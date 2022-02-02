Нанес свыше 8 млн грн убытков: в Ивано-Франковской области будут судить государственного регистратора

Злоумышленник безосновательно внес изменения в реестр прав на недвижимое имущество, в результате чего законному владельцу был нанесен ущерб более чем на 8 миллионов гривен. Досудебное расследование завершено, в суд направили обвинительный акт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-центр Нацполиции.

Внесение несанкционированных изменений в государственный реестр разоблачили киберполицейские Прикарпатья совместно со следователями Ивано-Франковского районного управления полиции.

"58-летний мужчина, занимая должность государственного регистратора одного из сельских советов Прикарпатья, противоправно изменил право собственности на шесть административно-производственных и складских помещений в Ивано-Франковске. Решение об изменении владельца фигурант принял на основании документов, никоим образом не отменявших право собственности и не содержавших оснований для государственной регистрации прав", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате действий мужчины частной структуре, которой принадлежала недвижимость, было нанесено более 8 млн грн ущерба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госрегистратор незаконно продал земли в курортной зоне Херсонщины на 1,8 млн гривен, - киберполиция

Фигуранту было объявлено подозрение по ч. 3 ст. 365-2 (Злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги), ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт.

Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.