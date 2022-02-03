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Новости Война
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Присутствие войск РФ в Беларуси является самым большим со времен холодной войны, - Столтенберг

Присутствие войск РФ в Беларуси является самым большим со времен холодной войны, - Столтенберг

Россия перебросила около 30 тысяч военных и современное оружие в Беларусь в последние дни, что стало крупнейшим русским присутствием после окончания холодной войны.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"В последние дни мы наблюдаем значительное перемещение российских войск в Беларусь. Это крупнейшее российское размещение там со времен холодной войны", - отметил генсек Альянса.

По его словам, Россия, в частности, переместила в Беларусь истребители, ракетные комплексы "Искандер", систему противоракетной обороны С-400.

Столтенберг призвал Россию к "деэскалации" и в очередной раз напомнил о предостережениях Запада, что "любая дальнейшая российская агрессия будет иметь тяжелые последствия и высокую цену".

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Автор: 

Беларусь (7923) россия (96267) Столтенберг Йенс (1620)


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Смотреть будем, надеюсь выиграем на эмоциях у кацапов, но вданном контексте это спам.
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03.02.2022 12:58 Ответить
вот что значит правят у власти два старых придурковато возраста маразматика которым в детстве СССР не было много и хороших игрушек.. не наигрались старые пердуны..им о Душе подумать надо а они в солдатики играются.. тьфу дебилы прости Господи!
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03.02.2022 12:27 Ответить
Это вы зря. В такие игры даже женщины любят играть. Многие министерши обороны на танках рассекают.
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03.02.2022 15:05 Ответить
Вот что бывает, когда даришь карателям цветочки!
RIP Беларусь!
Вы же не "маданутые"! Это "палюбасу" должно вас утешить...
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03.02.2022 17:09 Ответить
 
 