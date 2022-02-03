Оснований для паники, бегства и спаковывания каких-то чемоданов нет, - Резников об угрозе вторжения РФ
Риски эскалации со стороны РФ сохраняются с 2014 года, впрочем, в настоящее время нет особых оснований для паники.
Об этом сегодня на брифинге заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Угроза есть, риски есть, они есть с 2014 года, с того момента, как Российская Федерация стала агрессором и оккупантом, но угрозы, как говорится, "imminent", то есть неотвратимого вторжения в Украину прямо уже и сейчас по состоянию на данный момент не наблюдается. Поэтому оснований для паники, для бегства, спаковывания каких-то чемоданов нет", - уверяет Резников.
Он напомнил, что даже западные стратегические партнеры также изменили свою риторику по поводу неотвратимости вторжения РФ в Украину.
"Вы можете это услышать, в том числе, по выражению пресс-секретаря Белого Дома, потому что сегодня мы получили очень важный сигнал, что наконец слово "imminent" как неотвратимое по поводу возможного вторжения уже не применяется в официальной риторике", - напомнил украинский министр.
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Это элементарные методы для выживания любого....человека! Вас вообще не должны интересовать слова политиков. Навыки должны быть отработаны до автоматизма.
Наприклад, в Ізраїлі всі керівники держави обов'язково , зі зброєю в руках, захищали територіальну цілісність держави ... а у нас лише якісь пі#..боли".. 😡
Военная помощь - гарантия от ненападения раши в будущем! Если из-за прекращения помощи раша решится, министра на вилах вынесут.