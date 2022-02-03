Приглашаем бизнесмена Тынного к открытому разговору о строительстве мусороперерабатывающего предприятия для Киева, - "слуга народа" Мариковский
Нардепы "Слуги народа" пригласили бизнесмена Игоря Тынного к открытой дискуссии по строительству мусороперерабатывающего предприятия для Киева.
Об этом сообщил нардеп "Слуги народа", заместитель председателя Комитета по вопросам экологической политики в Верховной Раде Александр Мариковский, передает Цензор.НЕТ.
"Я доведу Закон 2207-1-д "Об управлении отходами" до конца и мы примем лучшее европейское законодательство по поручению Указа Президента 111/2021", - заявил Мариковский, комментируя вопросы переработки мусора.
"Я намерен построить для Киева мусороперерабатывающее предприятие, которое будет перерабатывать 450 тонн отходов в год", - процитировал нардеп бизнесмена Игоря Тынного.
"Мы с моим дорогим коллегой по фракции Лесей Забуранной хотим пригласить Игоря Тынного к открытому разговору о таком строительстве. Основными тезисами такой встречи должны быть государственные интересы и интересы общества города Киев", - предложил политик.
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Копи не пустили Трухіна до лісу, бо там досі бігає кілер Шефіра
Давид Арахамія збирає гроші на утримання провладної партії серед бізнесу,для цього він пішов вимагати гроші в СКМ,а коли ті не дали,то наслав на них правоохоронців, - Геннадій Москаль.
https://twitter.com/i/status/1488985024154189833
https://rubryka.com/2022/01/28/u-zhytomyri-vzhe-v-lyutomu-pochne-robotu-novyj-*****************-zavod/ У Житомирі вже в лютому розпочне працювати в тестовому режимі новий сміттєпереробний завод, а вже з березня мають переробляти сміття з усього міста.
Нет смысла обговаривать серьезные долговременные проекты с тупыми временщиками, которым нужно сейчас и здесь под красивым предлогом попилить бабло, а завтра хоть трава не расти.
Ну смешно ведь.. Всего 1,5 тонны в день!!!
А по официальной информации : "В Киеве количество отходов до 3,5 тысячи тонн в день."
Миллиард деревьев Зеленского нужен был для того, чтобы Трухин мог спокойно уйти в лес. А за ним все слуги народа во главе с Зеленским.
Зрозумило - дайте долю у бiзнесi й проблем не буде.