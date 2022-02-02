Запад не должен разрешать России навязывать дискуссию. Нужно идти в дипломатическое контрнаступление, - Кулеба
Требование РФ по поводу новых письменных ответов со стороны западных стран - это попытка навязать дискуссию.
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Запад совершает большую ошибку. Он позволил России навязать дискуссию. Когда Россия спрашивает "Объясните нам, как вы собираетесь гарантировать свою безопасность, не причиняя вреда российской безопасности?", все сели писать ответы. Вместо этого нужно не ответ писать, а поставить России такой же вопрос: "Нет, дорогая Россия, сначала ты должна объяснить как государство, развязавшее войну против Грузии, против Украины, как государство, которое оккупировало чужие территории, как государство, совершающее кибератаки, убийства, дезинформацию на территории стран-членов НАТО и ЕС, ты должна объяснить, как ты прекратишь наносить ущерб нашей безопасности. Если ты так взволнована своей безопасностью, это ты должна объяснить, как ты не будешь укреплять свою безопасность за наш счет", - объяснил министр.
Кулеба подчеркнул, что нужно принципиально изменить нынешний ход дискуссии.
"Запад должен перейти в дипломатическое контрнаступление. Украина уже перешла, мы конструктивны. Но мы против того, чтобы Россия навязывала повестку дня", - добавил он.
Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекке Хаависто заявил, что Россия направила запросы о "гарантиях безопасности" всем странам-членам ОБСЕ.
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Що там тої Угорщини...
"Именно в данный момент из Лукьяновского СИЗО отправляют на этап в Россию гражданина Израиля и РФ Андрея Тарасова, который в 2016-2017 годах принимал участие в митингах против войны с Украиной и против путинского режима. Наша власть отправляет его, несмотря на то, что он находится в процедуре получения убежища в Украине. Это не только абсолютно незаконно, но и противоречит международному праву.
В 2017 году Тарасова схватили российские полицейские, избивали, применяли пытки и заставили подписать протокол о том, что во время митингов он занимался хулиганством. После этого он выехал в Литву, оттуда в Израиль, а из Израиля приехал в Украину. Здесь он женился и имел вид на жительство. В августе его задержали в аэропорту, т.к. он был объявлен в международный розыск по ст.213 УК РФ п.(а), ч.2. и помещен в Лукяновское СИЗО."
Договір про дружбу та військову взаємодопомогу, на кшталт Договору Польща - Великобританія, який дав право Британії оголосити війну Гітлеру. Нам не треба війська Британії - самі упораємось. Нам треба офіційна позиція Британії, якщо російські війська перейдуть кордон. Війна !!! Ніякі путчі, масові заворушення, нАродніЄ аБдрочЄнці, заговори, перевороти. БРИТАНІЯ ОГОЛОШУЄ ВІЙНУ москалям, виконуючі свої забов'язання по Договору. Архіважливо МАТИ ТАКИЙ ДОГОВІР.