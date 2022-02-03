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Журналист Ткач о расследовании ДТП с Трухиным: Зеленский готов покрывать своих депутатов, а вот отвечать за эти действия - нет. Это клан, а не власть

Журналист Ткач о расследовании ДТП с Трухиным: Зеленский готов покрывать своих депутатов, а вот отвечать за эти действия - нет. Это клан, а не власть

Случай с нардепом Александром Трухиным продемонстрировал, что президент Владимир Зеленский и его команда - это не власть, а клан, как и все его предшественники.

Об этом написал на своей странице в фейсбук журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

"Они все – Трухин! Вы, наверное, тоже заметили, как смело президент Зеленский защищал своего депутата Трухина, когда власть была уверена, что видео уже не приобщили к официальному следствию и потому доказательств нет. И как президент Зеленский сегодня спрятался за спинами Арахамии и партии и фракции "Слуга народа", когда оказалось, что видео есть.Куда исчезли оценочные суждения гаранта конституции между этими двумя ответами на вопрос о Трухине? Не думаю, что если бы на месте потерпевшего Лучано Лучи оказался отец президента Зеленского, то президент так легко констатировал бы на глазах у всей страны "ну, там никто не погиб", "все попадают в дтп" или "ничего страшного", "обычное дело". А Лучано Лучи тоже, наверное, чей-то отец. Не так ли?" – поинтересовался журналист.

"То, что президент до публикации нами видео лично защищал Трухина, а после публикации видео сослался на позицию партии и фракции, говорит о том, что покрывать своих депутатов президент готов, а вот отвечать за эти свои и своей власти действия – нет", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мне стыдно. В состоянии шока я наговорил много глупостей": Трухин заявил о готовности сложить мандат, если того "потребуют команда и ситуация"

"И можно сколько угодно убеждать в том, что "президент не знал". Не знал – тогда почему защищал? Просто потому что Трухин – свой? Потому что Je suis Трухин? Ну тогда это клан, а не власть. Клан – как и все предыдущие провластные партии и власти. А если президент сегодня, прижатый резонансом, говорит, что это дело должны расследовать правоохранительные органы, президент понимает, что последние 5 месяцев именно эти правоохранительные органы и не расследовали это дело? Если не понимает - то может самое время понять хотя бы до финиша каденции? Если понимает, то когда бюджетные средства будут тратиться на эффективные правоохранительные органы, а не на обслугу дежурной власти? Этот вопрос зависит лично от президента. От того самого президента, который (как и предшественники) расставляет на руководящие должности в правоохранительных органах своих, а не профессиональных людей, именно для того чтобы все трухины спали спокойно с печеньками и шоколадками в багажниках и с номером Дениса Монастырского в телефоне. Иначе это не работает. И случай с Трухиным – еще одно и не последнее подтверждение", - резюмировал Ткач.

Автор: 

ДТП (7687) Зеленский Владимир (20922) Ткач Михаил (136) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+24
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03.02.2022 11:04 Ответить
+23
Це не клан а зборище відбірних лишньохромосомих тварюк - зрадників України, які підлягають поголівній евтаназії, для уникнення помилок що були на минулих виборах.
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03.02.2022 10:46 Ответить
+21
Тогда какие эпитеты подобрать для организмов, приведших этих мразей к власти. Как тот-же Ткач?
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03.02.2022 10:53 Ответить
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Це не клан а зборище відбірних лишньохромосомих тварюк - зрадників України, які підлягають поголівній евтаназії, для уникнення помилок що були на минулих виборах.
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03.02.2022 10:46 Ответить
Тогда какие эпитеты подобрать для организмов, приведших этих мразей к власти. Как тот-же Ткач?
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03.02.2022 10:53 Ответить
Ну от тільки не треба тут за пороха #опу рвати - сємочки, свинарчуки, кононенки, "гражданских - отсечь", "які тобі ще реформи потрібні?", забули? Так, на тлі цього зеленого лайна порох виглядає краще, але це таке ж лайно, тільки шоколадного кольору. І вам же не подобається "грусний дєдушка" Гриценко, до прикладу, от і другий тур з двома купками
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03.02.2022 11:07 Ответить
Ну и? И где все эти реальные дела по Семочко, Свинарчукам или Кононенкам? Вышли в громкий пукбез реальной начинки. Вам скормили кучу фейков, а вы уши развесили и благодарно сожрали это рашенское дерьмо. Ну и как, лучше стало? Вернее "хуже не стало"? А это как вам клепали то информационное дерьмо, которые вы скушали и не поперхнулись. Вот вам "гражданских отсечь".

