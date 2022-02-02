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"Мне стыдно. В состоянии шока я наговорил много глупостей": Трухин заявил о готовности сложить мандат, если того "потребуют команда и ситуация"

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, причастный к ДТП, заявил о готовности нести ответственность за свои поступки и сложить депутатский мандат, если того будет требовать партия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на комментарий Александра Трухина для "Interfax".

"Я осознаю свою политическую ответственность и понимаю решение своих однопартийцев и коллег по фракции… Я не скрываю, что хотел поскорее уйти с места аварии. Я осознавал свой статус народного депутата, и предусматривал публичный резонанс, к которому приведет авария независимо от того, виноват ли я или нет. Я не убежал и не скрывался с места аварии еще до прибытия полицейских, а хотел уйти, когда уже была оказана помощь всем участникам ДТП. Если команда и ситуация вынудит сложить мандат, я готов понести и эту ответственность", - говорится в комментарии нардепа.

По его словам, ему "искренне жаль, что он оказался в эпицентре этого скандала".

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"Что касается моего поведения на месте аварии. Мне стыдно. В состоянии шока я действительно наговорил много глупостей, которые в обычном состоянии я бы не повторил. Я хотел бы извиниться перед всеми, кого коснулась моя реакция в шоковом состоянии", - подчеркнул Трухин.

Он добавил, что его поведению "вряд ли есть оправдание".

"Я понимаю, что сейчас многих возмущают эмоции и желание приписать мне все возможные преступления, но я не давал никому взятки, не брал взятки, и слава Богу, в результате аварии все остались живы и здоровы", - отметил Трухин.

По словам Трухина, в течение последних пяти месяцев он в полной мере "сотрудничал с правоохранителями, проводил следственные мероприятия, давал показания и предоставил сотрудникам ГБР и Национальной полиции всю информацию".

"И если нужно – готов пройти это еще раз до завершения расследования", - подытожил нардеп.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

Автор: 

