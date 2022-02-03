В центре Киева боксеры протестовали против коррупции в ФБУ и требовали законные выборы главы федерации

В Киеве у информационного агентства Укринформ состоялся митинг-протест, на котором представители 14 региональный федераций бокса требовали остановить коррупцию в ФБУ (Федерация бокса Украины) и провести законные выборы главы федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В ИА Укринформ в это время должна была проходить пресс-конференция Владимира Продивуса – главы федерации с 2007по 2021 год. Однако, сам Продивус, в итоге, на конференцию не явился. Вход в здание агентства заблокировали неизвестные, которые не впускают представителей протестующих региональных федераций и неаккредитованных журналистов.

Издание Цензор.нет ранее пыталось получить аккредитацию, однако представители ФБУ в регистрации журналиста отказали. По словам участников митинга в декабре 2021 года Владимир Продивус своим решением провел выборы на пост президента Федерации бокса Украины, на которых объявил себя победителем. Сразу после них представители 14 региональных боксерских федераций обратились в Федерацию бокса Украины с требованием провести внеочередную отчетно-избирательную конференцию, а проведённую 17 декабря объявили фальсифицированной.

Решения, принятые на конференции митингующие требуют аннулировать, так как во время ее проведения из 25 региональных федераций присутствовали представители только 11, а, значит, согласно уставу Федерации отсутствовал кворум и не была соблюдена процедура.

"Многие вопросы украинских боксеров остаются без ответа, а тех, кто их задает - исключают. Происходящее сейчас - это месть человека, который зарабатывает на спортсменах. Месть тем, кому небезразлична судьба украинского бокса. Мы требуем законных выборов главы Федерации бокса Украины, чтобы у этого вида спорта в нашей стране было будущее", - рассказал о требованиях митингующих президент Киевской городской организации ФБУ Кирилл Шевченко.

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Спортсмены-боксеры ранее неоднократно заявляли о коррупции руководства Федерации, постоянные не аргументированные денежные поборы со спортсменов и отсутствие стратегии развития бокса в Украине. Во время митинга мастер спорта международного класса, чемпион Европы 1980 года Владимир Долгунь рассказал, что годами украинские боксеры не получают положенных выплат за победы.

"20-30 боксерам Федерация бокса не выплатила сотни тысяч долларов, положенных призовых за победы на рингах", - заявил Долгунь, пообещав обнародовать списки с суммами задолженностей. Задержки выплат стали регулярными с 2013 года, сообщил он, и суммы только растут.

По словам участников митинга, единственный выход из сложившейся ситуации - проведение новой отчетно-выборной конференции Федерации бокса Украины, президента и руководящих органов организации. В противном случае они готовы обращаться как в Министерство молодежи и спорта Украины, так и в спортивно-арбитражный суд в Лозанне.

Напомним, ранее Владимир Продивус попал в скандал, связанный с РФ. Он вместе с президентом Международной ассоциации бокса (AIBA) Умаром Кремлевым записали совместное видео, в котором довольные чиновники передали привет всем жителям Украины и России, называя их "единым народом". Также до 2014 года он был народным депутатом Украины от "Партии регионов", а 16 января 2014 года поддержал "диктаторские" законы Януковича, с вертикалью которого имел тесные связи.