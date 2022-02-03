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Президент Федерации бокса Продивус запретил пускать Цензор.НЕТ на пресс-конференцию, чтобы не отвечать на вопросы о своих злоупотреблениях

Цензор.НЕТ не допустили на пресс-конференцию с участием скандального президента Федерации бокса Украины Владимира Продивуса по теме: "Итоги работы ФБУ за последние 15 лет и обсуждение программы развития до 2025 года".

Она состоится сегодня в 13 часов.

Отказ в аккредитации в Федерации объяснили так:

"Уважаемый представитель прессы (СМИ)!

Сообщаем Вам, что в связи с карантинными ограничениями в Киеве, участие в пресс-конференции могут принять ограниченное количество журналистов — один человек на 10 кв. метров площадь здания.

В настоящее время к участию в пресс-конференции зарегистрировались представители пяти общенациональных СМИ. Таким образом, разрешенное количество представителей СМИ на мероприятиях полностью исчерпано.

Приносим извинения".

Наше издание подозревает, что по вопросам, присланным в онлайн-режиме, Федерация будет выбирать только лояльные нынешнему руководству. Поэтому журналисты Цензор.НЕТ в любом случае придут на пресс-конференцию, чтобы задать свои вопросы. Публикуем их сейчас(на языке оригинала).

Также смотрите: "Россия вместе с Украиной. Мы же единый народ", - глава Федерации бокса Украины Продивус и президент Международной ассоциации бокса россиянин Кремлев. ВИДЕО

Перше питання:

12 регіональних федерацій не визнали підсумків звітно-виборчої конференції, оскільки на ній не було кворуму, відповідно вони не визнають виборів голови Федерації боксу України та вимагають перевиборів президента організації? Чому ви не виконуєте цю вимогу та чому результати виборів визнали попри відсутність представників 12 регіональних федерацій? 

Нагадаємо, рішення 12 регіональних федерацій про невизнання виборів було оприлюднено ще 22 грудня 2021 року. Публікуємо офіційного листа з їхніми вимогами.

Президент Федерации бокса Продивус запретил пускать Цензор.НЕТ на пресс-конференцию, чтобы не отвечать на вопросы о своих злоупотреблениях 01
Президент Федерации бокса Продивус запретил пускать Цензор.НЕТ на пресс-конференцию, чтобы не отвечать на вопросы о своих злоупотреблениях 02

Президент Федерации бокса Продивус запретил пускать Цензор.НЕТ на пресс-конференцию, чтобы не отвечать на вопросы о своих злоупотреблениях 03

Друге питання:

За наявною інформацією, борги Федерації сягають сотні тисяч доларів. Зокрема є борги за фінансування роботи клубу "Українські отамани", за проведення Чемпіонату Європи серед чоловіків у 2017 році, оплату роботи тренерів на Чемпіонаті світу серед жінок у 2018 році, Європейських іграх у 2019. Чому Федерація не оплачує ці важливі статті видатків і продовжує накопичувати борги?

Дивіться також: "Росія разом з Україною. Ми ж єдиний народ", - очільник Федерації боксу України Продивус та президент Міжнародної асоціації боксу росіянин Кремльов. ВIДЕО

Третє питання:

Прокоментуйте ваше спільне відео з російським колегою Кремльовим, де ви погодилися з заявою, що українці і росіяни є одним народом. Як ваша позиція співвідноситься з місією Федерації боксу України? Яким чином ви впроваджуєте вашу позицію на практиці?

Автор: 

бокс (599) спорт (2440) Продивус Владимир (9)


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Топ комментарии
+19
Бандит завжди залишатиметься бандитом. А якщо ще й "регіонал" який голосував за диктаторські закони та нагороджений кірюшою гундяєвим "православний сектант на всю голову", то не просто гнати, а підсрачниками. Зрозуміло чому кацапська секта так впливає саме на боксерів - заслуга цього *********.
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03.02.2022 00:42 Ответить
+14
Із записів Мельниченка:
"КРАВЧЕНКО: Значит, что у нас по Виннице делается. Скажу честно, что для меня это тоже новость, что там такое болото. Сейчас там работает Мельников (генерал милиции - Ред.), и я думаю, что на этой неделе мы раскроем этот... Но ситуация намного сложнее... Значит, экономику области захватил некий Продиус, вор в законе. Значит, магазины в центре Винницы его. Рынки его. Вода "Регина" его. Несколько предприятий его. Значит, это была одна связка с бывшим мэром или губернатором, евреем (имеется в виду Дмитрий Дворкис, член партии СДПУ(О) - Ред.). Потом этот отошел от дел. У него был там конкурент, вор в законе, и с ним он конкурировал, тоже не давал, значит, развернуться. Вот этого парня подорвали. Он фактически был "шестеркой" у этого вора в законе и выбивал долги. Значит, по информации, которая прошла, мы задержали тех, кто обливал бензином. (Речь идет о резонансном преступлении, когда одну из жертв сожгли заживо в лифте - Ред.). Сегодня мы должны знать, кто за этим стоит. Но я все-таки послал Харламова (заместитель министра - Ред.), 6 человек группу, взял с республики самых опытных, значит, и задание - уничтожить экономику этого Продиуса. Ну, бандит командует в области. Это оно выросло тогда год за годом на противоречиях между Матвиенко (бывший губернатор области, противник СДПУ(О) - Ред.) и губернатором. И выросло! Значит, арестовали мы 60 человек, разных бригадиров там..."

