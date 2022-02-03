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Новости Война
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За сутки войска РФ четыре раза нарушали "тишину" на Донбассе: обстреливали Водяное из 82-мм минометов, потерь нет, - штаб ООС

За сутки войска РФ четыре раза нарушали

За прошедшие сутки, 2 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 3 февраля 2022 года, передает Цензор.НЕТ.

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 3 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями".

Российско-оккупационные войска произвели обстрел контрольного пункта въезда-выезда "Гнутовое", что на Донбассе.Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ-17. Кроме этого, в направлении Талаковки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Недалеко от Песков противник осуществил обстрел позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток войска РФ дважды открывали огонь на Донбассе. В направлении Талаковки оккупанты стреляли из гранатометов, - ООС

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов, рубежи украинских подразделений остались неизменными", - отметили в штабе ОС.

"По состоянию на 7 часов утра текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - добавили в штабе.

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обстрел (27961) Донбасс (26958) наемники рф (2093) операция Объединенных сил (6766)


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03.02.2022 07:45 Ответить
Ще одне лугандонське тіло затримано на Лунанщіні! Чмо, з погонялом "мальок", *****, втомилося від війни й вирішило "відпочити, ЩО ДУЖЕ ЗРОЗУМІЛО, не в раісьсіі, не в лугандоні, а саме в "бІндЄрАФскІй" Україні!
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03.02.2022 10:35 Ответить
Генеральный штаб Вооруженных сил отказался сообщить, состоит ли на воинском учете Верховный главнокомандующий, Президент Владимир Зеленский.

Об этом говорится в ответе Генштаба на запрос Українських Новин.

Агентство запросило у Генерального штаба информацию о том, состоит ли на воинском учете Зеленский и какой у него статус, если он не является военнообязанным.

"Во избежание нарушения законов Украины и возможных провокаций, в условиях особого периода в государстве, сведения о Верховном главнокомандующем Украины Владимире Зеленском могут быть предоставлены исключительно по его согласию, соответствующим распорядителем информации", - говорится в ответе.
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03.02.2022 13:46 Ответить
Шановний, не шугай верховного якимось учьотом!!! Він і так, мабіть вже лижи змастив з мамою римою.
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03.02.2022 15:58 Ответить
 
 