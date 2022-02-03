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Госдеп подтвердил подлинность опубликованного СМИ ответа США и НАТО на требования России

Госдеп подтвердил подлинность опубликованного СМИ ответа США и НАТО на требования России

Государственный департамент США подтвердил, что обнародованные изданием El Pais документы с письменными ответами США и НАТО российской стороне по безопасности в Европе, соответствуют действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не увидел ничего, что указывало бы на то, что эти документы не являются аутентичными", - заметил Прайс, когда его попросили подтвердить или опровергнуть подлинность обнародованных бумаг.

Он напомнил, что американская сторона изначально выступала против разглашения письменного ответа России, чтобы иметь простор для дальнейших переговоров. Однако теперь, по его словам, это может подтвердить, что США сохраняют единство с союзниками по НАТО и полны решимости к открытым конструктивным отношениям.

"Если Россия действительно, как говорит, хочет обсуждения, документы четко свидетельствуют, что для этого существует путь", - подчеркнул представитель Госдепа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовы обсуждать с Россией вопросы безопасности, но после деэскалации ситуации вокруг Украины, - Госдепартамент

Прайс также отметил: кто бы ни был источником этих документов и как бы ни пытался вбить клин между США и НАТО, он "глубоко ошибается в своих усилиях".

"Мир сейчас видит, что Соединенные Штаты и наши союзники по НАТО находятся в очень тесной координации. Идеи, которые мы выдвинули, либо дополняют друг друга, либо симметричны - и, очевидно, можно сделать вывод из этих документов, что эти идеи были тесно скоординированы", - подытожил представитель внешнеполитического ведомства США.

Как сообщалось, в среду испанское издание El Pais обнародовало документы, которые назвало письменными ответами США и НАТО на "предложения" России по гарантиям безопасности в Европе.

Автор: 

Госдепартамент США (1854) НАТО (10102) россия (96246) США (27182)


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Топ комментарии
+6
Це відповідь справжнього дипломата. Вчіться розмовляти дипломатично, а не різати все підряд, що заманеться наразі. Всі кваліфіковані дипломати так відповідають.
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03.02.2022 07:40 Ответить
+5
ермак источник
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03.02.2022 00:51 Ответить
+3
Путлер подвинулся разумом на идее поработить Украину. Готов Сибирь Китаю отдать, лишь бы завоевать Украину. Может это и не так, но очень похоже.
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03.02.2022 08:25 Ответить
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ермак источник
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03.02.2022 00:51 Ответить
"хто б не був джерелом цих документів" - так кацапська конячнка сама сказала, що документи "випливуть", кого тут ще шукати...
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03.02.2022 00:54 Ответить
Значительное перемещение войск с территории Забайкалья в европейскую часть России, фактически, открыло Дальний Восток для Китая, который никогда не скрывал своей заинтересованности данным регионом.

Стоит отметить, что в этом году, в рамках объявленной встречи президентов России и Китая, будет подписан договор об аренде китайской стороной российских земель.

То есть, вырисовывается очень интересная картина. Россия фактически, выводит войска из Дальневосточного региона, над которым висит угроза гибридного отторжения, параллельно подписывая с Китаем, эту угрозу и представляющим, договор об аренде этих земель на 50 лет.

Путин, мирно отдаёт территории Пекину, которые тот, вполне мог иным путём отобрать у Москвы, сразу же после завершения Олимпийских игр.

И можно только себе представить, с каким настроением Путин отправится в Китай. Ведь, по сути, ему суждено будет подписывать с Си Цзиньпинем акт о капитуляции.

Хотя, в российской пропагандисткой среде этот акт о капитуляции назовут ничем иным как «договором аренды тысячелетия!»

Александр Коваленко
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03.02.2022 01:30 Ответить
мечты мечты
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03.02.2022 07:56 Ответить
Путлер подвинулся разумом на идее поработить Украину. Готов Сибирь Китаю отдать, лишь бы завоевать Украину. Может это и не так, но очень похоже.
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03.02.2022 08:25 Ответить
"Я не побачив нічого, що вказувало б на те, що ці документи не є автентичними" Просто людина каже, що стосується її, то він нічого не побачив, а от інша людина може і побачити.... А які до мене претензії? Я ж не побачив! .... Errare humanum est!. І чого ви до мене причепилися?
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03.02.2022 05:41 Ответить
Це відповідь справжнього дипломата. Вчіться розмовляти дипломатично, а не різати все підряд, що заманеться наразі. Всі кваліфіковані дипломати так відповідають.
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03.02.2022 07:40 Ответить
Та хіба ж ми проти колгоспів
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23.02.2022 08:56 Ответить
Американская сторона изначально выступала против разглашения письменного ответа России." Скрывать этот документ, это сеять разлад между союзниками подозрениями о закулисных переговорах? Кому это выгодно?
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03.02.2022 08:58 Ответить
там ниче закулисного не было
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03.02.2022 09:48 Ответить
 
 