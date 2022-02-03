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Новости
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Предприниматель за $500 тыс. предлагал сотруднику СБУ "закрыть глаза" на незаконный демонтаж железнодорожного пути в Луганской области

Предприниматель за $500 тыс. предлагал сотруднику СБУ

Бывший сотрудник украинских правоохранительных органов и два человека из криминальной среды решили заработать на разборе заброшенного железнодорожного пути на территории Марковской объединенной территориальной общины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленники предложили сотруднику СБУ "крышевать" нелегальный бизнес. Оплату организатор предложил передавать по частям: после каждого этапа демонтажа пути. Общая сумма "сделки" должна составлять 500 тысяч долларов США.

Офицер спецслужбы сразу уведомил руководство о предложении неправомерной выгоды.

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Правоохранители задержали троих злоумышленников в районном центре Луганской области при попытке передачи сотруднику СБУ части суммы.

В настоящее время им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Автор: 

взятка (6187) СБУ (20067) Днепропетровская область (4099) Луганская область (6512)


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Топ комментарии
+7
Лещенко з Укрзалізниці зараз усєх на чисту воду виведе і до Венедіктовоі, як порядної прокурорши…
Вона так говорила з трибуни ВРУ…
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03.02.2022 17:02 Ответить
+5
Какой СБУ-шник за такую мелочь согласится ?
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03.02.2022 16:42 Ответить
+4
500 000 у.е. = 14 млн. грн /65 (вес 1 метра рельса) /6 (цена лома) / 2 (в одной колее 2 рельса) =18 км пути. И это только за крышу. А еще производственные затраты, и себе же нужно заработать.

Х.з. Многовато как то.
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03.02.2022 16:52 Ответить
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Какой СБУ-шник за такую мелочь согласится ?
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03.02.2022 16:42 Ответить
Потрібно писати-колишній бандюк у пагонах з бандюками...
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03.02.2022 16:43 Ответить
Что то слишком дорогая колея.
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03.02.2022 16:45 Ответить
Прикинь..З десяток км навіть по ціні лому
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03.02.2022 16:49 Ответить
Може переплутали валюту?)
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03.02.2022 16:50 Ответить
Хоча якщо врахувати що вага 1 м рейок 65 кг мінімум то цілком можливо що там дорослі суми вимальовуються
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03.02.2022 16:51 Ответить
Это если тип рельса Р-65, если какая-то незначительная второстепенная ветка, то скорее всего Р-50, 50 кг погонный метр
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03.02.2022 19:18 Ответить
Це головні колії. Там цілком можуть бути і Р75
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03.02.2022 19:49 Ответить
Если главные то да.
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03.02.2022 21:57 Ответить
500 000 у.е. = 14 млн. грн /65 (вес 1 метра рельса) /6 (цена лома) / 2 (в одной колее 2 рельса) =18 км пути. И это только за крышу. А еще производственные затраты, и себе же нужно заработать.

Х.з. Многовато как то.
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03.02.2022 16:52 Ответить
Якщо на дільниці яку планували обробити була станція чи депо, то там суми мама не горюй
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03.02.2022 16:55 Ответить
А якщо гілка веде в ЛуганДон? Може треба було не заважати
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03.02.2022 17:05 Ответить
Ні, не веде. Років п'ять тому то була основна гілка для рашапоїздів на південь (ростовська область). Вони збудували обхід, і тому ця колія на території України залишилася ні до чого. Її треба було вже давно розібрати, а рейки перекласти у значно потрібніших локаціях.
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03.02.2022 17:56 Ответить
Так, звісно. Зоринівка. На цій станції ще й тягова електропідстанція є.

Але то все металобрухт, зважаючи, що кацапчики вже давно збудували і ввели у експлуатацію колію, що обходить Україну. Хоча цікаво: кому той металобрухт тепер формально належить? (УЗ цей перегон не експлуатувала)
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03.02.2022 17:53 Ответить
"Поганий" з вас бізнесмен , а шпали, а щебінь..
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03.02.2022 22:35 Ответить
А крадіжки давно віднесені до підслідності фсбу?
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03.02.2022 17:01 Ответить
Якщо він сепар, СБУ нічого йому робити не буде. Це вказівка ФСБ.
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03.02.2022 17:20 Ответить
Лещенко з Укрзалізниці зараз усєх на чисту воду виведе і до Венедіктовоі, як порядної прокурорши…
Вона так говорила з трибуни ВРУ…
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03.02.2022 17:02 Ответить
Они ведь разбирали, что бы враг не мог воспользоваться!
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03.02.2022 17:17 Ответить
Не верю
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03.02.2022 17:24 Ответить
Полотно в Лугандонію тоді виходить що? Сірожа.
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03.02.2022 19:18 Ответить
 
 