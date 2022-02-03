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Новости Война
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Белый дом заявил, что больше не будет называть вторжение РФ в Украину "неизбежным"

Белый дом заявил, что больше не будет называть вторжение РФ в Украину

Белый дом больше не будет описывать возможное вторжение России в Украину как "неизбежное".

Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Мы прекратили использовать [слово "неизбежно"], потому что я думаю, что это послало месседж, который мы не собирались присылать - вроде бы мы знаем, что президент Путин принял решение", - объяснила Псаки.

По словам Псаки, она называла российское вторжение "неизбежным" только один раз и не будет в дальнейшем употреблять это слово.

Она добавила, что решение президента США Джо Байдена дополнительно отправить американских военных в Восточную Европу не было вызвано конкретным событием последних дней. По ее словам, перебрасывание войск нельзя рассматривать как эскалацию напряженности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовы обсуждать с Россией вопросы безопасности, но после деэскалации ситуации вокруг Украины, - Госдепартамент

"Важно четко понимать, что здесь один агрессор. Этим агрессором является Россия", — сказала Псаки.

Автор: 

США (27182) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+19
А мы как называли путина х@йлом, так и будем...
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03.02.2022 00:47 Ответить
+13
Посадили путлера на бутылку
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03.02.2022 00:06 Ответить
+9
Білий Дім так легко переграв москву.... москва в своєому агресивно-окупаційному випендрьожі показала все, на що здатна... получилось, що на їжака(Штати й НАТО) мацква не справила серйозного враження своєю дупою...
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03.02.2022 00:18 Ответить
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Всё чуднее и чуднее.
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03.02.2022 00:04 Ответить
Посадили путлера на бутылку
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03.02.2022 00:06 Ответить
highly likely
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03.02.2022 00:06 Ответить
15 рублей уже заработал? теперь кыш.
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03.02.2022 02:07 Ответить
а би шо язиком по зубах плямкнути.
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03.02.2022 02:44 Ответить
highly likely - высоко вероятно
inevitable, imminent - это неизбежно

