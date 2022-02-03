Госдеп подтвердил подлинность опубликованного СМИ ответа США и НАТО на требования России

Государственный департамент США подтвердил, что обнародованные изданием El Pais документы с письменными ответами США и НАТО российской стороне по безопасности в Европе, соответствуют действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не увидел ничего, что указывало бы на то, что эти документы не являются аутентичными", - заметил Прайс, когда его попросили подтвердить или опровергнуть подлинность обнародованных бумаг.

Он напомнил, что американская сторона изначально выступала против разглашения письменного ответа России, чтобы иметь простор для дальнейших переговоров. Однако теперь, по его словам, это может подтвердить, что США сохраняют единство с союзниками по НАТО и полны решимости к открытым конструктивным отношениям.

"Если Россия действительно, как говорит, хочет обсуждения, документы четко свидетельствуют, что для этого существует путь", - подчеркнул представитель Госдепа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовы обсуждать с Россией вопросы безопасности, но после деэскалации ситуации вокруг Украины, - Госдепартамент

Прайс также отметил: кто бы ни был источником этих документов и как бы ни пытался вбить клин между США и НАТО, он "глубоко ошибается в своих усилиях".

"Мир сейчас видит, что Соединенные Штаты и наши союзники по НАТО находятся в очень тесной координации. Идеи, которые мы выдвинули, либо дополняют друг друга, либо симметричны - и, очевидно, можно сделать вывод из этих документов, что эти идеи были тесно скоординированы", - подытожил представитель внешнеполитического ведомства США.

Как сообщалось, в среду испанское издание El Pais обнародовало документы, которые назвало письменными ответами США и НАТО на "предложения" России по гарантиям безопасности в Европе.