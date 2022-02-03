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Новости Агрессия России против Украины Война
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Мы не увидим насильственной конфронтации между Россией и Украиной в ближайшее время, - глава МИД Израиля Лапид

Мы не увидим насильственной конфронтации между Россией и Украиной в ближайшее время, - глава МИД Израиля Лапид

Израильский министр успокоил: "мировой войны" в ближайшее время не будет. В Израиле считают, что ситуация между Украиной и Россией не будет обостряться в ближайшее время.

Такое мнение высказал глава МИД страны Яир Лапид, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"На данный момент оценка [Израиля] такова, что мы не увидим насильственной конфронтации в ближайшее время. Я также не думаю, что там вот-вот начнется мировая война", - спрогнозировал чиновник.

По его словам, Израиль находится в сложной ситуации, поскольку вторая по величине еврейская община в мире находится в РФ, а пятая - в Украине.

"Мы обязаны действовать с осторожностью в отношении российско-украинского кризиса", - добавил он, сообщив, что в ближайшие дни намерен пообщаться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом заявил, что больше не будет называть вторжение РФ в Украину "неизбежным"

Лапид также высказал обеспокоенность тем, что кризис между Украиной и РФ отвлекает внимание от переговоров с Ираном по ядерному соглашению, которые проходят в Вене.

"Нам бы хотелось, чтобы США уделили этому вопросу более пристальное внимание, чтобы предотвратить опасные вещи", - сказал глава израильского МИД.

Автор: 

Израиль (1943) россия (96246) Яир Лапид (9)


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Топ комментарии
+51
от і ми не бачимо конфронтації між Ізраелем та арабським миром, пусте те все...
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03.02.2022 07:49 Ответить
+45
И вообще систему железный купол отвести от границы с сектором Газа подальше, а то мешает мирному урегулированию конфликту.
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03.02.2022 07:55 Ответить
+26
Ми стурбовані від конфронтації з боку ірану та загрози там не вбачаємо.
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03.02.2022 07:59 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
от і ми не бачимо конфронтації між Ізраелем та арабським миром, пусте те все...
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03.02.2022 07:49 Ответить
И вообще систему железный купол отвести от границы с сектором Газа подальше, а то мешает мирному урегулированию конфликту.
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03.02.2022 07:55 Ответить
100%.И потребовать от Израиля внести изменения в Конституцию,которые захочет Хамас
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03.02.2022 08:50 Ответить
Головне: відмовитися від величезного фінансування Ізраїлю з боку США. Щоб не провокувати хамас, Іран etc.
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03.02.2022 09:23 Ответить
дай мені вгадати - ти зелений овець-сметунець!
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03.02.2022 22:46 Ответить
буби заметеш, осел?
а він з тих етіх, з ваших
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03.02.2022 22:55 Ответить
Завдяки п. міністру ми заспокоїлись. Цікаво, це йому Х-ло подзвонив та сказав? Чи відчуває, що гешефти підгоряють і тре щось сказати? Бо ж юдейські гроші в раші мають давати прибуток.
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03.02.2022 07:53 Ответить
Дякуємо за допомогу, підтримку, зброю!
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03.02.2022 07:55 Ответить
Вибачаюсь, а яку це зброю вони хоча б продали нам? Складові та комплектуючі до раші вони продають, а нам зась. Бо х-ло образиться та нацькує на них свою хезболу.
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03.02.2022 08:02 Ответить
Вибачаюсь, забув ще подякувати за посла-агента фсб.
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03.02.2022 08:06 Ответить
Ще за завод бпла у Московії велика подяка!
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03.02.2022 10:42 Ответить
Вангує він тут,за російські "педорубліки".
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03.02.2022 07:56 Ответить
Ми стурбовані від конфронтації з боку ірану та загрози там не вбачаємо.
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03.02.2022 07:59 Ответить
Щастя Ірану, що мають яо, бо їх вже б зацькували.
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03.02.2022 09:06 Ответить
А вы нам чем-то помогает в ситуации с Ираном?А можете просветить?
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03.02.2022 14:45 Ответить
Ми висловлюєм стурбованість,але загрози небачим і не бачим необхідності допомагать бо не було запиту на допомогу.
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03.02.2022 15:01 Ответить
А вы типа можете помочь?Или миллион украинцев ,под угрозой,для вас ничего не значит,что можно шутить о наших жизнях?
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04.02.2022 04:19 Ответить
А ми тіпа звертаємось до всіх хто може допомогти і допомагаємо всім хто звертається до нас по допомогу на відміну від де кого.Які можуть бути жарти якщо на порозі ворог.
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04.02.2022 09:48 Ответить
При всіх наших не гараздах і проблемах з нестачею того ж газу,коли звернулась до нас Молдова ми зразу ж прийшли на допомогу,а наші миротворці скрізь там де їх запрошують.Для того щоб хтось допоміг треба як мінімум про це казати.От ми сказали і побачили хто кому хто.
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04.02.2022 09:55 Ответить
Израиль запретил странам Балтии предоставить Украине свое вооружение, - СМИ
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/516307-izrailj_zapretil_stranam_baltii_predostavitj_ukraine_svoe_vooruhenie_-_smi

