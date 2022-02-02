"Слуга народа" Неклюдов: Появление видео с ДТП с Трухиным – часть политической игры

Видео из нагрудных камер полицейских обнародовали только через полгода после аварии с участием нардепа Александра Трухина из-за "политических игр".

Об этом корреспонденту Цензор.НЕТ заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Владлен Неклюдов.

"Почему видео появилось именно сейчас, и почему фигурирующий в расследовании полицейский скрывал возможное преступление? По моей информации, это может быть связано с Арсеном Борисовичем Аваковым, по посту которого видно: он заинтересован в появлении этого видео. Коллеги сообщают: работники полиции, поддерживающие с ним связь, выложили события в выгодном для них свете, чтобы продемонстрировать: министр внутренних дел работает неудовлетворительно", - сказал он.

Неклюдов считает, что "руководитель МВД здесь ни при чем" и утверждает, что в течение почти полугода видео "скрывали".

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"Должны быть проверены и источники, откуда оно взялось. То есть, повторяю: здесь очень много вопросов. В том числе и к руководству Патрульной службы. Каким образом это видео спустя почти полгода оказалось у журналистов? Где оно было? Передавали ли его в ГБР? Потому что там утверждают, что нет", – сказал он.

Неклюдов добавил, что на месте работников НАБУ допрашивал бы руководство Патрульной полиции.

Что думают о ДТП с Трухиным другие народные депутаты, читайте здесь.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.