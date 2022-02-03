Власти избирательно оказывают давление на легальный бизнес и поддерживают "своих" олигархов, – нардеп

Действующие власти оказывают выборочное давление на бизнес и предоставляют преференции близким к президенту олигархам.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк.

"У власти было два возможных инструмента доказать серьезность своих намерений прекратить практику давления на бизнес. Во-первых, это создание Бюро экономической безопасности – я лично подавал и проводил поправки, чтобы ликвидировать коррупционные подразделения СБУ в сфере экономики. Во-вторых, поддерживать мораторий на проведение проверок во время карантина", – рассказал Железняк.

В то же время, по его словам, Офис президента провел на должность главы БЭБ бывшего главу ГФС – органа, который всю свою историю специализировался на организации "маски-шоу" для бизнеса. А Кабмин летом прошлого года упразднил мораторий на проверку предпринимателей и разрешил проверки даже во время локдаунов.

Депутат подчеркнул: отношение к бизнесу у власти выборочное, в частности, принимаются решения в поддержку предприятий близкого к президенту олигарха Игоря Коломойского, в то время как многие другие наоборот – испытывают давление со стороны налоговых и правоохранительных органов.

"Связь власти Зеленского с Коломойским сейчас очень очевидна – начиная с комплиментарной для власти риторики телеканалов, связанных с олигархом, заканчивая отдельными назначениями и голосованиями в Раде", – отметил Железняк.

Напомним, 4 января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог". В компании выразили возмущение этим решением, и обратились в суд, вставший на сторону предприятия.

Несмотря на решение суда, налоговая неправомерно насчитала долги ГОКов группы "Метинвест", и там тоже устроила обыски, к которым были привлечены даже представители СБУ. В то же время в компании сообщили, что у предприятий нет никаких налоговых долгов, и это подтверждено даже самой налоговой службой.

Ранее президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что власти устроили легальному бизнесу фискальный террор для того, чтобы сбить больше средств для "распила" при строительстве дорог.