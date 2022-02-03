Госпогранслужба опровергла фейк РФ о якобы ограничении выезда для украинцев призывного возраста: "Не ведитесь на провокации"
Государственная пограничная служба призывает граждан Украины не вестись на российские фейки, в частности, по заявлениям оккупационных властей о якобы внедрении ограничений выезда за границу украинцев призывного возраста.
Об этом сказал Укринформу спикер ГНСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.
"ГНСУ обращается к гражданам не вестись на провокации, которые разгоняет РФ и ее приспешники. Госпогранслужба никоим образом не ограничивала и не принимала решения об ограничениях в праве свободного передвижения граждан. Мы не руководствуемся ни возрастом, ни полом граждан, которых якобы планируют ограничить в праве передвижение. Пограничники действуют исключительно в рамках действующего законодательства", - сказал Демченко.
Он также добавил, что подобные заявления – это провокация, рассчитанная на дестабилизацию ситуации в Украине.
Издание напоминает, что российские медиа распространили заявление, что якобы глава ГНС Украины издал приказ об ограничении выезда из Украины военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Фейки по ограничению выезда за границу украинцев призывного возраста раздаются не в первый раз. В 2018 году такую дезинформацию распространяли российские чиновники.
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Это он сказал, что нужно ограничить выезд военнообязанных.