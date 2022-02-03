Несмотря на заявления, РФ пока не отвела войска от Украины. Видим даже небольшое их перемещение в сторону наших границ, - нардеп "Голоса" Костенко

Пока тех сил, которые сконцентрировала РФ, недостаточно для полномасштабного вторжения в Украину. Однако существует большая угроза эскалации на востоке нашего государства.

Об этом заявил секретарь комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас было заседание комитета, на котором мы заслушивали снова, мы пытаемся каждую неделю это делать, представителей всех 3 разведок: СВР, военной разведки, пограничной разведки и руководителя СБУ, господина Баканова. В частности, вопрос был относительно ситуации безопасности внутри страны и на ее границах Еще раз хочу сказать, что ситуация остается напряженной, напряженной, как я уже об этом говорил, и несмотря на то, что РФ в некоторых СМИ сказала о том, что они отводят войска от наших границ, мы не видим сейчас реально отвод даже тех войск, которые там сейчас стоят, от границ. Видим даже небольшое перемещение их в сторону наших границ", - отмечает Костенко.

По его словам, в настоящее время тех сил, которые сконцентрировала РФ, недостаточно для полномасштабного вторжения в Украину.

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"Я еще раз хочу сказать, что если говорить о полномасштабном вторжении, тех сил и средств, которые сейчас есть (в РФ. – Ред.), их недостаточно для того, чтобы создать полномасштабное вторжение. Но угроза определенной локальной эскалации, она есть, и она непосредственно (там. - Ред.), где я ее сейчас вижу, это на востоке нашей страны", - утверждает нардеп.

Он также подробно останавливается на том, чем сложившаяся ситуация выгодна для РФ.

"В частности, для чего это может быть? Ну, мы видим, какие сейчас вопросы вокруг Минских договоренностей и мы знаем, что это выгодно РФ – заставить нас выполнять эти Минские договоренности. И, в частности, они сейчас используют дипломатический путь, я думаю, чтобы договориться в том числе мы будем видеть это и на следующих встречах и в Нормандском формате, я думаю, этот вопрос будет подниматься. И этот козырь РФ держит, потому что открыть где-то новый фронт, скажем так, где они непосредственно покажут, что они без террористов в Луганской и Донецкой областях войдут, они сейчас этого не хотят, это как крайний для них метод. Они сейчас хотят эскалации с помощью "народной милиции" и войск РФ, так называемых "ДНР" и "ЛНР". Поэтому эта угроза локальная, она есть с 2014 года, она постоянно то повышается, то уменьшается. Сейчас эта угроза высока и мы должны это понимать, но не критично", - резюмировал он.