Ми зе злопам"ятні і добро пам"ятаєм.
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05.02.2022 20:30 Ответить
епоха клованів на каблуках і ідіотів.
ну шо ти вже з цим поробиш?
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03.02.2022 08:00 Ответить
Гроші не ******* кіпішу обнюханих козломордих
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03.02.2022 08:03 Ответить
Кто кто, а Израиль лучше всех знает , что в голове у Путина.
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03.02.2022 08:11 Ответить
а туди і лізти не треба - гімно там..... без тепловізора бачно
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03.02.2022 08:16 Ответить
А шо там з Іраном?!
Ми не вбачаємо ніякої загрози від Ірану! Іран гарна країна і варто її залишити в спокої і не нагнітати ситуацію!
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03.02.2022 08:16 Ответить
А заткнуть пасть боевому еврейству , типа Кедми и Соловьева , которьіе призьівают РОССИЯН к войне , в Израиле не пробовали ? Или то мелочи ?
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03.02.2022 08:21 Ответить
Коренные израильтяне,понятия не имеют об этих людях,большинство их и мельком не видели.Для них это русские и вы также.
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03.02.2022 14:31 Ответить
Правительству Израиля безразлично , что єти поцьі за деньги вредят интересам самого Израиля? Жаль...
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03.02.2022 14:57 Ответить
МЗС Ізраїля хоче якби свого Ізю Янєлоха врятувати від справедливої критики за бездіяльність.
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03.02.2022 08:22 Ответить
З якого це дива такі заяви? 43 000 жидів які ще лишились в Україні (офіційна цифра опублікована в серпні 2021р.) це пята по чисельності громада в світі? Та ну! Міністр має знати офіційну статистику! Міністр щось наплутав, погано поінформований, некомпетентний або в нього банальний приступ хуцпи.
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03.02.2022 08:26 Ответить
Заберіть ту свою п'яту частину в ізраїль,
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03.02.2022 09:03 Ответить
Ізраїль створювали як "материнську країну" та "прихисток" - тепер всі народи знають куди їх можна висилати (в якості покарання), а всі жидівські кримінальники де можна гарантовано уникнути "гойського" правосуддя. Хай так і буде, аби лише у нас їх стало менше, бо за роки Незалежності всі розумні давно виїхали а ті що лишились, як бачимо, дурні, кримінальні або корумповані.
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03.02.2022 09:21 Ответить
міністр враховує жидів типу разумкових,зеленських...з рос.,укр.фаміліями,а таких мільйона два або три буде,у московітів та сама розкладка,тільки нуль добавити
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03.02.2022 09:08 Ответить
Міністр Ізраїлю не має права вважати натуралізованих жидів "сайенім". Всі хто відчував себе жидом вже давно зробили свій "камінг аут" та офіційно зареєстровані в громадах. Натуралізовані відмовляються приймати участь в шабаші "побєдобєсія", не вивчають іврит і десятою дорогою обходять всілякі сіоністські тусовки. Ну от чуже вже воно все для них!
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03.02.2022 09:32 Ответить
Тобто, ша, войни нє будєт, ми уже всьо порешалі і всєх купілі. Чи як?
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03.02.2022 08:42 Ответить
ну это как-то похоже на правду. евреИ на самом деле все знают, тихо с нас меются и пытаются повернуть мировую политику в свое русло
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03.02.2022 08:45 Ответить
У мене 2 питання:
1. Звідки в Ізраїлі знають, що робиться в голові в Х-ла?
2. Кого зі сторін конфлікту цікавить думка Ізраїля?
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03.02.2022 08:48 Ответить
Цікавить, бо ізраїль тепер у нас при владі -- в монобільшості на чолі з президентом.
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03.02.2022 09:11 Ответить
То не Ізраїль а звичайне кримінальне етнічне угруповання яке на крайній випадок планує прикинутись жидами. Але всі справжні жиди давно в Ізраїлі! Працюють на цю країну і захищають її. А тут лишилось самі безталанні, ліниві і кримінальні...
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03.02.2022 09:49 Ответить
У ***** прізвище шаломов
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03.02.2022 10:44 Ответить
