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Большинство граждан считают, что их материальное положение ухудшилось, 37% украинцев связывают это с некомпетентностью властей, - опрос Центра Разумкова

Большинство граждан считают, что их материальное положение ухудшилось, 37% украинцев связывают это с некомпетентностью властей, - опрос Центра Разумкова

Главными причинами экономических проблем в Украине граждане чаще всего называют некомпетентность власти и высокий уровень коррупции.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

Большинство опрошенных (52,8%) отметили, что за последний год материальное положение их семьи ухудшилось; не более трети респондентов (38,5%) ответили, что оно не изменилось и 7,8% считают, что оно улучшилось.

52,9% опрошенных считают, что Президент и правительство не способны найти эффективные решения для преодоления экономических проблем.

Треть респондентов (32,6%) придерживаются мнения, что Президент и Правительство отчасти эффективны в решении экономических проблем, а 8,4% опрошенных — что Президент и Правительство находят эффективные решения для преодоления экономических проблем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 44,9% граждан считают реальной угрозу вторжения России, 61,3% мужчин и 31,6% женщин готовы защищать Украину с оружием в руках, – опрос Центра Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Главными причинами экономических проблем в Украине опрошенные чаще всего называют некомпетентность власти (37,2%) и высокий уровень коррупции (34,3%). 11,8% опрошенных главной причиной экономических проблем считают войну на Востоке Украины, а 5,9% - пандемию коронавируса.

Исследование было проведено с 28 по 31 января 2022 года методом САТИ (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Большинство граждан считают, что их материальное положение ухудшилось, 37% украинцев связывают это с некомпетентностью властей, - опрос Центра Разумкова 01
Большинство граждан считают, что их материальное положение ухудшилось, 37% украинцев связывают это с некомпетентностью властей, - опрос Центра Разумкова 02

Автор: 

опрос (2860) Центр Разумкова (229) экономика (3886)


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Топ комментарии
+22
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03.02.2022 15:22 Ответить
+21
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03.02.2022 15:30 Ответить
+19
Абсолютно, ні, зелений брехунцю . Й ціни на продукти були співрозморні з доходом громяданина !!
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03.02.2022 15:33 Ответить
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03.02.2022 15:22 Ответить
Я считаю, что это не связано с некомпетентностью властей. Такое мнение глубокая ошибка. Это связано со специальными действиями властей для разрушения Украины и утилизации народа. Газ не закупили летом по дешевой цене - специально, чтобы развалить все предприятия, сейчас, например, хлебзаводы и пекарни массово закрываются. Специально разрешен вывоз всего продовольствия из страны для создания искусственного голода - и результат - продукты исчезают, а те что есть по сумасшедшей цене - капуста по 20 грн кило, когда такое было? Медицину развалили, закрыли массово все тубдиспансеры, наркодиспансеры, психдиспансеры, многие больницы, оставили только в области, добраться до области больным в тяжелом состоянии легко? По дороге умирают. Геноцид по плану. И так во всем. Гнать надо этих изуверов сатанистов, но некому.
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03.02.2022 15:59 Ответить
В порівнянні з соціальною політикою Зє, Зєк просто благодєтєль простого люду. По перше забирав у багатих,а не в бідних. Просто не встиг.
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03.02.2022 16:00 Ответить
Можно зробити висновок із-за некомпетентності влади маємо високий рівень корупції що породжує погіршення матеріальноє становище громадян.

