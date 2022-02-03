Разговоры России о сферах влияния просто не вписываются в ХХІ век, - вице-президент Еврокомиссии Домбровскис

В ответе США и НАТО требование Путина пообещать России не вступление Украины в Альянс было отвергнуто.

Об этом в интервью ТСН заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, суверенные страны вправе выбирать собственные механизмы безопасности и геополитическую ориентацию.

"И все эти разговоры России о сферах влияния просто не вписываются в 21 век", - подчеркнул Домбровскис.

"США были очень четки, что они не собираются решать ничего по Европе без Европы. Мы ведем очень тесные консультации с США. Сигнал с Запада понятен, что мы единственные", - добавил вице-президент Еврокомиссии. Источник: https://censor.net/ru/n3313826

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