А что в Израиле министры тоже лапти носят
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03.02.2022 09:01 Ответить
И кокошник под кипой
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03.02.2022 09:27 Ответить
Интелектуальная часть Израиля выходцы из ссср...не хотят терять электорат....Не хассиды же управляют железным куполом
Получается кацапы 5:2
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03.02.2022 09:31 Ответить
Папа Си... запретил Путлеру вылазить из Берлоги,кроме посещения Пекина завтра на Открытии зимней Оленьпиады...Вангую...эта Оленьпиада станет скандальнее чем в Сочи...не только из за Мильдония...
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03.02.2022 09:06 Ответить
евреи как обычно...главное не прогадать..и умные и красивые !!!
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03.02.2022 09:08 Ответить
Меж тем,товарооборот между США и Китаем за год вырос с 500 ярдов долларов до 755....о какой войне трете? Бабло любит Тишину...
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03.02.2022 09:11 Ответить
Це дуже добре.
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03.02.2022 09:15 Ответить
САМЕ ТОМУ Посольство Ізраєлю припинило роботу в Україні. Злякались ЖИДИ... але підлизувати кацапам не перестали.
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03.02.2022 09:13 Ответить
якщо США чи ЄС й Україні по 4-8 млрд щорічно виділяли на оборону,то цілком можливо ,що конфронтації б не було ?
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03.02.2022 09:32 Ответить
вы себе чуете?
"якщо США чи ЄС й Україні по 4-8 млрд щорічно виділяли на оборону"
самі робити і не клованів отбулавлювати не пробували?
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03.02.2022 09:57 Ответить
Так, еще одних в черный список, а , в миротворец.
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03.02.2022 09:47 Ответить
Ну так сидел бы и не 3.14-л... осторожный наш... израильские бпла намного лучше турецких... так что с вами давно всё понятно...
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03.02.2022 10:14 Ответить
криза і погрози продовжити збройний напад на Україну різні речі...
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03.02.2022 10:14 Ответить
Голодомор уже признали???
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03.02.2022 10:32 Ответить
Недавно читал проект закона Украины об антисемизме, который подготовили слуги каломыйского и который стоит на очереди на розгляде в ВР с прошлого года. Там будет караться законом отрицание холокоста и ещё очень много интересного. Кто хочет почитайте, это очень интересный документ, узнаёте для себя много нового. думаю что пока зеля при Владе этот закон постараются принять, в этом зелено историческое предназначение. А мне подумалось - значит непризнание голодомора и заслуг С.Бандеры, УПА и многое другое - это не преступление? Как то несправедливо получается!!!
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03.02.2022 10:56 Ответить
глава МЗС Ізраїля Лапід нагадуе арахімію.... - мозока нуль.
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03.02.2022 10:59 Ответить
Он не получил школьный аттестат,не удивляйтесь .
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03.02.2022 11:28 Ответить
вже нічому і нікому давно не дивлюся
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03.02.2022 11:35 Ответить
Деньги любят тишину.Такого рая для евреев как в Украине нет ни в одной стране мира. В Израиле давным давно все продано-перепродано, заложено-перезаложено, коррумпировано-перекоррумпировано, воровать нечего. Земля в Кейсарии, Израиль, 1 100 м2 , 825 000 €. А в Украине Зеленский подписал закон о продаже земли, 800 госпредприятий готовы к продаже "с молотка". Приватизируй-воруй-не хочу. Законопроект о множественном гражданстве будет завершен в ближайшее время .После чего строительство светлого будущего-Чернозёмной Палестины- комиссарами в пыльных шлёмах пойдёт невиданными темпами.
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03.02.2022 11:13 Ответить
Лапид не смог получить школьный аттестат,и не имеет высшего образования. Он по факту и не еврей,он не носит кипу и поддерживат израильских арабов.
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03.02.2022 11:17 Ответить
Израиль не может поддерживать Украину, так как Россия находится очень близко в Сирии и в любой момент может выступить против нас.Этим летом стреляли по моему городу,а мы не возле Сектора газа,у нас война слишком реальна,что остаться без поддержки России. Большинство израильских украинцев поддерживают и очень волнуются, но силы в Израиле у нас нет.
