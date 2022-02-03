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Беларусь запрещает транзит через свою территорию литовских нефтепродуктов

Беларусь запрещает транзит через свою территорию литовских нефтепродуктов

Начиная с 7 февраля Беларусь будет блокировать перевозку железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог". Это может сказаться на поставках литовских нефтепродуктов в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Беларусь такие меры называет ответными на введенный Литвой запрет транзита белорусских товаров через порты этой страны.

Ранее Литва остановила транзит "Беларуськалия".

"Нами принято решение о запрете перевозок транзитом своей территорией, следующей из Литвы железнодорожным транспортом, нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог", - говорится в заявлении белорусского ведомства. По территории Республики Беларусь таких грузов 5-1,6 млн тонн на сумму свыше 1 млрд долл. ежегодно.

По оценкам экспертов, в 2021 году доли литовского ДТ и бензина на украинском рынке составили 9% и 11% соответственно.

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Автор: 

Беларусь (7923) бензин (294) Литва (2512) топливо (630)


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Топ комментарии
+21
Беларусь, конечно, в первую очередь себе в ногу стреляет . . .
Но проблемы Украине создаёт. Надо делать выводы и готовиться решать "беларуский вопрос", так же, как и "приднестровский". Украина, по сути в мешке, не считая узкой полосы западной границы со странами ЕС и частично с Молдовой.
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03.02.2022 02:35 Ответить
+18
бульбаши на поверку оказались такими же вонюче-немытыми как и кацапы...
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03.02.2022 07:33 Ответить
+14
може не в велике крадівництво, а в термінали прийому танкерів газу і нафти вкладуватися, ну як варіант...
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03.02.2022 03:11 Ответить
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Беларусь, конечно, в первую очередь себе в ногу стреляет . . .
Но проблемы Украине создаёт. Надо делать выводы и готовиться решать "беларуский вопрос", так же, как и "приднестровский". Украина, по сути в мешке, не считая узкой полосы западной границы со странами ЕС и частично с Молдовой.
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03.02.2022 02:35 Ответить
"решать вопрос" - военным путём или бесконечной болтологией? "Мюнхенским " форматом или "Будапештским"? "Минским" или "Московским"?
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03.02.2022 07:57 Ответить
постройкой своего нефтеперерабытывающего завода, бенин(укрнафта)не тянет все объемы
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03.02.2022 12:11 Ответить
Вообще давно надо было отказаться от вообще всего российского, а после кровавых событий в Минске и от всего беларуского. Деньги надо вкладывать не в дороги, а в армию и в транспортную инфраструктуру в сторону ЕС - это и экономику поможет и в случае войны обеспечит надежные поставки от союзников, тех же ГСМ например.
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03.02.2022 11:01 Ответить
ще один, бульболюбець України до *****, шо тільки на тракторі в Україну...
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03.02.2022 02:59 Ответить
Ок, если не в белорашке или стране-помойке, где еще Украина может покупать нефтепродукты? Имеется в виду топливо для техники.
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03.02.2022 03:03 Ответить
може не в велике крадівництво, а в термінали прийому танкерів газу і нафти вкладуватися, ну як варіант...
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03.02.2022 03:11 Ответить
в польщі вкладатися в термінали, бо через босфор танкери не ходять...може з новим, суто турецьким штучним каналом, паралельним протоці босфор, щось зміниться...
а можна за підтримки європи вирішити і для каспійських вуглеводнів будувати з грузії нафто-газо -провід...таким чином задіяти існуючий одеса-броди
також з ****** до перемишля будувати євро-залізницю, щоби сполучити гданськ з констацею...тоді з польських портів можлива доставка того, що йде з литви
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03.02.2022 07:27 Ответить
Litva preveziot cerez Polsu priveziot,eto ne raz tak i delali do etogo
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03.02.2022 08:56 Ответить
за Літву і сумніву ніколи не було.
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03.02.2022 10:48 Ответить
Ну вот вам и ответ почему дороги в Молдавию и Румынию являются стратегическими. Светлые нефтепродукты придется оттуда. Ну а сейчас транзит через Польшу.....
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03.02.2022 06:20 Ответить
Недалеко і через Польщу ...
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03.02.2022 07:07 Ответить
різна ширина колій у литви, україни та польщі
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03.02.2022 07:28 Ответить
От до чого призводить дружба з московитами!
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03.02.2022 07:33 Ответить
варто на ділянці ******-люблін від чернівців до рава-руська прокласти євроколію.. і звязати порти румунії і польщі через україну...
оце, велике будівництво
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03.02.2022 10:56 Ответить
Так дійсно цей маршрут можливий так як Пункт Перестановки Вагонів (коліс) ПП Вадул -Сірет стоїть без роботи. Там все можна запустити швидко. Тим паче що там так ганяли нафту цистернами в Румунію. Є ще і в Унгенах(Молдова) але ж владі цій пофігу
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03.02.2022 12:26 Ответить
без перестановки коліс...збудувати на цій ділянці євроколію по україні, щоб без перестановки коліс проїхати з гданська до констанци або із бухареста до варшави
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03.02.2022 12:57 Ответить
Oni uze i tak vezli cerez Polsu v Ukrainu,tut net bolsix problem
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03.02.2022 08:51 Ответить
бульбаши на поверку оказались такими же вонюче-немытыми как и кацапы...
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03.02.2022 07:33 Ответить
Бульбашы не :вонюче-немыты как и кацапы". Бульбашы сталі ахвярай хлуслівага ўкраінца і яго крамлёўскіх дарадцаў.
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03.02.2022 09:24 Ответить
Какая, бл@дь, неожидан6ность! Они сами 26 лет были в коме, а потом - ой, просыпаться начали, но сразу же обратно заснули.

