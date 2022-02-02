Нанес свыше 8 млн грн убытков: в Ивано-Франковской области будут судить государственного регистратора
Злоумышленник безосновательно внес изменения в реестр прав на недвижимое имущество, в результате чего законному владельцу был нанесен ущерб более чем на 8 миллионов гривен. Досудебное расследование завершено, в суд направили обвинительный акт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-центр Нацполиции.
Внесение несанкционированных изменений в государственный реестр разоблачили киберполицейские Прикарпатья совместно со следователями Ивано-Франковского районного управления полиции.
"58-летний мужчина, занимая должность государственного регистратора одного из сельских советов Прикарпатья, противоправно изменил право собственности на шесть административно-производственных и складских помещений в Ивано-Франковске. Решение об изменении владельца фигурант принял на основании документов, никоим образом не отменявших право собственности и не содержавших оснований для государственной регистрации прав", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате действий мужчины частной структуре, которой принадлежала недвижимость, было нанесено более 8 млн грн ущерба.
Фигуранту было объявлено подозрение по ч. 3 ст. 365-2 (Злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги), ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт.
Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.
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Млн на рік
83330 на місяць
Непогана зарплата...
Скорее всего была обговоренная сумма, или проценты от сделки.
Чого тільки коштує закон що кожний кандидат повинен внести міліонні застави?Звідки у чесних кандидатів такі суми?А застави придумали для того шоб ніхто не із їхнього кола немав ніяких шансів потрапити кандидатом на вибори.
ПРИВАТНА власність - ФУНДАМЕНТ країни. А біовідходи, які на неї зазіхають потрібно утилізовувати. Цей козел має компенсувати ВСЕ.