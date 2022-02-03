Самый большой долгострой Днепра - "Парус" возвращен городу и будет снесен, - Филатов
В Днепре недостроенное с советских времен многоэтажное здание гостиницы "Парус" вернули территориальной громаде и вскоре снесут.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
"Наконец, решена судьба многострадальной гостиницы "Парус"... недостроенное здание гостиницы "Парус" — это одно из самых депрессивных сооружений не только Днепра, но и всей страны. С 1975 года (!) этот ужас стоял немым укором и стал культовым местом для самоубийц. Ни при каких властях, ни при каких режимах, ни при каких президентах с мэрами, проблема "Паруса" не решалась. Ни при СССР, ни при независимой Украине. Вчера, после многолетней судебной тяжбы, десятков судебных заседаний разных инстанций, Верховный Суд Украины окончательно вернул "Парус" территориальной громаде. Господи, сколько аферистов-застройщиков хотели подхарчеваться на этом "жирном" месте… Как только они не пытались меня соблазнить… Мы, только мы, вернули "Парус" в Город, и в ближайшее время его снесем. Подробности чуть позже. Но уже совсем скоро Днепр избавится от полувекового символа упадка и застоя. (Безусловно, что огромный Тризуб, нанесённый волонтёрами в 2014-м году, при сносе здания будет обязательно закрашен)", - сообщил Филатов.
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Больше напоминает больницу, чем гостинницу.
Умные люди уже всё много раз посчитали.
фаллическимсимволом Нью-Йорка
А после 11 сентября страна сильно потускнела.
Им объяснили, что это не так и их действия стали более сдержанными.
А путин в это время взрывал жилые дома в России.
Был такой тренд ...
Они недаром корешались и катались на 21-й "Волге".
хотят снести чтоб все равно там построить какой-нибудь стекло-бетонный стакан для богатых..
опять же...он так плотненько стоит к жилой застройке (5 и 9-эт. дома 1968 года постройки), ЛЭП, грузовому порту и масложирке ("Олейна") что при малейшем просчете при взрыве мало не покажется
Тут вон выше пишут, что проблема, почему не хотят достраивать - это потолки 2,5 метра. У нас миллионы людей живут в домах с такими потолками и не жалуются, а вот для элитного жилья - да, такая высота низковата. То есть место - козырное, для "типа элиты", а высота потолков не соответствует элитарному жилью. А достроить, чтобы жила не "типа элита" - жаба давит - проще снести - не за свои ведь деньги, за государственные и затем построить жилье элитарное.
нарыл вот что!
//
«Реконструировать «Парус» нет смысла. Здание простояло много лет. Его надо ликвидировать.
Участок от «Паруса» до конца грузового порта - 10 га территории. Это зона развития. У города есть большой инвестиционный проект - целый комплекс от речпорта до «Паруса». Там будет новый город. По этому поводу приезжал в Днепр Василий Хмельницкий. Вы можете знать его проект Unit.City в Киеве.
На этой территории будет Unit.City, пару знаковых объектов. Это большой инвестиционный проект, под который город будет приглашать инвесторов. Будет единая концепция, большой паркинг, музеи, бизнес-школы, бизнес-инкубатор. Я думаю, что мы приступим к этому проекту через год», - рассказал Геннадий Корбан.
складов.
Застройщики будут точить на него зуб и регулярно устраивать взрывы
и пожары - это надо кому-то в нашей стране объяснять?
Спросите Корбана - он подтвердит.
будут суперэлитные 5м потолки)))