В начале февраля в Черное море зайдут шесть российских десантных кораблей - СМИ

В начале февраля в Черном море существенно возрастет группировка русских военных кораблей.

Об этом говорится в отчете, обнародованном мониторинговой группой BlackSeaNews и "Институтом Черноморских стратегических исследований", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Отмечается, что 1 февраля эксперты получили подтверждение данных о заходе в акваторию Черного моря шести кораблей:

8 февраля в Черное море планируют зайти три больших десантных корабля Балтийского флота РФ – "Королев", "Калининград", "Минск";

9 февраля в Черное море планируют зайти три больших десантных корабля Северного флота – "Петр Моргунов", "Оленегорский горняк", "Георгий Победоносцев".

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"То есть с 9 февраля у берегов Украины может образоваться серьезная группировка из 12 российских десантных кораблей для проведения операции (или нескольких операций) с высадкой морского десанта в Черном и Азовском морях", – говорится в отчете. Эксперты уточнили, что шесть десантных кораблей уже входят в состав Черноморского флота.

В отчете упоминается также, что на 2 февраля в Черном море уже 32 дня отсутствуют военные корабли нечерноморских стран НАТО.