Антикоррупционный суд приговорил за взятку экс-судей Билыка и Новака к 7 и 7,5 годам тюрьмы с конфискацией имущества, - Шабунин. ФОТОрепортаж

Сегодня, 3 февраля, судьи Антикорсуда Виктор Маслов, Леся Федорак и Игорь Строгий огласили приговор по делу бывших судей Голосеевского суда Киева Андрея Новака и Александра Билыка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦПК.

"Новак получил 7,5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением права занимать должность судьи в течение 3 лет. Билык отправится за решетку на 7 лет с конфискацией и лишением права заниматься адвокатской деятельностью на 3 года. Оба обвиняемых сменили залог на содержание под стражей и их задержали в зале суда сразу после вынесения приговора", - говорится в сообщении.







"Суд признал экс-судью Новака виновными в получении неправомерной выгоды, а Билыка в пособничестве и подстрекательстве к ее предоставлению. Кроме того, Новак также признан виновным в ношении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения. Напомним, в Голосеевский суд в 2016 году обращался гражданин касательно возобновления на работе в частной страховой компании "Евроинс Украина" и выплату ему компенсации 1,5 млн грн. Дело рассматривал судья Новак, а адвокатом истца был экс-судья Билык. Тогда судья Новак за указанное судебное решение взял 8 тысяч долларов, которые ему передал Билык. Приговор может быть обжалован в Апелляционную палату ВАКС в течение 30 дней", - добавили в ГПК.

"И пока деградированные ГБР, прокуратура и Нацпол отмазывают людей Зеленского, НАБУ/САП/ВАКС сажают корумпантов. Только ВАКС отправил в тюрьму двух экс-судей-взяточников столичного суда на 7 и 7,5 лет. Судьи Антикорсуда (Виктор Маслов, Леся Федорак и Игорь Строгий) объявили приговор по делу бывших судей Голосеевского суда Киева Андрея Новака и Александра Билыка. Новак получил 7,5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, Билык отправится за решетку на 7 лет с конфискацией. Сразу после оглашения приговора обоих обвиняемых задержали и заковали в наручники прямо в зале суда (фото Судебный репортер)", - рассказал глава ЦПК Виталий Шабунин.

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