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Приглашаем бизнесмена Тынного к открытому разговору о строительстве мусороперерабатывающего предприятия для Киева, - "слуга народа" Мариковский

Приглашаем бизнесмена Тынного к открытому разговору о строительстве мусороперерабатывающего предприятия для Киева, -

Нардепы "Слуги народа" пригласили бизнесмена Игоря Тынного к открытой дискуссии по строительству мусороперерабатывающего предприятия для Киева.

Об этом сообщил нардеп "Слуги народа", заместитель председателя Комитета по вопросам экологической политики в Верховной Раде Александр Мариковский, передает Цензор.НЕТ.

"Я доведу Закон 2207-1-д "Об управлении отходами" до конца и мы примем лучшее европейское законодательство по поручению Указа Президента 111/2021", - заявил Мариковский, комментируя вопросы переработки мусора.

"Я намерен построить для Киева мусороперерабатывающее предприятие, которое будет перерабатывать 450 тонн отходов в год", - процитировал нардеп бизнесмена Игоря Тынного.

"Мы с моим дорогим коллегой по фракции Лесей Забуранной хотим пригласить Игоря Тынного к открытому разговору о таком строительстве. Основными тезисами такой встречи должны быть государственные интересы и интересы общества города Киев", - предложил политик.

Приглашаем бизнесмена Тынного к открытому разговору о строительстве мусороперерабатывающего предприятия для Киева, - слуга народа Мариковский 01
Приглашаем бизнесмена Тынного к открытому разговору о строительстве мусороперерабатывающего предприятия для Киева, - слуга народа Мариковский 02

Автор: 

Киев (25707) мусор (491) мусоропереработка (107) Тынный Игорь (32) Мариковский Александр (15)


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Топ комментарии
+14
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03.02.2022 08:51 Ответить
+11
солома


Давид Арахамія збирає гроші на утримання провладної партії серед бізнесу,для цього він пішов вимагати гроші в СКМ,а коли ті не дали,то наслав на них правоохоронців, - Геннадій Москаль.

https://twitter.com/i/status/1488985024154189833

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03.02.2022 08:53 Ответить
+11
Петр Петров


Копи не пустили Трухіна до лісу, бо там досі бігає кілер Шефіра

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03.02.2022 09:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Это можно рассматривать , как тухлый зелный пиар . Плюс ст. 189 и 190 ККУ- мошенничество и вымогательство и з4 идите нх из Киева . Вам здесь не светит .
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03.02.2022 08:49 Ответить
Это что то с прошлого советского, таким тухлым коммунизмом несёт
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03.02.2022 09:41 Ответить
Да, странно! Для строительства дорог нужен тендер, для аренды земли тоже нужен тендер... а вот для пана Тинного тендер не нужен, можно просто встретиться со слугами? - Это что вообще происходит?

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03.02.2022 12:11 Ответить
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03.02.2022 08:51 Ответить
Петр Петров


Копи не пустили Трухіна до лісу, бо там досі бігає кілер Шефіра

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03.02.2022 09:05 Ответить
солома


Давид Арахамія збирає гроші на утримання провладної партії серед бізнесу,для цього він пішов вимагати гроші в СКМ,а коли ті не дали,то наслав на них правоохоронців, - Геннадій Москаль.

https://twitter.com/i/status/1488985024154189833

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03.02.2022 08:53 Ответить
Госзакупки услуг через тендерные процедуры? Не, зепутанги не слышали...
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03.02.2022 09:09 Ответить
уже под харьковом открыли супер завод такой и засаживают старыф палигон деревьями и заделали обшили техногенными покрытием гору .а с неё планируют сделать спуск для лыжников ... а вы всё там тэндэры только собираетесь проводить... харьков во многом уже лидирует по всей стране лучшими проектами...))
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03.02.2022 09:10 Ответить
харек - дыра еще та.очень депрессивный городишко
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03.02.2022 09:15 Ответить
ну в харькове всем известно лучшие парки и зоопарки и чистота и красота . в ХАРЬКОВЕ есть всё!!!!это говорят все блогеры ютюб даже с киева показывая харьков и заявляют что ХАРЬКОВ удивляет и лучше столици и чище , и занимает в рейтенгах смотрю городов первую тройку голосовавших за города людей. (вата ... то другая история)
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03.02.2022 09:22 Ответить
вот и постройте завод на ВДНХ рядом с рестораном Прага тынного
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03.02.2022 09:16 Ответить
В Киеве каждая помойка тщательно перебирается и до полигонов ничего ценного не доходит! Сомнительное мероприятие!
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03.02.2022 09:18 Ответить
Це що за об'ем такий - 450 тонн..!? Не дуріть людей, клоуни.. 😀
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03.02.2022 09:19 Ответить
Що - ніяк з сумами "відкатів" визначиться не можуть?
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03.02.2022 09:21 Ответить
Все,що чув за Тинного,дозволяє зробити висновок,що це досить порядна людина.Тому, якщо він почне будь-які справи з зешоблою,це неодмінно вдарить по його репутації і бізнесу
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03.02.2022 09:27 Ответить
Тим часом:
https://rubryka.com/2022/01/28/u-zhytomyri-vzhe-v-lyutomu-pochne-robotu-novyj-*****************-zavod/ У Житомирі вже в лютому розпочне працювати в тестовому режимі новий сміттєпереробний завод, а вже з березня мають переробляти сміття з усього міста.
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03.02.2022 09:36 Ответить
А я бы на месте любого бизнесмена посылал ЗЕленых обизян и держался от них подальше.

Нет смысла обговаривать серьезные долговременные проекты с тупыми временщиками, которым нужно сейчас и здесь под красивым предлогом попилить бабло, а завтра хоть трава не расти.
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03.02.2022 09:44 Ответить
...которое будет перерабатывать 450 тонн отходов в год...
Ну смешно ведь.. Всего 1,5 тонны в день!!!
А по официальной информации : "В Киеве количество отходов до 3,5 тысячи тонн в день."
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03.02.2022 09:51 Ответить
Taras Berezovets


Миллиард деревьев Зеленского нужен был для того, чтобы Трухин мог спокойно уйти в лес. А за ним все слуги народа во главе с Зеленским.

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03.02.2022 09:58 Ответить
Нехай будують в своїх маєтках
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03.02.2022 09:59 Ответить
450 тон відходів на рік, це просто ніщо.
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03.02.2022 10:32 Ответить
Там помилка, придивіться уважно, нижче на скрині посту позначено 450 тис. тон
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03.02.2022 11:33 Ответить
"Ми з моєю дорогою колегою по фракції ..."

Зрозумило - дайте долю у бiзнесi й проблем не буде.
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03.02.2022 11:46 Ответить
Тыннык, как и большинство наших "очень удачливах" бизесменов, просидел всю жизнь у государственного корыта, начав с приватизации предприятий. Потом под Ющенко, потом под овощем (Каськив, по ом под Порошенко(Кононенко), а еще торговал энергоносителями, попав туда традиционно для наших политиков схеме. Нашел себя в мусоре, каа в одной из самых коррупционных и черных сфер.
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03.02.2022 14:41 Ответить
 
 