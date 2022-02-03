Президент Федерации бокса Продивус запретил пускать Цензор.НЕТ на пресс-конференцию, чтобы не отвечать на вопросы о своих злоупотреблениях
Цензор.НЕТ не допустили на пресс-конференцию с участием скандального президента Федерации бокса Украины Владимира Продивуса по теме: "Итоги работы ФБУ за последние 15 лет и обсуждение программы развития до 2025 года".
Она состоится сегодня в 13 часов.
Отказ в аккредитации в Федерации объяснили так:
"Уважаемый представитель прессы (СМИ)!
Сообщаем Вам, что в связи с карантинными ограничениями в Киеве, участие в пресс-конференции могут принять ограниченное количество журналистов — один человек на 10 кв. метров площадь здания.
В настоящее время к участию в пресс-конференции зарегистрировались представители пяти общенациональных СМИ. Таким образом, разрешенное количество представителей СМИ на мероприятиях полностью исчерпано.
Приносим извинения".
Наше издание подозревает, что по вопросам, присланным в онлайн-режиме, Федерация будет выбирать только лояльные нынешнему руководству. Поэтому журналисты Цензор.НЕТ в любом случае придут на пресс-конференцию, чтобы задать свои вопросы. Публикуем их сейчас(на языке оригинала).
Перше питання:
12 регіональних федерацій не визнали підсумків звітно-виборчої конференції, оскільки на ній не було кворуму, відповідно вони не визнають виборів голови Федерації боксу України та вимагають перевиборів президента організації? Чому ви не виконуєте цю вимогу та чому результати виборів визнали попри відсутність представників 12 регіональних федерацій?
Нагадаємо, рішення 12 регіональних федерацій про невизнання виборів було оприлюднено ще 22 грудня 2021 року. Публікуємо офіційного листа з їхніми вимогами.
Друге питання:
За наявною інформацією, борги Федерації сягають сотні тисяч доларів. Зокрема є борги за фінансування роботи клубу "Українські отамани", за проведення Чемпіонату Європи серед чоловіків у 2017 році, оплату роботи тренерів на Чемпіонаті світу серед жінок у 2018 році, Європейських іграх у 2019. Чому Федерація не оплачує ці важливі статті видатків і продовжує накопичувати борги?
Третє питання:
Прокоментуйте ваше спільне відео з російським колегою Кремльовим, де ви погодилися з заявою, що українці і росіяни є одним народом. Як ваша позиція співвідноситься з місією Федерації боксу України? Яким чином ви впроваджуєте вашу позицію на практиці?
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Можна цілком обмежитись лише третім.
"КРАВЧЕНКО: Значит, что у нас по Виннице делается. Скажу честно, что для меня это тоже новость, что там такое болото. Сейчас там работает Мельников (генерал милиции - Ред.), и я думаю, что на этой неделе мы раскроем этот... Но ситуация намного сложнее... Значит, экономику области захватил некий Продиус, вор в законе. Значит, магазины в центре Винницы его. Рынки его. Вода "Регина" его. Несколько предприятий его. Значит, это была одна связка с бывшим мэром или губернатором, евреем (имеется в виду Дмитрий Дворкис, член партии СДПУ(О) - Ред.). Потом этот отошел от дел. У него был там конкурент, вор в законе, и с ним он конкурировал, тоже не давал, значит, развернуться. Вот этого парня подорвали. Он фактически был "шестеркой" у этого вора в законе и выбивал долги. Значит, по информации, которая прошла, мы задержали тех, кто обливал бензином. (Речь идет о резонансном преступлении, когда одну из жертв сожгли заживо в лифте - Ред.). Сегодня мы должны знать, кто за этим стоит. Но я все-таки послал Харламова (заместитель министра - Ред.), 6 человек группу, взял с республики самых опытных, значит, и задание - уничтожить экономику этого Продиуса. Ну, бандит командует в области. Это оно выросло тогда год за годом на противоречиях между Матвиенко (бывший губернатор области, противник СДПУ(О) - Ред.) и губернатором. И выросло! Значит, арестовали мы 60 человек, разных бригадиров там..."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2002/12/25/4371015/
ВОДОЧНЫЙ король вроде из Винницы
подружился с сыном бывшего главы Укртрансмост и при помощи сына рейдернул этот Главк .
мода такая была у разных бизнесменов приобретать себе крупные солидные строительные организации - кому Київметробуд , кому ХК Киівдержбуд , кому Укрбуд , кому Київ реконструкція и т д
Суть рейдерства заключалась в том, что все эти организации сидели в центре Киева в хороших зданиях
а зачем работягам дорогая недвижимость , если появились водочные и прочие короли
На специалистов хорошей квалификации там было плевать . Скупались 51% акций и разворовывались тресты . Главки выселялись на окраины Киева , недвижимость в центре и на Днепре продавалась за наличные деньги и так отбивалась покупка треста ,. Потом менялся профиль предприятий и все начинали строить многоэтажные домики в самых неподходящих доя жизни людей местах .
каков итог этого рейдерства имени Кучмы и слепых СБУ - все хорошие узкопрофильные специалисты давно уволены . Молодых специалистов обучать некому
Ахметов сразу жескидывает базы отдыха и профилактории в продажу - социальная сфера сотрудников его не волнует