Белый дом заявил, что больше не будет называть вторжение РФ в Украину "неизбежным"
Белый дом больше не будет описывать возможное вторжение России в Украину как "неизбежное".
Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Мы прекратили использовать [слово "неизбежно"], потому что я думаю, что это послало месседж, который мы не собирались присылать - вроде бы мы знаем, что президент Путин принял решение", - объяснила Псаки.
По словам Псаки, она называла российское вторжение "неизбежным" только один раз и не будет в дальнейшем употреблять это слово.
Она добавила, что решение президента США Джо Байдена дополнительно отправить американских военных в Восточную Европу не было вызвано конкретным событием последних дней. По ее словам, перебрасывание войск нельзя рассматривать как эскалацию напряженности.
"Важно четко понимать, что здесь один агрессор. Этим агрессором является Россия", — сказала Псаки.
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inevitable, imminent - это неизбежно
вероятность есть, неизбежности нет
А всё остальное остаётся по-прежнему.
Що ж ти, фраер, здав назад?!
Воно вьісрало "операція"
Тупе, смердюче, мослайно)))
И большевикам американцы вместе с чехами "подмахнули" - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%C2%AB%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C%C2%BB Американский экспедиционный корпус «Сибирь»
- Что вы делаете?
- Крокодилов разгоняю.
- Но тут же нет крокодилов!
- Потому и нет, что я их разгоняю!