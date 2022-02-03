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Новости Война
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Нам удалось вдохнуть жизнь в нормандский формат, – канцлер ФРГ Шольц.

Нам удалось вдохнуть жизнь в нормандский формат, – канцлер ФРГ Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что новому правительству ФРГ удалось за относительно короткий период реанимировать нормандский формат переговоров по украинской ситуации.

Об этом Шольц сказал вечером в интервью немецкому телеканалу ZDF, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нам действительно удалось вдохнуть в этот формат жизни, в его рамках прошло уже много переговоров", - сказал он.

В "нормандскую четверку" входят Германия, Франция, Украина и Россия. Предполагается, что очередная встреча формата на уровне политсоветов состоится на следующей неделе.

Также читайте: Призываем РФ выполнять свои обязательства не на словах, а на деле, - посольство США в Украине

Автор: 

Германия (7079) переговоры (5077) Донбасс (26958) нормандская четверка (1596) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+19
Шольцу варто принюхаться - поки вони "вдихали життя в нормандський формат" Росія продовжує туди пердіть!
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03.02.2022 09:12 Ответить
+12
Да,да , деды воевали, фрицы до сих пор извиняются . Заметьте - как зеленые, ********* и немцы больше всего успокаивают, что войска ******* и подтягивание снабжения- норм , не стоит беспокойства.
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03.02.2022 09:20 Ответить
+9
ой радость то какая ...вдыхнули они.... лучше бы вдыхнули в УКРАИНУ оружие молча уже и не выпендривались... да остановили открытие газовой трубы наказав рашку на 11 миллиардов зелени вложенные в этот проект, и этим закрытием принудили бы газ пустить как и было ранее через украинскую трубу ...и ветка была бы загружена с пользой для украины и газ бы был безперебойный .говорили же вам что этой трубой будут шантажировать всех ценами и прикручиванием вентеля ... так захотелось напрямую по новенькой трубе да ещё быть хабом газа для передачи его далее с наживой за транспортировку ..ну что нажились....? геморой нажили так точно из за вас все....((
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03.02.2022 09:17 Ответить
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03.02.2022 09:10 Ответить
Шольцу варто принюхаться - поки вони "вдихали життя в нормандський формат" Росія продовжує туди пердіть!
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03.02.2022 09:12 Ответить
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03.02.2022 09:23 Ответить
Нормандский формат - формат по принуждению Украины к минской капитуляции.
Но Кулеба уже открытым текстом посылает кремлядей нах.
От него наконец прозвучал прямой отказ от "минских соглашений" на капитуляцию!

У него спросили, "готова ли Украина дать особый статус Донецкой и Луганской областям, чтобы они фактически получили право вето на стратегические решения украинской власти" (речь идет об отдельных районах Донецкой и Луганской областей, ОРДЛО; то есть, о захваченное гибридными войсками РФ территории, - ред.).

"Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено в камне! Так что никакого особого статуса в представлении России, никакого права вето не будет", - ответил Кулеба.

Глава МИД добавил: Украина проводит очень глубокую реформу децентрализации и готова работать над реализацией Минских соглашений. Однако он подчеркнул: Минские соглашения начинаются с вопросов безопасности.

"Политическая часть там стоит лишь на втором месте. Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности", - подытожил Кулеба.
https://news.liga.net/politics/news/donbass-ne-poluchit-osobyy-status-na-usloviyah-rossii-kuleba?fbclid=IwAR16gtfdAM3gDsFN67-SxIvFvOC68pmDMx4UTBR2IhA_97R8YmdiSV_VX_w
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03.02.2022 10:26 Ответить
Ти той "нормандський формат" читав? По пунктах? Там першим пунктом написано: "Припинення вогню!" І підпис Росії стоїть! Він виконується з боку Росії? Ні! Тоді Росія "йде лісом!" Не треба мені "підсовувать тухлу рибу" - у мене нюх ще в порядку!
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03.02.2022 10:46 Ответить
На сарае написано хьй, а там дрова
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03.02.2022 10:48 Ответить
Так там не "сарай" а "юридичний документ" А я читать такі документи навчений А якщо Росія його трактує по-іншому ,

