Четвертый иск Минюста США о конфискации имущества Коломойского состоялся после провала голосования по САП. Совпадение? - Шабунин

Блокировка конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры совпала с иском Минюста США о конфискации имущества олигарха Игоря Коломойского.

Об этом в телеграмме сообщил руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра должно состояться заседание конкурсной комиссии по избранию руководителя САП. Напомню, ОПешная часть комиссии отказывалась утвердить победителя конкурса, якобы из-за проведения Венедиктовой повторной спецпроверки. Генпрокурор вышла с опровержением, поэтому эта отмазка отпала.

Однако я готов спорить на деньги, что Зеленский и дальше будет блокировать утверждение победителя. Его часть комиссии придумает какую-нибудь дежурную дичь, которой Банковая снова плюнет под ноги США и в лицо украинских избирателей", - написал Шабунин.

Директор ЦПК напомнил, что официальные лица США неоднократно напоминали властям Украины о необходимости завершения конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Напомню, что этого трэша не выдержал даже госсекретарь США и публично напомнил Зеленскому об этом конкурсе. Но Банковая имела его ввиду. Так же, как Зеленский имел ввиду своих избирателей: обещания-то давал, а Татарова/Трухина и ко отмазывать-то надо…", - напомнил Шабунин.

Он предположил, что блокировка конкурса в САП повлияла на иск о конфискации имущества олигарха Игоря Коломойского в США.

"Попутно передаем искренние поздравления Коломойскому, делегированная депутатами которого Екатерина Коваль возглавляет комиссию по САП. Четвертый иск минюста США (о конфискации имущества олигарха) последовал сразу за беспредельными действиями Коваль в комиссии. Совпадение? Так что поздравляем олигарха с активизацией процесса гражданской конфискации его имущества в США", - написал Шабунин.

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