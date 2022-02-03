За сутки войска РФ четыре раза нарушали "тишину" на Донбассе: обстреливали Водяное из 82-мм минометов, потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 2 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 3 февраля 2022 года, передает Цензор.НЕТ.

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 3 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями".

Российско-оккупационные войска произвели обстрел контрольного пункта въезда-выезда "Гнутовое", что на Донбассе.Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ-17. Кроме этого, в направлении Талаковки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Недалеко от Песков противник осуществил обстрел позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе. В направлении Талаковки оккупанты стреляли из гранатометов, - ООС

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов, рубежи украинских подразделений остались неизменными", - отметили в штабе ОС.

"По состоянию на 7 часов утра текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - добавили в штабе.