Антикоррупционный суд приговорил за взятку экс-судей Билыка и Новака к 7 и 7,5 годам тюрьмы с конфискацией имущества, - Шабунин. ФОТОрепортаж
Сегодня, 3 февраля, судьи Антикорсуда Виктор Маслов, Леся Федорак и Игорь Строгий огласили приговор по делу бывших судей Голосеевского суда Киева Андрея Новака и Александра Билыка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦПК.
"Новак получил 7,5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением права занимать должность судьи в течение 3 лет. Билык отправится за решетку на 7 лет с конфискацией и лишением права заниматься адвокатской деятельностью на 3 года. Оба обвиняемых сменили залог на содержание под стражей и их задержали в зале суда сразу после вынесения приговора", - говорится в сообщении.
"Суд признал экс-судью Новака виновными в получении неправомерной выгоды, а Билыка в пособничестве и подстрекательстве к ее предоставлению. Кроме того, Новак также признан виновным в ношении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения. Напомним, в Голосеевский суд в 2016 году обращался гражданин касательно возобновления на работе в частной страховой компании "Евроинс Украина" и выплату ему компенсации 1,5 млн грн. Дело рассматривал судья Новак, а адвокатом истца был экс-судья Билык. Тогда судья Новак за указанное судебное решение взял 8 тысяч долларов, которые ему передал Билык. Приговор может быть обжалован в Апелляционную палату ВАКС в течение 30 дней", - добавили в ГПК.
"И пока деградированные ГБР, прокуратура и Нацпол отмазывают людей Зеленского, НАБУ/САП/ВАКС сажают корумпантов. Только ВАКС отправил в тюрьму двух экс-судей-взяточников столичного суда на 7 и 7,5 лет. Судьи Антикорсуда (Виктор Маслов, Леся Федорак и Игорь Строгий) объявили приговор по делу бывших судей Голосеевского суда Киева Андрея Новака и Александра Билыка. Новак получил 7,5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, Билык отправится за решетку на 7 лет с конфискацией. Сразу после оглашения приговора обоих обвиняемых задержали и заковали в наручники прямо в зале суда (фото Судебный репортер)", - рассказал глава ЦПК Виталий Шабунин.
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Это чё, оно через три года сможет опять судьёй работать?!
Уж это ли не 3/14 ЗДЕЦ???
Рівень покарання за посадовий злочин прямо пропорційний рівню посади . Суддя в цьому "табель о рангах" має найвисшу відмітку . А йще більше дають , якщо ти WPA , й найменьше якщо : обамоподібний , араб чи мексиканець . Й проти цього навіть республіканці не виступають . Вони проти виправдальних вироків для гвалтівникив й грабіжників на грунті їх "дискрімінації" . Й вона є -- на держслужбу віддають перевагу в наборі кадрів теж не WPA , а кольоровим .
Але ту не як раз приклад , коли білому сенетору дали 60 років в"язниці за хабар в 6 млн. За такий же злочин такому ж сенатору , але не протестанту дали б 30 років , а пересічному чинуше 6-10 років . За хабар того ж розміру .
Суддя б за харабр сьогодні взагалом би ризикував би "довічним" . Бо амерськи суддя свої колишніх колег-хабарників не вважають за "колег" , але за злодіїв в кубі , що поплюжнюють чисту їх репутацію . Певні гуманісти вважають такі сурові вироки непомірно жостокими й помстою колег чи класовою неневистю . Але той очевидний факт , що хабарників з кожним десятиріччам стає меньше , повностю виправдовує таку практику .
Ось я й вважаю , що требо на рекомендації венеційскої комісіії в цьому питанні не звертати уваги , бо поки не буде перейнятий американський досвіт зі строками в десятирічча за гратами для посадовців висшої категорії до тих пір нічого не зрушиться в Україні . Це вкрай необхідна міра , але вже й не достатня . Після революції 2014 року було б достатньо . Але після повної дискредитації й імпотенції усіх нових інституції (НАБУ , САПР , АНКРа , ФБР .
В Україну б десяток їхніх суддів