В начале февраля в Черное море зайдут шесть российских десантных кораблей - СМИ
В начале февраля в Черном море существенно возрастет группировка русских военных кораблей.
Об этом говорится в отчете, обнародованном мониторинговой группой BlackSeaNews и "Институтом Черноморских стратегических исследований", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Отмечается, что 1 февраля эксперты получили подтверждение данных о заходе в акваторию Черного моря шести кораблей:
8 февраля в Черное море планируют зайти три больших десантных корабля Балтийского флота РФ – "Королев", "Калининград", "Минск";
9 февраля в Черное море планируют зайти три больших десантных корабля Северного флота – "Петр Моргунов", "Оленегорский горняк", "Георгий Победоносцев".
"То есть с 9 февраля у берегов Украины может образоваться серьезная группировка из 12 российских десантных кораблей для проведения операции (или нескольких операций) с высадкой морского десанта в Черном и Азовском морях", – говорится в отчете. Эксперты уточнили, что шесть десантных кораблей уже входят в состав Черноморского флота.
В отчете упоминается также, что на 2 февраля в Черном море уже 32 дня отсутствуют военные корабли нечерноморских стран НАТО.
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Вити про що?
Я вже сплачую - допомогаю ЗСУ, з моїх податків протитанкові гранатомети надіслали в Україну, тільки то не з за популізму а з за того що ***** погане й кацапня розум втратили..... а чи він був?
Ти здивуєшся але сплачую податків за рік більше ніж твоя з/п за рік.
Подготовка к войне продолжается...
а як не встигнуть? - самозатопляться, як діди.
Так само з вигаданою нацією. Вигадав рюсскіх петро1 а рф Єльцін.
Думаю они где то в районе железного порта или лазурного планируют высадиться - зайти в тыл нашим и разблокировать крымский перешеек
а вот то что сразу цена будет НЕПОДЪЕМНОЙ ДЛЯ РОССИИ то тут надо думать ведь уже сказано Путину не важно 1 солдат 1 метр 1 кв. км область батальон армия все ЭТО ВОЙНА И АГРЕССИЯ СО ВСЕМИ ВЫТЕКАЮЩИМИ...для Путина его окружения и России...
А проект захвата юга Украины - отрезать от моря и разблокировка Крыма - дать воду и доступность по суше похоже еще в силе.
Вероятно хотят они подмять Украину любой ценой, мне так кажется.
ждём-съ..
так що загроза десанту є великою і фєдєрастам всеодно, скільки загине цивільних - чим меньше українців, навіть російськомовних, тим краще для них…
И какие рубежи при этом, обороняющаяся сторона организовывает? И где?
Что бы, "не разводить панику, не нагнетать и не мешать готовиться к шашлыкам"!
Собственно это более важное, чем другие её обязательства, поэтому она их четко выполняет.
Зачем отдавать другим, за процент от добычи ?
і вас спасібА, 73% жлобів-мрійників за обране вами лайно..(
А если пропустят - они станут движущимися мишенями в тире.
Правда їх всього 20 шт. https://youtu.be/NLbQAXUwOw8