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03.02.2022 11:23 Ответить
А чого нас ваші проблеми мають цікавити?
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03.02.2022 11:41 Ответить
А почему Израиль должен чем то пожертвовать?Очень странная логика,при том что Украина нам ничем не помогает в нашей войне.
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03.02.2022 13:18 Ответить
Израиль не может поддерживать Украину.-Таки да. Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям./ Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера./ Начато уголовное производство по факту незаконного въезда в оккупированный Крым депутатов Кнессета, - прокуратура АРК.
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03.02.2022 11:44 Ответить
В Израиле бесконечная война,Россия сдерживает арабские страны ,Украина ничем помочь не сможет. А вот антисемитизмом 90 % комментариев цветут.
Откуда в украинцам уверенность, что им всё должны,даже в урон своим интересам?
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03.02.2022 13:23 Ответить
А вот антисемитизмом 90 % комментариев цветут.-Антисемитизм по украински-это когда президент еврей, премьер-еврей, депутат еврей Рабинович в оппозиции. В Израиле этнических-ещё раз: этнических-украинцев не намного меньше чем евреев в Украине-50 000. Но нет ни одного начальника даже на уровне звеньевого или бригадира в колхозе-кибуце. Это 100 % украинофобия.
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03.02.2022 13:54 Ответить
Зэев Элькин сейчас министр.Голда Мейр когда-то .Очень много улиц в честь выходцев из Украины, очень много докторов,много работников айти.А вот Зеленского или Абрамовича,считают русскими .
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03.02.2022 14:09 Ответить
Зэев Элькин.- Украинцев эт-ни-чес-ких. Т.е. не евреев из Украины, а украинцев из Украины.
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03.02.2022 14:20 Ответить
А В Украине евреи из Израиля у власти?
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03.02.2022 14:24 Ответить
Ещё Моше Шарет,Ленина Эшколь,Ицхак Рабин-Премьер Министры из Украины.
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03.02.2022 14:15 Ответить
Леви Эшколь.т9 путает.
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03.02.2022 14:25 Ответить
Жёсткий и циничный, а если говорить красиво - прагматичный - еврейский ( израильский) национализм во всей красе! Абрамович и коломойский, Фридман, Вексельберг и Рабинович, Зеленский наконец, они же все НАШИ!
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03.02.2022 12:39 Ответить
Для израильтян все эти люди -русские!Они нас не различают.
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03.02.2022 13:24 Ответить
Но Израиль для этих людей роднее родного. Совершить преступление в Украине, России (наворовать, убить...) и свалить в Израиль зная, что их не выдадут, это как?
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04.02.2022 16:31 Ответить
Уточню, НАШИ=СВОИ.
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03.02.2022 12:42 Ответить
Почему Украина не производит оружие, для защиты своей страны,а только просит?На военных заводах израильтяне сами ,почти за минималку ,производят почти все свои вооружения.Это на территории 1 украинской области ,без своих ископаемых.
Народу понять,что никто кроме США, Великобритании и России, не обещал их защитить,и спрашивать о нуждается армии со своих властей,а не с маленькой вечно воюющей страны,где граждане много работают для своей безопасности.
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03.02.2022 13:31 Ответить
Почему Украина не производит оружие, для защиты своей страны,а только просит? .-Ну да, ну да. Только вот: США предоставят Израилю военную помощь на 38 миллиардов долларов на 10 лет по 3,8 млрд в год.
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03.02.2022 14:15 Ответить
Ну так Израиль уже больше 70 лет представляет интересы США на Ближнем Востоке,и считай является их ещё одним штатом.А Украина то выбирает Януковича,то клоуна,ещё и воруют во всех этажах власти.
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03.02.2022 14:19 Ответить
