Президент Федерации бокса Продивус запретил пускать Цензор.НЕТ на пресс-конференцию, чтобы не отвечать на вопросы о своих злоупотреблениях

Цензор.НЕТ не допустили на пресс-конференцию с участием скандального президента Федерации бокса Украины Владимира Продивуса по теме: "Итоги работы ФБУ за последние 15 лет и обсуждение программы развития до 2025 года".

Она состоится сегодня в 13 часов.

Отказ в аккредитации в Федерации объяснили так:

"Уважаемый представитель прессы (СМИ)!

Сообщаем Вам, что в связи с карантинными ограничениями в Киеве, участие в пресс-конференции могут принять ограниченное количество журналистов — один человек на 10 кв. метров площадь здания.

В настоящее время к участию в пресс-конференции зарегистрировались представители пяти общенациональных СМИ. Таким образом, разрешенное количество представителей СМИ на мероприятиях полностью исчерпано.

Приносим извинения".

Наше издание подозревает, что по вопросам, присланным в онлайн-режиме, Федерация будет выбирать только лояльные нынешнему руководству. Поэтому журналисты Цензор.НЕТ в любом случае придут на пресс-конференцию, чтобы задать свои вопросы. Публикуем их сейчас(на языке оригинала).

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Перше питання:

12 регіональних федерацій не визнали підсумків звітно-виборчої конференції, оскільки на ній не було кворуму, відповідно вони не визнають виборів голови Федерації боксу України та вимагають перевиборів президента організації? Чому ви не виконуєте цю вимогу та чому результати виборів визнали попри відсутність представників 12 регіональних федерацій?

Нагадаємо, рішення 12 регіональних федерацій про невизнання виборів було оприлюднено ще 22 грудня 2021 року. Публікуємо офіційного листа з їхніми вимогами.









Друге питання:

За наявною інформацією, борги Федерації сягають сотні тисяч доларів. Зокрема є борги за фінансування роботи клубу "Українські отамани", за проведення Чемпіонату Європи серед чоловіків у 2017 році, оплату роботи тренерів на Чемпіонаті світу серед жінок у 2018 році, Європейських іграх у 2019. Чому Федерація не оплачує ці важливі статті видатків і продовжує накопичувати борги?

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Третє питання:

Прокоментуйте ваше спільне відео з російським колегою Кремльовим, де ви погодилися з заявою, що українці і росіяни є одним народом. Як ваша позиція співвідноситься з місією Федерації боксу України? Яким чином ви впроваджуєте вашу позицію на практиці?