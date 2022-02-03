Дополнительные войска США в Европе не будут воевать в Украине, - Белый дом

Дополнительные войска, развернутые США в Европе, не пойдут в Украину.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ.

"Это не войска, которые пойдут в Украину. Они не будут воевать в Украине. Это Соединенные Штаты придерживаются своих обязательств по статье 5 (договора НАТО о коллективной обороне. - Ред.), чтобы поддержать и успокоить наших партнеров в регионе", - объяснила она.

По словам Псаки, США отправляют 1700 военнослужащих в Польшу и около 300 военнослужащих в Германию.

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"Оба эти шага должны дополнить имеющееся присутствие американских сил в Польше и Германии", - добавила представитель Белого дома.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден одобрил отправку войск США в Восточную Европу.