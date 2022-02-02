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Налоговые органы официально подтвердили отсутствие налоговых долгов, – в Метинвесте прокомментировали обыски

Налоговые органы официально подтвердили отсутствие налоговых долгов, – в Метинвесте прокомментировали обыски

Сообщения о якобы имевших место фактах занижения налоговых обязательств предприятиями Группы Метинвест не соответствуют действительности. Налоговые органы не подтверждают наличие какого-либо налогового долга у Группы и, более того, официально предоставили информацию о его отсутствии.

Налоговая официально подтверждала отсутствие налоговых долгов Метинвеста – официальное заявление Метинвест опровергает занижения налоговых обязательств

Компании также не была предоставлена информация об основаниях для утверждения, что существует некая недоплата налогов в сумме 18 млрд грн. Только в 2021 году Группа перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.

Однако, несмотря на эти факты, на предприятиях Группы были проведены обыски, совершенные с существенными нарушениями законодательства. В частности, обыски были проведены на основании "дефектного" определения суда, в котором не был указан срок его действия, что прямо противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Обыски были проведены частично в помещениях и по адресам, которые не были указаны в судебных решениях. Правоохранительными органами блокировалась видеофиксация следственных действий со стороны адвокатов компании. Указанные действия правоохранительных органов противоречат требованиям законодательства Украины и будут обжалованы в судебном порядке.

Поведение правоохранителей выходило за пределы правового поля и вероятно свидетельствует о том, что настоящей целью организованных обысков было не обнаружение вещей или документов, связанных с расследованием, а исключительно устрашение и притеснение бизнеса.

Как сообщалось, вчера на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводили следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений. Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес группы со стороны силовых структур.

Напомним, в начале января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР). В декабре 2021 года налоговая доначислила одной из крупных сетей лабораторий в Украине "Синэво" налоги на 1,1 млрд грн. Такое решение в ГФС приняли после плановой проверки, во время которой, по словам налоговой, компания не предоставила необходимых документов. "Синэво" оспорила решение налоговой в суде. Ранее на "Новую почту" был наложен штраф в результате проверок двух отделений в Харьковской области, которые якобы не предоставили документы и объяснения, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения жалоб граждан на них. Но после скандала Госпродпотребслужба рекомендовала отменить это взыскание.

Автор: 

налоговая (932) Метинвест (186)


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Топ комментарии
+7
У нас, по ходу, налогами щас занимается лейтенант Б.
П.С.
Трусят Пороха, Рината, Индуса ...., но парадокс в том, что на полулегальный бизнес Бени нет ни одного наезда при том, что там налоги платят или по минимуму или вообще показывают убытки !
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02.02.2022 18:26 Ответить
+2
Это я так понимаю Нарик вывел татарина из олигархов официально!
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02.02.2022 17:55 Ответить
+2
Це хто у Бєні податки платить? 😲 Хіба ж може власник формального глави держави податки платити? Навпаки, за допомогою проданих суддів він із захопленої країни дань бере мільярд ну.
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02.02.2022 20:03 Ответить
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Это я так понимаю Нарик вывел татарина из олигархов официально!
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02.02.2022 17:55 Ответить
Рижий -чистий, білий та пушистий. Ухилення від податків- це не його шлях. Так мімізувати податки на пару мільярдів баксів , то це свята справа.
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02.02.2022 17:58 Ответить
У нас, по ходу, налогами щас занимается лейтенант Б.
П.С.
Трусят Пороха, Рината, Индуса ...., но парадокс в том, что на полулегальный бизнес Бени нет ни одного наезда при том, что там налоги платят или по минимуму или вообще показывают убытки !
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02.02.2022 18:26 Ответить
Це хто у Бєні податки платить? 😲 Хіба ж може власник формального глави держави податки платити? Навпаки, за допомогою проданих суддів він із захопленої країни дань бере мільярд ну.
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02.02.2022 20:03 Ответить
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02.02.2022 18:30 Ответить
Скажи мне, кто твой враг - и оставшийся будет твоим другом!
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02.02.2022 18:38 Ответить
На телеканалах ахметки сразу поубавилось критики на президента.
Домовились.
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02.02.2022 19:09 Ответить
Закрыть метинвест, тк они травят своими выбросами украинский народ а металл и деньги выводят за границу, чтобы строить себе дворцы.
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02.02.2022 19:14 Ответить
в США, чем богаче, тем больше процент налогов платят, и богачи не против этого, потому что они говорят, что видят куда идут налоги и в какой красивой стране живут. а в Украине богачи и налоги не платят и ресурсы добывают нелегально и разворовывают страну!
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02.02.2022 21:46 Ответить
"Налоговые органы официально подтвердили отсутствие налоговых долгов ..." - Господя, какая тупая манипуляция...

налоговый долг возникает из самостоятельно СОГЛАСОВАННЫХ плательщиком обязательств,

а если речь идёт о НЕДОПЛАТЕ в результате манипулирования ПЛАТЕЛЬЩИКОМ объектом налогообложения или базой налогообложения, или и тем и другим, то, естестевнно, никакого налогового долга мы не увидим
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04.02.2022 16:53 Ответить
 
 