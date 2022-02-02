Канада перевела своих военных инструкторов в Украине к западу от Днепра, - CBC News

Канада перевела всех своих военных инструкторов, находящихся на Украине в рамках тренировочной операции UNIFIER, на запад от реки Днепр.

Об этом со ссылкой на слова командующего UNIFIER в Украине Люка-Фредерика Гилберта пишет CBC News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"60 военнослужащих были выведены из пяти локаций: Одессы, Старого, Николаева, Десны и Борисполя - и отправлены в другие базы, расположенные к западу от реки Днепр", - говорится в материале.

По словам Гилберта, передислоцированные канадские военнослужащие продолжат тренировать украинских бойцов, но в новых локациях.

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Министр обороны Канады Анита Ананд, которая на этой неделе была в Украине, заявила, что передислокация осуществляется для безопасности канадских военных.

Напомним, на прошлой неделе Канада объявила о продлении на три года и существенном расширении своей военной тренировочной миссии в Украине UNIFIER.