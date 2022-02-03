Россия прекращает вещание Deutsche Welle в пределах страны в ответ на запрет пропагандистского канала RT DE в ФРГ
Россия аннулирует аккредитации всех сотрудников немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ как ответную меру на запрет вещания российского телеканала RT DE в ФРГ.
Об этом заявила пресс-cлужба МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в рамках объявленных 2 февраля ответных мер на действия ФРГ по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE "российская сторона подразумевает реализовать первый этап ответных мер: закрытие корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в Российской Федерации; аннулирование аккредитации всех сотрудников бюро Deutsche Welle; спутникового и другого вещания телерадиокомпании Deutsche Welle на территории Российской Федерации".
Кроме того, сообщается, что Москва также инициирует процедуру признания Deutsche Welle СМИ-"иноагентом".
2 февраля Комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла немецкоязычному телеканалу RT DE распоряжение о прекращении спутникового и другого вещания.
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в них сцаря відбери - галас буде на всю вселенну, бо без копняка ніяк, не вміють вони...
вусики під сопливим носом - це шарм, практично як шардоне!
Надо запретить ввоз БМВ, Ауди, Мерседесов, МАНов.....- вот это ответка, так ответка !
Германия блокирует поставки орудия в Украину, росияне - нах ваши каналы.
Ничего даже делаеть не надо, просто наблюдить как Володя сориться со всеми.
что насчет других отделение?
они работают, как так?