягують Росгвардію - для "заградотрядов" А в "автозаки" будуть збирать втікачів у тилу
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02.02.2022 18:18 Ответить
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Чем ответит Зеля?
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02.02.2022 19:09 Ответить
сложный вопрос: холодцем или шашлыком
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02.02.2022 21:58 Ответить
Не сцы РАБссиянцы...Джавелинов и Стингеров с Байрактарами на вас Хватит...Крысы позорные...
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02.02.2022 19:11 Ответить
хунта ми чи ні, врешті решт! Звичайно, що вносити сире добриво у вигляді бурятів та ординців не зовсім корисно для приватного господарства... але! це все стосується лише сирих ординців.

Далі піде про правильне приготування добрива з сирого ординця. Як всі ми добре знаємо жоден ординець не має сміливості без добрячої кількості глоду, а глод це спирт, що тече по жилах.. от переш ніж вносити добриво у землю поперше запевниться, що добриво очищене від вогнепальної зброї, якщо в добрива є гвинтівка - її краще закопувати окремо, під грушами попередньо законсервувавши для нащадків. По друге. Щоб вийшло добряче добриво - на одного окупанта потрібно не менше 400 -500 кг древисини. Викладаєте майбутнє добриво на дрова підпалюєте. Завдки глоду у жилах горітиме воно непогано...час від часу підкидаєте дровиняки та дубки. На хороше добриво для домашнього господарства потрібно не менше доби часу. Тільки приготовлене за усіми правилами добриво зможе принести хоч якусь користь на цій землі.

Хунта.
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02.02.2022 20:41 Ответить
ИХТАМННЕТов Путлера на Данбассе нет... Не парьтесь..верьте фюреру РАБссии...ВАС НЕТ...
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02.02.2022 19:13 Ответить
Уже нет. ПС. Ане исчё этава не знают.
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02.02.2022 19:34 Ответить
омон тот что бабок гоняет едет металл здавать?
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02.02.2022 19:16 Ответить
В другу Світову кацапів врятували США, звісно, дарма. А от зараз... Венесуельці за кацапів воюватимуть, чи хто?
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02.02.2022 19:17 Ответить
Если уже и внутренние войска ( росгвардию) подтягивают,( как последний резерв) значит все таки войны не миновать. Плохой сигнал.
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02.02.2022 19:24 Ответить
Значит ваевать уже нечем. 150000 трупов мардовских людоедов и пистец пида рассии.
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02.02.2022 19:36 Ответить
Прорядив росгвардейце у путена не останется защиты даже от ватно электората который его до дыр зацелует
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02.02.2022 20:12 Ответить
Для своих ватников у него есть пехотинец Кадыр со своей "дикой дивизией"
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02.02.2022 20:15 Ответить
Ага! путен именно им и доверит свою охрану. Что еще есть из идей?
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02.02.2022 20:17 Ответить
Ну доживем до числа 15 марта то возможно увидим.
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02.02.2022 20:19 Ответить
Это, типа, расстрельных дел мастера едут.
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02.02.2022 19:33 Ответить
Не сырье для мыла и удобрений.
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02.02.2022 19:37 Ответить
Ну эти получат по полной программе если что, это знатные вояки для разгона бабок и пионэров, будущие жертвы партизан😁
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02.02.2022 19:36 Ответить
Надо только текст убойный на грудь придумать - шоб и смешно и страшно одновременно было..
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02.02.2022 20:24 Ответить
это те что нападать не собираются на УКРАИНУ.... киздят и не краснеют даже .так нагло врут скоты ((
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02.02.2022 19:47 Ответить
заградотряды ??
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02.02.2022 19:55 Ответить
Друзі, досить жартів. До цього треба відноситись серйозно. Це нагадує вам щось. Мені нагадали ось це. Айнзацгрупи (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Einsatz - введення до бою) - оперативні військово-розвідувальні частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%94 Служби безпеки (СД) , створені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 німецьким https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC нацистським керівництвом в рамках військ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1 СС для ліквідації населення, знищення військовополонених на окупованих територіях.
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02.02.2022 20:01 Ответить
Спокуха! Это агония от беспомощности. Немытые начали понимать, что стратегически проигрывают и при чем с ускорением!
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02.02.2022 20:15 Ответить
Фіни збираються повертати свої території, чи дивляться на Китай?
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02.02.2022 20:13 Ответить
Полицаи едут. Ещё не знают, что у нас тоже берёзки есть. Развесим и таблички прибьём.
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02.02.2022 20:23 Ответить
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02.02.2022 20:23 Ответить
Ещё надо налоговиков к границе переместить, чтоб налоги собирать, федеральную миграционную службу, чтоб прописки выдавать и рыбнадзор. Как только появится рыбнадзор, значит они уже окончательно укомплектовались для нападения.
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02.02.2022 21:33 Ответить
Маловато будет. Украине на строительство экономики много металла понадобиться.
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02.02.2022 21:41 Ответить
Боря, будь добр, подкинь нам еще своих зачьотных гранатометов NLAW
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02.02.2022 22:01 Ответить
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