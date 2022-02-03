Дополнительные войска США в Европе не будут воевать в Украине, - Белый дом
Дополнительные войска, развернутые США в Европе, не пойдут в Украину.
Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ.
"Это не войска, которые пойдут в Украину. Они не будут воевать в Украине. Это Соединенные Штаты придерживаются своих обязательств по статье 5 (договора НАТО о коллективной обороне. - Ред.), чтобы поддержать и успокоить наших партнеров в регионе", - объяснила она.
По словам Псаки, США отправляют 1700 военнослужащих в Польшу и около 300 военнослужащих в Германию.
"Оба эти шага должны дополнить имеющееся присутствие американских сил в Польше и Германии", - добавила представитель Белого дома.
Напомним, ранее сообщалось, что Байден одобрил отправку войск США в Восточную Европу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
(а там...по ситуации))) главное, что есть и недалеко и не ударят в спину...
есть пруфы где я позорил страну? что я гудел за жаб...
и еще, если шото не понятно - не говори что плохо сказали, а проверь - правильно ли ты прочел..
кстати, магнитная буря только завтра, а тебя уже колдырит...
заметь, юродивый, я ни словом тебя не обидел... ты же позволил себе лишнего... и на пустом месте..
шо ты о себе возомнило????
не порть мне настроение - уймись и уйми свою буйную фантазию...
точка!