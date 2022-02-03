"Министр временный, Могилянка – вечна!": Завтра у Кабмина состоится акция с требованием отставки Шкарлета

4 февраля у стен Кабмина пройдет акция протеста. Студенты Киево-Могилянской академии потребуют отставки главы МОН Сергея Шкарлета и подписания контракта с избранным президентом НаУКМА.

Об этом в Facebook сообщил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера МОН отказался подписывать договор с избранным президентом Могилянки Сергеем Квитом, "не признавая" результатов выборов.

При том, что:

а) Полномочий "не признавать" что-то МОН не имеет, о чем министр Шкарлет сам раньше говорил в связи с ситуацией с выборами ректором депутата от "СН" в Харькове;

б) Несмотря на произошедшие провокации, голоса удалось сосчитать до единого;

в) Результаты выборов признают Наблюдательный совет, трудовой коллектив, студенты и сообщество КМА, а также оба финалиста", - отметил он.

По словам Жернакова, Шкарлет очень четко перевел все из плоскости соревнований программ и подходов кандидатов в плоскость "Майдан - антимайдан".

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"Завтра, 04.02 в 9:00 под Кабмином акция "Министр временный, Могилянка – вечна!", - анонсировал Жернаков.

Организаторы акции будут выступать за:

- отставку министра образования Сергея Шкарлета;

- подписание контракта с избранным президентом НаУКМА;

– автономию украинских университетов.

Напомним, экс-министр образования Украины Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Позже Квит рассказал, как неизвестные пытались сорвать выборы в вузе.

Глава МОН Сергей Шкарлетт заявил, что министерство не будет признавать результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Будет объявлен повторный конкурс.