РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9423 посетителя онлайн
Новости
8 363 110

Президент Хорватии Миланович заявил, что "Без России не может быть стабильности в Европе"

Президент Хорватии Миланович заявил, что

Скандальный хорватский лидер обвинил Лондон в том, что он якобы "вводит Украину в заблуждение".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Президент Хорватии Зоран Миланович выступил с обвинениями в адрес Великобритании из-за ее роли в поддержке Украины и призвал к соглашению с Россией, поскольку без него, по его словам, не может быть стабильности в Европе.

"Великобритания вводит Украину в заблуждение, подстрекает ее и держит в заложниках отношений между представляющим второстепенное государство Лондоном и Вашингтоном... Россия является фактором в этом уравнении, нам нужно соглашение с Россией", - сказал Миланович.

Читайте также: Премьер Хорватии Пленкович извинился перед украинцами за слова президента Милановича

Напомним, ранее Миланович заявил, что в случае вторжения РФ в Украину Хорватия отзовет своих военных из НАТО. После этих слов его внесли в базу Миротворца. МИД Украины вызвал посла Хорватии, а премьер Хорватии Пленкович извинился перед украинцами за слова своего президента.

Автор: 

россия (96231) Хорватия (268) Зоран Миланович (3)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+59
Еще одну кремлевскую консерву пучит.
показать весь комментарий
02.02.2022 20:39 Ответить
+32
То такий самий "през" як наше(
показать весь комментарий
02.02.2022 20:40 Ответить
+30
Уволить его из хорватов и зачислить в Газпром.
показать весь комментарий
02.02.2022 20:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Хорвацькі воїни! Ваш президент зрадив вас, продався ворогу за рублі і пайку в Газпромі. Переходьте на сторону сильних, переходьте на сторону ЗСУ!
У нас є Javelin, Стугни, NLAW, SMAW-D, Warmate, Bayraktar, Stinger RMP, Perun, найкраще у світі сало, справжня ковбаса, гарячий чай, смачна львівська кава, шоколад ROSHEN.
Приносьте вашу зброю і не слухайте ваших маразматичних політиків! За це вам буде гарантоване гiдне життя, клаптик землі і 2 кацапських раба, яких можно пиз@ити.
Наш союз - тверда запорука перемоги над спільним ворогом!
Це - шлях до щасливого життя всіх народів Європи!

God Bless America🇺🇸
God Save the Queen🇬🇧
Za wolność Naszą i Waszą🇵🇱
Слава Україні🇺🇦
показать весь комментарий
02.02.2022 22:36 Ответить
Що воно курить???? А коли московія була на стороні сербів, які щемили хорватів, воно теж було на стороні московії????? чи воно забуло історію???!!!!! Гроші від путлєра, ось що оце заводить!!!!!!!
показать весь комментарий
02.02.2022 22:46 Ответить
Хорваты, наши браты, со своим хорватским сценарием... И такая зрада.
показать весь комментарий
02.02.2022 22:54 Ответить
********** це ще не всi хорвати...згадайте про ЗеЛупу...
показать весь комментарий
03.02.2022 20:04 Ответить
Ещё один путинский ...уесос.
показать весь комментарий
02.02.2022 23:05 Ответить
Этот придурок лучше бы СПАСИБО сказал Великобритании что он сейчас президент государства Хорватия а могло бы и не быть
показать весь комментарий
02.02.2022 23:06 Ответить
Штирлиц,вы должны перебраться в Хорватию и столкнуть лбами тамошний народ любыми средствами...Черногорию вы просрали в 2016 году...
показать весь комментарий
03.02.2022 02:18 Ответить
В Европе Без Мелановича стабильность будет точно. Если Россия будет ,, мертвой , запретной зоной ,, для Европы ( не выехать , ни въехать полная изоляция , эмбарго - токсичная , карантинная зона ) - в Европе не просто будет стабильность , будет счастье. Честно и объективно -лучший выход для Европы- чтобы Россия сдохла ( фактически, по настоящему). Она уже всех достала , скоро так будут считать все европейцы , даже Меланович.
показать весь комментарий
03.02.2022 07:01 Ответить
100%
показать весь комментарий
15.02.2022 14:37 Ответить
За бабки России можно говорить все , что угодно , даже, что Великобритания второсортная страна..Ну то что этот придурок пятого сорта и недоразвитый - понятно. Какого сорта тогда Россия , занимающая 45 место в мире по доходам на душу населения и имеющая ,, чахоточный,, ВВП 1,4 трлн долл. Если Раша будет играться в войнушку дальше, то Ленд- Лиза не будет , помощи не будет и Раша по уровню станет ниже Судана и Сомали, и через год гонки - будут подыхать с голода.
показать весь комментарий
03.02.2022 07:46 Ответить
Страница 2 из 2
 
 