Самый большой долгострой Днепра - "Парус" возвращен городу и будет снесен, - Филатов

В Днепре недостроенное с советских времен многоэтажное здание гостиницы "Парус" вернули территориальной громаде и вскоре снесут.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Наконец, решена судьба многострадальной гостиницы "Парус"... недостроенное здание гостиницы "Парус" — это одно из самых депрессивных сооружений не только Днепра, но и всей страны. С 1975 года (!) этот ужас стоял немым укором и стал культовым местом для самоубийц. Ни при каких властях, ни при каких режимах, ни при каких президентах с мэрами, проблема "Паруса" не решалась. Ни при СССР, ни при независимой Украине. Вчера, после многолетней судебной тяжбы, десятков судебных заседаний разных инстанций, Верховный Суд Украины окончательно вернул "Парус" территориальной громаде. Господи, сколько аферистов-застройщиков хотели подхарчеваться на этом "жирном" месте… Как только они не пытались меня соблазнить… Мы, только мы, вернули "Парус" в Город, и в ближайшее время его снесем. Подробности чуть позже. Но уже совсем скоро Днепр избавится от полувекового символа упадка и застоя. (Безусловно, что огромный Тризуб, нанесённый волонтёрами в 2014-м году, при сносе здания будет обязательно закрашен)", - сообщил Филатов.

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