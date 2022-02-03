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Антикоррупционный суд приговорил за взятку экс-судей Билыка и Новака к 7 и 7,5 годам тюрьмы с конфискацией имущества, - Шабунин. ФОТОрепортаж

Сегодня, 3 февраля, судьи Антикорсуда Виктор Маслов, Леся Федорак и Игорь Строгий огласили приговор по делу бывших судей Голосеевского суда Киева Андрея Новака и Александра Билыка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦПК.

"Новак получил 7,5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением права занимать должность судьи в течение 3 лет. Билык отправится за решетку на 7 лет с конфискацией и лишением права заниматься адвокатской деятельностью на 3 года. Оба обвиняемых сменили залог на содержание под стражей и их задержали в зале суда сразу после вынесения приговора", - говорится в сообщении.

Антикоррупционный суд приговорил за взятку экс-судей Билыка и Новака к 7 и 7,5 годам тюрьмы с конфискацией имущества, - Шабунин 01
Антикоррупционный суд приговорил за взятку экс-судей Билыка и Новака к 7 и 7,5 годам тюрьмы с конфискацией имущества, - Шабунин 02
Антикоррупционный суд приговорил за взятку экс-судей Билыка и Новака к 7 и 7,5 годам тюрьмы с конфискацией имущества, - Шабунин 03

"Суд признал экс-судью Новака виновными в получении неправомерной выгоды, а Билыка в пособничестве и подстрекательстве к ее предоставлению. Кроме того, Новак также признан виновным в ношении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения. Напомним, в Голосеевский суд в 2016 году обращался гражданин касательно возобновления на работе в частной страховой компании "Евроинс Украина" и выплату ему компенсации 1,5 млн грн. Дело рассматривал судья Новак, а адвокатом истца был экс-судья Билык. Тогда судья Новак за указанное судебное решение взял 8 тысяч долларов, которые ему передал Билык. Приговор может быть обжалован в Апелляционную палату ВАКС в течение 30 дней", - добавили в ГПК.

"И пока деградированные ГБР, прокуратура и Нацпол отмазывают людей Зеленского, НАБУ/САП/ВАКС сажают корумпантов. Только ВАКС отправил в тюрьму двух экс-судей-взяточников столичного суда на 7 и 7,5 лет. Судьи Антикорсуда (Виктор Маслов, Леся Федорак и Игорь Строгий) объявили приговор по делу бывших судей Голосеевского суда Киева Андрея Новака и Александра Билыка. Новак получил 7,5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, Билык отправится за решетку на 7 лет с конфискацией. Сразу после оглашения приговора обоих обвиняемых задержали и заковали в наручники прямо в зале суда (фото Судебный репортер)", - рассказал глава ЦПК Виталий Шабунин.

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Автор: 

приговор (1237) судья (2651) Шабунин Виталий (539) Антикоррупционный суд (1223)


