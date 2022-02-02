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Новости
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Четвертый иск Минюста США о конфискации имущества Коломойского состоялся после провала голосования по САП. Совпадение? - Шабунин

Четвертый иск Минюста США о конфискации имущества Коломойского состоялся после провала голосования по САП. Совпадение? - Шабунин

Блокировка конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры совпала с иском Минюста США о конфискации имущества олигарха Игоря Коломойского.

Об этом в телеграмме сообщил руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра должно состояться заседание конкурсной комиссии по избранию руководителя САП. Напомню, ОПешная часть комиссии отказывалась утвердить победителя конкурса, якобы из-за проведения Венедиктовой повторной спецпроверки. Генпрокурор вышла с опровержением, поэтому эта отмазка отпала.

Однако я готов спорить на деньги, что Зеленский и дальше будет блокировать утверждение победителя. Его часть комиссии придумает какую-нибудь дежурную дичь, которой Банковая снова плюнет под ноги США и в лицо украинских избирателей", - написал Шабунин.

Директор ЦПК напомнил, что официальные лица США неоднократно напоминали властям Украины о необходимости завершения конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Напомню, что этого трэша не выдержал даже госсекретарь США и публично напомнил Зеленскому об этом конкурсе. Но Банковая имела его ввиду. Так же, как Зеленский имел ввиду своих избирателей: обещания-то давал, а Татарова/Трухина и ко отмазывать-то надо…", - напомнил Шабунин.

Он предположил, что блокировка конкурса в САП повлияла на иск о конфискации имущества олигарха Игоря Коломойского в США.

"Попутно передаем искренние поздравления Коломойскому, делегированная депутатами которого Екатерина Коваль возглавляет комиссию по САП. Четвертый иск минюста США (о конфискации имущества олигарха) последовал сразу за беспредельными действиями Коваль в комиссии. Совпадение? Так что поздравляем олигарха с активизацией процесса гражданской конфискации его имущества в США", - написал Шабунин.

Читайте также: Банковая в очередной раз плюнула под ноги США, отказавшись созвать заседание комиссии по отбору руководства САП, - Шабунин

Автор: 

Коломойский Игорь (1792) США (27174) Шабунин Виталий (539) САП (2080)


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Топ комментарии
+20
Зейобіки, тут вашого реального (!!!) президента Коломоя " імущєства" лишають.... Де ж його слуги "харчєвацца" то будуть? 😂 На вас , дятлів, одна надія...
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02.02.2022 21:08 Ответить
+16
Мало ЗЕлёной Буратинке гвоздей забили, ой мало...
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02.02.2022 20:49 Ответить
+16
Не для того ЗЄлєбобіки вибрали ЗЄлю щоб каломойша сидів у тюрмі
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02.02.2022 20:50 Ответить
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Не для того ЗЄлєбобіки вибрали ЗЄлю щоб каломойша сидів у тюрмі
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02.02.2022 20:50 Ответить
Кто вообще из них сидел. Юля? И ту выпустили.
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02.02.2022 22:05 Ответить
Юля не просто "сидела"... Вона "сідєла" за 150 млн... Саме стільки їй виплатили компенсації за її "відпочинок" у Качанівці..

(Тимошенко отримала майже 150 млн грн компенсації за «політичні репресії» - декларація)
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03.02.2022 09:20 Ответить
Ти Шабуню запитуєш? І що він відповів:
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02.02.2022 20:55 Ответить
Мало ЗЕлёной Буратинке гвоздей забили, ой мало...
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02.02.2022 20:49 Ответить
Здається у Зе є квартира в Лондоні. Пора замислитись ....
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02.02.2022 20:49 Ответить
В противному випадку буде квартира в Ростові
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02.02.2022 20:51 Ответить
Не сцыте таварисч иго родина на бычачам халме пригреет.
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02.02.2022 21:43 Ответить
Та не здається а точно є
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02.02.2022 22:40 Ответить
Не збіг. Так і до Зеленського добируться.
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02.02.2022 20:50 Ответить
зачем нам шабунин? Его кто-то надсмотрщиком над нами назначил?

Вертухай какой-то
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02.02.2022 20:59 Ответить
Зейобіки, тут вашого реального (!!!) президента Коломоя " імущєства" лишають.... Де ж його слуги "харчєвацца" то будуть? 😂 На вас , дятлів, одна надія...
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02.02.2022 21:08 Ответить
Вор должен сидеть в тюрьме!
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02.02.2022 21:16 Ответить
Ну коли ж вже та конфіскація відбудеться.
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02.02.2022 21:16 Ответить
Порве на куски козломойський свого зе леного поца якого зробив своїм халопом?
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02.02.2022 21:17 Ответить
Бєня Казламойський-свящєнна карова...
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02.02.2022 21:18 Ответить
Это усяго фотожопер с парка культуры Днепра.
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02.02.2022 21:41 Ответить
Усские своих не бгосают.
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02.02.2022 21:35 Ответить
Народ чекає посадки Бені і Зелі.
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02.02.2022 21:37 Ответить
Шо делает граштанина сруленда кало мойский в Украине, иго негры уже заждались на американской киче.
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02.02.2022 21:39 Ответить
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02.02.2022 21:40 Ответить
Красиво Шабунин пишет ,но с а шипками.Чуствуется твердая рука Юли-Деви Христос.
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02.02.2022 21:52 Ответить
Треба пильнувати, щоб Бенядо лісу не пішов…
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02.02.2022 21:59 Ответить
интересно, где Ленка сейчас тусуется - в Португалии?
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02.02.2022 22:03 Ответить
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02.02.2022 22:05 Ответить
А може зберемося тисячами так десь 3+до хера та возьмемо коломойшу за жабри, спеленаємо та відправимо до США якомось рейсом?
Відразу багато питань відпаде
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02.02.2022 22:39 Ответить
Беня и зелёный клоун это одна мафия.
До сих пор поражаюсь, как мошенники развели целый народ в условиях оккупации и российской агрессии.
Видимо готовились они к этому давно, и кинули в самой тяжёлый момент для страны.
Сказать что это цинично, значит ничего не сказать.
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03.02.2022 07:45 Ответить
Что того майна в США. Зеговнокомандующий все компенсирует К.в 10-кратном размере за наш счёт.
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03.02.2022 15:47 Ответить
 
 