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Новости Агрессия России против Украины Война
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США готовы обсуждать с Россией вопросы безопасности, но после деэскалации ситуации вокруг Украины, - Госдепартамент

США готовы обсуждать с Россией вопросы безопасности, но после деэскалации ситуации вокруг Украины, - Госдепартамент

США готовы обсуждать вопросы безопасности с Россией, но в условиях базирования российских войск у украинских границ этот диалог не принесет желаемого эффекта.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Мы можем разговаривать, предварительных условий для диалога нет, но это ни к чему не приведет, если дипломатия не будет вестись в более широком контексте деэскалации ситуации", - заявил Прайс.

Прайс также отметил, что Вашингтон в ближайшее время ожидает реакции Москвы на свой ответ относительно предложения России относительно гарантий безопасности.

Представитель Госдепа высказал предположение, что после получения ответа от России могут пройти очередные дипломатические контакты сторон. При этом Прайс заверил, что США будут вести их в тесном соприкосновении со своими союзниками.

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Автор: 

армия РФ (19725) Госдепартамент США (1854) россия (96246) США (27182)


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Топ комментарии
+7
Нє, ну Штати вже собі стєбутся з ботоксного!
То вже смішно... Штати тупо його мордочкою ботоксною макають в мочу...
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02.02.2022 23:23 Ответить
+4
а помните как все начиналось в декабре: "лилиПутин выдвинул НАТЕ ультиматум!"..
и вот прошел месяц, и лилиПутин сдулся как мыльный пузырь..
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03.02.2022 09:20 Ответить
+3
Пока Штаты ботоксного макают....ваша ЗЕшмаркля всю Украину макает....притом каждый день.А как всем про Ростов рассказывали да всех учили.А в итоге ЗЕшмаркля прибила пикнуть боитесь....ни дня без косяка и позора.
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03.02.2022 00:18 Ответить
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Нє, ну Штати вже собі стєбутся з ботоксного!
То вже смішно... Штати тупо його мордочкою ботоксною макають в мочу...
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02.02.2022 23:23 Ответить
Пока Штаты ботоксного макают....ваша ЗЕшмаркля всю Украину макает....притом каждый день.А как всем про Ростов рассказывали да всех учили.А в итоге ЗЕшмаркля прибила пикнуть боитесь....ни дня без косяка и позора.
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03.02.2022 00:18 Ответить
Никто этого Дурака от Бога не боится и народ не раз уже ему прочищал мозги. Если-бы ***** не окружил Украину со всех сторон, то в Киеве уже-бы снова шины горели.
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03.02.2022 02:37 Ответить
Если проводить выборы раз в год, не будет никакой необходимости жечь шины. Но, для этого, электорату=быдлу следует хоть раз в никчемной жизни нормально проголосовать...
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03.02.2022 02:55 Ответить
За один год, можно только яблоками на рынке научиться хорошо торговать.
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03.02.2022 06:50 Ответить
За год можно понять, выбрали тупую сволочь или порядочного человека. И исправить ошибку, пока ушлепок не натворил дел...
Когда-нибудь быдло должно понять, что учиться избранному надо было раньше, и, желательно, в Гарварде и т.п.
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03.02.2022 10:27 Ответить
Вам надо подождать пока не создадут президента робота с искусственным интеллектом. Последних 6 (шесть) штук подряд, Вы забраковали. Так, и что надо методом перебора всех Гарвардских выпускников перепробовать?
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03.02.2022 20:36 Ответить
А чого пертися на найвищу посаду в державі, якщо нічого не вмієш, ну окрім гри на піаніно?
Посада президента чи Верховна Рада не навчальний заклад, а Україна не тренажор.
Чому на будь яку більш-менш значну посаду в бізнесі наймають працювати фахівців зі знаннями в потрібній галузі і з досвідом, а не будь кого з вулиці на навчання?
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03.02.2022 11:18 Ответить
А выборы не для того, чтобы учиться на президента! Выбирать нужно подготовленных людей, а для этого нужно интересоваться, за кого голосуешь, а не "сделаем их еще раз!".
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03.02.2022 11:24 Ответить
а помните как все начиналось в декабре: "лилиПутин выдвинул НАТЕ ультиматум!"..
и вот прошел месяц, и лилиПутин сдулся как мыльный пузырь..
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03.02.2022 09:20 Ответить
взагалі немає сенсу розмовляти з Московією до поверненя Криму і Донбасу. . . чим більше світових лідерів розмовляють з московитським ботоксним щуром тим більше його вплив у світі. закрийте росіянський інфопростір і побачите що повітря у світі стане чистим і парніковий ефект зникне. .
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03.02.2022 10:32 Ответить
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03.02.2022 11:59 Ответить
Шах и мат

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03.02.2022 12:16 Ответить
 
 