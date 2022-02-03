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Новости Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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"Слуги народа" Полтавщины требуют от Трухина сложить мандат: "Обманывал общественность и своих коллег"

Депутаты "Слуги народа" Полтавской области правоохранительные органы обеспечивают беспристрастное и объективное расследование ДТП с участием нардепа Александра Трухина.

Об этом в Facebook пишет советник главы Одесского областного совета Александр Смирнов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы, депутаты разного уровня, избранные от партии "Слуга Народа", возмущены поведением наших коллег, оказавшихся в центре журналистского расследования Украинской Правды - народного депутата Александра Трухина и депутата Полтавского областного совета Мухтарова Фахраддина. Речь идет об автоаварии при участии депутатов".

Александр Трухин в течение пяти месяцев обманывал общественность и своих коллег по фракции и партии, рассказывая, что якобы вел себя корректно на месте ДТП и сотрудничал с полицией. Однако видео, обнародованное журналистами из Украинской правды, свидетельствует об обратном", - говорится в сообщении.

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"В то же время Фахраддин Мухтаров, глава фракции "Слуга Народа" в Полтавском областном совете и бизнес-партнер Трухина, или судя по видео из нагрудной камеры патрульных - просто "кент", был участником и свидетелем ДТП. Он вводил в заблуждение следствие в течение длительного времени, прикрывая своего друга Трухина. Действия депутатов мы считаем недопустимыми и неприемлемыми", - добавил Смирнов.

Так, депутаты "Слуги народа" Полтавской области требуют от Александра Трухина немедленно сложить мандат народного депутата. И призывают правоохранительные органы обеспечить беспристрастное и объективное расследование этого резонансного дела.

"Обращаемся к руководству партии "Слуга Народа" с просьбой относительно немедленного применения императивного мандата к депутату и главе фракции "Слуга Народа" в Полтавском областном совете, Мухтарова Фахраддина. Мы убеждены, что это лицо своими действиями дискредитировало имя Президента Зеленского и Партии "Слуга Народа", - подытожил Смирнов.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

Автор: 

ДТП (7687) цензура (1337) Слуга народа (2636) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+16
Не тільки скласти мандат, а ще і заарештувати.
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03.02.2022 10:56 Ответить
+15
Ваш презік, "слуги" Полтавщини, також "обманював громадськість та своїх колег".
Багато обманював, в тому числі, і у справі Трухіна.
До нього у "слуг" претензій чомусь немає.

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03.02.2022 10:58 Ответить
+10
а 150 штук он не от вас вез, случайно?
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03.02.2022 11:03 Ответить
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Не тільки скласти мандат, а ще і заарештувати.
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03.02.2022 10:56 Ответить
Что и дело даже до суда дойдет?
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03.02.2022 10:57 Ответить
Конечно через СУД отпустят, найдя процедурные неувязки (порекомендованные зелеными) и будут говорить, что это не мы, это СУД виноват.
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03.02.2022 12:25 Ответить
Шо опять, отмоют грязну пику, еще и компенсацию заплатят?
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03.02.2022 13:10 Ответить
шавки начали "прынцыпыальность" проявлять,противно
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03.02.2022 12:42 Ответить
А лучше застрелиться !
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03.02.2022 11:14 Ответить
Скласти мандат,це значить - одмандячить?!
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03.02.2022 11:16 Ответить
150 тысяч закрысил от коллег.
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03.02.2022 10:56 Ответить
в общак долю из полтавы вез. он собирает бабло с откатов от крадивництва. буткевич и ермолаева об этом говорили намедни в блоге
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03.02.2022 12:17 Ответить
А может наоборот. "пайка" для Безуглой, Третьяковой, Колесник?
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03.02.2022 12:24 Ответить
😂😂😂 В Полтаве тоже есть веселые ребята. Сколько же их по всей стране?
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03.02.2022 10:58 Ответить
Ваш презік, "слуги" Полтавщини, також "обманював громадськість та своїх колег".
Багато обманював, в тому числі, і у справі Трухіна.
До нього у "слуг" претензій чомусь немає.

