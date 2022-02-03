"Министр временный, Могилянка – вечна!": Завтра у Кабмина состоится акция с требованием отставки Шкарлета
4 февраля у стен Кабмина пройдет акция протеста. Студенты Киево-Могилянской академии потребуют отставки главы МОН Сергея Шкарлета и подписания контракта с избранным президентом НаУКМА.
Об этом в Facebook сообщил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера МОН отказался подписывать договор с избранным президентом Могилянки Сергеем Квитом, "не признавая" результатов выборов.
При том, что:
а) Полномочий "не признавать" что-то МОН не имеет, о чем министр Шкарлет сам раньше говорил в связи с ситуацией с выборами ректором депутата от "СН" в Харькове;
б) Несмотря на произошедшие провокации, голоса удалось сосчитать до единого;
в) Результаты выборов признают Наблюдательный совет, трудовой коллектив, студенты и сообщество КМА, а также оба финалиста", - отметил он.
По словам Жернакова, Шкарлет очень четко перевел все из плоскости соревнований программ и подходов кандидатов в плоскость "Майдан - антимайдан".
"Завтра, 04.02 в 9:00 под Кабмином акция "Министр временный, Могилянка – вечна!", - анонсировал Жернаков.
Организаторы акции будут выступать за:
- отставку министра образования Сергея Шкарлета;
- подписание контракта с избранным президентом НаУКМА;
– автономию украинских университетов.
Напомним, экс-министр образования Украины Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".
Позже Квит рассказал, как неизвестные пытались сорвать выборы в вузе.
Глава МОН Сергей Шкарлетт заявил, что министерство не будет признавать результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Будет объявлен повторный конкурс.
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Джерело:
Тому що в Харкові "Это другое!", там просунули на посаду ректора свого, вгодного ОПі.
Руки геть від Могилянки! А Шкарлет нехай «тихонько в лес уйдет»
Чому не повторити другий тур вкотре виникла така ситуація? Чи проукраїнський кандидат не влаштовує зелену шоблу?
По третє, йдіть у ліс тихенько, як радив Трухін. Будуть і ситі вовки, і жлоби вгодовані.
То що це за науковець, який робить такі дикі школярські арифметичні помилки. Не знаю як в його спеціальності, але в усьому іншому він має схильність до незважених дій (як і з цією комою).
Але до Шкарлета я гірше аідношуся як і до всієї зеленої шобли.
https://shkola.obozrevatel.com/news/kvita-taki-lishili-pobedyi-mon-obyavil-novyie-********-prezidenta-kievo-mogilyanskoj-akademii.htm?_gl=1*xur0xh*_ga*MzA1NTEzODE0LjE0NzEzNzk1NTQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTY0Mzg5MzEwNC4xMjcyLjEuMTY0Mzg5MzExNi4w&_ga=2.36332264.978789763.1637147411-305513814.1471379554 Квита таки лишили победы: МОН объявил новые выборы президента Киево-Могилянской академии
Я розумію, що він гуманітарій, а як вони кажуть, що "нащо нам математика". Але тут же школярська помилка.
То що це за науковець, який робить такі дикі школярські арифметичні помилки. Не знаю, як він в його вузькій спеціальності, але в усьому іншому він має схильність до нерозважених дій (як і з цією комою). Людина-хаос, притому гіперактивний.
Висновок такий, що хай би собі гіперактивна людина-хаос займався науковою діяльністю і не рвався б в адміністрування. Така людина, коли під її впливом знаходяться тисячі студентів, може привести до великої шкоди.
Але до Шкарлета я відношуся гірше, як і до всієї зеленої шобли.