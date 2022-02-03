Мы не увидим насильственной конфронтации между Россией и Украиной в ближайшее время, - глава МИД Израиля Лапид
Израильский министр успокоил: "мировой войны" в ближайшее время не будет. В Израиле считают, что ситуация между Украиной и Россией не будет обостряться в ближайшее время.
Такое мнение высказал глава МИД страны Яир Лапид, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"На данный момент оценка [Израиля] такова, что мы не увидим насильственной конфронтации в ближайшее время. Я также не думаю, что там вот-вот начнется мировая война", - спрогнозировал чиновник.
По его словам, Израиль находится в сложной ситуации, поскольку вторая по величине еврейская община в мире находится в РФ, а пятая - в Украине.
"Мы обязаны действовать с осторожностью в отношении российско-украинского кризиса", - добавил он, сообщив, что в ближайшие дни намерен пообщаться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Лапид также высказал обеспокоенность тем, что кризис между Украиной и РФ отвлекает внимание от переговоров с Ираном по ядерному соглашению, которые проходят в Вене.
"Нам бы хотелось, чтобы США уделили этому вопросу более пристальное внимание, чтобы предотвратить опасные вещи", - сказал глава израильского МИД.
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а він з тих етіх, з ваших
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Ми зе злопам"ятні і добро пам"ятаєм.
ну шо ти вже з цим поробиш?
Ми не вбачаємо ніякої загрози від Ірану! Іран гарна країна і варто її залишити в спокої і не нагнітати ситуацію!
1. Звідки в Ізраїлі знають, що робиться в голові в Х-ла?
2. Кого зі сторін конфлікту цікавить думка Ізраїля?
Получается кацапы 5:2
"якщо США чи ЄС й Україні по 4-8 млрд щорічно виділяли на оборону"
самі робити і не клованів отбулавлювати не пробували?
Откуда в украинцам уверенность, что им всё должны,даже в урон своим интересам?
Народу понять,что никто кроме США, Великобритании и России, не обещал их защитить,и спрашивать о нуждается армии со своих властей,а не с маленькой вечно воюющей страны,где граждане много работают для своей безопасности.