депутат (3320) Слуга народа (2636) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+52
Шок терміном в півроку. Ще один зе кандидат в Книгу Рекордів Гіннеса.
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02.02.2022 22:14 Ответить
+48
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02.02.2022 22:25 Ответить
+45
"шоковий стан". раніше це називалось "ужратий як свиня". ))
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02.02.2022 22:19 Ответить
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Актер хреновый. Ни слез, ни соплей А по факту очередной лжец и подлец из "стада негодяев"
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03.02.2022 06:52 Ответить
Іди нахер потвора срана. Шкода, що стільки скотів стало депутатами. Ти гнида і гівно один з потвор. інші поки що шлюхи урода.
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03.02.2022 06:54 Ответить
**** ГНИЛАЯ
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03.02.2022 07:03 Ответить
Знову крокодилові сльози замість сліз катарсису.
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03.02.2022 08:38 Ответить
Зеля теж в шоці від можливого президенства наобіцяв довірливому народу рай і що?За все доведеться відповідати.Не забудем не пробачим.
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03.02.2022 08:57 Ответить
Пристроят к другой кормушки полюбасу
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03.02.2022 08:58 Ответить
Це ми в шоці, а не він. Що президент та міністр мвс у нас покривають злочинців, що ота вся зелена шобла це банда ще гірша за януковську!
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03.02.2022 09:12 Ответить
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03.02.2022 09:14 Ответить
шок? теперь это так называется? "да он не бухой, он просто в состоянии шока! мамой клянусь!"
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03.02.2022 09:15 Ответить
Самое интересное ,сегодня Аваков сказал ,что он 150000т долл, предлагал, раньше вроде гривень.
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03.02.2022 12:25 Ответить
Политическая? Уголовная дядя, уголовная!
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03.02.2022 09:16 Ответить
стыдно даже через 5 месяцев..., господи, как же он мучился бедный так долго, ночи, наверное, не спал...
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03.02.2022 09:35 Ответить
Гнида клоуновская почувствовала что отрывают от кормушки и петь стала по другому. Урод моральный. Это команда Зе, а во главе самый мотерый лицемер это КЛОУН.
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03.02.2022 09:39 Ответить
А, з сумкою що будемо робити? А, салдатік?
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03.02.2022 09:46 Ответить
моральный урод высшего разряда
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03.02.2022 09:47 Ответить
Ще не було в історії України найганебніших сторінок! Роки з 2019 - вирвані з життя! Такими цинічними не були навіть януковича сраколизи. Але зє - переплюнули всіх! Ворожі на 100% до народу! Зрадники й лицеміри!
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03.02.2022 09:49 Ответить
Роки з 2019 - вирвані з життя!
Нет, это не потерянные года. Это время отброшенное назад. И, дай бог, начиная с 24-го нужно будет лет 5 чтобы вернуться к уровню 19-го года. А, только потом, при условии что мудрый нарид не устанет, начать двигаться дальше.
В общем, как всегда. "Шаг вперёд и два назад"
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03.02.2022 11:03 Ответить
З 2010-го, бо після того, як вибрали президентом ЗЕКА, то стало ясно, що діло темне... Одним словом - Ющ був останнім нормальним
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03.02.2022 11:38 Ответить
Ющ может и был нормальным, но бесхребетный, свои же и похорони его карьеру когда начали дерибан.
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03.02.2022 11:44 Ответить
Як можна згадувати ту гидоту? Що моральну що фізичну?
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03.02.2022 11:59 Ответить
Если внимательно и вдумчиво читать, то только один вывод вырисовывается - Трухин просто публично лжет.
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03.02.2022 09:52 Ответить
до этого этот "уважаемый" депутат от зеленой партии "зробимо це разом", на протяжении года не чувствовал ни стыда, ни ответственности, и лишь благодаря видео записи у него резко все обострилось?
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03.02.2022 09:57 Ответить
Уголовное и политическое наказании Трухину не изменят сущность.От всех слуг надо каждому в реальной жизни держаться как можно дальше и никогда таких не допускать к управлению государством. Начальников МВС и ДБР необходимо привлечь к уголовной ответственности,а Генпрокурору запретить работать в правоохранительных органах.
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03.02.2022 09:58 Ответить
Это тело выбрали в моем городе(Каменское)Его приемная депутата рядом с моей мастерской,закрылась на второй день после выборов и не работала не дня за 3 года.Верить этому пид@ру нельзя!
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03.02.2022 10:01 Ответить
сейчас заплачу)))
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03.02.2022 10:08 Ответить
А коли за кермо бухий сідав, "статус нардепа" ніде не піджимав? Гидотне , нице створіння.
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03.02.2022 10:13 Ответить
Йому соромно. Він мимо горщика покакав.... Імбецил
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03.02.2022 10:21 Ответить
До чого тут "соромно" ,"ноговорив дурниць"? Це було: водіння в нетверезому вигляді, скоєння ДТП з потерпілими середньої тяжкості, спроба втечі з місця ДПТ і спроба підкупу поліції.
Тут має бути розслідування, суд і реальний термін, а не "здам мандат".
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03.02.2022 10:36 Ответить
Точнее сказать не "в состоянии шока", а "в состоянии распальцовки и ощущения полной безнаказанности" он наговорил много чего лишнего.
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03.02.2022 11:13 Ответить
"Готовий скласти мандат якщо того вимагають команда і ситуація", а зовсім не тому що п'яний за кермом спровокував аварію з багатьма постраждалими, не тому що пів року брехав що його за кермом не було, не тому що намагався дати хабаря поліцейському. Це все що треба знати про цих зеленських паскуд у ВР та ОП.
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03.02.2022 11:38 Ответить
Ага , а мы поверили , пол-года твердить что не был за рулем и уходить от ответственности! А теперь белый и пушистый! Сидеть ты должен , а не просто из депутатов уйти - сидеть!
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03.02.2022 11:43 Ответить
Це ще раз показує---яка цинічна,брехлива,безвідповідальна зелена влада.І все іде від "головного" ЗЕ.
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03.02.2022 11:54 Ответить
Брехло
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03.02.2022 11:59 Ответить
А це зелене створіння було ж у партії попереднтої влади. І ні один тут "політичний оглядач" і не згадає про то.
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03.02.2022 12:01 Ответить
Гідний вчинок.
Щоб тут не писали "розумники" але візнати публічно провину це гідний вчинок. 99% що більшість хто критикує тут НІКОЛИ не визнавали свої помилки публічно й казали що їм соромно за свій вчинок. (Кацапи й школяри не рахуются, з їми зрозуміло).
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03.02.2022 12:07 Ответить
А ви йому організуйте флешмоб до піськограя, щоб нагородив брата по крові орденом св"ятого ********* з занесенням в грудну клітку. Сострадалец хренов.
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03.02.2022 15:18 Ответить
Доречі ось чому Україна не РоССія. На рф поліцейських на швабру саджають за те що депутата "напрягать вздумалі халопьі".... тому кацапня й беснується тут у коментарях.
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03.02.2022 12:10 Ответить
Александр Николаевич Трухин , будучи депутатом Полтавської обласної ради був членом блоку Петра Порошенка ,,Солідарність,, с 2015 по 2019 рік . Сколько у Зеленского таких идейньіх в борьбе за счастье народа ?
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03.02.2022 12:17 Ответить
і серлещ був демутантом БПП, і навіть у Верховній Раді.
Тільки весь прикол в тому, що БПП в 2014/15рр - це був де-факто блок 9-ти партій (чотири з якого становили блок Удар Кличка), куди входили на паритетних засадах всі представники тих дев'яти, включно з Укропу баби бені (так, був тоді такий союз!). Партія "Солідарність" в ту пору мала лише 11% вирішального голосу в своєму блоці!
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03.02.2022 18:58 Ответить
Вот именно в Солидарности он и был с 2015 по 2019 год , и это значит , что всех депутатов из слуг народа нужно копать биографии и обнародовать , что бы в следующий раз перебежчиков не было ни у кого , а то по пять партий у некоторых и все в депутатах!
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03.02.2022 23:46 Ответить
Ну, он же извинился!😭 Давайте его простим и денег дадим😘
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03.02.2022 12:26 Ответить
преЗЕдент так и сделает
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03.02.2022 12:40 Ответить


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03.02.2022 13:19 Ответить
А до чого тут ДТП? Це єврейський касир слуг олігархата. Він розкладає гроші в конверти.
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03.02.2022 13:22 Ответить
Соромно ??? За це взагалі то кримінальна відповідальність передбачена !
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03.02.2022 15:40 Ответить
та він чхає на всіх.... яке соромно, хочеться щось сказать та один закон не дає
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03.02.2022 17:34 Ответить
Я прослезился...
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05.02.2022 00:34 Ответить
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