В Украине начнут производить турецкие беспилотники "Байрактары" с украинскими двигателями "Мотор Сич", - Резников (обновлено)
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в четверг Украина и Турция подпишут рамочное соглашение о строительстве завода по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Об этом он сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"Планируется подписание сегодня рамочного соглашения. Оно касается сотрудничества Украины и Турции в сфере высоких военных технологий. Подписывать уполномочили меня. Одним из примеров наполнения соглашения будет строительство [в Украине] завода "Байрактар", производящего беспилотные аппараты", – сказал Резников.
Соглашение предусматривает также создание центра, где украинских операторов будут учить руководить дронами разных категорий.
"По решению турецкой компании, производящей "Байрактары", следующее поколение будет использовать украинские двигатели нашего производства "Мотор Сич". Это будут по сути украино-турецкие "Байрактары". Применяться они будут вооруженными силами Украины и Турции", - подчеркнул министр.
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А потом сделать вид, что ничего не было.
кроме того Байрактар семейное предприятие их президента.
а где наши институты-заводы?
не верю, что наши ракетные и вертолетные двигатели, наши АНы сложнее безпилотников.
А еще совсем скоро ЗЕленые начнут строительство "Звезды смерти" и создание армии клонов.
"Звездные войны. Война клоунов".
И в начале серии под имперский марш идет длинный список всего, что было ЗЕленью обещано, и никогда не будет выполнено.
На этом, собственно, кино и закончится.
Ну, если честно, такой себе обмен ...
Просадим очень многие сектора экономики, т.к. с дешевым и качественным турецким товаром, они просто не в состоянии будут конкурировать. (в т.ч. переработку металлолома)
А беспилотники мы и сами в состоянии были бы делать, если бы у власти не были барыги и клоуны.
збирай однодумців і швидко виходь на вулицю з гаслами: Ми проти байрактарів!!
тв "прямий" наш і інші прокремлівські миттєво тебе покажуть, вони показують абсолютно всі найменші невдоволення владою в Україні
даси розгорнуте інтервю на всю московію
Так что ты, это ... запомни, а лучше запиши себе на будущее: Сила дурака в молчании.
Всі акції та активи українського підприємства «Мотор Січ», яке виготовляє авіаційні та ракетні двигуни, заарештовані за рішенням суду. Це відбулося через два місяці після того, як президент України Володимир Зеленський наклав санкції на китайських інвесторів, які викупили понад три чверті акцій підприємства. Ще раніше санкції проти них оголосили Сполучені Штати. Контроль Китаю над стратегічним українським підприємством міг призвести до низки проблем, серед яких - доступ Росії до українських технологій, визнають експерти, опитані Радіо Свобода.
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ТЕПЕР МОТОР СІЧ ПОВЕРНЕНО УКРАЇНІ. НАЗАВЖДИ. ЗЄЛЄБОБІКОМ.
В Украине начнут производить турецкие беспилотники "Байрактары"
... - ну ВСЁ..., считай , что угробили Байрактары... Тут или заказов не будет, или качество не то или еще что то...
ту да же, куда и миллиарды деревьев