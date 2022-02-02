Президент Хорватии Миланович заявил, что "Без России не может быть стабильности в Европе"

Скандальный хорватский лидер обвинил Лондон в том, что он якобы "вводит Украину в заблуждение".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Президент Хорватии Зоран Миланович выступил с обвинениями в адрес Великобритании из-за ее роли в поддержке Украины и призвал к соглашению с Россией, поскольку без него, по его словам, не может быть стабильности в Европе.

"Великобритания вводит Украину в заблуждение, подстрекает ее и держит в заложниках отношений между представляющим второстепенное государство Лондоном и Вашингтоном... Россия является фактором в этом уравнении, нам нужно соглашение с Россией", - сказал Миланович.

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Напомним, ранее Миланович заявил, что в случае вторжения РФ в Украину Хорватия отзовет своих военных из НАТО. После этих слов его внесли в базу Миротворца. МИД Украины вызвал посла Хорватии, а премьер Хорватии Пленкович извинился перед украинцами за слова своего президента.