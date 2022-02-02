США готовы обсуждать с Россией вопросы безопасности, но после деэскалации ситуации вокруг Украины, - Госдепартамент

США готовы обсуждать вопросы безопасности с Россией, но в условиях базирования российских войск у украинских границ этот диалог не принесет желаемого эффекта.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Мы можем разговаривать, предварительных условий для диалога нет, но это ни к чему не приведет, если дипломатия не будет вестись в более широком контексте деэскалации ситуации", - заявил Прайс.

Прайс также отметил, что Вашингтон в ближайшее время ожидает реакции Москвы на свой ответ относительно предложения России относительно гарантий безопасности.

Представитель Госдепа высказал предположение, что после получения ответа от России могут пройти очередные дипломатические контакты сторон. При этом Прайс заверил, что США будут вести их в тесном соприкосновении со своими союзниками.

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