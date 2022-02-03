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Власти избирательно оказывают давление на легальный бизнес и поддерживают "своих" олигархов, – нардеп

Власти избирательно оказывают давление на легальный бизнес и поддерживают

Действующие власти оказывают выборочное давление на бизнес и предоставляют преференции близким к президенту олигархам.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк.

"У власти было два возможных инструмента доказать серьезность своих намерений прекратить практику давления на бизнес. Во-первых, это создание Бюро экономической безопасности – я лично подавал и проводил поправки, чтобы ликвидировать коррупционные подразделения СБУ в сфере экономики. Во-вторых, поддерживать мораторий на проведение проверок во время карантина", – рассказал Железняк.

В то же время, по его словам, Офис президента провел на должность главы БЭБ бывшего главу ГФС – органа, который всю свою историю специализировался на организации "маски-шоу" для бизнеса. А Кабмин летом прошлого года упразднил мораторий на проверку предпринимателей и разрешил проверки даже во время локдаунов.

Депутат подчеркнул: отношение к бизнесу у власти выборочное, в частности, принимаются решения в поддержку предприятий близкого к президенту олигарха Игоря Коломойского, в то время как многие другие наоборот – испытывают давление со стороны налоговых и правоохранительных органов.

"Связь власти Зеленского с Коломойским сейчас очень очевидна – начиная с комплиментарной для власти риторики телеканалов, связанных с олигархом, заканчивая отдельными назначениями и голосованиями в Раде", – отметил Железняк.

Напомним, 4 января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог". В компании выразили возмущение этим решением, и обратились в суд, вставший на сторону предприятия.

Несмотря на решение суда, налоговая неправомерно насчитала долги ГОКов группы "Метинвест", и там тоже устроила обыски, к которым были привлечены даже представители СБУ. В то же время в компании сообщили, что у предприятий нет никаких налоговых долгов, и это подтверждено даже самой налоговой службой.

Ранее президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что власти устроили легальному бизнесу фискальный террор для того, чтобы сбить больше средств для "распила" при строительстве дорог.

Автор: 

бизнес (1622) олигарх (1026)


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Топ комментарии
+9
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03.02.2022 15:21 Ответить
+6
А Бєня Казламойскій как свящєная карова, ващє на самом вєрху піщєвой цєпочкі...
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03.02.2022 15:21 Ответить
+4
По теме. Просто начались голодные игры. Очередной раунд. Прошлый раз это было когда Янукович наехал на олигархов, сожрав всех. Теперь когда Зеленые подмяли под себя всю власть и в союзе с Коломойским пошли дальше. Сценарий раз за разом один и тот же.
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03.02.2022 15:41 Ответить
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Це шлях розвалу країни напередодні наступу Путлера.
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03.02.2022 15:19 Ответить
Обычное госрейдерство. Закошмарить, обанкротить, отобрать, потом приватизировать за копейки и распилить.
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03.02.2022 15:40 Ответить
Хтось дійсно вірить, що великий бізнес не МІНІМІЗУЄ ПОДАТКИ? По всьому світу мінімізують, лише патріотичні українські мільярдери не мінімізують.
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03.02.2022 16:06 Ответить
не, даже хуже - приватизировать не надо, оставить государственным, но на подсосе у Бени. идеальный вариант
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03.02.2022 22:27 Ответить
А Бєня Казламойскій как свящєная карова, ващє на самом вєрху піщєвой цєпочкі...
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03.02.2022 15:21 Ответить
Беня ни в чём не виноват! Он самый патриотичный из всех патриотичных олигархов! Я вообще считаю, что по справедливости надо всё ему отдать
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03.02.2022 22:28 Ответить
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03.02.2022 15:21 Ответить
єтот сериал длится уже 30 лет.Украинцам он нравится
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03.02.2022 17:50 Ответить
Обычные наши реалии - кто в оппозиции, тот и кричит, что власть давит на бизнес. Ничего нового, 30 лет без изменений. Первооткрыватель, блин.
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03.02.2022 15:30 Ответить
Не смотри вверх.
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03.02.2022 15:38 Ответить
И почему то все коррупционеры - фанаты Путина
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03.02.2022 15:35 Ответить
Очень показательно, о ком упоминается в этом материале уже в комментах, на кого идет так сказать давление - Арселор Міттал Кривий Ріг, ГЗК групи "Метінвест". Бедненькие.
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03.02.2022 15:38 Ответить
А на них не могут давить? Или у нас стали вдруг кристально честные органы власти?
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03.02.2022 15:39 Ответить
Читайте ниже на 8 коментов - там есть ссылка на источник. Ничего личного. Всегда ищу, кому это выгодно.
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03.02.2022 16:02 Ответить
Главное не ищи кому выгодно что ты тут отмазываешь власть. И отчего ДБР пришло кошмарить крупные бизнесы. Так что не уверен, что ты ищешь всегда.
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03.02.2022 16:44 Ответить
По теме. Просто начались голодные игры. Очередной раунд. Прошлый раз это было когда Янукович наехал на олигархов, сожрав всех. Теперь когда Зеленые подмяли под себя всю власть и в союзе с Коломойским пошли дальше. Сценарий раз за разом один и тот же.
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03.02.2022 15:41 Ответить
Леонид Данилыч,ну не выходит качать миллиард долларов с каждой области Украины...Ковид эпидемия косит бизнес круче Голобородьков...
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03.02.2022 15:44 Ответить
Описанных олигархов в стране не менее 100, включая Порошенко.
А сколько тех "своих"?
И что с ними надо делать особенного?

