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Депутаты просят НАБУ расследовать причастность руководства государства к импорту электроэнергии из Беларуси

Депутаты просят НАБУ расследовать причастность руководства государства к импорту электроэнергии из Беларуси

МФО "За демократическую Беларусь" обратилась в НАБУ с просьбой расследовать причастность высших должностных лиц государства к схеме импорта электрической энергии из Беларуси через арабскую компанию Vector Energy Innovation.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МФО, нардепа Алексея Гончаренко в Facebook.

"Есть все основания считать, что правительство, фракция "Слуга народа" и Офис президента могли искусственно создать энергетический кризис в Украине и спровоцировать дефицит угля на государственных ТЭС, чтобы создать прикрытие для коррупционной схемы с импортом белорусской электроэнергии. МФО "За демократическую Беларусь" публично обращается к НАБУ для проверки фактов возможного причастности руководства государства к компании Vector Energy Innovation", - заявил Гончаренко.

Нардепы также инициировали вызов в парламент премьер-министра Дениса Шмыгаля для дачи объяснений по поводу участия высшего политического руководства государства в схемах импорта электрической энергии из Беларуси.

"Прямые убытки государства от закупки электроэнергии из Беларуси за ноябрь-январь составили примерно 3,13 млрд грн. Эти средства ушли, не просто на финансирование антидемократического режима Беларуси, но и на укрепление власти Лукашенко, который прямо сейчас угрожает нам войной и создает угрозу для нашего государства", - подчеркнули в МФО.

Гончаренко сообщил, что депутаты просят Министерство энергетики и НКРЭКУ ввести полный запрет импорта электрической энергии из России и Беларуси до момента интеграции Украины в единую энергосистему стран ЕС.

Как сообщалось, Украина полностью отрежется от российской и белорусской электросистем до 2023 года. После этого Украина должна присоединиться к электрической системе Европейского союза.

Автор: 

Беларусь (7923) Тарифы на электроэнергию (2178)


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Топ комментарии
+32
Вы не понимаете, это совсем другое...
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03.02.2022 15:39 Ответить
+19
Головним поки що є коломИйський. Він все вирішує, а не блаЗЄнський зі своїм зоопарком.
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03.02.2022 15:48 Ответить
+17
Арахамию в тюрму. У него коррупция в крови.
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03.02.2022 15:41 Ответить
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Вы не понимаете, это совсем другое...
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03.02.2022 15:39 Ответить
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03.02.2022 15:43 Ответить
А почему депутаты просят? Ведь главная в стране Верховная Рада, даже не президент.
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03.02.2022 15:40 Ответить
Головним поки що є коломИйський. Він все вирішує, а не блаЗЄнський зі своїм зоопарком.
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03.02.2022 15:48 Ответить
твоя правда.
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03.02.2022 15:49 Ответить
Скоріше колумбійський 😉. Хоча одне другому не заважає.
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03.02.2022 16:21 Ответить
Арахамию в тюрму. У него коррупция в крови.
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03.02.2022 15:41 Ответить
А я причем, я ведь только дворецкий!
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03.02.2022 15:44 Ответить
Російський бітум для "Великого будівництва": Як "слуги" хочуть обнулити мито для Росії | WD-INFO
https://www.youtube.com/watch?v=hzcQPidf1zQ
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03.02.2022 15:45 Ответить
В ненаситні горлянки їм той цапський бітум позаливати...
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03.02.2022 15:52 Ответить
Бабуин АраХламидия хорошо прибарахлился
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03.02.2022 15:45 Ответить
игривая обезьяна арахамлия, закатил шкурку на своём банане и задумался над ответом недругам.
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03.02.2022 15:46 Ответить
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03.02.2022 15:50 Ответить
Арахамідія поїде потім у Сухумі і буде найбагатшою у своєму розпліднику.
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03.02.2022 15:50 Ответить
поки на посадах баканов, венедіктова, монастирський, секретарка єрмак. головка фракції арахамія і в ВР боров.
НІХТО, НІХРЕНА, розслідувати не буде.....
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03.02.2022 15:56 Ответить
Топите зелёную шушваль. Они уже подзадержались у власти. Если у них конфисковать всё майно, наворованное за 3 года, то бюджет наполнится до краёв.
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03.02.2022 15:57 Ответить
Дивишся на хламідію і зелену компашку і не розумієш, чому тупі думають , що вони хитрі ...???
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03.02.2022 15:58 Ответить
потому, что не только не видят хламидий, а и не знают, что это такое.
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03.02.2022 17:15 Ответить
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03.02.2022 16:01 Ответить
Убытки одной стороны компенсируются прибылями другой стороны.
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03.02.2022 16:22 Ответить
Мародёры совсем охренели😡
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03.02.2022 19:29 Ответить
 
 