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Россия прекращает вещание Deutsche Welle в пределах страны в ответ на запрет пропагандистского канала RT DE в ФРГ

Россия прекращает вещание Deutsche Welle в пределах страны в ответ на запрет пропагандистского канала RT DE в ФРГ

Россия аннулирует аккредитации всех сотрудников немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ как ответную меру на запрет вещания российского телеканала RT DE в ФРГ.

Об этом заявила пресс-cлужба МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в рамках объявленных 2 февраля ответных мер на действия ФРГ по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE "российская сторона подразумевает реализовать первый этап ответных мер: закрытие корреспондентского пункта немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в Российской Федерации; аннулирование аккредитации всех сотрудников бюро Deutsche Welle; спутникового и другого вещания телерадиокомпании Deutsche Welle на территории Российской Федерации".

Кроме того, сообщается, что Москва также инициирует процедуру признания Deutsche Welle СМИ-"иноагентом".

2 февраля Комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла немецкоязычному телеканалу RT DE распоряжение о прекращении спутникового и другого вещания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Работу российского пропагандистского канала RT DE запретили в Германии

Автор: 

Германия (7082) запрет (1708) МИД РФ (1674) россия (96267) канал (160) RT (24)


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Топ комментарии
+14
яка біда-якщо сша перестане постачати айфони на рашку то у відповідь лаптеногі перестануть поставляти йотафони до США
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03.02.2022 16:09 Ответить
+14
Учитывая, что 90% населения паРашки свободно владеют немецким языком или просто очень любят новости этого канала, то да...серьезный контрудар..... Дебилы, бл..дь..(с).
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03.02.2022 16:14 Ответить
+6
Их больше в Казахстане было...большинство уехало еще в конце 90-х...
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03.02.2022 16:33 Ответить
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Введется УКВ вещание.
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03.02.2022 16:08 Ответить
Врят-ли. Может Бюргеры в отместку анулируют пакт Молотова-Риббентропа?. Хотелось-бы конечно. Я так понимаю это и есть основная причина того, что немци отказалиль на момагать...
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03.02.2022 17:23 Ответить
яка біда-якщо сша перестане постачати айфони на рашку то у відповідь лаптеногі перестануть поставляти йотафони до США
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03.02.2022 16:09 Ответить
Так вроді ж у кацапів ТайгаХВони в бренді?
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03.02.2022 16:13 Ответить
Правільна лапатнікі,насріть як завжди собі у парткі-бо лайнопаток 2 ужеж запустілі...
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03.02.2022 16:11 Ответить
а кацапам по вінту це гарний канал чі як їхні, головне у відповідь і в цому всі кацапи.
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03.02.2022 16:12 Ответить
АХВігєть який канал...
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03.02.2022 16:12 Ответить
Учитывая, что 90% населения паРашки свободно владеют немецким языком или просто очень любят новости этого канала, то да...серьезный контрудар..... Дебилы, бл..дь..(с).
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03.02.2022 16:14 Ответить
За поребриком было много этнических немцев. Может быть, они уже на своей фатерлянд, но наверняка не все.
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03.02.2022 16:19 Ответить
Их больше в Казахстане было...большинство уехало еще в конце 90-х...
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03.02.2022 16:33 Ответить
В Казахстан их сослали с началом войны, а до этого - в Поволжье. Но по факту - да. На момент развала СССР они уже были в основном в Казахстане.
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03.02.2022 17:19 Ответить
Сайт рашковерсии ДВ был на русском. Так что и канал тоже вполне мог быть на русском. Не думаю, что немцы настолько дебилы, чтоб вещать на рашку на немецком.
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03.02.2022 17:15 Ответить
Та понятно, что был и на русском....Вопрос в том, что помойку RT в Германии смотрят гораздо больше людей (выходцев из паРашки), чем DW на паРашке....
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03.02.2022 17:18 Ответить
Net ne na russkom. Na nemeckom. U RT net ni odnogo veshchaniya na russkom.
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03.02.2022 19:46 Ответить
Vy prosto ne znaete nyuansov i poetomu tut skoree vy ne ochen' umnyj. Veshchanie eto erunda. Vmeste s nim zakryvayutsya korrespondentskie punkty i vstupaet zapret na akkreditaciyu zhurnalist DW na vsyakie meropriyatiya. Po-suti lishaya kanal informacii s rossii.
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03.02.2022 19:44 Ответить
Ай-я-я-я-яй, а немцы уж прям так расстроились, так расстроились, ну прям таки ужо мочей боля нетути, угу ... *** 🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝🤪😜
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03.02.2022 16:15 Ответить
растроиться пуйло
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03.02.2022 16:46 Ответить
DW -- також ґебнюцький телеканал. Оце в ґебні рівень: можуть дозволити собі розкіш заборонити самих себе! Я в захваті!
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03.02.2022 16:16 Ответить
🤣👉👌
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03.02.2022 16:19 Ответить
Кацапи слухають D .w.!?
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03.02.2022 16:20 Ответить
Посмотрите, что сейчас в РФ продают!

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03.02.2022 16:21 Ответить
)) трусы для дидовских ролевых игр с кармашками для денег (только фото перевёрнуто)
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03.02.2022 16:28 Ответить

..
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03.02.2022 16:42 Ответить
перевожу "я день победы на ***** видал" )))))
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03.02.2022 16:46 Ответить
Від цього німці не постраждають, а кацапи не побачать по телевізору, як живуть нормальні люди.
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03.02.2022 16:22 Ответить
рабьо рабьом народилося - рабьо рабьом і здохне.
в них сцаря відбери - галас буде на всю вселенну, бо без копняка ніяк, не вміють вони...
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03.02.2022 16:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gsYFSr5z_s0 Пташка

вусики під сопливим носом - це шарм, практично як шардоне!
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03.02.2022 16:39 Ответить
Так пусть Россия хождение доллара прекратит и полеты боингов и будете вы с...ки сцыкливые в лаптях ходить и брюкву жрать!
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03.02.2022 16:41 Ответить
Да здравствует северная корея),,,,
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03.02.2022 16:41 Ответить
Айайай...
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03.02.2022 16:43 Ответить
Это не серьёзно !
Надо запретить ввоз БМВ, Ауди, Мерседесов, МАНов.....- вот это ответка, так ответка !
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03.02.2022 16:49 Ответить
куда "запретить ввоз"? В 2019 году Мерседес открыл новый завод по выпуску меринов в Пацакстане, а БМВ и Ауди там уже давно выпускаются
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03.02.2022 17:22 Ответить
там крупноузловая сборка а не производство
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03.02.2022 17:37 Ответить
и на чем они ездить будут на жигулях и уазиках?))))
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03.02.2022 17:36 Ответить


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03.02.2022 16:54 Ответить
Ахаха, росияне не прощают хорошего к себе отношения.
Германия блокирует поставки орудия в Украину, росияне - нах ваши каналы.
Ничего даже делаеть не надо, просто наблюдить как Володя сориться со всеми.
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03.02.2022 17:18 Ответить
Москальня купила шрьодерську еліту разом з тв,так навскидку,по суті закривають свій канал.Браво.
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03.02.2022 17:20 Ответить
так этот рт не только в германии вещал
что насчет других отделение?
они работают, как так?
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03.02.2022 18:22 Ответить
Замечательно !!!! Мачи фрицов !!!!
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03.02.2022 20:09 Ответить
как после этого жить
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03.02.2022 20:25 Ответить
Кому он вообще нужен и кто его смотрел? Других каналов с пропагандой завались. IPTV рулит!
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03.02.2022 21:52 Ответить
 
 