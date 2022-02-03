Белый дом заявил, что больше не будет называть вторжение РФ в Украину "неизбежным"

Белый дом больше не будет описывать возможное вторжение России в Украину как "неизбежное".

Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Мы прекратили использовать [слово "неизбежно"], потому что я думаю, что это послало месседж, который мы не собирались присылать - вроде бы мы знаем, что президент Путин принял решение", - объяснила Псаки.

По словам Псаки, она называла российское вторжение "неизбежным" только один раз и не будет в дальнейшем употреблять это слово.

Она добавила, что решение президента США Джо Байдена дополнительно отправить американских военных в Восточную Европу не было вызвано конкретным событием последних дней. По ее словам, перебрасывание войск нельзя рассматривать как эскалацию напряженности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовы обсуждать с Россией вопросы безопасности, но после деэскалации ситуации вокруг Украины, - Госдепартамент

"Важно четко понимать, что здесь один агрессор. Этим агрессором является Россия", — сказала Псаки.