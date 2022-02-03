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Новости Война
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Призываем РФ выполнять свои обязательства не на словах, а на деле, - посольство США в Украине

Призываем РФ выполнять свои обязательства не на словах, а на деле, - посольство США в Украине

Посольство США в Украине отреагировало на вчерашний обстрел российскими войсками КПВВ "Гнутово", в очередной раз призвав Россию выполнять свои обязательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы посольства в Twitter.

"На прошлой неделе в Париже Россия обязалась полностью соблюдать режим прекращения огня. Сегодня (2 февраля. - Ред.) возглавляемые РФ силы применили БПЛА для нападения на КПВВ "Гнутово", подвергнув опасности гражданское население. Мы призываем Россию выполнять свои обязательства. Не на словах, а на деле", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В начале февраля в Черное море зайдут шесть российских десантных кораблей - СМИ

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Дякуємо США за підтримку України, а то наше недорозуміння може робити заяви тільки в ООН виключно про свого корефана Кіфіра, якого ніби обстрілили, а наші військові йому байдужі. Приклад пораненого сержанта Журавля, який чотири доби стікав кров'ю під палящим сонцем без води і медицинської допомоги, а воно взяло це на контроль і поїхало на море.
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03.02.2022 09:00 Ответить
да сколько можно призывать и заклиКать их про мир и чтобы отстали от УКРАИНЫ...?(( призвать к миру их есть только два варианта .первый это уже приготовленные санкции не ужели непонятно что этих гопников нужно давно усмерять усмерительной рубашкой под названием САНКЦИИ!? а если совсем оборзеют и спустятся с цепей то тогда уже силой все мощью НАТО! росия это же все давно знают что они безпредельщики...
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03.02.2022 09:05 Ответить
Уничтожение беспредельщиков Путлера это не вариант - это война, множество жертв мирного населения и военных всех сторон. Х..уйло этим и шантажирует мир, у них бабы мяса еще нарожают и "мы за ценой не постоим" грозит кремль. Увы, ЕС и штаты ценят жизни своих граждан... Поэтому с Х..уйлом и общаются хоть и осознают какое это чмо и какой это режим...
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03.02.2022 09:13 Ответить
США долго запрягают,но быстро летают...,Список санкций против Путлерского кооператива Озеро вместе с Британией согласованы....шаг вправо влево вперед означает крах РАБссии....
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03.02.2022 09:21 Ответить
Поставки природного газа между Польшей и Германией по российскому газопроводу «Ямал-Европа» 2 февраля были полностью прекращены

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные немецкого сетевого оператора Gascade, передает «https://www.unian.net/economics/energetics/gazoprovod-yamal-evropa-polnostyu-ostanovlen-novosti-segodnya-11691760.html УНИАН ».
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03.02.2022 09:24 Ответить
самозакапывание тундропитеков в вечную мерзлоту продолжается
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03.02.2022 10:12 Ответить
Якби не посвідчення та жетон, то хлопцеву було б байдуже до ваших всіх "стурбованостей" та "закликів". Бо якщо навіть зараз у Києві вільно розгулює сєпарня, пострілюючи із автоматичної зброї, а українська мусарня-псарня стає на їх захист, то розмовами і закликами тут вже нічого не вдієш. Треба мочити.
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03.02.2022 10:23 Ответить
 
 