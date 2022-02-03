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Самый большой долгострой Днепра - "Парус" возвращен городу и будет снесен, - Филатов

Самый большой долгострой Днепра -

В Днепре недостроенное с советских времен многоэтажное здание гостиницы "Парус" вернули территориальной громаде и вскоре снесут.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Наконец, решена судьба многострадальной гостиницы "Парус"... недостроенное здание гостиницы "Парус" — это одно из самых депрессивных сооружений не только Днепра, но и всей страны. С 1975 года (!) этот ужас стоял немым укором и стал культовым местом для самоубийц. Ни при каких властях, ни при каких режимах, ни при каких президентах с мэрами, проблема "Паруса" не решалась. Ни при СССР, ни при независимой Украине. Вчера, после многолетней судебной тяжбы, десятков судебных заседаний разных инстанций, Верховный Суд Украины окончательно вернул "Парус" территориальной громаде. Господи, сколько аферистов-застройщиков хотели подхарчеваться на этом "жирном" месте… Как только они не пытались меня соблазнить… Мы, только мы, вернули "Парус" в Город, и в ближайшее время его снесем. Подробности чуть позже. Но уже совсем скоро Днепр избавится от полувекового символа упадка и застоя. (Безусловно, что огромный Тризуб, нанесённый волонтёрами в 2014-м году, при сносе здания будет обязательно закрашен)", - сообщил Филатов.

Также смотрите: В Днепре строят первый в городе Центр предоставления админуслуг, - ОГА. ФОТОрепортаж

Автор: 

Днепр (4444) Филатов Борис (561)


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Топ комментарии
+13
Давно пора! Филатову - Респект!
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03.02.2022 12:41 Ответить
+12
оце хороша ідея, тільки спочатку зафарбувати тризуб з прапором , а потім написати - "русский мир" і грохнуть.
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03.02.2022 13:47 Ответить
+7
было вроде предложение от канала Дискавери, взорвать за их счет, а они снимают кино
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03.02.2022 13:06 Ответить
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https://natribu.org/ua/ Тебе сюда
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08.02.2022 07:28 Ответить
А ты только оттуда?
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08.02.2022 19:24 Ответить
А шо його не можна добудувати?
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03.02.2022 13:33 Ответить
Добудувати культове місце самовбивць? Для кого ?
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03.02.2022 13:44 Ответить
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03.02.2022 13:36 Ответить
Типичное совковое уйййобище - туда ему и дорога.
Больше напоминает больницу, чем гостинницу.
Умные люди уже всё много раз посчитали.
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03.02.2022 13:39 Ответить
покрасивее башен близнецов
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03.02.2022 13:55 Ответить
Башни-близнецы снесли от жадности, а не из-за внешнего вида.
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03.02.2022 13:57 Ответить
не тз жадности, они были фаллическим символом Нью-Йорка
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03.02.2022 14:05 Ответить
До сноса близнецов Америка дрючила всех в два <*****.
А после 11 сентября страна сильно потускнела.
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03.02.2022 14:27 Ответить
Они считали, что ЗА_ЛУЖЕЙ в не достигаемости.
Им объяснили, что это не так и их действия стали более сдержанными.
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03.02.2022 16:52 Ответить
Их взорвали люди Буша-младшего, чтобы завинтить гайки.
А путин в это время взрывал жилые дома в России.
Был такой тренд ...
Они недаром корешались и катались на 21-й "Волге".
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04.02.2022 15:30 Ответить
жаль... думалось что когда-то окна засветятся и жизнь забурлит...
хотят снести чтоб все равно там построить какой-нибудь стекло-бетонный стакан для богатых..
опять же...он так плотненько стоит к жилой застройке (5 и 9-эт. дома 1968 года постройки), ЛЭП, грузовому порту и масложирке ("Олейна") что при малейшем просчете при взрыве мало не покажется
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03.02.2022 13:58 Ответить
Скорее всего именно так.
Тут вон выше пишут, что проблема, почему не хотят достраивать - это потолки 2,5 метра. У нас миллионы людей живут в домах с такими потолками и не жалуются, а вот для элитного жилья - да, такая высота низковата. То есть место - козырное, для "типа элиты", а высота потолков не соответствует элитарному жилью. А достроить, чтобы жила не "типа элита" - жаба давит - проще снести - не за свои ведь деньги, за государственные и затем построить жилье элитарное.
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03.02.2022 14:14 Ответить
кстати...порылся в местной прессе ...
нарыл вот что!
//
«Реконструировать «Парус» нет смысла. Здание простояло много лет. Его надо ликвидировать.
Участок от «Паруса» до конца грузового порта - 10 га территории. Это зона развития. У города есть большой инвестиционный проект - целый комплекс от речпорта до «Паруса». Там будет новый город. По этому поводу приезжал в Днепр Василий Хмельницкий. Вы можете знать его проект Unit.City в Киеве.
На этой территории будет Unit.City, пару знаковых объектов. Это большой инвестиционный проект, под который город будет приглашать инвесторов. Будет единая концепция, большой паркинг, музеи, бизнес-школы, бизнес-инкубатор. Я думаю, что мы приступим к этому проекту через год», - рассказал Геннадий Корбан.
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03.02.2022 14:20 Ответить
Здание реально урродское, и на таком видном месте нищебродских проектов быть не может - ни гостинок для военных, ни хостелов, ни
складов.
Застройщики будут точить на него зуб и регулярно устраивать взрывы
и пожары - это надо кому-то в нашей стране объяснять?
Спросите Корбана - он подтвердит.
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03.02.2022 14:36 Ответить
пусть снесут междуэт. перекрытия.
будут суперэлитные 5м потолки)))
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03.02.2022 21:20 Ответить
А може її знести, п потім з цього сміття зробити насипний острів... Це так в ОАЕ роблять... Було б круто його зробити прямо навпроти протоки з Азовського моря в Чорне. Хай би Азовське море було повністю внутрішнім морем України!
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03.02.2022 14:36 Ответить
Строили, строили, и наконец.... построили!
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03.02.2022 15:19 Ответить
Ага! Розкажіть про це удареному дебілу Віталі стосовно Подільського монстру на розі Костянтинівської і Нижнього Валу в Києві, який в основному при ньому й будували всупереч усім судовим рішенням. Як то кажуть, два мери - два способи життя
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03.02.2022 15:41 Ответить
зачем сносить???
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03.02.2022 21:21 Ответить
надо бы ещё и в центре Киева все небоскрёбы посносить и ограничить этажность, как в Германии.
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04.02.2022 07:44 Ответить
Днепряни!!! У них в планах и олейни напротив снести!! Там будут строить новый город) как в Киеве строят-"город в городе"
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04.02.2022 23:39 Ответить
То стерилізаційну для тварин, то витрачаємо наші гроші на знесення довгобуду... Скільки ще варіантів для стерилізації кишень містян ви придумаєте? Зачекайте, можливо орки допоможуть безкоштовно...
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19.06.2022 21:08 Ответить
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