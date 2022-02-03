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Новости Война
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Разведка наблюдает "испуг" у наемников РФ из-за пропаганды о якобы "украинском наступлении", - Резников

Разведка наблюдает

Российско-оккупационные войска на оккупированном Донбассе насыщают российской пропагандой.

Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы МОУ, Россия продолжает поставки оккупационным войскам 1 и 2 АК оружия и горюче-смазочных материалов.

"Но хотим сказать, что у них происходит в ОРДЛО ротация. Поскольку на сегодняшний день наша разведка наблюдает испуг, психологическое состояние низкого уровня среди боевиков и наемников, так как они воспринимают российскую пропаганду, которой их насыщают, о якобы будущем украинском наступлении. И это очень четко отражается на низком психологическом состоянии наемников и других подонков, которые сегодня несут "службу" в 1 и 2 АК ВС РФ", - пояснил министр.

Читайте: Несмотря на заявления, РФ пока не отвела войска от Украины. Видим даже небольшое их перемещение в сторону наших границ, - нардеп "Голоса" Костенко

Автор: 

пропаганда (3700) Донбасс (26958) наемники рф (2093) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+22
От активной позиции США и Бритов обосралась даже паРашка, а не только вжопучленцы...
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03.02.2022 11:01 Ответить
+18
Бурятские танкисты были озадачены новыми российскими танками с антипригарным покрытием изнутри.
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03.02.2022 11:28 Ответить
+14
С(у)кабеева на каналі росія 1 попередила солдатів та офіцерів параші про жахи, які на них чекають в Україні. Скільки з них згорить в танках та скільки чорних мішків для трупів потрібно взяти з собою.

https://www.youtube.com/watch?v=E_13M4ZsCJA&t=1172s
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03.02.2022 11:25 Ответить
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От активной позиции США и Бритов обосралась даже паРашка, а не только вжопучленцы...
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03.02.2022 11:01 Ответить
вжопучленцам страшнее. они на чужой земле.
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03.02.2022 11:53 Ответить
Сидіть тихо, атоваванападе. Він же під коксом не керований.
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03.02.2022 11:03 Ответить
Так.Вчора показиували одного сепора який прийшов в Україну і передає своії донькі що папа уже навоевался.Сцуть зрадники за свою нікчемну шкуру.
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03.02.2022 11:06 Ответить
Вже і рускій ізик йому не потрібен?
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03.02.2022 11:10 Ответить
Той переляк у них вже вісім років.
Нічого нового - наступ ВСУ вони анонсують пару разів на місяць.
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03.02.2022 11:20 Ответить
С(у)кабеева на каналі росія 1 попередила солдатів та офіцерів параші про жахи, які на них чекають в Україні. Скільки з них згорить в танках та скільки чорних мішків для трупів потрібно взяти з собою.

https://www.youtube.com/watch?v=E_13M4ZsCJA&t=1172s
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03.02.2022 11:25 Ответить
Правильно, кацап повинен тримтіти. А ще розповсюджують фейк, що Кличко вже перекопав весь Київ та будує бункера та бомбосховища по всьому місту. Вчора читав на кацапсячих ресурсах
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03.02.2022 11:26 Ответить
Кацапи взагалі опупіють, коли узнають, що в київських бомбосховищах класу "люкс" навіть стриптиз-бари є.
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03.02.2022 11:30 Ответить
вы серьезно???
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03.02.2022 21:13 Ответить
ВполньЄ
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03.02.2022 21:42 Ответить
Бурятские танкисты были озадачены новыми российскими танками с антипригарным покрытием изнутри.
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03.02.2022 11:28 Ответить
"Аллаверди!" "модернізую" твій анекдот:
Зібрав Шойгу своїх генералів і показує їм "нову" російську техніку Полазили у танку танкісти вилізли і питають:
- А что же тут "нового"?! Обычный Т-72 Только башня внутри и всё оборудование имеют какой-то странный окрас!
- Так в нём-то всё дело! Это специальное огнестойкое антипригарное покрытие!
- Ну и в чём его секрет?
- А секрет в том что после попадания в него кумулятивной струи или "ударного ядра" Джавелина или британского NLAW оборудование и стенки можно отмыть от нагара обычным мыльным раствором!
- А что с экипажем?
- Да "х** с ними"! Бабы новых нарожают!
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03.02.2022 12:54 Ответить
Клас!
Останню частину можна викласти так:
- А что с экипажем?
- После попадания нагар на стенках - это и есть экипаж! Да "х** с ними"! Отмывается-то он теперь легко, а бабы новых нарожают!
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03.02.2022 13:05 Ответить
"Хай буде "гречка"! Я автор - маю право вносить зміни!
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03.02.2022 13:10 Ответить
Это типичное состояние всей кремлевской элиты....после употребления дипломатического багажа. Теперь понятно, что это искусственно приобретенный шизоидальный синдром всех правлящих ************...ну по другому никак.

В Аргентине не менее 17 человек скончались после употребления кокаина, который мог содержать ядовитое вещество. Еще 56 человек госпитализированы, сообщает Скептик ссылаясь на https://www.reuters.com/world/tainted-cocaine-kills-16-argentina-dozens-hospitalized-2022-02-02/ Reuters .Случаи отравления зафиксированы в нескольких городах обширной провинции Буэнос-Айреса - Херлингем, Сан-Мартин и Трес-де-ФФебреро При этом люди продолжают обращаться за медицинской помощью в восемь муниципалитетов провинции из-за токсичного кокаина.
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03.02.2022 11:28 Ответить
рускій ізик:
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03.02.2022 11:39 Ответить
а вель это так и есть прикол заключаеться в том что научили козлов разговаривать по "русски"
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03.02.2022 17:31 Ответить
Предполагается , что танкистьі 1,2 АК будут просто бросать свои танки во время боя , как єто практиковали египетские и сирийские єкипажи во время войньі 1973г . Никто не захочет зажариться в "коробке" , зная о наличии у ВСУ продвинутьіх средств , типа "Джавелинов" и пр. И за что , платят им копейки ...
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03.02.2022 11:46 Ответить
В Грузії кацапські льотчики йшли у відставку, щоб тільки не підніматися в небо.
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03.02.2022 12:12 Ответить


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03.02.2022 12:18 Ответить
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03.02.2022 12:24 Ответить
Пугали нас, пугали. Результат: сами себя запугали.
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03.02.2022 16:09 Ответить
 
 