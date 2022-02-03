Разведка наблюдает "испуг" у наемников РФ из-за пропаганды о якобы "украинском наступлении", - Резников
Российско-оккупационные войска на оккупированном Донбассе насыщают российской пропагандой.
Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы МОУ, Россия продолжает поставки оккупационным войскам 1 и 2 АК оружия и горюче-смазочных материалов.
"Но хотим сказать, что у них происходит в ОРДЛО ротация. Поскольку на сегодняшний день наша разведка наблюдает испуг, психологическое состояние низкого уровня среди боевиков и наемников, так как они воспринимают российскую пропаганду, которой их насыщают, о якобы будущем украинском наступлении. И это очень четко отражается на низком психологическом состоянии наемников и других подонков, которые сегодня несут "службу" в 1 и 2 АК ВС РФ", - пояснил министр.
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Нічого нового - наступ ВСУ вони анонсують пару разів на місяць.
https://www.youtube.com/watch?v=E_13M4ZsCJA&t=1172s
Зібрав Шойгу своїх генералів і показує їм "нову" російську техніку Полазили у танку танкісти вилізли і питають:
- А что же тут "нового"?! Обычный Т-72 Только башня внутри и всё оборудование имеют какой-то странный окрас!
- Так в нём-то всё дело! Это специальное огнестойкое антипригарное покрытие!
- Ну и в чём его секрет?
- А секрет в том что после попадания в него кумулятивной струи или "ударного ядра" Джавелина или британского NLAW оборудование и стенки можно отмыть от нагара обычным мыльным раствором!
- А что с экипажем?
- Да "х** с ними"! Бабы новых нарожают!
Останню частину можна викласти так:
- А что с экипажем?
- После попадания нагар на стенках - это и есть экипаж! Да "х** с ними"! Отмывается-то он теперь легко, а бабы новых нарожают!
В Аргентине не менее 17 человек скончались после употребления кокаина, который мог содержать ядовитое вещество. Еще 56 человек госпитализированы, сообщает Скептик ссылаясь на https://www.reuters.com/world/tainted-cocaine-kills-16-argentina-dozens-hospitalized-2022-02-02/ Reuters .Случаи отравления зафиксированы в нескольких городах обширной провинции Буэнос-Айреса - Херлингем, Сан-Мартин и Трес-де-ФФебреро При этом люди продолжают обращаться за медицинской помощью в восемь муниципалитетов провинции из-за токсичного кокаина.