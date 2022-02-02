Румыния готова разрешить России проверить свои военные базы на наличие наступательных ракет, - МИД

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил о готовности разрешить России проверить военные базы страны на наличие на ее территории наступательных ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

"Мы готовы разрешить России проверить, есть ли какие-то наступательные ракеты в Румынии. Их нет, это точно", - сказал министр в интервью CNN.

Ауреску подчеркнул, что Румыния поддерживает ценности Североатлантического альянса, а значит, и речь не может быть о выводе войск НАТО с территории страны.

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Он добавил, что 3 февраля министры иностранных дел стран Бухарестской девятки проведут встречу в столице Руминии для обсуждения ситуации в восточном фланге НАТО. Во встрече примут участие министры иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее США предложили России проверить отсутствие наступательных крылатых ракет "Томагавк" на базах противоракетной обороны НАТО в Румынии и Польше.

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