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2002/12/25/4371015/
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03.02.2022 00:42 Ответить
+14
Кацапский колоборант.
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03.02.2022 00:55 Ответить
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чомусь не дивно
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03.02.2022 00:24 Ответить
Перші два питання шелѝхвости з Федерації легко здолають "однією лівою".
Можна цілком обмежитись лише третім.
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03.02.2022 00:38 Ответить
Бандит завжди залишатиметься бандитом. А якщо ще й "регіонал" який голосував за диктаторські закони та нагороджений кірюшою гундяєвим "православний сектант на всю голову", то не просто гнати, а підсрачниками. Зрозуміло чому кацапська секта так впливає саме на боксерів - заслуга цього *********.
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03.02.2022 00:42 Ответить
Із записів Мельниченка:
"КРАВЧЕНКО: Значит, что у нас по Виннице делается. Скажу честно, что для меня это тоже новость, что там такое болото. Сейчас там работает Мельников (генерал милиции - Ред.), и я думаю, что на этой неделе мы раскроем этот... Но ситуация намного сложнее... Значит, экономику области захватил некий Продиус, вор в законе. Значит, магазины в центре Винницы его. Рынки его. Вода "Регина" его. Несколько предприятий его. Значит, это была одна связка с бывшим мэром или губернатором, евреем (имеется в виду Дмитрий Дворкис, член партии СДПУ(О) - Ред.). Потом этот отошел от дел. У него был там конкурент, вор в законе, и с ним он конкурировал, тоже не давал, значит, развернуться. Вот этого парня подорвали. Он фактически был "шестеркой" у этого вора в законе и выбивал долги. Значит, по информации, которая прошла, мы задержали тех, кто обливал бензином. (Речь идет о резонансном преступлении, когда одну из жертв сожгли заживо в лифте - Ред.). Сегодня мы должны знать, кто за этим стоит. Но я все-таки послал Харламова (заместитель министра - Ред.), 6 человек группу, взял с республики самых опытных, значит, и задание - уничтожить экономику этого Продиуса. Ну, бандит командует в области. Это оно выросло тогда год за годом на противоречиях между Матвиенко (бывший губернатор области, противник СДПУ(О) - Ред.) и губернатором. И выросло! Значит, арестовали мы 60 человек, разных бригадиров там..."

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2002/12/25/4371015/
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03.02.2022 00:42 Ответить
Кацапский колоборант.
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03.02.2022 00:55 Ответить
Президент федерації той звісно лайно повне але чому цензор.нет вирішили що для їх мають зробити виключення якщо місця немає?
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03.02.2022 01:17 Ответить
Продіус -ватний піараст!!!!
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03.02.2022 04:58 Ответить
Взагалі чому ватні підарки типу цього підара стають взагалі президентами федерацій будь якого напрямку?
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03.02.2022 06:45 Ответить
чєльусть сломата і падругому нікак(
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03.02.2022 07:06 Ответить
человеку всю жизнь отбивали мозги... что с него взять... просто выгнать с работы и больше на нее никогда не пускать...
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03.02.2022 07:37 Ответить
Перекрити повністю ДЕРЖАВНЕ фінансування боксу, доки це гівно не викинуть з президента. Нехай п..є до одного наріда ватник недороблений. Руцьке свинья НІКОЛИ не був нам братом.
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03.02.2022 07:45 Ответить
Кто ж его прекратит ,если у руля верховный ********** ,такой же любитель "апалченцев","повстанцев" :"заберите меня ,хоть за долги" , "договоримся по-середине" "мир в глазу "
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03.02.2022 10:10 Ответить
боксёр портится с головы
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03.02.2022 08:41 Ответить
Як кажуть на Воре шапка горить...
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03.02.2022 08:56 Ответить
Спорт как и щоу-бизнес криминален был всегда...
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03.02.2022 08:58 Ответить
ПРОДИВУС
ВОДОЧНЫЙ король вроде из Винницы
подружился с сыном бывшего главы Укртрансмост и при помощи сына рейдернул этот Главк .