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03.02.2022 15:44 Ответить
Дань маржу и прочие бандитские примочки типа "Общак" придумал Кучма на сходняке бандосов в Конча-Заспе в 1995 году......бабло мимо кассы и бюджета наше бабло...
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03.02.2022 15:47 Ответить
Вы были тупыми ими и останетесь чуваки...
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03.02.2022 15:49 Ответить
А Беня сяде колись? Чи разом з Гундосим піде в американьську тюрму?
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03.02.2022 15:50 Ответить
За що гундосому така привілея - американьська тюрма? Хай підтримує Українське, для кого Малюська камери ремонтує?
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03.02.2022 16:29 Ответить
Игорь Валерьевич не сяде до 2024 года...
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03.02.2022 15:56 Ответить
Виборів в Україні не буде. А Майдан може статися.
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03.02.2022 20:58 Ответить
Пусть пропадут чужие. Потом возьмемся за своих. Можно наоборот.
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03.02.2022 15:59 Ответить
https://rubryka.com/2022/02/03/golovu-partiyi-golos-vyklykayut-na-dopyt-u-spravi-pro-roztratu-na-miljon-dbr/ "...Як зазначається, під час проведення аналізу звітності партії працівники НАЗК виявили, що укладені керівництвом "Голосу" договори із надання послуг та виконання робіт низкою ФОПів мають ознаки фіктивності, про що було складено відповідний акт..."

Теперь понятно, какой именно бизнес щимит власть и о каком голосит это "голосист"
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03.02.2022 15:59 Ответить
Ниможиттакогабыть! Фыфсёврётиииии! Хрюк!
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03.02.2022 17:13 Ответить
Потом, как окажется, Беня не есть олигарх !
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03.02.2022 18:13 Ответить
А что это за фамилия ? Почему не знаю ? Как поганки после дождя.Плодятся и отмирают. Бабочки одновневки.
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03.02.2022 20:42 Ответить
Да ну нет! Невозможно же. Вовочка же не какой-то продажный поц, который используют силовые структуры в своих интересах, нет же?
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03.02.2022 22:25 Ответить
Не путайте Зеленского с его персонажем Голобородько, благодаря которому, он сейчас и занимает свою должность
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04.02.2022 00:16 Ответить
Реальный зашквар зеленых, налоговая говорит, что все в порядке, налоги уплачены, долгов нет, а тут наезд со стороны силовиков. Закончится это тем, что слуги обвалят свой рейтинг ниже плинтуса
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04.02.2022 00:13 Ответить
Претензии государства к компаниям, добывающим железную руду, базируются на двояком трактовании аспекта платежей ренты. Для налогообложения рентной платой, в соответствии с действительной редакцией Налогового кодекса, должна использоваться стоимость добытой железной руды, а не железорудного концентрата.
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04.02.2022 02:29 Ответить
вероятно замес весь начался после того, как руда опять поползла вверх и появилась вероятность на ее экспорте прибыль не малую иметь, как в прошлом году
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04.02.2022 12:08 Ответить
 
 