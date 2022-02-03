Нам удалось вдохнуть жизнь в нормандский формат, – канцлер ФРГ Шольц.
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что новому правительству ФРГ удалось за относительно короткий период реанимировать нормандский формат переговоров по украинской ситуации.
Об этом Шольц сказал вечером в интервью немецкому телеканалу ZDF, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нам действительно удалось вдохнуть в этот формат жизни, в его рамках прошло уже много переговоров", - сказал он.
В "нормандскую четверку" входят Германия, Франция, Украина и Россия. Предполагается, что очередная встреча формата на уровне политсоветов состоится на следующей неделе.
Топ комментарии
+19 Яр Холодний
показать весь комментарий03.02.2022 09:12 Ответить Ссылка
+12 faust7808
показать весь комментарий03.02.2022 09:20 Ответить Ссылка
+9 Vitaliy Pavlov
показать весь комментарий03.02.2022 09:17 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но Кулеба уже открытым текстом посылает кремлядей нах.
От него наконец прозвучал прямой отказ от "минских соглашений" на капитуляцию!
У него спросили, "готова ли Украина дать особый статус Донецкой и Луганской областям, чтобы они фактически получили право вето на стратегические решения украинской власти" (речь идет об отдельных районах Донецкой и Луганской областей, ОРДЛО; то есть, о захваченное гибридными войсками РФ территории, - ред.).
"Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено в камне! Так что никакого особого статуса в представлении России, никакого права вето не будет", - ответил Кулеба.
Глава МИД добавил: Украина проводит очень глубокую реформу децентрализации и готова работать над реализацией Минских соглашений. Однако он подчеркнул: Минские соглашения начинаются с вопросов безопасности.
"Политическая часть там стоит лишь на втором месте. Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности", - подытожил Кулеба.
https://news.liga.net/politics/news/donbass-ne-poluchit-osobyy-status-na-usloviyah-rossii-kuleba?fbclid=IwAR16gtfdAM3gDsFN67-SxIvFvOC68pmDMx4UTBR2IhA_97R8YmdiSV_VX_w
а "Блазень" з д"Єрмаком їй ""підгавкують" - то це їх власні проблеми Часи "фаустрехту" для Європи закічилися в Хельсінкі - в 1975-му році
а "Блазень" з д"Єрмаком їй ""підгавкують" - то це їх власні проблеми ..."
Ще раз кажу - не пробуй годувать мене тухлою рибою!"
И все ее усилия направлены только на умиротворение агрессора.
ты уже из лидера евросоюза превратился в клоуна
Теперь выдыхайте и идите лесом продажные шкуры.