Разведка наблюдает "испуг" у наемников РФ из-за пропаганды о якобы "украинском наступлении", - Резников

Российско-оккупационные войска на оккупированном Донбассе насыщают российской пропагандой.

Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы МОУ, Россия продолжает поставки оккупационным войскам 1 и 2 АК оружия и горюче-смазочных материалов.

"Но хотим сказать, что у них происходит в ОРДЛО ротация. Поскольку на сегодняшний день наша разведка наблюдает испуг, психологическое состояние низкого уровня среди боевиков и наемников, так как они воспринимают российскую пропаганду, которой их насыщают, о якобы будущем украинском наступлении. И это очень четко отражается на низком психологическом состоянии наемников и других подонков, которые сегодня несут "службу" в 1 и 2 АК ВС РФ", - пояснил министр.

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