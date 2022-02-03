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Новости Война
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Дополнительные войска США в Европе не будут воевать в Украине, - Белый дом

Дополнительные войска США в Европе не будут воевать в Украине, - Белый дом

Дополнительные войска, развернутые США в Европе, не пойдут в Украину.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ.

"Это не войска, которые пойдут в Украину. Они не будут воевать в Украине. Это Соединенные Штаты придерживаются своих обязательств по статье 5 (договора НАТО о коллективной обороне. - Ред.), чтобы поддержать и успокоить наших партнеров в регионе", - объяснила она.

По словам Псаки, США отправляют 1700 военнослужащих в Польшу и около 300 военнослужащих в Германию.

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"Оба эти шага должны дополнить имеющееся присутствие американских сил в Польше и Германии", - добавила представитель Белого дома.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден одобрил отправку войск США в Восточную Европу.

Автор: 

армия (8504) Европа (1919) США (27182) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+6
А може від таких . ? .
.
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03.02.2022 10:46 Ответить
+5
від таких фото рвуться кремлядські пукани

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03.02.2022 10:00 Ответить
+2
А наш півшостий який би галстук не одів всеодно залишиться🐸
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03.02.2022 10:08 Ответить
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від таких фото рвуться кремлядські пукани

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03.02.2022 10:00 Ответить
от цвета галстука Бориса ?
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03.02.2022 10:02 Ответить
Так.Цим Борис Джонсон "культурно намикає" Хто на самому ділі є президент України.Тонкий юмор.😉
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03.02.2022 10:06 Ответить
А наш півшостий який би галстук не одів всеодно залишиться🐸
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03.02.2022 10:08 Ответить
він має на увазі Коломойського?
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03.02.2022 10:09 Ответить
а ти знаєш,, хто тримає руку в дупі клоуна
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03.02.2022 10:41 Ответить
Правда?Що це за "намикає"? На Буковині мама каже дочці "...піди,доцю, НАМИКАЙ моркви для борщу...". Вже можна і полюбити,і знати українську мову. Чекаю коли вже цих підписантів Будапештського Меморандуму совість доведе до більш рішучих дій.Перші кроки вже почалися.
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03.02.2022 10:16 Ответить
ВибачайТе за мій суржик.Я стараюсь.Брови Брежнева і "Лебедине озеро" помню до сих пір.😔
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03.02.2022 11:59 Ответить
Пане Правда,ваш суржик я зрозумів,але покизгадав слово "натяк,, та "натякати"...От скільки днів пройшло.Вибачайте,що поправляв.
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05.02.2022 16:45 Ответить
що, сєрлещ, загнали на цензор? не долизав щось бубі?
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03.02.2022 10:40 Ответить
А може від таких . ? .
.
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03.02.2022 10:46 Ответить
тре додавати скрєпноє "зуб даю".
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03.02.2022 10:03 Ответить
А на кой хрен они нужны вне Украины? Будут считать испуганный стрельбой ворон?
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03.02.2022 10:38 Ответить
у нас буба воевать будет. во главе с статыщами зеленыхбригад из-за миллиарда деревьев.
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03.02.2022 10:39 Ответить
Та нам нафіг і не потрібні ці їхні вояки, над якими пролітає Су-24 і вони "ходять" в штани всім екіпажем. На зайте зброї і побільше, допоможіть вирахувати ссучених "кротів", готових цю зброю сплавити моZZковитам. І ми самі будемо захищати свій дім, країну і ваші дупи заодно.
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03.02.2022 10:40 Ответить
це ти де висмоктало про ""ходять" в штани". на раша тудей?
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03.02.2022 10:42 Ответить
WP
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03.02.2022 10:50 Ответить
так і написали? не брешеш, можеш пруф показати?
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03.02.2022 11:08 Ответить
Так ещё не с кем воевать).
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03.02.2022 10:40 Ответить
А осядуть на линии Мажино
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03.02.2022 10:41 Ответить
Як цэ так, нэ будуть? А як мы санкции ввэдэмо? Согнетесь без наших заробитчан.
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03.02.2022 10:55 Ответить
это сказано для озабоченной рашки !
(а там...по ситуации))) главное, что есть и недалеко и не ударят в спину...
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03.02.2022 10:56 Ответить
серюня, тьі же с клоуном и хермаком на рашку работаете. что за истерика?
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03.02.2022 11:09 Ответить
смешно ))) а еще чёнить сказаните? )))
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03.02.2022 11:38 Ответить
лол. судя по речи, сама моника на цензоре. ты почему, клоун, за столько лет, не научился внятно формулировать и позоришь нашу страну?
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03.02.2022 11:41 Ответить
акабыч, за базар отвечаешь? или так абы приколупаться????
есть пруфы где я позорил страну? что я гудел за жаб...
и еще, если шото не понятно - не говори что плохо сказали, а проверь - правильно ли ты прочел..
кстати, магнитная буря только завтра, а тебя уже колдырит...
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03.02.2022 11:48 Ответить
дуня, ты из под шконки своим несвязным фальцетом про базар что-то мямлишь? ты, швабранка зачуханая, сначала грамоте обучись, попроси ложку без дырки и потом иди в рашку вместе со своим гундосым малоросом
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03.02.2022 11:53 Ответить
оооо... капец...
заметь, юродивый, я ни словом тебя не обидел... ты же позволил себе лишнего... и на пустом месте..
шо ты о себе возомнило????
не порть мне настроение - уймись и уйми свою буйную фантазию...
точка!
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03.02.2022 11:59 Ответить
Американские солдаты ИХТАМНЕТы не бывают...,хотя всем известный убийца и взрыватель домов в Москве Гиркин-Стрелков в 2014 году чесал пургу что с нами воюет спецназ США.... Донецкий аэропорт уже 242 дня берем...,Путлер даже ордена приготовил....,Украинские КИБОРГИ за...али нас по самый Мавзолей...
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03.02.2022 11:14 Ответить
Та вони в Україні і не потрібні... От на расеюшку з українцями саме те!!!!!
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03.02.2022 11:15 Ответить
Сегодня Эрдоган привезет в Киев десятка три Байрактаров....,а мож чего и покруче...
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03.02.2022 11:21 Ответить
Та мы и без вас справимся-ПВО только дайте.И тогда уж точно Х"йло захлебнется в собственной крови.Он-то и так захлебнется,если рыпнется,но так быстрей и эффектней)
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03.02.2022 11:21 Ответить
"Дополнительные войска, развернутые США в Европе, не пойдут в Украину", а если будут дополнительные войска будут развернутые США в Украине?
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03.02.2022 11:22 Ответить
Те небольшие контингентьі не играют существенной военной роли , они призваньі продемонстрировать Москве решимость НАТО противостоять российской военной угрозе , и они єто прекрасно делают . Украинская армия сама отлично способна перемолоть наступающих в фарш , тем более , с поддержкой Запада в виде военньіх поставок вьісокотехнологичного оружия. Путин в тупике , но на Донбассе он точно устроит военную провокацию , там "мясо" абизян недорого стоит .
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03.02.2022 11:28 Ответить
а воевать и не нужно, 2 инструктора в окопе покажут на какую кнопочку правильно нажать и минус один козломордый самолет
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03.02.2022 12:36 Ответить
 
 