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Новости Война
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Несмотря на заявления, РФ пока не отвела войска от Украины. Видим даже небольшое их перемещение в сторону наших границ, - нардеп "Голоса" Костенко

Несмотря на заявления, РФ пока не отвела войска от Украины. Видим даже небольшое их перемещение в сторону наших границ, - нардеп

Пока тех сил, которые сконцентрировала РФ, недостаточно для полномасштабного вторжения в Украину. Однако существует большая угроза эскалации на востоке нашего государства.

Об этом заявил секретарь комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас было заседание комитета, на котором мы заслушивали снова, мы пытаемся каждую неделю это делать, представителей всех 3 разведок: СВР, военной разведки, пограничной разведки и руководителя СБУ, господина Баканова. В частности, вопрос был относительно ситуации безопасности внутри страны и на ее границах Еще раз хочу сказать, что ситуация остается напряженной, напряженной, как я уже об этом говорил, и несмотря на то, что РФ в некоторых СМИ сказала о том, что они отводят войска от наших границ, мы не видим сейчас реально отвод даже тех войск, которые там сейчас стоят, от границ. Видим даже небольшое перемещение их в сторону наших границ", - отмечает Костенко.

По его словам, в настоящее время тех сил, которые сконцентрировала РФ, недостаточно для полномасштабного вторжения в Украину.

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"Я еще раз хочу сказать, что если говорить о полномасштабном вторжении, тех сил и средств, которые сейчас есть (в РФ. – Ред.), их недостаточно для того, чтобы создать полномасштабное вторжение. Но угроза определенной локальной эскалации, она есть, и она непосредственно (там. - Ред.), где я ее сейчас вижу, это на востоке нашей страны", - утверждает нардеп.

Он также подробно останавливается на том, чем сложившаяся ситуация выгодна для РФ.

"В частности, для чего это может быть? Ну, мы видим, какие сейчас вопросы вокруг Минских договоренностей и мы знаем, что это выгодно РФ – заставить нас выполнять эти Минские договоренности. И, в частности, они сейчас используют дипломатический путь, я думаю, чтобы договориться в том числе мы будем видеть это и на следующих встречах и в Нормандском формате, я думаю, этот вопрос будет подниматься. И этот козырь РФ держит, потому что открыть где-то новый фронт, скажем так, где они непосредственно покажут, что они без террористов в Луганской и Донецкой областях войдут, они сейчас этого не хотят, это как крайний для них метод. Они сейчас хотят эскалации с помощью "народной милиции" и войск РФ, так называемых "ДНР" и "ЛНР". Поэтому эта угроза локальная, она есть с 2014 года, она постоянно то повышается, то уменьшается. Сейчас эта угроза высока и мы должны это понимать, но не критично", - резюмировал он.

Автор: 

агрессия (1705) армия РФ (19738) вторжение (508) Костенко Роман (170)


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Топ комментарии
+8
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03.02.2022 10:48 Ответить
+5
Вот вы видите, американцы видят, британцы видят, НАТО видит, а недонаполеон в упор не видит.
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03.02.2022 10:49 Ответить
+1
Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед
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03.02.2022 10:58 Ответить
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03.02.2022 10:48 Ответить
Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед
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03.02.2022 10:58 Ответить
Вот вы видите, американцы видят, британцы видят, НАТО видит, а недонаполеон в упор не видит.
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03.02.2022 10:49 Ответить
Шо видят, шо не видят, а воз и ныне там.
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03.02.2022 11:55 Ответить
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03.02.2022 11:58 Ответить
этот костенко что - новый начальник управления разведки минобороны? все кому не лень дают оценки кроме тех, в обязанности которых это входит...
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03.02.2022 11:27 Ответить
Каждиі йз нас прєзідєнт, каждий із нас главнокомандующій! (як заповідав великий Бубочка)
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03.02.2022 11:30 Ответить
гарантирую, что Костенко в вопросе разбирается лучше всех клоунов из оп. и инфу получает от побратимов, действующих военных.
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03.02.2022 11:51 Ответить
хороший стёб
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03.02.2022 13:25 Ответить
зе зеленского голосовал, спиноза?
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03.02.2022 17:44 Ответить
За нелоха, не голосовал.
За Пороха - да.
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03.02.2022 18:52 Ответить
не нагнетайте(уходит тихо в лес верхом на ермаке)
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03.02.2022 11:49 Ответить
Мавзолейный металлолом круче подлодки Курск и упавших в 2021 году 32 самолетов вирталетов путлерской РАБссии без всякой войны....32 в год...это Мировой рекорд,в книгу Рекордов Гиннесса занесли...
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03.02.2022 11:52 Ответить
Вероятность значительной эскалации пока низка, - Резников. Источник:
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03.02.2022 11:54 Ответить
Шантажем заставим НАТО сертифицировать Северный потом,пом развалим США и НАТО до основанья...а затем...мы наш сраный рюсский Мир построим,кто был никем,тот станет говном Шариковым...
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03.02.2022 12:00 Ответить
Все эти высеры, каких-то нардепов, очень похожи на рассказ таксиста на "Ланосе", про операцию по замене хрусталика.
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03.02.2022 13:24 Ответить
да, как и твои глубокие комментарии.
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03.02.2022 17:43 Ответить
Тогда, берём ручки и делаем отметки, сколько раз ещё икмПЕРД Костенко, что-то подобное скажет.
Это как, всем известный на сайте дурачок ИгорЛ.
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03.02.2022 18:54 Ответить
тьі бьі научился внятно формулировать, политэксперт) косноязычный
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03.02.2022 19:55 Ответить
тебя не спрашивал.
отдыхай хамло
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03.02.2022 20:07 Ответить
 
 