а "Блазень" з д"Єрмаком їй ""підгавкують" - то це їх власні проблеми Часи "фаустрехту" для Європи закічилися в Хельсінкі - в 1975-му році
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03.02.2022 10:54 Ответить
Раша подписала много юридических документов, наприклад о дружбе с Украиной в 1997, о нерушимости границ...
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03.02.2022 11:36 Ответить
Ти тексти уважно читать умієш? " ... якщо Росія його трактує по-іншому ,
а "Блазень" з д"Єрмаком їй ""підгавкують" - то це їх власні проблеми ..."
Ще раз кажу - не пробуй годувать мене тухлою рибою!"
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03.02.2022 11:45 Ответить
ой радость то какая ...вдыхнули они.... лучше бы вдыхнули в УКРАИНУ оружие молча уже и не выпендривались... да остановили открытие газовой трубы наказав рашку на 11 миллиардов зелени вложенные в этот проект, и этим закрытием принудили бы газ пустить как и было ранее через украинскую трубу ...и ветка была бы загружена с пользой для украины и газ бы был безперебойный .говорили же вам что этой трубой будут шантажировать всех ценами и прикручиванием вентеля ... так захотелось напрямую по новенькой трубе да ещё быть хабом газа для передачи его далее с наживой за транспортировку ..ну что нажились....? геморой нажили так точно из за вас все....((
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03.02.2022 09:17 Ответить
Шольц допомогає Путлеру ! Він надієься що якщо Україна відмовиться від нормадськогоформату то з Московії знимуть санкції.
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03.02.2022 09:19 Ответить
Внутри формата можно сидеть и посылать Московию нах.
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03.02.2022 11:37 Ответить
Да,да , деды воевали, фрицы до сих пор извиняются . Заметьте - как зеленые, ********* и немцы больше всего успокаивают, что войска ******* и подтягивание снабжения- норм , не стоит беспокойства.
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03.02.2022 09:20 Ответить
З присмаком газу.
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03.02.2022 09:25 Ответить
крім рашистського смороду,рашистські німецько-французькі лакеї і слуги,котрі ним просмерділися ,більше нічого нового не в змозі принести ні в один формат який би не був створений.
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03.02.2022 09:28 Ответить
Давайте честно - Германия с искуственно привитым комплексом вины является капитулянтом. Это уже не те тевтонцы и прусаки, которые перекраивали Европу и решали судьбу цивилизации.
И все ее усилия направлены только на умиротворение агрессора.
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03.02.2022 09:40 Ответить
Злягання....
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03.02.2022 09:56 Ответить
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03.02.2022 09:42 Ответить
Схоже на заяви Анатолія Кашпіровського на сеансі дистанційного лікування без медичних препаратів. 😊
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03.02.2022 09:48 Ответить
выдыхай.
ты уже из лидера евросоюза превратился в клоуна
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03.02.2022 09:50 Ответить
Видихни.Ніяких норманських форматів з Нацистами!
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03.02.2022 09:55 Ответить
*********** газок вы уже вдохнули и заблокировали поставки оружия в нужный момент через структуры НАТО.
Теперь выдыхайте и идите лесом продажные шкуры.
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03.02.2022 09:59 Ответить
Ну і що????? Ви вдохнули, а толку????? Ні чого не змінилося і не зміниться до того часу як зникне путлєр і то ще не гарантія спокою!!!! Бо скільки тих путлєрів та його гоп команд??????
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03.02.2022 10:07 Ответить
Дурак думкою богатіє!
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03.02.2022 10:21 Ответить
Зомби что ли? Так у зомби мозгов нет! Какой смысл реанимировать то что за много лет не принесло н и капли пользы? Если Россия не хочет договариваясь на наших условиях , она и не будет , а даже если договориться - не будет выполнять , а на ее условия мы не можем пойти , и если кто то пойдет - его вынесут из кабинета!
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03.02.2022 11:28 Ответить
А не пошел бы ты в "опу? В Карабах 30 лет вдыхали. пока от вас не здыхались. И потом нормально выдохнули.
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03.02.2022 11:46 Ответить
Не следует отвлекать канцлера Шольца от архиважных дел в сложнейший период принятия всей полноты Бундес-власти. Олафу Герхардовичу предстоит подобрать по размеру валенки; заказать индпошив будёновки и кумачовой рубахи-косоворотки; освоить музицирование на гармошке-тальянке, гуслях и балалайке; разучить текст и нотную партитуру "Калинки-малинки"; отрепетировать все танцевальные па "Камаринской". Кроме того, Железному Бундес-Херру Олафу уже сейчас необходимо продемонстрировать свою дальновидность и способность перспективного видения - сделать серьёзный задел на будущее - заказать лыковые лапти, причём, лапти не только в смысле "колёса" или "педали", но и чтобы "лаптями щи хлебать"©. Всё вышеперечисленное - азы и прочный фундамент будущего личного лидерства канцлера Шольца, чтобы вынудить Путина крутить Германией "як циган Сонцем"© и насмехаться над пресловутыми европейскими ценностями до всрачки.
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03.02.2022 11:49 Ответить
Доки Німеччина та Франція на підтанцьовках у Росії, там нічого вдихати в цей формат який лише задовольняє амбіції нашого тупого ідіота.
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03.02.2022 12:06 Ответить
Там и Италия ещё гундосит.
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03.02.2022 16:26 Ответить
 
 