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Нанес свыше 8 млн грн убытков: в Ивано-Франковской области будут судить государственного регистратора

Нанес свыше 8 млн грн убытков: в Ивано-Франковской области будут судить государственного регистратора

Злоумышленник безосновательно внес изменения в реестр прав на недвижимое имущество, в результате чего законному владельцу был нанесен ущерб более чем на 8 миллионов гривен. Досудебное расследование завершено, в суд направили обвинительный акт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-центр Нацполиции.

Внесение несанкционированных изменений в государственный реестр разоблачили киберполицейские Прикарпатья совместно со следователями Ивано-Франковского районного управления полиции.

"58-летний мужчина, занимая должность государственного регистратора одного из сельских советов Прикарпатья, противоправно изменил право собственности на шесть административно-производственных и складских помещений в Ивано-Франковске. Решение об изменении владельца фигурант принял на основании документов, никоим образом не отменявших право собственности и не содержавших оснований для государственной регистрации прав", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате действий мужчины частной структуре, которой принадлежала недвижимость, было нанесено более 8 млн грн ущерба.

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Фигуранту было объявлено подозрение по ч. 3 ст. 365-2 (Злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги), ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт.

Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Автор: 

госреестр (73) Нацполиция (16571) суд (25146) убытки (397) Ивано-Франковская область (929)


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Топ комментарии
+1
8млн = 8 років
Млн на рік
83330 на місяць
Непогана зарплата...
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02.02.2022 23:44 Ответить
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Плачу,..,..кум судит кума)))
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02.02.2022 23:10 Ответить
По тяжести совершенного преступления против украинского Народа заслуживает расстрела. Семью на рудники руками уголь добывать для страны
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02.02.2022 23:10 Ответить
8млн = 8 років
Млн на рік
83330 на місяць
Непогана зарплата...
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02.02.2022 23:44 Ответить
Вряд ли полученная выгода пропорциональна нанесённому ущербу.
Скорее всего была обговоренная сумма, или проценты от сделки.
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03.02.2022 01:27 Ответить
государственый регистратор прямо как безальтернативный реформатор.
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03.02.2022 00:08 Ответить
та нічого особливого й не сталося. Якгогсь зе хабарюгу задушила жаба (ЗЕлена, авжеж) і той припинив відвал мозолями нагарбаних на крадівництва різні там на охвісі обержаби....зоопарк і тєлік з плюсами і ква-кварталом. Наголосували, виродки?
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03.02.2022 00:13 Ответить
В Україні ще не було жодного чесного президента. Всі лише декларували "боротьбу з корупцією" але завжди її очолювали. З усіх найбільш гидким і продажним є жидок Зєлєнський бо він завжди був гнилим і лише геть сліпі та прокацаплені тварюк цього не помічали...
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03.02.2022 02:11 Ответить
Одна маленька поправка.В Україні всі Президенти були ставлениками олігархів тому вони змушені працювати на роботодавців.
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03.02.2022 06:49 Ответить
Ні. Всі вони обирались на загальнонаціональних виборах. Включаючи "зелене лайно". Інша справа що олігархи щедро фінансували вибори та забезпечували "мордочку на всіх каналах" того хто їх найбільше влаштовував. Але вибір у народу був завжди. Цього разу Україна програла в першому турі, а в другому "по приколу" проголосувала за блазня.
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03.02.2022 07:00 Ответить
Всі вони вибирались як члени партій які існують на кошти та є власністю олігархів і олігархи вирішують кого висувати у кандидати.Так що той чи інший кандидат у президенти є фактично представником олігарха.
Чого тільки коштує закон що кожний кандидат повинен внести міліонні застави?Звідки у чесних кандидатів такі суми?А застави придумали для того шоб ніхто не із їхнього кола немав ніяких шансів потрапити кандидатом на вибори.
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03.02.2022 07:22 Ответить
P.S.А вибору в українців немає так як у листку для голосування відсутній пункт ,,Проти всіх,,.
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03.02.2022 07:26 Ответить
Можливо і навмисне змінив реестр а можливо і ні.Спитайте хоч кого хто працює із документами,зміни доповнення пункти підпункти так швидко в державі змінюються що легко потрапити за грати за те що вчоре було правомірним а сьогодні вже стало кримінальним.
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03.02.2022 06:47 Ответить
А арешт на його майно наклали? 8 років дуже мало цій потворі.
ПРИВАТНА власність - ФУНДАМЕНТ країни. А біовідходи, які на неї зазіхають потрібно утилізовувати. Цей козел має компенсувати ВСЕ.
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03.02.2022 07:31 Ответить
 
 