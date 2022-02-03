Риторика Кремля стала серьезно изменяться. В последнее время их беспокоит срок подлета ракет, - Резников

В последнее время в Кремле начала серьезно меняться риторика.

Об этом сегодня на брифинге заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что серьезно начала меняться, в частности, риторика в Кремле. Я тоже обратил на это внимание, и я хотел бы обратить ваше внимание, что в последнее время персонально их беспокоит срок подлета ракет. Это вызывает, наверное, какую-то персональную фобию", – сказал Резников.

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