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03.02.2022 11:15 Ответить
Де справи? А де судова реформа? Чи може кум генпрокурор був ефективнішим за генпрокуроршу? Про що ти взагалі?
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03.02.2022 11:22 Ответить
не был, естественно. только ты дела перечислил. клоун ничего не упустил-бы, если бы мог что-то доказать.
порох и в 19-м выглядел лучше клоуна, кстати. хоть два слова связать умеет и перед иностранными партнерами не стыдно.
а если взять томос, реформу самоуправления, армию появившуюся из разграбленного рашистскими ставленниками пионерлагеря, то и вариантов нет
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03.02.2022 11:27 Ответить
Добавит следует, что Порошенко был вынужден лавировать между различными политсилами, ему и не снилось такое большинство в парламенте, как у этого "гаранта".
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03.02.2022 12:06 Ответить
Про что? Про то, что по сравнением с 2019 мы сидим глубоко в жопе. Хотите сравнить в цифрах? В 2018 мы даже представить не могли что будем обсуждать такой треш, как тот-же Трухин. Или "покушение" на Шефира, или вагнеровцев, или Чауса, или бред "недонаполеона" перед дипломатами и далее по списку. Перечислять времени не хватит.
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03.02.2022 11:39 Ответить
ти читати вмієш? чи суто шо почув на г+г....

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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03.02.2022 12:36 Ответить
Там же, где и по Насирову, Розенблату и Полякову.
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03.02.2022 12:04 Ответить
Ну и? Ваша власть "самых честных и правильных" уже более 2.5 лет. Где все эти дела? Всех уже пересадили? Или на порядок больше стало?

В каждой власти есть уроды и проходимцы, но чтобы на 99% вся власть от самого верха до низу -- такого в истории Украины еще не было. Это абсолютный и безоговорочный рекорд. Зеля даже Овощу фору дал по количеству дерьма на квадратном метре.
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03.02.2022 12:09 Ответить
Во-первых она - не моя, а всей Украины. Во-вторых я шмарклей не выбирал. И в третьих у нас любая власть на 99% - уроды и проходимцы. Иначе жили бы в разы лучше.
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03.02.2022 13:12 Ответить
чи то пак, ***** у вас один, і весь в ангельському, непрочний херувім в мантії
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03.02.2022 13:29 Ответить
Навесил ярлык? Молодец. Получи канхвэтку.
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03.02.2022 14:30 Ответить
Мы и жили лучше. В 2018 намного лучше, чем сейчас У вас в 2019 году во втором туре были кто-то еще, кроме Пороха и Зели? Это в какой реальности?
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03.02.2022 13:31 Ответить
Может ты и жил лучше. А мне что 2018-й, что сейчас - одинаково. Серьёзно.
На второй тур не ходил, потому что считаю, что оба - говно. Таково моё мнение.
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03.02.2022 14:32 Ответить
Не я один жил. А вся страна жила лучше. Можем посмотреть цифры.

И тыкать будешь в свинарнике, свинопас. Не в пивнухе с корешами трешь.
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03.02.2022 14:46 Ответить
Найди себе нормальную работу и не ной, быдляк.
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03.02.2022 15:17 Ответить
Высралось, чмо убогое? Полегчало?

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03.02.2022 15:50 Ответить
не клан, а паноптикум клинических идиасов во главе с зерымынымвышкребком
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03.02.2022 11:40 Ответить
існування "зборища відбірних лишньохромосомих тварюк " за яких голосує виборець- це лише наслідок, а не причина ,тому поголовна евтаназія не допоможе, бо з"являться інші популісти та їм дібні.Проблема знаходиться у головах виборців
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03.02.2022 11:51 Ответить
Да какое депутатство. По нему видно он только от соски отрвался.
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03.02.2022 10:47 Ответить
як сказав Микита Сергійович Хрущов-ПІДАРАСИ.....
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03.02.2022 10:47 Ответить
".... Тушите свет, поперло быдло кверху,
Как будто дрожжи бросили в дерьмо
Нежданно и негаданно к успеху
Дорвалось это клоунское чмо.
И в тот же час из общего болота
Поперли скинув лапти господа -
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда.
Я не ищу наследственные связи,
Но хочется спросить в кругу друзей:
Понятно что из грязи лезут в князи,
Но где взять столько грязи на князей..... "
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03.02.2022 11:06 Ответить
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03.02.2022 10:47 Ответить
Дуже сумно. Остальных 33% идиотов - это катастрофически много для Украины.
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03.02.2022 11:00 Ответить
33% це хохли або етнічні кацапи: одним - какая разніца, іншим - ввєді вайска. Перших треба 3,14здити, других - депортувати.
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03.02.2022 11:13 Ответить
А чи взагалі вибори будуть, якщо не буде імпічменту?
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03.02.2022 11:18 Ответить
"Зеленський і його команда - це не влада, а клан, як і всі попередники до нього"

Це не клан, це "бригада". Криворогульна шпана зростала на дебільному кацапському серіалі, так вони й зараз граються у "бригаду"...

