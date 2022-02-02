Главные новости 2 февраля: Трухина исключили из "слуг народа", США посылают войска в Европу

Нардепа Александра Трухина исключили из "Слуги народа" после публикации видео, на котором он предлагает патрульному взятку после ДТП. Байден одобрил отправку в Европу дополнительных сил, а тысячу за вакцинацию получат еще и подростки, - главные новости Украины 2 февраля.

Стало известно, что США и НАТО ответили Кремлю по Украине

Они отказались подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией и закрыть двери для будущего вступления Украины в Альянс. Вместо этого предложили обсудить соглашения о разоружении и мерах доверия на различных форумах (таких, как ОБСЕ, Диалог по стратегической стабильности между США и Россией и Совет НАТО-Россия).

США отправляют дополнительные силы в Восточную Европу

Президент США Джо Байден одобрил отправку американских войск в Восточную Европу. В частности, 1,7 тыс. военных разместят в Польше. Военные уже приведены в готовность.

Россия продолжает перебрасывать войска к украинским границам

Сразу несколько источников опубликовали новые спутниковые снимки российских войск на полигонах в РФ, Белоруссии и оккупированном Крыму. Посмотреть на них можно здесь и здесь. По данным журналистов-расследователей, РФ также перебрасывает на юг и запад страны технику Росгвардии.

Трухина исключили из "Слуги народа"

Это произошло после того, как журналисты обнародовали видео из нагрудной камеры полицейского, который в августе оформлял ДТП с нардепом. Трухин больше не член партии "Слуга народа". В ближайшее время его исключат и из фракции.

Генпрокурор Венедиктова поручила зарегистрировать против него уголовное производство. И оно тут же было зарегистрировано – за попытку подкупа правоохранителя.

Рада может собраться на внеочередное заседание, чтобы обсудить ситуацию с Трухиным. Президент Зеленский утверждает, что все должны быть равны перед законом, а Трухин будет отвечать.

Сам нардеп заявил о готовности сложить мандат. "Мне стыдно. В состоянии шока я действительно наговорил много глупостей, которые в обычном состоянии я бы не повторил", - сказал он.

НАБУ опубликовало видео получения взятки "слугой народа" Кузьминых

"Гривнями, хоть тугриками. Как вам удобно, девушка", - говорит Кузьминых на этих кадрах. Сам депутат ныне добровольно попросил исключить его из фракции "Слуги народа" - правда, временно, на период расследования и с возможностью вернуться.

Подростки 14-18 лет получат 1000 грн за вакцинацию

Деньги можно будет получить с 7 февраля. Эти средства подростки могут потратить на билеты в кино, образовательные курсы, билеты в театры, на концерты и развлекательные услуги, железнодорожные и авиа билеты, тренировки в спортзале, пребывание в летнем/спортивном детском лагере, книги, канцелярские изделия, посещение детских внешкольных кружков, школьные принадлежности, спортивные товары.