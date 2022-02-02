Четвертый иск Минюста США о конфискации имущества Коломойского состоялся после провала голосования по САП. Совпадение? - Шабунин
Блокировка конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры совпала с иском Минюста США о конфискации имущества олигарха Игоря Коломойского.
Об этом в телеграмме сообщил руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Завтра должно состояться заседание конкурсной комиссии по избранию руководителя САП. Напомню, ОПешная часть комиссии отказывалась утвердить победителя конкурса, якобы из-за проведения Венедиктовой повторной спецпроверки. Генпрокурор вышла с опровержением, поэтому эта отмазка отпала.
Однако я готов спорить на деньги, что Зеленский и дальше будет блокировать утверждение победителя. Его часть комиссии придумает какую-нибудь дежурную дичь, которой Банковая снова плюнет под ноги США и в лицо украинских избирателей", - написал Шабунин.
Директор ЦПК напомнил, что официальные лица США неоднократно напоминали властям Украины о необходимости завершения конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Напомню, что этого трэша не выдержал даже госсекретарь США и публично напомнил Зеленскому об этом конкурсе. Но Банковая имела его ввиду. Так же, как Зеленский имел ввиду своих избирателей: обещания-то давал, а Татарова/Трухина и ко отмазывать-то надо…", - напомнил Шабунин.
Он предположил, что блокировка конкурса в САП повлияла на иск о конфискации имущества олигарха Игоря Коломойского в США.
"Попутно передаем искренние поздравления Коломойскому, делегированная депутатами которого Екатерина Коваль возглавляет комиссию по САП. Четвертый иск минюста США (о конфискации имущества олигарха) последовал сразу за беспредельными действиями Коваль в комиссии. Совпадение? Так что поздравляем олигарха с активизацией процесса гражданской конфискации его имущества в США", - написал Шабунин.
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Вертухай какой-то
Відразу багато питань відпаде
До сих пор поражаюсь, как мошенники развели целый народ в условиях оккупации и российской агрессии.
Видимо готовились они к этому давно, и кинули в самой тяжёлый момент для страны.
Сказать что это цинично, значит ничего не сказать.