Беларусь запрещает транзит через свою территорию литовских нефтепродуктов
Начиная с 7 февраля Беларусь будет блокировать перевозку железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог". Это может сказаться на поставках литовских нефтепродуктов в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Беларусь такие меры называет ответными на введенный Литвой запрет транзита белорусских товаров через порты этой страны.
Ранее Литва остановила транзит "Беларуськалия".
"Нами принято решение о запрете перевозок транзитом своей территорией, следующей из Литвы железнодорожным транспортом, нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог", - говорится в заявлении белорусского ведомства. По территории Республики Беларусь таких грузов 5-1,6 млн тонн на сумму свыше 1 млрд долл. ежегодно.
По оценкам экспертов, в 2021 году доли литовского ДТ и бензина на украинском рынке составили 9% и 11% соответственно.
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Но проблемы Украине создаёт. Надо делать выводы и готовиться решать "беларуский вопрос", так же, как и "приднестровский". Украина, по сути в мешке, не считая узкой полосы западной границы со странами ЕС и частично с Молдовой.
а можна за підтримки європи вирішити і для каспійських вуглеводнів будувати з грузії нафто-газо -провід...таким чином задіяти існуючий одеса-броди
також з ****** до перемишля будувати євро-залізницю, щоби сполучити гданськ з констацею...тоді з польських портів можлива доставка того, що йде з литви
оце, велике будівництво
А вы 28 лет смотрели на этот трэш и тоже ничего не замечали?
Пчёлы начали что-то подозревать (с)
В ответ Лукашенко сказал Зеленскому, что понимает ситуацию. "Я понимаю, да, дорогой Владимир Александрович. Вы же знаете, как я к вам отношусь. Ты же знаешь, как Беларусь любит Украину. Ты знаешь, что я тебя не подведу. У меня здесь сейчас не все спокойно. Я разберусь", - передал слова белорусского политика президент Украины.