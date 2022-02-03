Предприниматель за $500 тыс. предлагал сотруднику СБУ "закрыть глаза" на незаконный демонтаж железнодорожного пути в Луганской области
Бывший сотрудник украинских правоохранительных органов и два человека из криминальной среды решили заработать на разборе заброшенного железнодорожного пути на территории Марковской объединенной территориальной общины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Злоумышленники предложили сотруднику СБУ "крышевать" нелегальный бизнес. Оплату организатор предложил передавать по частям: после каждого этапа демонтажа пути. Общая сумма "сделки" должна составлять 500 тысяч долларов США.
Офицер спецслужбы сразу уведомил руководство о предложении неправомерной выгоды.
Правоохранители задержали троих злоумышленников в районном центре Луганской области при попытке передачи сотруднику СБУ части суммы.
В настоящее время им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
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Х.з. Многовато как то.
Але то все металобрухт, зважаючи, що кацапчики вже давно збудували і ввели у експлуатацію колію, що обходить Україну. Хоча цікаво: кому той металобрухт тепер формально належить? (УЗ цей перегон не експлуатувала)
Вона так говорила з трибуни ВРУ…