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Новости Война
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Оснований для паники, бегства и спаковывания каких-то чемоданов нет, - Резников об угрозе вторжения РФ

Оснований для паники, бегства и спаковывания каких-то чемоданов нет, - Резников об угрозе вторжения РФ

Риски эскалации со стороны РФ сохраняются с 2014 года, впрочем, в настоящее время нет особых оснований для паники.

Об этом сегодня на брифинге заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Угроза есть, риски есть, они есть с 2014 года, с того момента, как Российская Федерация стала агрессором и оккупантом, но угрозы, как говорится, "imminent", то есть неотвратимого вторжения в Украину прямо уже и сейчас по состоянию на данный момент не наблюдается. Поэтому оснований для паники, для бегства, спаковывания каких-то чемоданов нет", - уверяет Резников.

Он напомнил, что даже западные стратегические партнеры также изменили свою риторику по поводу неотвратимости вторжения РФ в Украину.

Читайте: Несмотря на заявления, РФ пока не отвела войска от Украины. Видим даже небольшое их перемещение в сторону наших границ, - нардеп "Голоса" Костенко

"Вы можете это услышать, в том числе, по выражению пресс-секретаря Белого Дома, потому что сегодня мы получили очень важный сигнал, что наконец слово "imminent" как неотвратимое по поводу возможного вторжения уже не применяется в официальной риторике", - напомнил украинский министр.

Автор: 

армия РФ (19738) вторжение (508) россия (96267) паника (45) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+28
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03.02.2022 11:49 Ответить
+20
вангую что клетчатый пиджак уже переправил свою молодуху с чемоданами подальше от Родины
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03.02.2022 11:49 Ответить
+14
послухати дятла так проблема не в кацапських військах біля кордону а в використанні слова imminent".
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03.02.2022 11:49 Ответить
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вангую что клетчатый пиджак уже переправил свою молодуху с чемоданами подальше от Родины
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03.02.2022 11:49 Ответить
Готуємо шашлик, прекрасная маркиза.
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03.02.2022 12:20 Ответить
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03.02.2022 11:49 Ответить
послухати дятла так проблема не в кацапських військах біля кордону а в використанні слова imminent".
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03.02.2022 11:49 Ответить
цікаво пробігтися по виводках зеленої шобли, вони ще в Україні? ця мерзота перше здрисне
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03.02.2022 11:55 Ответить
до 20 лютого вся рада здрисла.... якийсь час потрыбен на вивезення родин....
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03.02.2022 12:45 Ответить
Це він слуг "пораваліть" заспокоює.
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03.02.2022 12:02 Ответить
Гоніть цього пі**са Резнікова до лісу. "пакування якихось чемоданів немає". Осміліло, обчухалось вилізло. І давай срати навкруги.
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03.02.2022 12:10 Ответить
Так кто вам выродкам верит? Идите лесом, клоуны.
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03.02.2022 12:12 Ответить
да-да, еще больше всех успокоил , юрист - проффесиональный зе-вояка
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03.02.2022 12:36 Ответить
У меня создается впечатление, что Резников сам нагнетает обстановку. Под видом не паниковать, дает установку на бегство, спаковывания чемоданов и так каждый час-два на цензоре.
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03.02.2022 12:37 Ответить
Это мы по очереди в лимузинов в аэропорт сразу увидим.
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03.02.2022 12:38 Ответить
Это ты Хламидии ваЗЕлиновской расскажи, который на Кипр вывез свое гребанное семейство...
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03.02.2022 12:39 Ответить
ще один доказ, що вся зелень - покидьки і лайно
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03.02.2022 12:45 Ответить
120 000 вооруженных до зубов войск неадекватного фюрера у нашей границы - это детские шалости?
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03.02.2022 12:52 Ответить
А когда будет основание, заранее скажут ?
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03.02.2022 12:54 Ответить
Ахххаааа а Резников знает, что все слуги за границей в отпуске сейчас?
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03.02.2022 13:03 Ответить
по мойму резников с перепугу уже навлил в штаны.
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03.02.2022 13:52 Ответить
Для пакування чемоданів є ще два роки, поки Зе знищать армію за допомогою 10-літніх контрактів. Україна, як спіла груша впаде до рук окупантів.
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03.02.2022 14:02 Ответить
Навыки должны быть всегда. Независимо от высказываний политиков. Смотрите бушкрафт. Как согреться в поле. Как из говна разжечь костер. Методы согрева в лесу, в снегу.
Это элементарные методы для выживания любого....человека! Вас вообще не должны интересовать слова политиков. Навыки должны быть отработаны до автоматизма.
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03.02.2022 14:03 Ответить
нассы в полиэтиленовый кулек, сделай из него линзу, зажги ей кусочки сорваного с крыши рубероида, разожги костер, закипяти отфильтрованную через песок воду из городской лужи, свари в ней крысу и съешь
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03.02.2022 23:32 Ответить
Цікаво, яке військо звання у цього "бойового" міністра і про які ризики воно взагалі може "разглагольствовать" ???

Наприклад, в Ізраїлі всі керівники держави обов'язково , зі зброєю в руках, захищали територіальну цілісність держави ... а у нас лише якісь пі#..боли".. 😡
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03.02.2022 15:48 Ответить
Надо быть конченым идиотом, что бы в разгар передачи военной помощи заявлять об ненападении врага.
Военная помощь - гарантия от ненападения раши в будущем! Если из-за прекращения помощи раша решится, министра на вилах вынесут.
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03.02.2022 20:50 Ответить
"Осла взнаєш по вухах,а дурня по балачках." Приказка народна.
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03.02.2022 21:00 Ответить
Не думаю що він сам текст писав. Тут йде державна зрада повним ходом.
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03.02.2022 22:56 Ответить
Свиносабака кацапоморда і агент ФСБ по соуместітельству, тебе послухать - себе обдурить.
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03.02.2022 21:48 Ответить
За такі слова цю кончену тварь слідувало б ну скажімо так підвісити на мотузочку
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03.02.2022 22:58 Ответить
 
 