В Украине начнут производить турецкие беспилотники "Байрактары" с украинскими двигателями "Мотор Сич", - Резников (обновлено)

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в четверг Украина и Турция подпишут рамочное соглашение о строительстве завода по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом он сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Планируется подписание сегодня рамочного соглашения. Оно касается сотрудничества Украины и Турции в сфере высоких военных технологий. Подписывать уполномочили меня. Одним из примеров наполнения соглашения будет строительство [в Украине] завода "Байрактар", производящего беспилотные аппараты", – сказал Резников.

Соглашение предусматривает также создание центра, где украинских операторов будут учить руководить дронами разных категорий.

"По решению турецкой компании, производящей "Байрактары", следующее поколение будет использовать украинские двигатели нашего производства "Мотор Сич". Это будут по сути украино-турецкие "Байрактары". Применяться они будут вооруженными силами Украины и Турции", - подчеркнул министр.

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