Большинство граждан считают, что их материальное положение ухудшилось, 37% украинцев связывают это с некомпетентностью властей, - опрос Центра Разумкова
Главными причинами экономических проблем в Украине граждане чаще всего называют некомпетентность власти и высокий уровень коррупции.
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.
Большинство опрошенных (52,8%) отметили, что за последний год материальное положение их семьи ухудшилось; не более трети респондентов (38,5%) ответили, что оно не изменилось и 7,8% считают, что оно улучшилось.
52,9% опрошенных считают, что Президент и правительство не способны найти эффективные решения для преодоления экономических проблем.
Треть респондентов (32,6%) придерживаются мнения, что Президент и Правительство отчасти эффективны в решении экономических проблем, а 8,4% опрошенных — что Президент и Правительство находят эффективные решения для преодоления экономических проблем.
Главными причинами экономических проблем в Украине опрошенные чаще всего называют некомпетентность власти (37,2%) и высокий уровень коррупции (34,3%). 11,8% опрошенных главной причиной экономических проблем считают войну на Востоке Украины, а 5,9% - пандемию коронавируса.
Исследование было проведено с 28 по 31 января 2022 года методом САТИ (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.
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У мене питання а при Пєті на таке було?
Який контрацептив?, просто Петя гондон.
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АЛЕ!!! При ньому появились зміни на краще: значно знизилась корупція (хоч і далеко від ідеалу) в правоохоронних органах, при отриманні держпослуг, а також судових рішеннях в області громадянського/господарчого права... При ньому була стабільність і розуміння куди ми рухаємось.
А ось при Клоуні, все повернулося взад (він почав руйнувати не корупційну систему, а державні інститути)
Или это пенсионеры берут взятки.
Вы забыли хороший принцип - Живешь сам, дай и другим жить!
С какого хрена судьи получают по 90 тысяч, а пенсионеры, не набравшие стажа по причинам, придуманным государством, выживают на 1,8 тысячи в месяц без льгот?
Уравниловка это плохо, но тут просто геноцид какой то уже, и даже не беспредел!