А вы 28 лет смотрели на этот трэш и тоже ничего не замечали?

Пчёлы начали что-то подозревать (с)
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03.02.2022 11:15 Ответить
Не переживайте. Литва - то 8-9% нафтопродуктів на українському ринку. Це не дуже тяжко компенсувати. Ще коли виникли проблеми з російським дизпаливом, налагодили поставки морем. НПЗ в Литві належить польському Орлену. Тож не сумніваюсь, що вони знайдуть можливість везти паливо через Польщу, хоч при цьому й треба буде двічі міняти колісні пари. Але то проблеми Поляків, вони втрачають більше.
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03.02.2022 08:00 Ответить
А если перекроют поставки из Беларуси и России, то сколько % надо будет перекрыть? Что-то мне кажется что это больше половины...
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03.02.2022 11:06 Ответить
5 з 8 мільйонів тонн дизпалива в 2021 році були з Білорусі і РФ. Не те щоб це було неможливо перекрити з інших джерел, але якщо вони припинять поставки, буде дуже сутужно. Але вони не перекриють до останнього, аж поки не почнеться гаряча фаза, бо три мільярди баксів на дорозі не валяються.
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03.02.2022 11:18 Ответить
Цитата из интервью Зеленского о "сливе" операции по вагнеровцам ( или как легко манипулировать идиотом) :

В ответ Лукашенко сказал Зеленскому, что понимает ситуацию. "Я понимаю, да, дорогой Владимир Александрович. Вы же знаете, как я к вам отношусь. Ты же знаешь, как Беларусь любит Украину. Ты знаешь, что я тебя не подведу. У меня здесь сейчас не все спокойно. Я разберусь", - передал слова белорусского политика президент Украины.
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03.02.2022 08:50 Ответить
Ukus kamara ne boleje togo dlia Litvi
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03.02.2022 08:52 Ответить
Відповідати будемо? Магазини забиті білоруськими товарами. Чи не пора їх звідти прибрати?
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03.02.2022 08:58 Ответить
Конечно, надо бы ответить, но почти уверен что эта власть не способна на такой шаг.
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03.02.2022 10:24 Ответить
Мы перестанем получать литовское топливо, но с Белоруссией торговать не прекратим, это же другое, правильно?😁
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03.02.2022 09:02 Ответить
Мы увеличим поставки.
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03.02.2022 10:36 Ответить
До тринделись
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03.02.2022 09:23 Ответить
В случае вторжения Польша полностью блокирует торговлю раши и Германии. И нефтью и газом
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03.02.2022 10:36 Ответить
Для того и потоки строили. Еще бы Турция перекрыла, но это вряд ли.
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03.02.2022 11:08 Ответить
На дне моря трубы иногда взрываются...
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03.02.2022 11:33 Ответить
Потоки и поломаться могут, судно "случайно" якорь потеряет и все
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11.02.2022 20:37 Ответить
Литва ломанулась запретив Беларуси!! А еще Китай стёр Литву...... единственное что поможет это финансирование из ЕС кроме кредитов конечно
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11.02.2022 21:10 Ответить
 
 