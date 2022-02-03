Большинство граждан считают, что их материальное положение ухудшилось, 37% украинцев связывают это с некомпетентностью властей, - опрос Центра Разумкова

Главными причинами экономических проблем в Украине граждане чаще всего называют некомпетентность власти и высокий уровень коррупции.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

Большинство опрошенных (52,8%) отметили, что за последний год материальное положение их семьи ухудшилось; не более трети респондентов (38,5%) ответили, что оно не изменилось и 7,8% считают, что оно улучшилось.

52,9% опрошенных считают, что Президент и правительство не способны найти эффективные решения для преодоления экономических проблем.

Треть респондентов (32,6%) придерживаются мнения, что Президент и Правительство отчасти эффективны в решении экономических проблем, а 8,4% опрошенных — что Президент и Правительство находят эффективные решения для преодоления экономических проблем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 44,9% граждан считают реальной угрозу вторжения России, 61,3% мужчин и 31,6% женщин готовы защищать Украину с оружием в руках, – опрос Центра Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Главными причинами экономических проблем в Украине опрошенные чаще всего называют некомпетентность власти (37,2%) и высокий уровень коррупции (34,3%). 11,8% опрошенных главной причиной экономических проблем считают войну на Востоке Украины, а 5,9% - пандемию коронавируса.

Исследование было проведено с 28 по 31 января 2022 года методом САТИ (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.



