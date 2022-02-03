Монастырский призывает нацгвардейцев сообщать о неуставных отношениях: Ни один случай не должен оставаться без правовой оценки

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уверяет, что каждый военнослужащий Нацгвардии, права которого нарушены, может рассчитывать на поддержку высшего руководства МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Ни один случай грубых неуставных отношений не должен оставаться без правовой оценки и наказания виновных. Руководство МВД реагирует на них жестко в рамках законов и устава. Но, подчеркиваю, это двустороннее движение. Военнослужащие должны обращаться и информировать нас, а мы соответственно принимать дисциплинарные и другие решения в рамках законов и своих полномочий", – подчеркнул Монастырский.

Также, как добавил министр, на горячую линию могут обращаться и родители военнослужащих, особенно срочников, если имеют информацию о тех или иных нарушениях прав их детей или нуждаются в поддержке или разъяснении по вопросам их службы.

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