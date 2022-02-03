Россия прекращает вещание Deutsche Welle в пределах страны в ответ на запрет пропагандистского канала RT DE в ФРГ

Россия аннулирует аккредитации всех сотрудников немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ как ответную меру на запрет вещания российского телеканала RT DE в ФРГ.

Об этом заявила пресс-cлужба МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в рамках объявленных 2 февраля ответных мер на действия ФРГ по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE "российская сторона подразумевает реализовать первый этап ответных мер: закрытие корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в Российской Федерации; аннулирование аккредитации всех сотрудников бюро Deutsche Welle; спутникового и другого вещания телерадиокомпании Deutsche Welle на территории Российской Федерации".

Кроме того, сообщается, что Москва также инициирует процедуру признания Deutsche Welle СМИ-"иноагентом".

2 февраля Комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла немецкоязычному телеканалу RT DE распоряжение о прекращении спутникового и другого вещания.

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