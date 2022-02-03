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Госпогранслужба опровергла фейк РФ о якобы ограничении выезда для украинцев призывного возраста: "Не ведитесь на провокации"

Госпогранслужба опровергла фейк РФ о якобы ограничении выезда для украинцев призывного возраста:

Государственная пограничная служба призывает граждан Украины не вестись на российские фейки, в частности, по заявлениям оккупационных властей о якобы внедрении ограничений выезда за границу украинцев призывного возраста.

Об этом сказал Укринформу спикер ГНСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

"ГНСУ обращается к гражданам не вестись на провокации, которые разгоняет РФ и ее приспешники. Госпогранслужба никоим образом не ограничивала и не принимала решения об ограничениях в праве свободного передвижения граждан. Мы не руководствуемся ни возрастом, ни полом граждан, которых якобы планируют ограничить в праве передвижение. Пограничники действуют исключительно в рамках действующего законодательства", - сказал Демченко.

Он также добавил, что подобные заявления – это провокация, рассчитанная на дестабилизацию ситуации в Украине.

Издание напоминает, что российские медиа распространили заявление, что якобы глава ГНС ​​Украины издал приказ об ограничении выезда из Украины военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Фейки по ограничению выезда за границу украинцев призывного возраста раздаются не в первый раз. В 2018 году такую ​​дезинформацию распространяли российские чиновники.

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Автор: 

Госпогранслужба (6594) граница (5305) призыв (744) фейк (684) Демченко Андрей (298)


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мені начхать на всі ці фейки. Як тільки що то я добровільно прийду записуватись до лав ЗСУ
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03.02.2022 14:21 Ответить
Лично я слышал это от Гордона.
Это он сказал, что нужно ограничить выезд военнообязанных.
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03.02.2022 14:24 Ответить
вже з поїзда у нацгвардію знімають?
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03.02.2022 14:51 Ответить
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03.02.2022 14:51 Ответить
Существование самой РАБссии фейк....РСФСР долбанная...стала рф.. Ельцин тогда водки нажрался и не подписал Указ о переименовании...подписи нет,значит и печати нет...от слова совсем...Совки долбанные...
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03.02.2022 15:24 Ответить
 
 