У мене питання а при Пєті на таке було?
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03.02.2022 15:27 Ответить
Абсолютно, ні, зелений брехунцю . Й ціни на продукти були співрозморні з доходом громяданина !!
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03.02.2022 15:33 Ответить
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03.02.2022 15:47 Ответить
Я вибачаюсь, а даних про вартісь пів вареника у Вас не має?
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03.02.2022 15:58 Ответить
найсвіжіший інсайд - зелена монобільшість готує законопроект від Гетьманцева, суть якого полягає в тому, що будь-який безробітний, який не звернувся до центру зайнятості за отриманням допомоги по безробіттю, є самозайнятою особою, яка потребує прискіпливої податкової перевірки. Так що, гей-го, гайда до центрів зайнятості ставати на облік -щоб зелена погань уху їла
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03.02.2022 19:33 Ответить
Дурбецело все дуже просто. Коли росте мінімальна заробітна плата ростуть і ціни. Виробнику легше підняти ціни на товар а ніж бути в збитку.
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03.02.2022 16:48 Ответить
Контрацептив подоляковский, зарплаты выросли на 50%?
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03.02.2022 17:09 Ответить
Коли Ви речі будете називати своїми іменами?
Який контрацептив?, просто Петя гондон.
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03.02.2022 21:07 Ответить
А хто вже 3-й рік преЗе дент :? може то якийсь твій сусід по койці "Пєтя "?
"
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03.02.2022 15:35 Ответить
Ну, опрос как раз о том, что большинству стало хуже, чем "при Пете".
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03.02.2022 15:50 Ответить
Це питяння з "подвохом". Петя та його уряд не з'явились з вакууму, коли вони прийшли вже була якась система, при тому досить корумпована! Тому сказати що при ньому такого не було - це не правда!
АЛЕ!!! При ньому появились зміни на краще: значно знизилась корупція (хоч і далеко від ідеалу) в правоохоронних органах, при отриманні держпослуг, а також судових рішеннях в області громадянського/господарчого права... При ньому була стабільність і розуміння куди ми рухаємось.
А ось при Клоуні, все повернулося взад (він почав руйнувати не корупційну систему, а державні інститути)
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03.02.2022 16:11 Ответить
Понятное дело. При той же зарплате, цены полтора года назад были куда меньше, чем сейчас. Понавыбирали ЗЕбилы себе клоунов, хуже не будет
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03.02.2022 15:27 Ответить
Ви всьо врете
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03.02.2022 15:29 Ответить
Пенсии тогда были выше в 1,5 раза если взять по курсу доллара.
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03.02.2022 16:00 Ответить
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03.02.2022 15:30 Ответить
7,8 процента зепутаты и их семьи)
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03.02.2022 15:32 Ответить
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03.02.2022 16:00 Ответить
Что же вы гады делаете? Вы этими опросами очень расстраиваете великого лидера бубочку.
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03.02.2022 16:02 Ответить
Брехун Разумков ( предатель) и его опросы, большинство людей понимают, что Украина начинает подниматься из разрухи несмотря на кризис, ковид и войну!!
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03.02.2022 16:10 Ответить
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03.02.2022 16:22 Ответить
Ветвисто-рогатые олени начинают подозревать что дед-мороз не настоящий.
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03.02.2022 17:00 Ответить
А высокий уровень коррупции из-за компетентности власти?
Или это пенсионеры берут взятки.
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03.02.2022 17:21 Ответить
В опитуванні ці 37% це ті ж люди в яких сніг біля машини не почистив мер, а лампочку не вкрутив жек?
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03.02.2022 17:23 Ответить
Дивіться на кіноекранах наступні серії про Голобородька. Там зарплати вчителям подвоїли і вони стали 8 тис. доларів за місяць.
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03.02.2022 17:24 Ответить
Більшість громадян вважає що їх становище погіршилось,але тільки меншість з них пов"язує це з владою...Дуже,дуже тонке холуйство Центру Разумкова...
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03.02.2022 17:34 Ответить
Да что ж такое, душим и душим эту коррупцию, а она все не исчезнет. Наверно в этот раз некомпетентные депутаты. Прошлые были получше. А эти зашквар на зашкваре, рожи страшные, голос мерзкий, криворожские... Слава богу старые депутаты на нас не сильно обиделись - ВИБАЧТЕ НАС!
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03.02.2022 17:45 Ответить
Я раніше отримував пенсію 500 дол. Зараз, коли 5 раз ії "подвищували", вона стала ....350 дол. А все стало дорожче в 2 рази.
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03.02.2022 18:25 Ответить
Когда власть - это Система, проедающая бюджет страны (корыто), а народ выживает вопреки законам, придуманным ВР из той же Системы, то все становится вполне логично.
Вы забыли хороший принцип - Живешь сам, дай и другим жить!
С какого хрена судьи получают по 90 тысяч, а пенсионеры, не набравшие стажа по причинам, придуманным государством, выживают на 1,8 тысячи в месяц без льгот?
Уравниловка это плохо, но тут просто геноцид какой то уже, и даже не беспредел!
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03.02.2022 18:39 Ответить
пора зе-бобиков отсылать на растов !!!
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03.02.2022 20:18 Ответить
 
 