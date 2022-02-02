Россия может использовать кибератаки как часть дестабилизации и вторжения в Украину, - США

Заместитель советника президента США по кибернетическим и новым технологиям Энн Нойбергер заявила, что Россия может использовать кибератаки как часть своих усилий по дестабилизации и последующему вторжению в Украину

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Reuters.

"О потенциальных атаках мы предупреждали в течение недель и месяцев, как публично, так и приватно", - подчеркнула Нойбергер.

Она добавила, что кибератаки со стороны России могут случаться часто, и они, вероятно, являются частью российской агрессии.

"Россияне в последнее десятилетие использовали кибератаки в качестве ключевого компонента проектирования силы, в том числе ранее в Украине", - говорится в заявлении.

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