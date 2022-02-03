Разговоры России о сферах влияния просто не вписываются в ХХІ век, - вице-президент Еврокомиссии Домбровскис
В ответе США и НАТО требование Путина пообещать России не вступление Украины в Альянс было отвергнуто.
Об этом в интервью ТСН заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, суверенные страны вправе выбирать собственные механизмы безопасности и геополитическую ориентацию.
"И все эти разговоры России о сферах влияния просто не вписываются в 21 век", - подчеркнул Домбровскис.
"США были очень четки, что они не собираются решать ничего по Европе без Европы. Мы ведем очень тесные консультации с США. Сигнал с Запада понятен, что мы единственные", - добавил вице-президент Еврокомиссии. Источник: https://censor.net/ru/n3313826
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Ця війна не заради фабрик, а заради скрєп і вялічія.
Всі війни затіваються саме заради матеріальних благ А релігія чи інші "скрепи" - лише прикриття!
І з часів Чингіз-Хана багато що змінилось і війни затівають із різни причин, не тільки економічних. Читав, колись у латинській америці була навіть "футбольна війна", що почалась з бійки між вболівальниками.
Щодо ж Рашки - її посягання на Україну взагалі не економічні - якщо б вони думали лишень про гроші - вони вкладали б свої газові кошти не у озброєння, а у економічний розвиток.
Але без України не складаєтья їхня концепція самоідентифікація, бо вони намагаються себе вважати Русьсю, а Русь - це Київ. Тому від України їм не фабрики потрібні, а історична територія.
"А в Україні Путіна цікавлять роботящі руки і потім - земля і промисловість!"
Це не так. У першу чергу його цікавлять саме "скрєпи", а вже потів все інше. Чого-чого, а грошей у нього завалом. І, якщо ви не помітили - агресія РФ зростає саме тоді, коли у них стає більше грошей - коли нафта була по 10 - вони сиділи собі тихенько, а коли стала по 100 - то вже і Київ їхній, і Львів - їхній і тд.
Із тим же Кримом РФ у економічному плані більше програла, аніж виграла, але у внутрішньому ідеологічному - це для них перемога.
Чи Придністров'я - яка тут економічна складова для РФ? Та майже ніякої. Чи війна на Донбасі проти України - прибуток від неї для РФ менший, ніж затрати.
Тому не чешіть все під одну гребінку - так, економічта складова дуже часто є причиною війн, але не завжди!
кацапською церквоюперемогли, в Ічкерії підарососіян порішали непогано, хоча й перепрошую, мав на увазі ОУН УПА!
чего бы еще такого поделить ?
тебе несе при слові "банкірство"
Цитата з книги маркіза Астольфа де Кюстіна "Росія у 1839 році" (La Russie en 1839)
кроме дыр в земле и устаревшей вундервафли нет ничего
якщо цивілізований світ не вирішить цього питання спокою на Землі не буде ніколи.