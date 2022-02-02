Путин пожаловался Джонсону на Украину и НАТО, премьер Британии предостерег РФ от трагического просчета
Премьер Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Путин пожаловался Джонсону на "саботаж" Украиной минских договоренностей.
"Обратите внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей. Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские беспокойства, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику "открытых дверей" альянса, что противоречит принципам безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Джонсон обратил внимание Путина, что все демократические страны имеют право претендовать на вступление в НАТО, включая Украину.
"Премьер-министр подчеркнул, что согласно политике открытых дверей НАТО все европейские демократии имеют право претендовать на членство в НАТО. Это право полностью принадлежит Украине. Он также снова заявил, что НАТО – оборонный альянс", - говорится в заявлении представителя Даунинг-стрит, распространенном британскими СМИ.
Джонсон также сказал президенту РФ, что любые дальнейшие шаги России по вторжению в Украину будут "трагическим просчетом".
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Пожалівся він... А де ті панти з іскандерами ?! Шо таке, коли нападати, гопнік, почнеш?!
Балабол і сцикун ти пуцкін! І ябіда!
Ботоксний став висловлювати "озабоченості", а захід підзатильники ботоксному давати!
Ботокс, ти бездара!
А тут - "не витанцювалося"! Захід нафарширував ЗСУ протитанковою зброєю як різдвяну гуску - яблуками Пригрозив "закрить небо" над Україною і "відібрать гаманець" у російських "нуворишів", який вони тримають у США і Великобританії
І "кремлівські" "різко сциконули" (тим більше що значна частина "гарматного м"яса", яке "морозить соплі" четвертий місяць у палатках під дощем і снігом - ХВОРА! В тому числі й на "ковід") І як тепер іти на "асвабаждение русскаязычных"?
А Китай про домовленість пам"ятає і після Олімпіади почне робить що заплановано! І як тепер пояснювать цей "просер"?
А тепер пердить про "озабоченість" і ябіднічає... То Орбану, то тепер Борису плачеться...
Де ж той богатир дівся ?!
БОГАТЫРЬ
В некотором царстве Богатырь родился. Баба-яга его родила, вспоила, вскормила, выхолила, и когда он с коломенскую версту вырос, сама на покой в пустыню ушла, а его пустила на все четыре стороны: «Иди, Богатырь, совершай подвиги!»Разумеется, прежде всего Богатырь в лес ударился; видит, один дуб стоит - он его с корнем вырвал; видит, другой стоит - он его кулаком пополам перешиб; видит, третий стоит и в нем дупло - залез Богатырь в дупло и заснул.Застонала мать зеленая дубровушка от храпов его перекатистых; побежали из лесу звери лютые, полетели птицы пернатые; сам леший так испугался, что взял в охапку лешачиху с лешачатами - и был таков.Пошла слава про Богатыря по всей земле. И свои, и чужие, и други, и супостаты не надивятся на него: свои боятся вообще потому, что ежели не бояться, то каким же образом жить? А, сверх того, и надежда есть: беспременно Богатырь для того в дупло залег, чтоб еще больше во сне сил набраться: «Вот ужо проснется наш Богатырь и нас перед всем миром воспрославит». Чужие, в свой черед, опасаются: «Слышь, мол, какой стон по земле пошел - никак, в "оной" земле Богатырь родился! Как бы он нам звону не задал, когда проснется!»И все ходят кругом на цыпочках и шепотом повторяют: «Спи, Богатырь, спи!»И вот прошло сто лет, потом двести, триста и вдруг целая тысяча. Улита ехала-ехала, да наконец и приехала. Синица хвасталась-хвасталась, да и в самом деле моря не зажгла. Варили-варили мужика, покуда всю сырость из него не выварили: ау, мужик! Всё приделали, всё прикончили, друг дружку обворовали начисто - шабаш! А Богатырь все спит, все незрячими очами из дупла прямо на солнце глядит да перекатистые храпы кругом на сто верст пущает.Долго глядели супостаты, долго думали: «Могущественна, должно быть, оная страна, в коей боятся Богатыря за то только, что он в дупле спит!»Однако стали помаленьку умом-разумом раскидывать; начали припоминать, сколько раз насылались на оную страну беды жестокие, и ни разу Богатырь не пришел на выручку людишкам. В таком-то году людишки сами промеж себя звериным обычаем передрались и много народу зря погубили. Горько тужили в ту пору старики, горько взывали: «Приди, Богатырь, рассуди безвременье наше!» А он, вместо того, в дупле проспал. В таком-то году все поля солнцем выжгло да градом выбило: думали, придет Богатырь, мирских людей накормит, а он, вместо того, в дупле просидел. В таком-то году и города и селенья огнем попалило, не стало у людишек ни крова, ни одежи, ни ежева; думали: «Вот придет Богатырь и мирскую нужду исправит» - а он и тут в дупле проспал.Словом сказать, всю тысячу лет оная страна всеми болями переболела, и ни разу Богатырь ни ухом не повел, ни оком не шевельнул, чтобы узнать, отчего земля кругом стоном стонет.Что ж это за Богатырь такой?Многострадальная и долготерпеливая была оная страна и имела веру великую и неослабную. Плакала - и верила; вздыхала - и верила. Верила, что когда источник слез и воздыханий иссякнет, то Богатырь улучит минуту и спасет ее. И вот минута наступила, но не та, которую ждали обыватели. Поднялись супостаты и обступили страну, в коей Богатырь в дупле спал. И прямо все пошли на Богатыря. Сперва один к дуплу осторожненько подступил - воняет; другой подошел - тоже воняет. «А ведь Богатырь-то гнилой!» - молвили супостаты и ринулись на страну.Супостаты были жестоки и неумолимы. Они жгли и рубили все, что попадало навстречу, мстя за тот смешной вековой страх, который внушал им Богатырь. Заметались людишки, видя лихое безвременье, кинулись навстречу супостату - глядят, идти не с чем. И вспомнили тут про Богатыря, и в один голос возопили: «Поспешай, Богатырь, поспешай!»Тогда совершилось чудо: Богатырь не шелохнулся. Как и тысячу лет тому назад, голова его неподвижно глядела незрячими глазами на солнце, но уже тех храпов могучих не испускала, от которых некогда содрогалась мать зеленая дубровушка.Подошел в ту пору к Богатырю дурак Иванушка, перешиб дупло кулаком - смотрит, ан у Богатыря гадюки туловище вплоть до самой шеи отъели.Спи, Богатырь, спи!
И сказал на английском языке, что можем повторить.
- так может надо не плевать !?!?
«Знайте, что днём и ночью, не жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьём вас. У нас действительно с вами вражда и кровная месть! [...] Клянусь Аллахом, пока мы не разберёмся с вами, у нас не будет ни сна, ни отдыха. Только охота за вами!» - Адам Делимханов
«Это депутат Госдумы, и естественно эти слова воспринимаются всерьёз и с реальной возможностью исполнения его угроз, он действительно это может сделать», - сказал в разговоре с The Insider* бывший юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев. Он сомневается, что Следственный комитет России отреагирует на угрозу.
Любой диалог из мокшанами всегда и везде надо начинать из Будапештского меморандума по которому мокшане уже вторглись на украинские земли а не только готовятся.