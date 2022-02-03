Журналист Ткач о расследовании ДТП с Трухиным: Зеленский готов покрывать своих депутатов, а вот отвечать за эти действия - нет. Это клан, а не власть
Случай с нардепом Александром Трухиным продемонстрировал, что президент Владимир Зеленский и его команда - это не власть, а клан, как и все его предшественники.
Об этом написал на своей странице в фейсбук журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.
"Они все – Трухин! Вы, наверное, тоже заметили, как смело президент Зеленский защищал своего депутата Трухина, когда власть была уверена, что видео уже не приобщили к официальному следствию и потому доказательств нет. И как президент Зеленский сегодня спрятался за спинами Арахамии и партии и фракции "Слуга народа", когда оказалось, что видео есть.Куда исчезли оценочные суждения гаранта конституции между этими двумя ответами на вопрос о Трухине? Не думаю, что если бы на месте потерпевшего Лучано Лучи оказался отец президента Зеленского, то президент так легко констатировал бы на глазах у всей страны "ну, там никто не погиб", "все попадают в дтп" или "ничего страшного", "обычное дело". А Лучано Лучи тоже, наверное, чей-то отец. Не так ли?" – поинтересовался журналист.
"То, что президент до публикации нами видео лично защищал Трухина, а после публикации видео сослался на позицию партии и фракции, говорит о том, что покрывать своих депутатов президент готов, а вот отвечать за эти свои и своей власти действия – нет", - подчеркнул он.
"И можно сколько угодно убеждать в том, что "президент не знал". Не знал – тогда почему защищал? Просто потому что Трухин – свой? Потому что Je suis Трухин? Ну тогда это клан, а не власть. Клан – как и все предыдущие провластные партии и власти. А если президент сегодня, прижатый резонансом, говорит, что это дело должны расследовать правоохранительные органы, президент понимает, что последние 5 месяцев именно эти правоохранительные органы и не расследовали это дело? Если не понимает - то может самое время понять хотя бы до финиша каденции? Если понимает, то когда бюджетные средства будут тратиться на эффективные правоохранительные органы, а не на обслугу дежурной власти? Этот вопрос зависит лично от президента. От того самого президента, который (как и предшественники) расставляет на руководящие должности в правоохранительных органах своих, а не профессиональных людей, именно для того чтобы все трухины спали спокойно с печеньками и шоколадками в багажниках и с номером Дениса Монастырского в телефоне. Иначе это не работает. И случай с Трухиным – еще одно и не последнее подтверждение", - резюмировал Ткач.
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порох и в 19-м выглядел лучше клоуна, кстати. хоть два слова связать умеет и перед иностранными партнерами не стыдно.
а если взять томос, реформу самоуправления, армию появившуюся из разграбленного рашистскими ставленниками пионерлагеря, то и вариантов нет
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
В каждой власти есть уроды и проходимцы, но чтобы на 99% вся власть от самого верха до низу -- такого в истории Украины еще не было. Это абсолютный и безоговорочный рекорд. Зеля даже Овощу фору дал по количеству дерьма на квадратном метре.
На второй тур не ходил, потому что считаю, что оба - говно. Таково моё мнение.
И тыкать будешь в свинарнике, свинопас. Не в пивнухе с корешами трешь.
Как будто дрожжи бросили в дерьмо
Нежданно и негаданно к успеху
Дорвалось это клоунское чмо.
И в тот же час из общего болота
Поперли скинув лапти господа -
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда.
Я не ищу наследственные связи,
Но хочется спросить в кругу друзей:
Понятно что из грязи лезут в князи,
Но где взять столько грязи на князей..... "
Це не клан, це "бригада". Криворогульна шпана зростала на дебільному кацапському серіалі, так вони й зараз граються у "бригаду"...
"як і всі попередники до нього" - це зайве узагальнення...
Но зеленобыдло, свято уверено, что их это не коснётся и им всё забудут.
Робимо висновок-Україна не демократична країна,є тільки деякі елементи,більше маємо від автократії з керованим правосуддям та правоохоронними органами і на це вказують всі факти.Якби не російська загроза то санкції від Заходу отримала б саме ця влада.
Дача хабара - у стані шоку
Тихенечко в ЛІС піду - у стані аффекту
ПівРоку мовчки в носі ковирятись - у стані АНАБІОЗУ
Кришування ЗеЛеньки та Монастирського для Трухіна - у стані наркотичного коматозу.
Негайно треба скласти повноваження ЗЕленському - за станом здоров'я і закрити його на примусове лікування від наркозалежності.
Те, що п'яний вчинив ДТП - для України звична справа. І відкупитися намагаються. Погано те, що це рідко виходить назовні. Тільки якщо олігарх заплатить, щоб купити таке відео і показати його як компромат. Не заплатив би - не вийшло б назовні.
І причина не в системі влади, а в менталітеті. Всі хочуть, щоб не було корупції, і для цього хотіли б, щоб їм вділили шматочок влади, якесь невеличке - або велике - хлібне місце, щоб "рішати вопроси".
Ось стаття з "Рівне Вечірнє", про п'яних суддів за кермом. 2017-2018 роки. Не один суддя - а про кількох. Жоден з них не покараний.
https://rivnepost.rv.ua/news/pyaniy-za-kermom-suddya
Видео с нагрудных камер хранится на серверах МВД и должно быть доступно сразу всем расследующим это дело органам по первому запросу. Было бы желание реально найти и наказать, а не спрятать концы в воду.
И это уже не про пьяную езду Трухина, а про совсем другие, уголовно наказуемые деяния. Поэтому не нужно тут так тупо ля-ля.
Вот только не надо обобщать и сравнивать нынешнюю власть с прошлой, Ткач. Во времена "кровавой хунты" в ВР была коалиция и коалиция делегировала главу МВД. Единственным из ТОП чиновников "политическим" (своим) был генпрокурор Юрий Луценко (что я не одобряю), но он по крайней мере не ручная Венедиктова, которая по заказу из ОП делает, что ей скажут, а именно работает по беспределу. Поэтому твои "они все одинаковые" оставь для полоумных дурачков.