РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12035 посетителей онлайн
Новости
3 096 30

Монастырский призывает нацгвардейцев сообщать о неуставных отношениях: Ни один случай не должен оставаться без правовой оценки

Монастырский призывает нацгвардейцев сообщать о неуставных отношениях: Ни один случай не должен оставаться без правовой оценки

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уверяет, что каждый военнослужащий Нацгвардии, права которого нарушены, может рассчитывать на поддержку высшего руководства МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу  МВД.

"Ни один случай грубых неуставных отношений не должен оставаться без правовой оценки и наказания виновных. Руководство МВД реагирует на них жестко в рамках законов и устава. Но, подчеркиваю, это двустороннее движение. Военнослужащие должны обращаться и информировать нас, а мы соответственно принимать дисциплинарные и другие решения в рамках законов и своих полномочий", – подчеркнул Монастырский.

Также, как добавил министр, на горячую линию могут обращаться и родители военнослужащих, особенно срочников, если имеют информацию о тех или иных нарушениях прав их детей или нуждаются в поддержке или разъяснении по вопросам их службы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Требую справедливости": родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

МВД (9327) нарушения (949) Национальная гвардия (2169) Монастырский Денис (335)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
А шо ж ти не повідомив шо за кермом був Трухін?
показать весь комментарий
03.02.2022 14:59 Ответить
+14
Как насчёт отставки ?
показать весь комментарий
03.02.2022 14:59 Ответить
+12
дуже нев,є...енно чесним міністрам заявляю.
як що говнокомандучем може бути чотириразовий уклоніст
як що сбу може керувати лоплявий лейтенант.
як що міністрами можуть бути ху.. зна хто.
то патрульний Петрик, який відмовився від хабаря Трухіна в 150 тис.
повинен вже 5 місяців бути як мінімум начальником якогось відділу поліції Киева.
ось так.......
показать весь комментарий
03.02.2022 15:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто б ще вякав - в ліс , пора н@х
показать весь комментарий
03.02.2022 14:59 Ответить
Пошёл В ОТСТАВКУ ,КОРРУПЦИОНЕР зеУБЛЮДОЧНЫЙ ! Шесть месяцем немог найти НИ ОДНОЙ ВИДИОЗАПИСИ ! Кто же теперь вам верит ????
показать весь комментарий
03.02.2022 15:33 Ответить
А шо ж ти не повідомив шо за кермом був Трухін?
показать весь комментарий
03.02.2022 14:59 Ответить
Как насчёт отставки ?
показать весь комментарий
03.02.2022 14:59 Ответить
показать весь комментарий
03.02.2022 15:00 Ответить
Лицемірству немає меж...
показать весь комментарий
03.02.2022 15:00 Ответить
Совдеповщина якась... Батьки повинні реагувати... До чого тут батьки?! Солдат повнолітній і має сам вирішувати куди та як йому звертатись. Інша справа, що всі ці випадки покриваються командирамаи першої та другої ланки, а на них тисне командування, щоб по папасі не дали та не кишнули з насидженого місця. Ось де корінь зла. А взагалі то в нинішніх умовах ********** та стану суспільства треба вже давно перейти на 100 відсоткову контрактну службу.
показать весь комментарий
03.02.2022 15:04 Ответить
дуже нев,є...енно чесним міністрам заявляю.
як що говнокомандучем може бути чотириразовий уклоніст
як що сбу може керувати лоплявий лейтенант.
як що міністрами можуть бути ху.. зна хто.
то патрульний Петрик, який відмовився від хабаря Трухіна в 150 тис.
повинен вже 5 місяців бути як мінімум начальником якогось відділу поліції Киева.
ось так.......
показать весь комментарий
03.02.2022 15:05 Ответить
И те ребята полицейские ,которые РАЗОБЛАЧИЛИ **@ЛОШВИЛЛИ ,ПОСТАВЛЯВШЕГО И КРЫШЕВАВШЕГО НАРКОТРАФИК СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ "ЯЖНЕЛОХА"
показать весь комментарий
03.02.2022 15:36 Ответить
про них не слышно. они чесные, значит чужие для системы.
их рано или позно уволят или заставят уволиться
показать весь комментарий
03.02.2022 15:38 Ответить
Повідомляю, депутат Трухін скоїв аварію в п'яному вигляді, хотів втікати з місця пригоди, а президент Зеленський та міністр МВС Монастирськиййого прикривали.
показать весь комментарий
03.02.2022 15:08 Ответить
Минастирский, вы ещё Государю прошение об оставке не подали? Не? Всё прекрасно?
показать весь комментарий
03.02.2022 15:09 Ответить
"Повідомляти"? Видно, що і Монастирський в армії не служив. От і Рябчук "повідомив" керівництво про бійку, що планувалася в казармі ...
Не бачив він долю "стукачів"
показать весь комментарий
03.02.2022 15:16 Ответить
пусть свой номер телефона обнародует. "я щас денису позвоню!" - слоган нацгвардейцев.
показать весь комментарий
03.02.2022 15:20 Ответить
16 липня 2021 року Верховна Рада України https://www.kmu.gov.ua/news/vidbulosya-predstavlennya-novogo-ochilnika-ministerstva-vnutrishnih-sprav призначила Дениса Монастирського на посаду Міністра внутрішніх справ України.

