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За сутки в Украине зафиксировано 39 620 новых случаев COVID-19 – рекорд с начала пандемии. 210 человек умерло, 9 380 - выздоровело, - Минздрав
За сутки 2 февраля в Украине зафиксировано 39 620 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"За сутки 02 февраля в Украине:
- зафиксировано 39 620 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 4 446, медработников - 1 035);
- 73 195 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 23 595 человек, вторую дозу – 27 938 человек, дополнительную дозу получили 836 человек, бустерную дозу – 20 826 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 4 136 человек;
- летальных исхода – 210;
- выздоровели - 9 380 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 4169897 человек;
- выздоровело - 3 650 854 человека;
- летальных исхода – 100 809
- проведено ПЦР-тестирований - 18308056.
С начала вакцинальной кампании привито 15 396 725 человек, из них получили первую дозу – 15 396 723 человека, получили две дозы – 14 700 198 человек, получили дополнительную дозу – 18 728 человек, бустерную дозу – 398 374 человека. В общей сложности проведено 30 514 023 прививки", - рассказали в Минздраве.
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Не смущает факт,что статистика ухудшается независимо от вакцинации.
От омикрона вакцина на стадии разработки,на сколько мне известно
влада неодноразово попереджала ще місяць тому, що насувається велика хвиля пандемії
а бидло спочатку верещить не буду вакцинуватися це все брехня, вірус вигадала влада щоб заборонити масові протести, а потім верещить влада погана лікуй мене безкоштовно!
Нашлись мне тут, одни вирусологи и иммунологи эксперты на сайте. 2 класса образования, уже учат и обзывают остальных.
Штаты, в среднем по 800 тыс в день, уровень вакцинации видели?
Кто разнес омикрон самолетами, если не вакцинированных не пускают в самолеты?
Израиль, уровень вакцинации видели? Там 5 дозу начинают колоть, 5ю омг
Судіть самі. Як Ви знаєте, спалення одного кілограма (у наступному тексті кг) природного газу, вкидає в життєвий простір людина 3 кг СО2, видаляє з цього простору 4 кг кисню. Шкода від спалювання інших вуглеводородів, на порядки вища. 0,3% вмісту СО2 в атмосфері, смертельна доза для людини. Але концентрація СО2 менша за смертельну, вбиває імунну систему людини, призводить до виникнення пандемій: COVID-19, раку, туберкульозу,… Жити та дихати стає неможливо. Люди в такій ситуації вбиваються так, як у фашистських душогубках. Зараз душогубкою став увесь світ.
Технічне рішення виходу з кризи є, але політики заради грабунку громадян, це рішення ховають.
Тож ваші порівняння - нікчемні . Звичайна комуняцька пропаганда .
Максимально допустима концентрація СО2 протягом 8-годинного робочого дня - 5000 частин на мільйон або 0,5%
https://iceoom.com.ua/blog/predelno-dopustimaya-koncentracuya-pdk/