Призываем РФ выполнять свои обязательства не на словах, а на деле, - посольство США в Украине

Посольство США в Украине отреагировало на вчерашний обстрел российскими войсками КПВВ "Гнутово", в очередной раз призвав Россию выполнять свои обязательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы посольства в Twitter.

"На прошлой неделе в Париже Россия обязалась полностью соблюдать режим прекращения огня. Сегодня (2 февраля. - Ред.) возглавляемые РФ силы применили БПЛА для нападения на КПВВ "Гнутово", подвергнув опасности гражданское население. Мы призываем Россию выполнять свои обязательства. Не на словах, а на деле", - говорится в сообщении.

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