13 липня 2021 https://www.youtube.com/watch?v=2lIkm_7MBXo висловив свою готовність очолити МВС після Арсена Авакова. Також https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/13/7300417/ зі слів https://www.chesno.org/politician/64904/ Євгенії Кравчук під час засідання фракції "Слуга народу" Зеленський представив Монастирського як кандидата на посаду міністра внутрішніх справ.

У квітні 2021 року довідку для https://www.youtube.com/watch?v=UIW_sX8zgoo "наукової роботи" https://www.chesno.org/politician/86134/ Іллі Киви видав комітет Ради з питань правоохоронної діяльності. Там також повідомили, що вже впроваджують "наукові розробки" Киви. Довідку підписав глава комітету Денис Монастирський.

Згідно з https://www.chesno.org/post/4137/ аналітикою руху ЧЕСНО станом на 24 липня 2020-го року є одним із нардепів, які подали найбільше законодавчих ініціатив.

У січні 2020 рокуhttps://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30406762.html журналісти зафіксували як Монастриський проводив до Офісу Президента Сергія Нижного, на той час https://hillmont.com.ua/ua/pr/commercial-litigation/serhii-nyzhnyi юриста та консультанта «95-го кварталу». Крім того Нижний був https://nazk.gov.ua/uk/departament-z-pytan-zapobigannya-politychnij-koruptsiyi/finansova-zvitnist-kandydativ/finansovi-zvity-kandydativ-na-post-prezydenta-********/ спонсор передвиборчої кампанії Володимира Зеленського та з ним https://bihus.info/dyadya-i-ne-tilki-u-shtabi-zelenskogo-4-grupi-vplivu/ пов'язували групу депутатів в Слузі Народу.

У березні 2020-го року разом з https://www.chesno.org/politician/158234/ Павлом Фроловим https://www.chesno.org/post/3860/ подав законопроект "Про лобістську діяльність".

У 2019 році був https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21241 обраний народним депутатом 9 скликання від партії https://www.chesno.org/party/1991/ "Слуга народу" номером 19 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. Голова Комітету з питань правоохоронної діяльності.

У 2019 році був представлений як експерт "Команди https://chesno.org/politician/140206/ Зеленського " з питань реформування правоохоронної системи.

У 8 скликанні Верховної Ради є помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата https://chesno.org/politician/25030/ Антона Геращенка .
показать весь комментарий
03.02.2022 15:20 Ответить
то Моня Стирський у відставку не збирається?
показать весь комментарий
03.02.2022 15:24 Ответить
Чуваку в отставку пора,а он лепечет о том к чему не имеет никакого отношения...
показать весь комментарий
03.02.2022 15:31 Ответить
Кого информировать? Монастырского? Да нет. Максимум,командира роты. А тот "дедам" сольет, мол "стукач". И опять по кругу.
показать весь комментарий
03.02.2022 15:34 Ответить
ні честі ні моралі = пліснява зє(
показать весь комментарий
03.02.2022 15:34 Ответить
Один паренек недавно сообщил. Потом расстрелял караул.
показать весь комментарий
03.02.2022 15:36 Ответить
Повідомляти?! Хлопець повідомляв, ще за два місяці до горя! Що, було якесь реагування від його наставників?! На жаль, від пофігізму цих керманичів, сталося таке жорстоке вбивство!!! А якби відреагували, прислухались, допомогли! Все було б інакше! І чи будуть висновки і дійсні покарання для "завуальовано" причетних?!
показать весь комментарий
03.02.2022 15:36 Ответить
а как там по-уставу? подчинённый имеет право обращаться только к своему непосредственному начальнику, а не через голову к генералу.
так что этот пук Церковного в никуда.
показать весь комментарий
03.02.2022 15:38 Ответить
но приэтом надо СКАЗАТЬ__что к расматрению будут браться и анонимные свидетельства и НАВЕРНО--дам бесплатно совет-надо РЕАНИМИРОВАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ ---СОЛДАТСКИЕ МАТЕРИ_----и монастырский имеет ВСЮ ВЛАСТЬ ПОКОНЧИТЬ С ЭТИМИ -неуставными-отношениями и войти в историю,КАК РЕФОРМАТОР,и кстати---АВАКОВА ДОЛЖНЫ ДОПРОСИТЬ ПО ЭТИХ ДЕЛАХ
показать весь комментарий
03.02.2022 15:52 Ответить
не адекватний популіст.
жодна заява Монастриського вже не буде мати значення
показать весь комментарий
03.02.2022 16:02 Ответить
Удобненько. Т.е. "спасение утопающих - дело рук самих утопающих"? Ваще дебил?
показать весь комментарий
03.02.2022 16:17 Ответить
Я думаю шо "дедушкам" и вийськовым керманычам преподнесли хороший урок по неуставным отношениям (пусть простят меня родные погибших) ....Не думаю что кто то скоро пожалуется....
показать весь комментарий
03.02.2022 16:44 Ответить
Т е со стрельбой уже разобрались? Идем дальше?
показать весь комментарий
03.02.2022 16:47 Ответить
Давно пора прибрати в дітях психологію жертви, та захищати себе від протиправних дій, як дорослі, звертаючись до правоохоронних органів та висвітлюючи посягання відносно себе. Інакше це не зупинити.
показать весь комментарий
03.02.2022 17:44 Ответить
Повідомляти Монастирському немає сенсу, він докази заникає, як відео з Трухіним.
показать весь комментарий
03.02.2022 19:23 Ответить
Командира части на Южмаше уже арестовали?
показать весь комментарий
04.02.2022 11:28 Ответить
 
 