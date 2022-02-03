Журналист Ткач о расследовании ДТП с Трухиным: Зеленский готов покрывать своих депутатов, а вот отвечать за эти действия - нет. Это клан, а не власть

Случай с нардепом Александром Трухиным продемонстрировал, что президент Владимир Зеленский и его команда - это не власть, а клан, как и все его предшественники.

Об этом написал на своей странице в фейсбук журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

"Они все – Трухин! Вы, наверное, тоже заметили, как смело президент Зеленский защищал своего депутата Трухина, когда власть была уверена, что видео уже не приобщили к официальному следствию и потому доказательств нет. И как президент Зеленский сегодня спрятался за спинами Арахамии и партии и фракции "Слуга народа", когда оказалось, что видео есть.Куда исчезли оценочные суждения гаранта конституции между этими двумя ответами на вопрос о Трухине? Не думаю, что если бы на месте потерпевшего Лучано Лучи оказался отец президента Зеленского, то президент так легко констатировал бы на глазах у всей страны "ну, там никто не погиб", "все попадают в дтп" или "ничего страшного", "обычное дело". А Лучано Лучи тоже, наверное, чей-то отец. Не так ли?" – поинтересовался журналист.

"То, что президент до публикации нами видео лично защищал Трухина, а после публикации видео сослался на позицию партии и фракции, говорит о том, что покрывать своих депутатов президент готов, а вот отвечать за эти свои и своей власти действия – нет", - подчеркнул он.

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"И можно сколько угодно убеждать в том, что "президент не знал". Не знал – тогда почему защищал? Просто потому что Трухин – свой? Потому что Je suis Трухин? Ну тогда это клан, а не власть. Клан – как и все предыдущие провластные партии и власти. А если президент сегодня, прижатый резонансом, говорит, что это дело должны расследовать правоохранительные органы, президент понимает, что последние 5 месяцев именно эти правоохранительные органы и не расследовали это дело? Если не понимает - то может самое время понять хотя бы до финиша каденции? Если понимает, то когда бюджетные средства будут тратиться на эффективные правоохранительные органы, а не на обслугу дежурной власти? Этот вопрос зависит лично от президента. От того самого президента, который (как и предшественники) расставляет на руководящие должности в правоохранительных органах своих, а не профессиональных людей, именно для того чтобы все трухины спали спокойно с печеньками и шоколадками в багажниках и с номером Дениса Монастырского в телефоне. Иначе это не работает. И случай с Трухиным – еще одно и не последнее подтверждение", - резюмировал Ткач.