вероятность есть, неизбежности нет
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03.02.2022 10:01 Ответить
Це щось змінює ?
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03.02.2022 00:09 Ответить
Просто, говорить, что войны не будет, уже нельзя считать зрадой.
А всё остальное остаётся по-прежнему.
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03.02.2022 00:12 Ответить
Может хоть теперь НЛО выйдут на первый контакт...
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03.02.2022 00:10 Ответить
Наконец то в США поняли, что Зеленский в переводчики взял друзей с 95-го квартала , как и министров. А в Кривом Роге еще та переводческая школа.
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03.02.2022 00:11 Ответить
Ага ! "Моментом - в море!"
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03.02.2022 13:04 Ответить
Ну тепер пуйло з чистою совістю може відповзати назад.
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03.02.2022 00:13 Ответить
тихесенько собі взад, в ліс.
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03.02.2022 00:21 Ответить
В який лiс, бо це так культурно... - в таЙОжные епеня...
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03.02.2022 06:10 Ответить
Білий Дім так легко переграв москву.... москва в своєому агресивно-окупаційному випендрьожі показала все, на що здатна... получилось, що на їжака(Штати й НАТО) мацква не справила серйозного враження своєю дупою...
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03.02.2022 00:18 Ответить
Я ж говорю путлера на бутылку посадили или швабру, вроде сейчас так в кацапстане модно
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03.02.2022 00:19 Ответить
воно, окрім того, що агресивне й з імперсько-фашистськими замашками, ще й дурне... як усі кацапські угро-фіни і їх прихвостні....
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03.02.2022 00:23 Ответить
Та і є, достатньо подивитися наших блогерів, які зі свинособаками спілкуются
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03.02.2022 00:25 Ответить
Та Штати зрозуміли вже, шо ботоксний обмочився вже...
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03.02.2022 00:40 Ответить
А мы как называли путина х@йлом, так и будем...
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03.02.2022 00:47 Ответить
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03.02.2022 09:32 Ответить
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03.02.2022 00:54 Ответить
А шо это лепший дружбан и кровный братан ***** своей усатой морды больше не кажет и ***** не подгавкивает? ( Это я про тараканью морду Лукашенко если что)
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03.02.2022 00:59 Ответить
Дошло, шо влып.
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03.02.2022 06:11 Ответить
Ну - чого ти так?! Нашого посла в БРСР викликали щоб заявить протест в зв"язку з "залётом украинского беспилотника на беларусскую территорию" (Можна подумать - нам мало знімків з американських супутників де видно навіть як чатовий на периметрі на стовпчик огорожі сцить!)
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03.02.2022 13:08 Ответить
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03.02.2022 16:02 Ответить
Галасливий Байдон ввімкнув задню.
Що ж ти, фраер, здав назад?!
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03.02.2022 01:31 Ответить
Колись був такий жарт при Горбачові. Татари поскаржились генсеку на прислів'я:"Незваний гість гірше татарина", та попросили змінити народне прислів'я.На другий день по указу генсека вийшло нове прислів'я:"Незваний гість краще татарина".
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03.02.2022 01:40 Ответить
Ну тепер Бубочка вже може їхати відпочивати в Китай.
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03.02.2022 06:22 Ответить
ху@ло ніяк не могло підібрати слово, коли намагалося пояснити як би Україна повертала/відвойовувала/звільняла свій Крим, як би була членом НАТО.
Воно вьісрало "операція"
Тупе, смердюче, мослайно)))
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03.02.2022 06:57 Ответить
Напад на Україну відміняється,хуйло зрозуміло що це буде його крахом,на мокшандію йому на....ти.Тільки не може придумати під яким приводом відвести війська.
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03.02.2022 07:45 Ответить
А как же теперь быть поклонникам Питраликсеича?Это что же получается:или Зебил был прав,или США,вместе с Зебилом,являются тайными агентами Кримля?
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03.02.2022 07:46 Ответить
разницу между нагнетать и реально оценивать угрозу понимаешь. В современной истории США, только Трамп нагнал флот к берегам С. Кореи и сдулся. У нормальных политиков не укладывается в голове, как можно гнать войска с Сибири и ДВ ради понтов. В любой цивилизованной стране с президента спросили бы во сколько обошлось это шоу и какие результаты
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03.02.2022 07:53 Ответить
КТО спросил бы?С Питруни и Муженко дофига спросили за Иловайск?Все возмущены покрывательством власти Трухина?Может напомнить,как несколько лет покрывали Муженко и обвиняли других,пока он сам не дал показания?
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03.02.2022 07:58 Ответить
Разумеется. Спасибо за помощь дипломатией и оружием. Теперь пусть Путлер, этот старый маразматик, 100 раз подумает
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03.02.2022 07:47 Ответить
Щось цього разу не зрослось у дядька Сема....
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03.02.2022 07:53 Ответить
Штаты с самого начала были союзниками Украины и заявляли, что их цель - предотвратить войну дипломатическими способами
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03.02.2022 08:22 Ответить
Очень наивное и поверхностное суждение.
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03.02.2022 08:30 Ответить
Американцы всегда были союзниками России ещё со времён Гражданской войны в США (русский флот поддержал северян).
И большевикам американцы вместе с чехами "подмахнули" - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%C2%AB%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C%C2%BB Американский экспедиционный корпус «Сибирь»
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03.02.2022 11:49 Ответить
Шоб не делать Зеле нервы.
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03.02.2022 08:02 Ответить
Ну, если и так, то скорее, уважать себя заставил. И не как Зеля, а как Президент независимой Украины. Показал, что Украина не безропотный вассал США и Запада в целом, а полноправный союзник и партнёр, требующий взаимоуважения. Он же беспокоился из-за оттока инвестиций в украинскую экономику на фоне "неизбежного вторжения", а не из-за угрозы личному бизнесу. Короче, местная публичка может утереться - украинская дипломатия рулит!
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03.02.2022 10:49 Ответить
действительно. как-то глупо называть случившееся неизбежным.
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03.02.2022 08:27 Ответить
Это чтоб укланист не сказал - а можно я просто в лес уйду? )))))
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03.02.2022 08:48 Ответить
Идет человек по улице - хлопает в ладоши.
- Что вы делаете?
- Крокодилов разгоняю.
- Но тут же нет крокодилов!
- Потому и нет, что я их разгоняю!
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03.02.2022 11:52 Ответить
Мабудь Зеленський її підкупив, не інакше.
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03.02.2022 12:21 Ответить
 
 