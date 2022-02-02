Путин пожаловался Джонсону на Украину и НАТО, премьер Британии предостерег РФ от трагического просчета

Премьер Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Путин пожаловался Джонсону на "саботаж" Украиной минских договоренностей.

"Обратите внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей. Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские беспокойства, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику "открытых дверей" альянса, что противоречит принципам безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Джонсон обратил внимание Путина, что все демократические страны имеют право претендовать на вступление в НАТО, включая Украину.

"Премьер-министр подчеркнул, что согласно политике открытых дверей НАТО все европейские демократии имеют право претендовать на членство в НАТО. Это право полностью принадлежит Украине. Он также снова заявил, что НАТО – оборонный альянс", - говорится в заявлении представителя Даунинг-стрит, распространенном британскими СМИ.

Джонсон также сказал президенту РФ, что любые дальнейшие шаги России по вторжению в Украину будут "трагическим просчетом".

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