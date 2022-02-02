Россия перебрасывает на юг и запад страны технику Росгвардии, - Conflict Intelligence Team
Техника из Архангельска и Тульской области едет на юг и запад без номерных знаков.
Об этом говорится в материале журналистов Conflict Intelligence Team (CIT), сообщает Цензор.НЕТ.
Речь идет о технике Войск национальной гвардии РФ, входящих в состав Росгвардии.
БРТ-80, бронированные автомобили и военные грузовики с ее символикой были замечены на железной дороге в Архангельской области. Эшелон следует на север, на технике нет номеров.
На Тульщине сняли автоколонну с грузовиками "Урал-4320" и бронированными автомобилями, а также автозаками.
"Подобный переброс ВНГ достаточно нехарактерен. В случае попытки масштабного нападения на Украину с занятием и хотя бы временной оккупацией территории ВНГ могут использовать для контроля занятых населенных пунктов и линий поставок, а также антипартизанских действий. Подобный опыт по крайней мере часть бойцов могли получить на территории Сирии", – пишут журналисты Conflict Intelligence Team.
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Далі піде про правильне приготування добрива з сирого ординця. Як всі ми добре знаємо жоден ординець не має сміливості без добрячої кількості глоду, а глод це спирт, що тече по жилах.. от переш ніж вносити добриво у землю поперше запевниться, що добриво очищене від вогнепальної зброї, якщо в добрива є гвинтівка - її краще закопувати окремо, під грушами попередньо законсервувавши для нащадків. По друге. Щоб вийшло добряче добриво - на одного окупанта потрібно не менше 400 -500 кг древисини. Викладаєте майбутнє добриво на дрова підпалюєте. Завдки глоду у жилах горітиме воно непогано...час від часу підкидаєте дровиняки та дубки. На хороше добриво для домашнього господарства потрібно не менше доби часу. Тільки приготовлене за усіми правилами добриво зможе принести хоч якусь користь на цій землі.
Хунта.