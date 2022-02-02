"Мне стыдно. В состоянии шока я наговорил много глупостей": Трухин заявил о готовности сложить мандат, если того "потребуют команда и ситуация"
Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, причастный к ДТП, заявил о готовности нести ответственность за свои поступки и сложить депутатский мандат, если того будет требовать партия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на комментарий Александра Трухина для "Interfax".
"Я осознаю свою политическую ответственность и понимаю решение своих однопартийцев и коллег по фракции… Я не скрываю, что хотел поскорее уйти с места аварии. Я осознавал свой статус народного депутата, и предусматривал публичный резонанс, к которому приведет авария независимо от того, виноват ли я или нет. Я не убежал и не скрывался с места аварии еще до прибытия полицейских, а хотел уйти, когда уже была оказана помощь всем участникам ДТП. Если команда и ситуация вынудит сложить мандат, я готов понести и эту ответственность", - говорится в комментарии нардепа.
По его словам, ему "искренне жаль, что он оказался в эпицентре этого скандала".
"Что касается моего поведения на месте аварии. Мне стыдно. В состоянии шока я действительно наговорил много глупостей, которые в обычном состоянии я бы не повторил. Я хотел бы извиниться перед всеми, кого коснулась моя реакция в шоковом состоянии", - подчеркнул Трухин.
Он добавил, что его поведению "вряд ли есть оправдание".
"Я понимаю, что сейчас многих возмущают эмоции и желание приписать мне все возможные преступления, но я не давал никому взятки, не брал взятки, и слава Богу, в результате аварии все остались живы и здоровы", - отметил Трухин.
По словам Трухина, в течение последних пяти месяцев он в полной мере "сотрудничал с правоохранителями, проводил следственные мероприятия, давал показания и предоставил сотрудникам ГБР и Национальной полиции всю информацию".
"И если нужно – готов пройти это еще раз до завершения расследования", - подытожил нардеп.
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".
1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.
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Нет, это не потерянные года. Это время отброшенное назад. И, дай бог, начиная с 24-го нужно будет лет 5 чтобы вернуться к уровню 19-го года. А, только потом, при условии что мудрый нарид не устанет, начать двигаться дальше.
В общем, как всегда. "Шаг вперёд и два назад"
Тут має бути розслідування, суд і реальний термін, а не "здам мандат".
Щоб тут не писали "розумники" але візнати публічно провину це гідний вчинок. 99% що більшість хто критикує тут НІКОЛИ не визнавали свої помилки публічно й казали що їм соромно за свій вчинок. (Кацапи й школяри не рахуются, з їми зрозуміло).
Тільки весь прикол в тому, що БПП в 2014/15рр - це був де-факто блок 9-ти партій (чотири з якого становили блок Удар Кличка), куди входили на паритетних засадах всі представники тих дев'яти, включно з Укропу баби бені (так, був тоді такий союз!). Партія "Солідарність" в ту пору мала лише 11% вирішального голосу в своєму блоці!