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Новости Агрессия России против Украины Война
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Запад не должен разрешать России навязывать дискуссию. Нужно идти в дипломатическое контрнаступление, - Кулеба

Запад не должен разрешать России навязывать дискуссию. Нужно идти в дипломатическое контрнаступление, - Кулеба

Требование РФ по поводу новых письменных ответов со стороны западных стран - это попытка навязать дискуссию.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Запад совершает большую ошибку. Он позволил России навязать дискуссию. Когда Россия спрашивает "Объясните нам, как вы собираетесь гарантировать свою безопасность, не причиняя вреда российской безопасности?", все сели писать ответы. Вместо этого нужно не ответ писать, а поставить России такой же вопрос: "Нет, дорогая Россия, сначала ты должна объяснить как государство, развязавшее войну против Грузии, против Украины, как государство, которое оккупировало чужие территории, как государство, совершающее кибератаки, убийства, дезинформацию на территории стран-членов НАТО и ЕС, ты должна объяснить, как ты прекратишь наносить ущерб нашей безопасности. Если ты так взволнована своей безопасностью, это ты должна объяснить, как ты не будешь укреплять свою безопасность за наш счет", - объяснил министр.

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Кулеба подчеркнул, что нужно принципиально изменить нынешний ход дискуссии.

"Запад должен перейти в дипломатическое контрнаступление. Украина уже перешла, мы конструктивны. Но мы против того, чтобы Россия навязывала повестку дня", - добавил он.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекке Хаависто заявил, что Россия направила запросы о "гарантиях безопасности" всем странам-членам ОБСЕ.

Автор: 

россия (96231) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+3
Формується прогітлерівська коаліція.
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02.02.2022 17:58 Ответить
+2
А я наприклад знаю того,хто іщєт мір в глазах путіна...
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02.02.2022 18:00 Ответить
+2
Цікаво, куди оті сисунки лізуть ?
Що там тої Угорщини...
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02.02.2022 18:01 Ответить
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Формується прогітлерівська коаліція.
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02.02.2022 17:58 Ответить
Цікаво, куди оті сисунки лізуть ?
Що там тої Угорщини...
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02.02.2022 18:01 Ответить
мабуть грошi не смердять
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02.02.2022 18:16 Ответить
А я наприклад знаю того,хто іщєт мір в глазах путіна...
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02.02.2022 18:00 Ответить
Здається, Дєрьмака посунули із зовнішньої політики..
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02.02.2022 18:04 Ответить
"дипломатичний контрнаступ": https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7692196410806398
"Именно в данный момент из Лукьяновского СИЗО отправляют на этап в Россию гражданина Израиля и РФ Андрея Тарасова, который в 2016-2017 годах принимал участие в митингах против войны с Украиной и против путинского режима. Наша власть отправляет его, несмотря на то, что он находится в процедуре получения убежища в Украине. Это не только абсолютно незаконно, но и противоречит международному праву.
В 2017 году Тарасова схватили российские полицейские, избивали, применяли пытки и заставили подписать протокол о том, что во время митингов он занимался хулиганством. После этого он выехал в Литву, оттуда в Израиль, а из Израиля приехал в Украину. Здесь он женился и имел вид на жительство. В августе его задержали в аэропорту, т.к. он был объявлен в международный розыск по ст.213 УК РФ п.(а), ч.2. и помещен в Лукяновское СИЗО."

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02.02.2022 18:08 Ответить
Піднімай активістів на Майдан. Чого сидиш ? Наших треба спасати. Ворогів добивати.
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02.02.2022 18:44 Ответить
Енин СБУшник. Тумгоева он выдал через харьковское СБУ где полно таких же кротов.
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02.02.2022 19:58 Ответить
Каким образом , при норд стриме в заду ?
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02.02.2022 18:11 Ответить
Нечего сказать , а Кулеба Прав .Пора и россии задать Аналогичный Вопрос . Кулеба действует более агрессивно по отношению к рашке . по моему мои предположения подтвердились по отношению к Ермаку , он сдал позиции , - А может он их и не Имел.
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02.02.2022 18:21 Ответить
" Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги!" Василь Кук- Головний Командир УПА
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02.02.2022 18:23 Ответить
Молоді, роздали завдання Заходу і можна йти відпочивати)
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02.02.2022 18:36 Ответить
Молодці
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02.02.2022 19:10 Ответить
Кулеба наче підріс. Ба який хвацький став! Так треба було торік шаблею махати.
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02.02.2022 18:41 Ответить
Попросинались. Зетактика. Спочатку все просрати, завести ситуацію в повну дупу, потім черга за проникливими відосиками з правильними лозунгами. А коли виконання буде? Чи це черговий зекосмодром серед мільярда зедерев?
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02.02.2022 18:44 Ответить
Треба продавити під час візиту Глави МЗС Великої Британії Трасс
Договір про дружбу та військову взаємодопомогу, на кшталт Договору Польща - Великобританія, який дав право Британії оголосити війну Гітлеру. Нам не треба війська Британії - самі упораємось. Нам треба офіційна позиція Британії, якщо російські війська перейдуть кордон. Війна !!! Ніякі путчі, масові заворушення, нАродніЄ аБдрочЄнці, заговори, перевороти. БРИТАНІЯ ОГОЛОШУЄ ВІЙНУ москалям, виконуючі свої забов'язання по Договору. Архіважливо МАТИ ТАКИЙ ДОГОВІР.
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02.02.2022 18:55 Ответить
прямо проффэсор
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02.02.2022 19:46 Ответить
Кулеба а ты не заигрался ? Не наглей. Ты взял смелость указывать Западу что но должен или не должен?
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02.02.2022 19:53 Ответить
Кулеба сегодня дежурный по бреду в правительстве? Твой шеф и, к сожалению, главнокомандующий заявил что никакого наступления не будет. Точка. Всем, если что, прятаться среди миллиарда деревьев.
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02.02.2022 20:35 Ответить
 
 