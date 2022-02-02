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Новости Агрессия России против Украины Война
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Канада перевела своих военных инструкторов в Украине к западу от Днепра, - CBC News

Канада перевела своих военных инструкторов в Украине к западу от Днепра, - CBC News

Канада перевела всех своих военных инструкторов, находящихся на Украине в рамках тренировочной операции UNIFIER, на запад от реки Днепр.

Об этом со ссылкой на слова командующего UNIFIER в Украине Люка-Фредерика Гилберта пишет CBC News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"60 военнослужащих были выведены из пяти локаций: Одессы, Старого, Николаева, Десны и Борисполя - и отправлены в другие базы, расположенные к западу от реки Днепр", - говорится в материале.

По словам Гилберта, передислоцированные канадские военнослужащие продолжат тренировать украинских бойцов, но в новых локациях.

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Министр обороны Канады Анита Ананд, которая на этой неделе была в Украине, заявила, что передислокация осуществляется для безопасности канадских военных.

Напомним, на прошлой неделе Канада объявила о продлении на три года и существенном расширении своей военной тренировочной миссии в Украине UNIFIER. 

Автор: 

Канада (2101) военнослужащие (6186)


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Топ комментарии
+21
Канадійцям респект що залишились в Україні...
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02.02.2022 19:43 Ответить
+15
Все потихоньку готовятся. И только наше чмо -- "не нагоняйте панику, денег на армию все-равно не дам".
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02.02.2022 19:51 Ответить
+7
Їх можна зрозуміти.
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02.02.2022 19:49 Ответить
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Канадійцям респект що залишились в Україні...
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02.02.2022 19:43 Ответить
угу, бо це поки що не їхня війна
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02.02.2022 21:47 Ответить
Я дико извиняюсь, конечно, а что Одесса и Николаев(Ширлан), на восток от Днепра?
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03.02.2022 00:12 Ответить
Вже на Сході від Дніпра. Так от 🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸
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03.02.2022 00:58 Ответить
Та лучше бы они вообще сметелились под каким-то умным предлогом,чем показывать свою ссыкливость
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03.02.2022 07:54 Ответить
Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий допомогти країнам, що можуть постраждати від санкцій, які збирається запровадити Захід у випадку вторгнення Росії в Україну.

Про це заявила очільниця МВФ Крісталіна Георгієва на заході Washington Post.
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02.02.2022 19:47 Ответить
Їх можна зрозуміти.
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02.02.2022 19:49 Ответить
Фонд призван смягчить дестабилизирующее влияние РФ в южных и восточных регионах Украины.

США, Швеция, Швейцария, Великобритания и Канада открыли совместный фонд в размере 35 млн фунтов стерлингов (около $47 млн - ред.), призванный помочь смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины. Об этом сообщает https://interfax.com.ua/news/economic/795628.html Интерфакс-Украина в среду, 2 февраля.

Фонд на старте располагает 35 млн фунтов стерлингов для первых проектов, направленных на общины, их устойчивость и людей, нуждающихся в поддержке.

Как отметила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, партнеры вместе с Кабмином через этот фонд окажут поддержку пострадавшим от российской агрессии на востоке Украины.

В частности, Великобритания внесет в фонд взнос в размере 11,5 млн фунтов стерлингов (14,8 млн долларов США) в течение трех лет. США через USAID намерены увеличить свой вклад в фонд с 5 до 10 млн долларов. Канада предоставляет в фонд от 10 до 15 млн канадских долларов (до 12 млн долларов США - ред.), чтобы сдержать эскалацию. Швеция предоставит в фонд 50 миллионов шведских крон (5,4 млн долларов США).

Отмечается, что деньги будут направлены на инициативы, способствующие укреплению возможности регионов, страдающих от конфликта, например, обеспечение технических консультаций властям или предоставление грантовых инвестиций, которые создают экономические возможности и улучшают доступ к госуслугам для жителей южной и восточной Украины. Такие меры должны привести к повышению качества госуслуг, увеличению доходов домохозяйств и усилению связей между общинами, разделенными конфликтом.
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02.02.2022 19:49 Ответить
Все потихоньку готовятся. И только наше чмо -- "не нагоняйте панику, денег на армию все-равно не дам".
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02.02.2022 19:51 Ответить
А Зелепупенко и Ара Хам говорят что все нормально и беспокоиться нечего. Все под контролем.. А "пожар войны" раздувают провокативные западные СМИ.
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02.02.2022 19:51 Ответить
А якщо почнеться вторгнення, взагалі до дому поїдуть?
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02.02.2022 20:27 Ответить
Поедут и будут правы.
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02.02.2022 20:39 Ответить
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02.02.2022 20:30 Ответить
Кокаин+ 2 купюры по 10 $.
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02.02.2022 21:26 Ответить
шта?
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02.02.2022 21:26 Ответить
режет слух "Канада перевела всех своих военных инструкторов, находящихся на Украине" так пишуть лише кацапи
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02.02.2022 20:35 Ответить
А это для канадцев должно быть принципиально?
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02.02.2022 20:50 Ответить
я не дуже обізнаний з ******** англійською мовою але по наших сусідах Польщі та Чехії знаю, що в універсистетах там вчать що тепер пишиться "в Україні" а спілкувався я з поляками, що навчаються у Варшаві.... польскі медіа намагаються взагалі уникати такого написання. пишуть або "в сусідній Україні", або "в наших друзів, українців"....
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02.02.2022 20:56 Ответить
Ну так и не надо ошибки перевода приписывать канадцам. Это контрпродуктивно и бессмысленно гнать на военнослужащих и и саму страну, которая уже 8 год войны помогает Украине.
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02.02.2022 21:00 Ответить
Ти ба, які вони чутливі ці "воїни"!
Ще тихо, а вже всрлся!
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02.02.2022 21:00 Ответить
С Дарницы на "Академгородок" что ли?
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02.02.2022 21:24 Ответить
только хотел написать, с Трои на Борщагу
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02.02.2022 21:29 Ответить
 
 