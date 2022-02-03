Нам удалось вдохнуть жизнь в нормандский формат, – канцлер ФРГ Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что новому правительству ФРГ удалось за относительно короткий период реанимировать нормандский формат переговоров по украинской ситуации.

Об этом Шольц сказал вечером в интервью немецкому телеканалу ZDF, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нам действительно удалось вдохнуть в этот формат жизни, в его рамках прошло уже много переговоров", - сказал он.

В "нормандскую четверку" входят Германия, Франция, Украина и Россия. Предполагается, что очередная встреча формата на уровне политсоветов состоится на следующей неделе.

Также читайте: Призываем РФ выполнять свои обязательства не на словах, а на деле, - посольство США в Украине