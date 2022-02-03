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"Министр временный, Могилянка – вечна!": Завтра у Кабмина состоится акция с требованием отставки Шкарлета

4 февраля у стен Кабмина пройдет акция протеста. Студенты Киево-Могилянской академии потребуют отставки главы МОН Сергея Шкарлета и подписания контракта с избранным президентом НаУКМА.

Об этом в Facebook сообщил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера МОН отказался подписывать договор с избранным президентом Могилянки Сергеем Квитом, "не признавая" результатов выборов.

При том, что:

а) Полномочий "не признавать" что-то МОН не имеет, о чем министр Шкарлет сам раньше говорил в связи с ситуацией с выборами ректором депутата от "СН" в Харькове;

б) Несмотря на произошедшие провокации, голоса удалось сосчитать до единого;

в) Результаты выборов признают Наблюдательный совет, трудовой коллектив, студенты и сообщество КМА, а также оба финалиста", - отметил он.

По словам Жернакова, Шкарлет очень четко перевел все из плоскости соревнований программ и подходов кандидатов в плоскость "Майдан - антимайдан".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования не признает выборы президента Могилянки

"Завтра, 04.02 в 9:00 под Кабмином акция "Министр временный, Могилянка – вечна!", - анонсировал Жернаков.

Организаторы акции будут выступать за:

- отставку министра образования Сергея Шкарлета;

- подписание контракта с избранным президентом НаУКМА;

– автономию украинских университетов.

Напомним, экс-министр образования Украины Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Позже Квит рассказал, как неизвестные пытались сорвать выборы в вузе.

Глава МОН Сергей Шкарлетт заявил, что министерство не будет признавать результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Будет объявлен повторный конкурс.

Автор: 

акция (2425) Киево-Могилянская академия (105) Минобразования (1739) Жернаков Михаил (50)


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Топ комментарии
+43
сегодня шкарлет! завтра членограй!
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03.02.2022 12:50 Ответить
+22
"Повноважень "не визнавати" щось МОН не має, про що міністр Шкарлет сам раніше казав у зв'язку з ситуацією з виборами ректором депутат від "СН" в Харкові"

Джерело:

Тому що в Харкові "Это другое!", там просунули на посаду ректора свого, вгодного ОПі.
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03.02.2022 13:03 Ответить
+20
А завтра підкандидат кива...
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03.02.2022 13:02 Ответить
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сегодня шкарлет! завтра членограй!
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03.02.2022 12:50 Ответить
А завтра підкандидат кива...
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03.02.2022 13:02 Ответить
этот должен просто исчезнуть, чтоб свои же и зарыли где-нибудь. а потом через года два когда их будут сажать за убийство люди не могли вспомнить что это за кива такая была.
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03.02.2022 13:11 Ответить
шкарлет,а в какую страну будешь драпать ? Заказывай билеты !!!
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03.02.2022 14:37 Ответить
Він просто гніда !
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03.02.2022 15:32 Ответить
Підтримаю!
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03.02.2022 12:52 Ответить
"Повноважень "не визнавати" щось МОН не має, про що міністр Шкарлет сам раніше казав у зв'язку з ситуацією з виборами ректором депутат від "СН" в Харкові"

Джерело:

Тому що в Харкові "Это другое!", там просунули на посаду ректора свого, вгодного ОПі.
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03.02.2022 13:03 Ответить
Петро Порошенко@poroshenko



Руки геть від Могилянки! А Шкарлет нехай «тихонько в лес уйдет»

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03.02.2022 19:34 Ответить
Ківу міністром!
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03.02.2022 13:05 Ответить
"чулку-носку-шкарпєту" відставка!
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03.02.2022 13:22 Ответить
Шкарлет из пропутинской обоймы комуняки зе, пора определяться, демократия, или комуно-фашизм, в этом случае должны быть криминальные статьи за предательство.
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03.02.2022 13:34 Ответить
Сором та ганьба тим студентам!! Якщо вибори пройшли з грубим порушенням, а викрадання скриньке це мабуть саме грубе, то такі вибори не можуть бути визнаними, навіть якщо кандидат паломничав з Христом. Шкода, що такий вуз а така ганьба. Петро Могила в могилі крутиться, як вітряк.
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03.02.2022 13:41 Ответить
а хто ж її викрав, якщо з'ясувати?

