Оснований для паники, бегства и спаковывания каких-то чемоданов нет, - Резников об угрозе вторжения РФ

Риски эскалации со стороны РФ сохраняются с 2014 года, впрочем, в настоящее время нет особых оснований для паники.

Об этом сегодня на брифинге заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Угроза есть, риски есть, они есть с 2014 года, с того момента, как Российская Федерация стала агрессором и оккупантом, но угрозы, как говорится, "imminent", то есть неотвратимого вторжения в Украину прямо уже и сейчас по состоянию на данный момент не наблюдается. Поэтому оснований для паники, для бегства, спаковывания каких-то чемоданов нет", - уверяет Резников.

Он напомнил, что даже западные стратегические партнеры также изменили свою риторику по поводу неотвратимости вторжения РФ в Украину.

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"Вы можете это услышать, в том числе, по выражению пресс-секретаря Белого Дома, потому что сегодня мы получили очень важный сигнал, что наконец слово "imminent" как неотвратимое по поводу возможного вторжения уже не применяется в официальной риторике", - напомнил украинский министр.