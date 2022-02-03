Приглашаем бизнесмена Тынного к открытому разговору о строительстве мусороперерабатывающего предприятия для Киева, - "слуга народа" Мариковский

Нардепы "Слуги народа" пригласили бизнесмена Игоря Тынного к открытой дискуссии по строительству мусороперерабатывающего предприятия для Киева.

Об этом сообщил нардеп "Слуги народа", заместитель председателя Комитета по вопросам экологической политики в Верховной Раде Александр Мариковский, передает Цензор.НЕТ.

"Я доведу Закон 2207-1-д "Об управлении отходами" до конца и мы примем лучшее европейское законодательство по поручению Указа Президента 111/2021", - заявил Мариковский, комментируя вопросы переработки мусора.

"Я намерен построить для Киева мусороперерабатывающее предприятие, которое будет перерабатывать 450 тонн отходов в год", - процитировал нардеп бизнесмена Игоря Тынного.

"Мы с моим дорогим коллегой по фракции Лесей Забуранной хотим пригласить Игоря Тынного к открытому разговору о таком строительстве. Основными тезисами такой встречи должны быть государственные интересы и интересы общества города Киев", - предложил политик.



