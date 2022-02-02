Президент Хорватии Миланович заявил, что "Без России не может быть стабильности в Европе"
Скандальный хорватский лидер обвинил Лондон в том, что он якобы "вводит Украину в заблуждение".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
Президент Хорватии Зоран Миланович выступил с обвинениями в адрес Великобритании из-за ее роли в поддержке Украины и призвал к соглашению с Россией, поскольку без него, по его словам, не может быть стабильности в Европе.
"Великобритания вводит Украину в заблуждение, подстрекает ее и держит в заложниках отношений между представляющим второстепенное государство Лондоном и Вашингтоном... Россия является фактором в этом уравнении, нам нужно соглашение с Россией", - сказал Миланович.
Напомним, ранее Миланович заявил, что в случае вторжения РФ в Украину Хорватия отзовет своих военных из НАТО. После этих слов его внесли в базу Миротворца. МИД Украины вызвал посла Хорватии, а премьер Хорватии Пленкович извинился перед украинцами за слова своего президента.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У нас є Javelin, Стугни, NLAW, SMAW-D, Warmate, Bayraktar, Stinger RMP, Perun, найкраще у світі сало, справжня ковбаса, гарячий чай, смачна львівська кава, шоколад ROSHEN.
Приносьте вашу зброю і не слухайте ваших маразматичних політиків! За це вам буде гарантоване гiдне життя, клаптик землі і 2 кацапських раба, яких можно пиз@ити.
Наш союз - тверда запорука перемоги над спільним ворогом!
Це - шлях до щасливого життя всіх народів Європи!
God Bless America🇺🇸
God Save the Queen🇬🇧
Za wolność Naszą i Waszą🇵🇱
Слава Україні🇺🇦