"як і всі попередники до нього" - це зайве узагальнення...
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03.02.2022 10:52 Ответить
"Это мой КЕНТ" (с) - я вже давно не чув такого. Це так зараз у бригадах ботають
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03.02.2022 10:56 Ответить
Так Зеля и его холуи и есть выходцы из 90х. Это сявки из 90х. Они одели дорогие костюмы, пересели в дорогие членовозы, но так и остались сявками внутри. Это было видно еще до выборов. Нужно было только внимательно смотреть и слушать. Когда поменяется власть будет поток слива разговоров ОП с чиновниками в регионах, с мерами городов и т.д.. Вот это будет познавательно.
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03.02.2022 11:03 Ответить
Давно идёт накопление ВСЕХ материалов.
Но зеленобыдло, свято уверено, что их это не коснётся и им всё забудут.
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03.02.2022 11:26 Ответить
Когда я послушал некоторые разговоры с ОП(Г) - у меня волосы зашевелились. Сразу вспомнил 90е и "мальчиков" в поношенных трениках. Думал эти времена уже никогда не вернуться. Аж нет, получите и распишитесь.
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03.02.2022 11:35 Ответить
"Я - прізідєнт, Міша" (с) - а ти тут зі своїм панібратством. А взагалі величезний респект Ткачу - добивайте їх усим, чим тільки можете
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03.02.2022 10:53 Ответить
В демократичній країні вже був би ініційований імпічмент президенту!
Робимо висновок-Україна не демократична країна,є тільки деякі елементи,більше маємо від автократії з керованим правосуддям та правоохоронними органами і на це вказують всі факти.Якби не російська загроза то санкції від Заходу отримала б саме ця влада.
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03.02.2022 11:01 Ответить
Я призидент Мишка, а это знначит что все законы это не для меня
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03.02.2022 11:01 Ответить
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03.02.2022 11:04 Ответить
По вуха в гімні,а голову держуть гордо!
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03.02.2022 11:03 Ответить
ЗЕ!ОПаришу не привикать... Копрофаги там УСІ в слугах урода.
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03.02.2022 11:07 Ответить
На вывеске здания "ОП" надо добавить ещё одну букву - "Г" и всё будет чОтко - "ОПГ" !!!
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03.02.2022 11:06 Ответить
ДТП по пьяні
Дача хабара - у стані шоку
Тихенечко в ЛІС піду - у стані аффекту
ПівРоку мовчки в носі ковирятись - у стані АНАБІОЗУ
Кришування ЗеЛеньки та Монастирського для Трухіна - у стані наркотичного коматозу.
Негайно треба скласти повноваження ЗЕленському - за станом здоров'я і закрити його на примусове лікування від наркозалежності.
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03.02.2022 11:10 Ответить
Это мафия , а не клан. Кланы были в Шотландия клан Маклай, клан Макинтош, они много сделали для страны, а некоторые и для всего света.
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03.02.2022 11:13 Ответить
Це мафія, корені якої ідуть від комуністичної номенклатури радянських часів. На комуністичних крадених у народу коштах кдб, комноменклатура привласнили державне майно; отримали свої перші надприбутки; зрослися з криміналітетом і державними структурами всіх гілок влади, делегуючи в них своїх представників; через своїх представників змінили законодавство відповідно до своїх інтересів. В результаті утворився новий клас олігархів, які володіють практично всім в державі і по суті є босами мафії, керуючи її регіональними кланами з виходом вже на світові ринки капіталу.
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03.02.2022 12:11 Ответить
Не клан, а злочинне кодло, співтовариство " своіх". А ще залежить від особистостей депутатів: від Ів.Фр.обл. є Вірастюк і Ігор Фріс. Знаю родину Фрісів по роботі, в принципі нормальні люди, виховані і тактовні, за Ігорем у ВР жодного зашквару. Ну а Вася це Вася, крім тягання залізяк нуль, навіть простий хлоп з забитого села не буде в кв95 танцювати за раху, писати про вареник в огидній формі.
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03.02.2022 11:18 Ответить
порядні люди не будуть брати участі в програмі "20-30-50"
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03.02.2022 13:23 Ответить
Майдан "Украина Без Кучмы" начался после убийства журналиста Гонгадзе...
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03.02.2022 11:24 Ответить
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03.02.2022 11:25 Ответить
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03.02.2022 11:26 Ответить
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03.02.2022 11:31 Ответить
Вот-вот. Гопота, ставшая властью.
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03.02.2022 11:41 Ответить
КВНщик - это гопота в мире шоу-бизнеса.
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03.02.2022 11:50 Ответить
Не... у власти те, кто хотел в юношестве быть гопником, но их туда не взяли, потому что кандидаты были мелкие, тщедушные и трусливые
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03.02.2022 14:39 Ответить
Этот Ткач доставлял много боли Порошенко. А теперь взялся за Зеленского.
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03.02.2022 11:34 Ответить
Чергова безнадійна спроба створити черговий "гейт" там, де його знову немає.
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03.02.2022 11:38 Ответить
Т.е. уничтожение видео в МВД, уничтожение доказательств, отмазывание преступника, попытка подкупа полицейских, 150К баксов черного нала и т.д. - это так мелочь? Вы уже совсем кукухой двинулись в своем жоролизстве.
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03.02.2022 11:44 Ответить
))) Як це унічтоженіє відео, якщо ми всі його побачили?
Те, що п'яний вчинив ДТП - для України звична справа. І відкупитися намагаються. Погано те, що це рідко виходить назовні. Тільки якщо олігарх заплатить, щоб купити таке відео і показати його як компромат. Не заплатив би - не вийшло б назовні.
І причина не в системі влади, а в менталітеті. Всі хочуть, щоб не було корупції, і для цього хотіли б, щоб їм вділили шматочок влади, якесь невеличке - або велике - хлібне місце, щоб "рішати вопроси".
Ось стаття з "Рівне Вечірнє", про п'яних суддів за кермом. 2017-2018 роки. Не один суддя - а про кількох. Жоден з них не покараний.
https://rivnepost.rv.ua/news/pyaniy-za-kermom-suddya
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03.02.2022 12:02 Ответить
Как уничтоженное? ДБР доказывало что видео на серверах МВД нет. Совсем нет. Где видео с камер на Бориспольской трассе? Где видео с системы "Рубеж" оттуда же? Ведь это правительственная трасса, где каждый метр просматривается и пишется.