мода такая была у разных бизнесменов приобретать себе крупные солидные строительные организации - кому Київметробуд , кому ХК Киівдержбуд , кому Укрбуд , кому Київ реконструкція и т д
Суть рейдерства заключалась в том, что все эти организации сидели в центре Киева в хороших зданиях
а зачем работягам дорогая недвижимость , если появились водочные и прочие короли
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03.02.2022 09:19 Ответить
Кроме этого строительные предприятия имели базы отдыха на Днепре , на Чёрном море, имели строительные участки и т д
На специалистов хорошей квалификации там было плевать . Скупались 51% акций и разворовывались тресты . Главки выселялись на окраины Киева , недвижимость в центре и на Днепре продавалась за наличные деньги и так отбивалась покупка треста ,. Потом менялся профиль предприятий и все начинали строить многоэтажные домики в самых неподходящих доя жизни людей местах .
каков итог этого рейдерства имени Кучмы и слепых СБУ - все хорошие узкопрофильные специалисты давно уволены . Молодых специалистов обучать некому
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03.02.2022 09:26 Ответить
ХК КИІВМІСЬКБУД под Ахметовым , Київметробуд - под Ахметовым .
Ахметов сразу жескидывает базы отдыха и профилактории в продажу - социальная сфера сотрудников его не волнует
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03.02.2022 09:47 Ответить
Это тот, что сидел обнявшись с кацапом и говорил шо мы ,,братья"?
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03.02.2022 09:38 Ответить
На самом Цензоре однако тоже не любят неудобных вопросов.И это не касается прокацапских мышлений. Так ,что все хорошие. Когда себя не видят.
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03.02.2022 09:48 Ответить
Бота тупого забыли спросить
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03.02.2022 10:23 Ответить
Бех, ты однакоприведи пример, чем тебя Цензор обидел? И почему тоже? этот продивус тебе кто брат сват или братский народ?
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03.02.2022 10:40 Ответить
Критику Порошенко банят. Не наговор. А из их же новостей Цензора.Получается,проанализировать новость и сделать вывод - запрещено. НЕ спам. А сразу крестик-удаление. Где демократия ?
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03.02.2022 10:45 Ответить
Так критикуй зельца, никто тебя банить тебя не будет. Это ж самый беспроигрышный маланский вариант. Что ты!!! Зеля ж сейчас самый мудрый и популярный президент - его слова уже цитируют великие люди, как то: посол рашки в ООН небензя, лидер лдпр жирик, сенатор госдумы пушков, знаменитые рашистские пропагандоны соловьев, *********, попов, киселёв, Марков, романисты проханов и прилепин. Даже кабовердинская няшка сказала что зеля прав! Т
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03.02.2022 11:34 Ответить
Бокс спорт для имбицилов. Много ярких примеров, тот же мер Киева.
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03.02.2022 11:05 Ответить
Продиус никакой не вор и никогда им не был . Поднялся в 87 году только благодаря своим навыкам в боксе . В Виннице кинул на доверии всех , кого только можно . И близких и далёких и своих и чужих . В ВР Украины есть такой себе народный депутат от БЮТ , Мейдич Олег Леонидович . Для жителей Винницы это Олег ≪Монгол≫ , который очень долгое время был правой рукой Продиуса , потом ..... читайте третье четвёртое предложения . В федерации бокса его обвиняют в .... скажем так , перепутал общие деньги со своими и перепутал так , по взрослому отсюда и недостачи . Жаднее и алчней человека трудно найти . Но самое страшное что есть в Продиусе это его ≪умение≫ всё разрушать . За что бы он не брался , этому что то 100% наступит конец , всё дело только во времени . Вообще сам по себе очень мерзкий типок .
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03.02.2022 11:26 Ответить
Кто ж его на этой посаде держит?
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03.02.2022 11:35 Ответить
должность выборная , а не назначаемая . Есть среди всех облфедераций и ≪друзья≫ по ≪общему делу≫ , которые помогают петлять . Бюджет + ≪должность≫ умноженное на алчность = всем тем движениям которые производит данный персонаж .
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03.02.2022 12:04 Ответить
первый агитационный плакат на первых его выборах в ВР был в обнимку с обеими братьями Кличко . Выборы он с треском проиграл и ему посоветовали подчистить ≪карму≫ .
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03.02.2022 13:12 Ответить
Да писали что он вроде бы и сидевший? Вы же видите что все по янек с бамбасской присказкой «а кто не сидел». Бабка мне рассказывали что раньше в селе говорили кто не был в армии тот не мужчина и порченый.., а в бАмбасе по другому говорили - кто не сидел тот немужчина.
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03.02.2022 16:11 Ответить
был он на тюрьме под следствием потом ≪посёлок≫ себе выторговал в Сумской области . В общем лет 7 получилось .
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03.02.2022 16:21 Ответить
А мог и ******. Гуманист
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03.02.2022 12:01 Ответить
 
 