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03.02.2022 10:58 Ответить
На великій брехні всі ці виродки зайшли до влади, а тепер хочуть, щоб відповідав лише той, кого вже не можна врятувати.
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03.02.2022 11:11 Ответить
Боже правий ! Ну кого тільки не обирає цей "мудрий наріт"- як не маланці так кацапи калібровані-тепер ще й чурку якусь Фахрітдін - ко мне -Мухтар! Хто керує хохлами і малоросами?
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03.02.2022 12:36 Ответить
теж був здивований, коли вибрали Зеленського, який себе відкрито причисляв до євреїв. Порошенка ж перед цим називали Вальцманом в негативному сенсі, що не українець, хоча Порох навпаки завжди вів себе як українець і православний. Мудрий наріт такий дивний
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03.02.2022 13:37 Ответить
"Ми, депутати різного рівня, обрані .....", обурені поведінкою наших колег, -
..ть, совковая школа это тебе не кило изюма!
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03.02.2022 11:03 Ответить
совки зі смартфонами -- "новиє ліца". Молоді за віком -- брежнєви душею. Видається, що смартфони їм лише для того, щоб знайти за допомогою Google наведену Вами фразу чи якесь засмальцьоване привітання до свята з обов'язковою банальною .gif картинкою, як же без неї...
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03.02.2022 11:14 Ответить
а 150 штук он не от вас вез, случайно?
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03.02.2022 11:03 Ответить
не в бровь, а в глаз. сидоров - кассир
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03.02.2022 12:19 Ответить
так все слуги урода сложите
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03.02.2022 11:07 Ответить
"Топова" тема, вже декількох днів на всіх інформагенствах - Трухін! Таке відчуття, що це головна проблема України! Таких покидьків у владі безліч! Йде цілеспрямоване відволікання від більш серйозних негараздів в країні! Трухін - пішка, на якій влада показує, що вони працюють і приводять до покарання "своїх". А покарання яке? Виключення з партії і все??!!
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03.02.2022 11:08 Ответить
Це вже не спрацює: коли відмазували Труху півроку, а потім раптом проявили принциповість, після того як журналіст оприлюднив докази, виглядає бридко і смішно.
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03.02.2022 13:40 Ответить
Ой *** мандат сложить,ещё по попке его отшлепайте,партия с плинтусным рейтингом засуетилась.
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03.02.2022 11:08 Ответить
Зе слуги нагадують стаю пірань які почули кров, зараз вони здатні зжерти Трухіна з потрохами,але питання де ці правдолюбці були раніше
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03.02.2022 11:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=G479m5sRRIk https://www.youtube.com/watch?v=G479m5sRRIk

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03.02.2022 11:17 Ответить
Какие все гнилые эти слуги .Пока не один из них не вышел с предложением привлечь к ответственности руководство МВД,ДБР,офис Генпрокурора и с полной уверенностью предвижу, такого и не будет.Призываю!!! Люди шире раскройте глаза на факты,которые сами говорят о сегодняшней власти.
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03.02.2022 11:12 Ответить
Вовча стая, підранків добивать,щоб не вийшли на всю стаю!
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03.02.2022 11:13 Ответить
які там вовки? пацюки і хом'ячки. Більш-менш адекватні люди із якоюсь совістю звідки вийшли в перші півроку-рік. Зараз залишилося слухняне отрєб"є без власної думки чи переконань.
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03.02.2022 13:45 Ответить
Та Кучмисты нормальные бандосы,осбенно кода покурят или стопарик пропустят... Данилыч знал кого собрать...
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03.02.2022 12:17 Ответить
лол. у зепутатов началось хоровое пение и имитация демократии вкупе с неподдельньім возмущением
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03.02.2022 12:19 Ответить
А может парни с Полтавы отзовут и остальных "слуг "депутатов? Потому как от них только инфляция, налоги, акцизы... Они нам не нужны!
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03.02.2022 12:20 Ответить
Если народ просит, то наказание неминуемо. Бл....................., шо спьяну не сморозишь. Вот так то детки, пьянство до хорошего не приводит.
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03.02.2022 12:23 Ответить
І СВОІХ КОЛЄГ)))))))))))))))
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03.02.2022 12:27 Ответить
Ничего ему не будет. Компенсирует убытки, оплатит лечение. И может даже будет и дальше заседать в Раде, только вне фракции. К этому все идет
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03.02.2022 12:27 Ответить
Вали его на бок , ломай ему шею ...
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03.02.2022 12:29 Ответить
Пусть повесится.
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03.02.2022 12:31 Ответить
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03.02.2022 12:31 Ответить
Де Полтава, а де Одеса?
Чи там цього Смірнова вже підбрали переводом з Одеси в Полтаву на місце керівника місцевими уродами замість Трухіна?
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03.02.2022 12:51 Ответить
всі слуги геть бо це аферисти
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03.02.2022 12:53 Ответить
бунт в зеленом болоте?!
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03.02.2022 12:55 Ответить
А "Человек Арахамия" не обманывал?....да там ваших спикеров можно скопом увольнять не ошибётесь все поголовно врали и подонки...
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03.02.2022 13:01 Ответить
А можно, он уйдет в лес?
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03.02.2022 13:04 Ответить
Треба верховного брехуна і разводілу гнати в шию. Все іде від ОПи. Тупі і неграмотні бездарі, а потоки швидко осідлали. Мабуть Бєня вчив
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03.02.2022 13:49 Ответить
эту труху надо арестовывать вместе с зебилом и другими зелеными подонками.
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03.02.2022 13:50 Ответить
ах-ах, "обманював колег по партії", та ви всі зелені два з половиною роки обманюєте всю Україну, ще й нашим союзникам від вашої брехні дістається
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03.02.2022 14:02 Ответить
Та нічого і нікого вони не обманювали))) Там просто був "шовковий" стан)))
Ці ЗЕбовдури із Полтави мабуть інтерв'ю Трухи не читали))) То ШОК і все,ніякий не обман))))
Зе-шмаркля зуб дає)))
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03.02.2022 14:03 Ответить
правильно. выгнать его назад в ту партию, в которой он был до СН.
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04.02.2022 07:39 Ответить
 
 