Видео с нагрудных камер хранится на серверах МВД и должно быть доступно сразу всем расследующим это дело органам по первому запросу. Было бы желание реально найти и наказать, а не спрятать концы в воду.

И это уже не про пьяную езду Трухина, а про совсем другие, уголовно наказуемые деяния. Поэтому не нужно тут так тупо ля-ля.
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03.02.2022 12:17 Ответить
и что, это новость? Или недавно приехал в страну? Все презики защищали своих ставленников. Все презики идут во власть, чтобы использовать власть для личной наживы. Все папередники для личной наживы действовали через ставленников (один клептократил и самостоятельно - но это исключение).
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03.02.2022 11:45 Ответить
Вектор движения Зеленского с каждым днем смещается все дальше от Ростова и все ближе к Лукьяновке.
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03.02.2022 12:12 Ответить
"От того самого президента, который (как и предшественники) расставляет на руководящие должности в правоохранительных органах своих, а не профессиональных людей"

Вот только не надо обобщать и сравнивать нынешнюю власть с прошлой, Ткач. Во времена "кровавой хунты" в ВР была коалиция и коалиция делегировала главу МВД. Единственным из ТОП чиновников "политическим" (своим) был генпрокурор Юрий Луценко (что я не одобряю), но он по крайней мере не ручная Венедиктова, которая по заказу из ОП делает, что ей скажут, а именно работает по беспределу. Поэтому твои "они все одинаковые" оставь для полоумных дурачков.
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03.02.2022 12:33 Ответить
Луценко на посаді Генпрокурора був політичною фігурою (заради проведення реформ в ГПУ) і по-сутті політичною домовленністю всередині коаліції. Що саме виторнував собі Яценюк і його колеги по НФ за призначення Луценка - поки що невідомо.
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03.02.2022 13:21 Ответить
Згоден.
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03.02.2022 15:22 Ответить
Цікаво, що . Шкода, що я не встиг такого урода запитати, чи це часом не Петрик вилучив всі записи з відеокамер по трасі Полтава-Бориспіль-Київ...
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03.02.2022 18:26 Ответить
брехня.
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04.02.2022 07:38 Ответить
 
 