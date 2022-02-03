Предприниматель за $500 тыс. предлагал сотруднику СБУ "закрыть глаза" на незаконный демонтаж железнодорожного пути в Луганской области

Бывший сотрудник украинских правоохранительных органов и два человека из криминальной среды решили заработать на разборе заброшенного железнодорожного пути на территории Марковской объединенной территориальной общины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленники предложили сотруднику СБУ "крышевать" нелегальный бизнес. Оплату организатор предложил передавать по частям: после каждого этапа демонтажа пути. Общая сумма "сделки" должна составлять 500 тысяч долларов США.

Офицер спецслужбы сразу уведомил руководство о предложении неправомерной выгоды.

Читайте также: Глава благотворительного фонда Самиляк задержан при передаче $120 тыс. взятки главе ГИАГ, - Бутусов

Правоохранители задержали троих злоумышленников в районном центре Луганской области при попытке передачи сотруднику СБУ части суммы.

В настоящее время им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.