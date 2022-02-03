Призываем РФ выполнять свои обязательства не на словах, а на деле, - посольство США в Украине
Посольство США в Украине отреагировало на вчерашний обстрел российскими войсками КПВВ "Гнутово", в очередной раз призвав Россию выполнять свои обязательства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы посольства в Twitter.
"На прошлой неделе в Париже Россия обязалась полностью соблюдать режим прекращения огня. Сегодня (2 февраля. - Ред.) возглавляемые РФ силы применили БПЛА для нападения на КПВВ "Гнутово", подвергнув опасности гражданское население. Мы призываем Россию выполнять свои обязательства. Не на словах, а на деле", - говорится в сообщении.
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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные немецкого сетевого оператора Gascade, передает «https://www.unian.net/economics/energetics/gazoprovod-yamal-evropa-polnostyu-ostanovlen-novosti-segodnya-11691760.html УНИАН ».