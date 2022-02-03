Присутствие войск РФ в Беларуси является самым большим со времен холодной войны, - Столтенберг

Россия перебросила около 30 тысяч военных и современное оружие в Беларусь в последние дни, что стало крупнейшим русским присутствием после окончания холодной войны.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"В последние дни мы наблюдаем значительное перемещение российских войск в Беларусь. Это крупнейшее российское размещение там со времен холодной войны", - отметил генсек Альянса.

По его словам, Россия, в частности, переместила в Беларусь истребители, ракетные комплексы "Искандер", систему противоракетной обороны С-400.

Столтенберг призвал Россию к "деэскалации" и в очередной раз напомнил о предостережениях Запада, что "любая дальнейшая российская агрессия будет иметь тяжелые последствия и высокую цену".

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