.А Украина то выбирает Януковича. -Сейчас Украиной правят два вора : Зеленский и Коломойский. Коломойский-гражданин Израиля, чья т.н.элита прогнила полностью.Премьер Шарон-каратель, президент Кацав-насильник , премьер Ольмерт-вор, премьер Нетаньяха-офшорный путина холуй. / Сара и Яир Нетаниягу подозреваются в получении взяток / Премьера Израиля Нетаньяху будут судить по обвинению в коррупции/ В самолете, на котором Сара и Биньямин Нетаньяху отправятся с визитом во Францию будет установлена двуспальная кровать Что обойдется казне в 310 тысяч долларов. /Факт размещения Нетаньяху крупных денежных сумм в банковских учреждениях за пределами Израиля - это антисионистский поступок, заявила депутат Кнессета Яхимович. Прогрессивное человечество , люди доброй воли гневно клеймят позором сексуально озабоченного предателя идеалов сионизма и требуют для него сурового наказания.
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03.02.2022 14:44 Ответить
Насчёт Натаньягу, это вранье политическим оппонентами, там и 1% правды нет.Все дела доступны в интернете. И думаю в ближайшие годы он вернётся в премьер министры.
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04.02.2022 04:25 Ответить
И никто из этих властей не подводил США.
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04.02.2022 04:26 Ответить
В Израиле все очень много и ответственно работают,и я могу по опыту сравнить не в пользу Украины,во всём.
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03.02.2022 14:23 Ответить
В Израиле все очень много и ответственно работают,и я могу по опыту сравнить не в пользу Украины,во всём. -Как же, как же. Евреи избранные, а не нобелевские лауреаты только самые ленивые. Восточные сказки Шахеризады.
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03.02.2022 16:06 Ответить
На заводах,человек отбиваться, чтобы в туалет сходить,и это время вычитывается из зарплаты.Если ночная смена,никто даже не пробует лечь спать,если положено 12 часов стоять,то ты стоит с 30 мин перерывом.
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04.02.2022 04:22 Ответить
Почему Украина не производит оружие, для защиты своей страны,а только просит? Спросите в коломойских, рабиновичей, дубинских, трухановых ... Они точно вам ответят.
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04.02.2022 16:38 Ответить
Один вопрос с коментаторам. Как власти Израиля должны объяснить своим гражданам,что они должны отдать свое оружие, которое нужно 10-20 раз в год самим.Стране которая на 20 месте по торговле оружием,полна полезными ископаемыми,в 8 раз больше населением и в 20 раз больше размером? Ещё и в борьбе со страной способствующей израильской безопасности.
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03.02.2022 14:39 Ответить
Один вопрос с коментаторам. Как власти Израиля должны объяснить своим гражданам, что они должны отдать(?) свое оружие/ Комментатора хлебом не корми а дай ответить вопросом на вопрос. Но он себя преодолел геройски и отвечает просто и без затей. Климкин посетил Израиль и заявил, что Киев заинтересован в покупке беспилотников . Компания "Israel Aerospace Industries" согласилась продать дроны Украине. Израиль отменил решение о поставке беспилотных летательных аппаратов в Украину после звонка Путина Нетаньяху. Повезло , что не связались с израильской сранью: Беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливавшую защитников Украины.
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03.02.2022 15:18 Ответить
В Израиле огромная часть населения из 9 млн - это эмигранты из Союза ,, Совок ,, невозможно убрать из этих людей , это их молодость, лучшие годы - отсюда бешеная ностальгия. Им по барабану , что их унижали и притесняли , ограничивали ,, статьями,, их свободу. Но главное им по барабану, что Союз и Россия всегда поддерживали арабов ( в войнах поставками оружия - всякого и в огромных количествах ). Против них воевали войска союза - летчики, ракетчики, множество инструкторов. Украина сегодня - страна , где наименее , наверное в мире( в Европе точно ) присутствует антисемитизм, но Израиль,, дерёт задницу,, за Россию. Парадокс - если даже Россия нападет на Израиль, вместе с любимым ею Ираком - израильтяне - совки все равно будут любить Рашу.
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03.02.2022 16:09 Ответить
А В КРЫМУ И НА ДОНБАССЕ !!!??? ОХ УЖ ЭТИ КОРЕННЫЕ ЕВРЕИ !!!
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04.02.2022 02:11 Ответить
Это вы пойдите пуйлу скажите дебилы
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05.02.2022 21:26 Ответить
 
 