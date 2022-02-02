Запад не должен разрешать России навязывать дискуссию. Нужно идти в дипломатическое контрнаступление, - Кулеба

Требование РФ по поводу новых письменных ответов со стороны западных стран - это попытка навязать дискуссию.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Запад совершает большую ошибку. Он позволил России навязать дискуссию. Когда Россия спрашивает "Объясните нам, как вы собираетесь гарантировать свою безопасность, не причиняя вреда российской безопасности?", все сели писать ответы. Вместо этого нужно не ответ писать, а поставить России такой же вопрос: "Нет, дорогая Россия, сначала ты должна объяснить как государство, развязавшее войну против Грузии, против Украины, как государство, которое оккупировало чужие территории, как государство, совершающее кибератаки, убийства, дезинформацию на территории стран-членов НАТО и ЕС, ты должна объяснить, как ты прекратишь наносить ущерб нашей безопасности. Если ты так взволнована своей безопасностью, это ты должна объяснить, как ты не будешь укреплять свою безопасность за наш счет", - объяснил министр.

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Кулеба подчеркнул, что нужно принципиально изменить нынешний ход дискуссии.

"Запад должен перейти в дипломатическое контрнаступление. Украина уже перешла, мы конструктивны. Но мы против того, чтобы Россия навязывала повестку дня", - добавил он.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекке Хаависто заявил, что Россия направила запросы о "гарантиях безопасности" всем странам-членам ОБСЕ.