Чому не повторити другий тур вкотре виникла така ситуація? Чи проукраїнський кандидат не влаштовує зелену шоблу?
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03.02.2022 14:00 Ответить
Вкрай погано, що там поліції не було щоб охороняти скриньку.
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04.02.2022 02:02 Ответить
Шкарпетку у відставку!
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03.02.2022 13:44 Ответить
Зарплатня в січні цього року пана-брехана Квіта склала 14,7 млн грн! Чи не забагато для педагога?
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03.02.2022 13:54 Ответить
граєш на більшовистсько-жлобських інстинктах,вкидуючи таку "інформацію"?як же ви,кляті нащадки ригів та кацапів ,осточортіли.
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03.02.2022 14:13 Ответить
Це претензії до пана міністра! А жлоб свіжоукраїнський, який отримує таку зарплатню не може керувати Могилянкою! Хай йде через ліс, може його там зелені вовки з"їдять! Або голодні студенти!
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03.02.2022 15:32 Ответить
По перше, це не вам вирішувати. По друге, - не зеленим вилупкам.
По третє, йдіть у ліс тихенько, як радив Трухін. Будуть і ситі вовки, і жлоби вгодовані.
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03.02.2022 21:08 Ответить
Квіт сказав, що він забув кому поставити перед двома останніми цифрами. Тому ці мільйони не в гривнях, а копійках. Я розумію, що він гуманітарій, а як вони кажуть, що "нащо нам математика". Але тут же школярська помилка.
То що це за науковець, який робить такі дикі школярські арифметичні помилки. Не знаю як в його спеціальності, але в усьому іншому він має схильність до незважених дій (як і з цією комою).
Але до Шкарлета я гірше аідношуся як і до всієї зеленої шобли.
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04.02.2022 02:22 Ответить
Бідолага всього 174 тис. грн. отримав? Добре, хоч не 174 мільйони! А яка різниця?
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04.02.2022 07:42 Ответить
зарплатня за місяць січень нараховується 4 лютого, а ти вже 3 дні цю фіг ню ліпиш під кожним постом! не ганьбися, хлопе, май шану хоча б до себе
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03.02.2022 23:24 Ответить
Йой, йой, гарна панянка за мною слідкує вже третій день? Як приємно! Та мені , правда, якось пофігу скільки він отримав, чи отримає за січень, хай навіть півтора мільйона гривень - все одно він буде порошенківським баригою, якого потрібно подалі тримати від педагогічної діяльності! Чи він не знав, коли був міністром скільки отримують рядові педагоги?
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04.02.2022 07:40 Ответить
Плагіатора і просто підлу людину Шкарлета - геть з посади міністра!
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03.02.2022 14:20 Ответить
Дожилися. Плагіатор не визнає АВТОРА і професора
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03.02.2022 14:35 Ответить
шкарлет пошел на опережение :"Ведомство уже объявило новый конкурс на занятие должности руководителя вуза. Об этом говорится в https://mon.gov.ua/ua/news/ministerstvo-osviti-i-nauki-********-ogoloshuye-konkurs-na-zajnyattya-posadi-prezidenta-nacionalnogo-universitetu-kiyevo-mogilyanska-akademiya сообщении пресс-службы на сайте МОН .Была победа - и нет победы"

https://shkola.obozrevatel.com/news/kvita-taki-lishili-pobedyi-mon-obyavil-novyie-********-prezidenta-kievo-mogilyanskoj-akademii.htm?_gl=1*xur0xh*_ga*MzA1NTEzODE0LjE0NzEzNzk1NTQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTY0Mzg5MzEwNC4xMjcyLjEuMTY0Mzg5MzExNi4w&_ga=2.36332264.978789763.1637147411-305513814.1471379554 Квита таки лишили победы: МОН объявил новые выборы президента Киево-Могилянской академии
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03.02.2022 15:02 Ответить
Є така хвороба - шкарлатина
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03.02.2022 15:02 Ответить
Коли плагіатом міністр освіти,що може бути в цій країні, окрім липових докторі та кандидатів наук та ганьби для справжніх науковців,тому що міцні господарники таких не *******.
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03.02.2022 15:05 Ответить
Шкарпєта - у ліс!
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03.02.2022 16:16 Ответить
очередной ваЗЕлиновский Дегенерат, плагиатор и придаток сбежавшего табачника, который взят кремлевской Крысой ермаком для "решения" вопросов языка и обучения в пользу ПИД,,,раши+ откаты+ планы сЦицерона на "строительства" какого то непонятного вуза....
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03.02.2022 17:15 Ответить
Студенти КМА, страйкуйте до перемоги! Допоки не звільнить зелена шмаркля плагіатора-шкарлета.
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03.02.2022 20:11 Ответить
так и не понял, кто из них патриот?
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03.02.2022 20:51 Ответить
Портновский защекан активничает
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03.02.2022 21:26 Ответить
зебилы срутся не снимая порток=) Даннинг-Крюгер
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03.02.2022 23:50 Ответить
История дураков ничему не учит. Почему-то нынешние идиоты считают что Янукович обосрался, потому, что сфинктер у него был слабый, а них посильнее =)))) Даннинг-Крюгер
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03.02.2022 23:52 Ответить
Мені дуже не подобаються і Шкарлет і Квіт. Але Шкарлет більше не подобається.
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04.02.2022 01:46 Ответить
Оберіть Ківу. І в МОНУ заперечень не буде науковець силос"@@@ям не може не сподобатися плагіатору-алігатору
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04.02.2022 02:57 Ответить
Квіт задекларував зарплату за січень 14737159 грн (14,7... млн). Коли розгорівся скандал, то він сказав, що він забув поставити кому перед двома останніми цифрами. Тому, каже, що ці мільйони не в гривнях, а в копійках. Абсурд.

Я розумію, що він гуманітарій, а як вони кажуть, що "нащо нам математика". Але тут же школярська помилка.
То що це за науковець, який робить такі дикі школярські арифметичні помилки. Не знаю, як він в його вузькій спеціальності, але в усьому іншому він має схильність до нерозважених дій (як і з цією комою). Людина-хаос, притому гіперактивний.

Висновок такий, що хай би собі гіперактивна людина-хаос займався науковою діяльністю і не рвався б в адміністрування. Така людина, коли під її впливом знаходяться тисячі студентів, може привести до великої шкоди.
Але до Шкарлета я відношуся гірше, як і до всієї зеленої шобли.
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04.02.2022 07:41 Ответить
 
 