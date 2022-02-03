"Слуги народа" Полтавщины требуют от Трухина сложить мандат: "Обманывал общественность и своих коллег"

Депутаты "Слуги народа" Полтавской области правоохранительные органы обеспечивают беспристрастное и объективное расследование ДТП с участием нардепа Александра Трухина.

Об этом в Facebook пишет советник главы Одесского областного совета Александр Смирнов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, депутаты разного уровня, избранные от партии "Слуга Народа", возмущены поведением наших коллег, оказавшихся в центре журналистского расследования Украинской Правды - народного депутата Александра Трухина и депутата Полтавского областного совета Мухтарова Фахраддина. Речь идет об автоаварии при участии депутатов".

Александр Трухин в течение пяти месяцев обманывал общественность и своих коллег по фракции и партии, рассказывая, что якобы вел себя корректно на месте ДТП и сотрудничал с полицией. Однако видео, обнародованное журналистами из Украинской правды, свидетельствует об обратном", - говорится в сообщении.

Также читайте: Ответственность за Трухина и бездействие Монастырского несет Зеленский, - Порошенко

"В то же время Фахраддин Мухтаров, глава фракции "Слуга Народа" в Полтавском областном совете и бизнес-партнер Трухина, или судя по видео из нагрудной камеры патрульных - просто "кент", был участником и свидетелем ДТП. Он вводил в заблуждение следствие в течение длительного времени, прикрывая своего друга Трухина. Действия депутатов мы считаем недопустимыми и неприемлемыми", - добавил Смирнов.

Так, депутаты "Слуги народа" Полтавской области требуют от Александра Трухина немедленно сложить мандат народного депутата. И призывают правоохранительные органы обеспечить беспристрастное и объективное расследование этого резонансного дела.

"Обращаемся к руководству партии "Слуга Народа" с просьбой относительно немедленного применения императивного мандата к депутату и главе фракции "Слуга Народа" в Полтавском областном совете, Мухтарова Фахраддина. Мы убеждены, что это лицо своими действиями дискредитировало имя Президента Зеленского и Партии "Слуга Народа", - подытожил Смирнов.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.