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Топ комментарии
+9
"Маловато будет" (с) - давайте ще.
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03.02.2022 14:42 Ответить
+5
Стоп-стоп-стоп!
Это чё, оно через три года сможет опять судьёй работать?!
Уж это ли не 3/14 ЗДЕЦ???
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03.02.2022 14:47 Ответить
+4
Это ж вам не Чаус или бриллиантовые прокуроры)))
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03.02.2022 14:46 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Так вони ж бідні як церковні миші ці судді))!!
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03.02.2022 14:40 Ответить
А татарова Венедиктова за тоже отмазала Своим ВСЕ , другим ЗАКОН
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03.02.2022 15:30 Ответить
Но тем немением :2Лед тронулся ,господа"
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03.02.2022 16:43 Ответить
"Маловато будет" (с) - давайте ще.
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03.02.2022 14:42 Ответить
Это ж вам не Чаус или бриллиантовые прокуроры)))
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03.02.2022 14:46 Ответить
Стоп-стоп-стоп!
Это чё, оно через три года сможет опять судьёй работать?!
Уж это ли не 3/14 ЗДЕЦ???
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03.02.2022 14:47 Ответить
Ага, прямо на кічі судитимуть
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03.02.2022 14:49 Ответить
Не партеся. Це цирк для нас. Вони зараз подадуть апеляцію, яка тихенько буде прийнята. Гарантую-нікуди вони не сядуть!!
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03.02.2022 15:08 Ответить
Куда подадут? ВАКС - высшая инстанция.
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03.02.2022 15:32 Ответить
Одсидять по три роки в найкращих апартаментах (якщо не на умовно змінять після апеляції) - і одразу в старі-нові крісла
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03.02.2022 16:00 Ответить
Це значить, що після закінчення терміну ув'язнення він не має права 3 роки займатися судрвою діяльністю.
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03.02.2022 16:29 Ответить
Злили пєшок шоб зебілів-виборців трохи заспокоїти. Ато рЄйНтінг у бубочки впав...
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03.02.2022 14:48 Ответить
Что правда? а ничего что это было еще с 2016 года))
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03.02.2022 15:06 Ответить
Нічєго. Зебіли ж кричали шо ВАлодЬя прійдьот парядак навєдьот...
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03.02.2022 15:07 Ответить
Не бреши, такого він не казав!
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03.02.2022 16:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QbYf3bssvWc
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03.02.2022 16:33 Ответить
Тоді така ситуація була. Треба було зупинити смерті наших хлопців. Не ти ж тоді під градами там був. Чи ти хотів, щоб ще десяток, а то й більше синів України полягло?!
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03.02.2022 16:20 Ответить
десяток тисяч
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03.02.2022 16:21 Ответить
Если только двух за 5 лет, то всех пересажают за 5000 лет
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03.02.2022 15:10 Ответить
Це маленький крок для одного суду, але великий крок для всієї суддівської систему. Головне щоб подібний вирок був не останній.
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03.02.2022 15:14 Ответить
А коли ж решта отримає свої термвни,бо треба саджати всіх ,з обов"язковою конфіскацією?
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03.02.2022 15:18 Ответить
ЦІкаво, що з майна конфіскували? Мабуть на той момент у них з майна були тільки домашні капці. І то не факт.
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03.02.2022 15:19 Ответить
В США існує така суперсправедлива практика .

Рівень покарання за посадовий злочин прямо пропорційний рівню посади . Суддя в цьому "табель о рангах" має найвисшу відмітку . А йще більше дають , якщо ти WPA , й найменьше якщо : обамоподібний , араб чи мексиканець . Й проти цього навіть республіканці не виступають . Вони проти виправдальних вироків для гвалтівникив й грабіжників на грунті їх "дискрімінації" . Й вона є -- на держслужбу віддають перевагу в наборі кадрів теж не WPA , а кольоровим .
Але ту не як раз приклад , коли білому сенетору дали 60 років в"язниці за хабар в 6 млн. За такий же злочин такому ж сенатору , але не протестанту дали б 30 років , а пересічному чинуше 6-10 років . За хабар того ж розміру .
Суддя б за харабр сьогодні взагалом би ризикував би "довічним" . Бо амерськи суддя свої колишніх колег-хабарників не вважають за "колег" , але за злодіїв в кубі , що поплюжнюють чисту їх репутацію . Певні гуманісти вважають такі сурові вироки непомірно жостокими й помстою колег чи класовою неневистю . Але той очевидний факт , що хабарників з кожним десятиріччам стає меньше , повностю виправдовує таку практику .

Ось я й вважаю , що требо на рекомендації венеційскої комісіії в цьому питанні не звертати уваги , бо поки не буде перейнятий американський досвіт зі строками в десятирічча за гратами для посадовців висшої категорії до тих пір нічого не зрушиться в Україні . Це вкрай необхідна міра , але вже й не достатня . Після революції 2014 року було б достатньо . Але після повної дискредитації й імпотенції усіх нових інституції (НАБУ , САПР , АНКРа , ФБР .
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03.02.2022 15:25 Ответить
А в Китаї ще більш добра практика до хабарників.
В Україну б десяток їхніх суддів
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03.02.2022 19:23 Ответить
А пенсію депутатську вони будуть отримувати?
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03.02.2022 15:28 Ответить
В 2016 задержали и что, срок пойдет с момента задержания? Так они в следующем году по УДО выйдут или уже в этом?
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03.02.2022 16:30 Ответить
Напомнить как Порох выливал тонны говна против Шабунина и ему спалили дом? Собственно там он мой голос и потерял навсегда. (Нет,коломойский еще до этого потерчл, он враг народа).
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03.02.2022 16:32 Ответить
Хоть ОДНА ГАРНА НОВИНА за правління Зеленька!
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03.02.2022 18:14 Ответить
 
 