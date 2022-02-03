За сутки в Украине зафиксировано 39 620 новых случаев COVID-19 – рекорд с начала пандемии. 210 человек умерло, 9 380 - выздоровело, - Минздрав

За сутки 2 февраля в Украине зафиксировано 39 620 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 02 февраля в Украине:

зафиксировано 39 620 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 4 446, медработников - 1 035);

73 195 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 23 595 человек, вторую дозу – 27 938 человек, дополнительную дозу получили 836 человек, бустерную дозу – 20 826 человек.

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Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 4 136 человек;

летальных исхода – 210;

выздоровели - 9 380 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 4169897 человек;

выздоровело - 3 650 854 человека;

летальных исхода – 100 809

проведено ПЦР-тестирований - 18308056.

С начала вакцинальной кампании привито 15 396 725 человек, из них получили первую дозу – 15 396 723 человека, получили две дозы – 14 700 198 человек, получили дополнительную дозу – 18 728 человек, бустерную дозу – 398 374 человека. В общей сложности проведено 30 514 023 прививки", - рассказали в Минздраве.











