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Новости Кибератаки в Украине Война
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Россия может использовать кибератаки как часть дестабилизации и вторжения в Украину, - США

Россия может использовать кибератаки как часть дестабилизации и вторжения в Украину, - США

Заместитель советника президента США по кибернетическим и новым технологиям Энн Нойбергер заявила, что Россия может использовать кибератаки как часть своих усилий по дестабилизации и последующему вторжению в Украину

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Reuters.

"О потенциальных атаках мы предупреждали в течение недель и месяцев, как публично, так и приватно", - подчеркнула Нойбергер.

Она добавила, что кибератаки со стороны России могут случаться часто, и они, вероятно, являются частью российской агрессии.

"Россияне в последнее десятилетие использовали кибератаки в качестве ключевого компонента проектирования силы, в том числе ранее в Украине", - говорится в заявлении.

Читайте также: За последние пять лет наблюдается эволюция видов кибератак, теперь они направлены на системы госвласти и объектов критической инфраструктуры, - СБУ

Автор: 

вторжение (508) киберпреступление (762) США (27174)


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Топ комментарии
+2
Ну за кибератаку не скажу.. а вот то что среди части населения стали поговаривать " а может ну его на х... и пока коммунальные не платить, пока не будет ясно про войну" Вот вам и "сарафанная" кибератака.
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02.02.2022 19:56 Ответить
+1
Самое поганое это пропаганда. Кто побеждает в войне пропаганд, тот выигрывает.
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02.02.2022 20:06 Ответить
+1
Явреи тоже разные бывают, некоторые хуже гоев.
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02.02.2022 20:07 Ответить
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Сама Росія також може отримати кібератаку, хто його знає.
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02.02.2022 19:39 Ответить
Не може а вже використовувала та робитиме це й надалі.Але вам жє сказалі- нєнада нагнєтати та заважати палкаводцу палкаводіть...
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02.02.2022 19:39 Ответить
Может, может! Надо просить больше технологий,оборудования, лицензий и специалистов. По периметру окружают войска? Все верно, давайте больше оружия и всякого оборудования. Жаль Зеленский этой темы не понимает, даром что еврей.
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02.02.2022 19:54 Ответить
Явреи тоже разные бывают, некоторые хуже гоев.
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02.02.2022 20:07 Ответить
Ну за кибератаку не скажу.. а вот то что среди части населения стали поговаривать " а может ну его на х... и пока коммунальные не платить, пока не будет ясно про войну" Вот вам и "сарафанная" кибератака.
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02.02.2022 19:56 Ответить
Самое поганое это пропаганда. Кто побеждает в войне пропаганд, тот выигрывает.
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02.02.2022 20:06 Ответить
Ещё можно жахнуть
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02.02.2022 21:19 Ответить
В верном направлении мыслит АНЮТА! Нынешняя война ведется не только танками да ракетами, а еще и хакерскими атаками на объекты критической инфраструктуры, органы гос. власти ...и на умы населения с помощью фейковой информации. Так что, хорошие сапоги,- надо брать!
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02.02.2022 20:24 Ответить
Билл Гейтс придумает такую кибератаку для быдла Мавзолейного,что мало не покажется...
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02.02.2022 20:51 Ответить
А де наши великие праграмасты.
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02.02.2022 21:16 Ответить
Их всех выгнали и заменили индусами
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02.02.2022 21:18 Ответить
Оказывается, Байден ещё не знает, что Россия уже напала на Украину в 2014. Let's go Brandon!
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02.02.2022 21:18 Ответить
і може, і буде.
дурнем треба бути, шо би цього не розуміти.
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03.02.2022 04:38 Ответить
 
 