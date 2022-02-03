Мы не увидим насильственной конфронтации между Россией и Украиной в ближайшее время, - глава МИД Израиля Лапид

Израильский министр успокоил: "мировой войны" в ближайшее время не будет. В Израиле считают, что ситуация между Украиной и Россией не будет обостряться в ближайшее время.

Такое мнение высказал глава МИД страны Яир Лапид, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На данный момент оценка [Израиля] такова, что мы не увидим насильственной конфронтации в ближайшее время. Я также не думаю, что там вот-вот начнется мировая война", - спрогнозировал чиновник.

По его словам, Израиль находится в сложной ситуации, поскольку вторая по величине еврейская община в мире находится в РФ, а пятая - в Украине.

"Мы обязаны действовать с осторожностью в отношении российско-украинского кризиса", - добавил он, сообщив, что в ближайшие дни намерен пообщаться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

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Лапид также высказал обеспокоенность тем, что кризис между Украиной и РФ отвлекает внимание от переговоров с Ираном по ядерному соглашению, которые проходят в Вене.

"Нам бы хотелось, чтобы США уделили этому вопросу более пристальное внимание, чтобы предотвратить опасные вещи", - сказал глава израильского МИД.