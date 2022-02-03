Беларусь запрещает транзит через свою территорию литовских нефтепродуктов

Начиная с 7 февраля Беларусь будет блокировать перевозку железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог". Это может сказаться на поставках литовских нефтепродуктов в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Беларусь такие меры называет ответными на введенный Литвой запрет транзита белорусских товаров через порты этой страны.

Ранее Литва остановила транзит "Беларуськалия".

"Нами принято решение о запрете перевозок транзитом своей территорией, следующей из Литвы железнодорожным транспортом, нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог", - говорится в заявлении белорусского ведомства. По территории Республики Беларусь таких грузов 5-1,6 млн тонн на сумму свыше 1 млрд долл. ежегодно.

По оценкам экспертов, в 2021 году доли литовского ДТ и бензина на украинском рынке составили 9% и 11% соответственно.

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