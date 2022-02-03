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Новости Коронавирус и карантин
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Ермак заболел коронавирусом: На следующей неделе в Берлине планируют провести встречу советников лидеров Нормандской четверки

Ермак заболел коронавирусом: На следующей неделе в Берлине планируют провести встречу советников лидеров Нормандской четверки

Глава Офиса президента Андрей Ермак получил положительный тест на COVID-19.

Об этом глава ОП сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Коронавирус все еще очень коварен. Сегодня получил положительный тест. Крайне не вовремя, но продолжаю работать, не останавливаясь.

Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее стать на ноги", - говорится в сообщении.

Отметим, Ермак уже болел коронавирусом. 9 ноября 2020 г. он сообщил, что получил положительный тест.

Ранее сообщалось, что встреча советников лидеров Нормандской четверки планируется на следующей неделе.

Читайте также: Советники нормандской четверки задекларировали разногласия и изъявили желание работать над ними, – Ермак

Ермак заболел коронавирусом: На следующей неделе в Берлине планируют провести встречу советников лидеров Нормандской четверки 01

Автор: 

Ермак Андрей (1272) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+39
Андрей Елдак должен больше проводить времени с зеленским теперь, а вдруг!!!
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03.02.2022 16:46 Ответить
+29
тримаю кулаки! а де випічка недорога є? ну там пиріжки , печення... скумбрію не пропонувати!
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03.02.2022 16:46 Ответить
+19
нюхав. на пару з монікою.
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03.02.2022 16:49 Ответить
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Коловся🤔чи не коловся?
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03.02.2022 16:46 Ответить
нюхав. на пару з монікою.
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03.02.2022 16:49 Ответить
МЕГАВОРЮГА ,д'ерьмак ,рашистский пацюк 🐀🤮🤮🤮
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03.02.2022 22:24 Ответить
Бог не фрайер
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03.02.2022 22:25 Ответить
Андрей Елдак должен больше проводить времени с зеленским теперь, а вдруг!!!
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03.02.2022 16:46 Ответить
не з нашим,то щастям.
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04.02.2022 00:40 Ответить
У Елдака есть задача от бункерфюрера сорвать встречу советников лидеров Нормандской четверки.
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05.02.2022 16:54 Ответить
тримаю кулаки! а де випічка недорога є? ну там пиріжки , печення... скумбрію не пропонувати!
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03.02.2022 16:46 Ответить
мысленно с Вами
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03.02.2022 16:52 Ответить
Здається вірус теж може бути корисним...
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03.02.2022 16:46 Ответить
Ну хоть одна приятная новость от этой власти. Меньше своим таблом тусить на фото будет да деньги налогоплательщиков проматывать.
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03.02.2022 16:48 Ответить
Може, хоч вірус його... звільнить
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03.02.2022 16:51 Ответить
щоб усі накуй виздихали...............
оп, моня весь кабмін монобільшість,
всі суки до одного.
ураїні пора мати достойну владу.
ми заслуговуємо на краще.
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!!!
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03.02.2022 16:54 Ответить
З огляду на те що 73% українських виборців ідіоти і придурки то ми на краще не заслуговуємо. Я в цьому переконаний. Країна з такими показниками розвитку інтелекту громадян не має шансів на успіх. Якщо людина ідіот то це надовго , ймовірніше назавжди. А те що молодші, розумніші і активніші схильні покидати цю країну назавжди , то відсоток ідіотів тільки зростатиме...
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03.02.2022 20:58 Ответить
читайте - Джейсон Бреннан "Проти демократії". там все досить просто і яскраво пояснено
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04.02.2022 15:59 Ответить
А чем же он болел в 2020 году вместе с преЗедентом !?
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03.02.2022 16:58 Ответить
Наверное, они тухлую скумрию вместе жарили...
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03.02.2022 17:18 Ответить
Відкрию секрет; легкою гонореєю. А ви чого думаєте шмендель пішла у відставку?
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03.02.2022 17:36 Ответить
Ящуром
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03.02.2022 21:07 Ответить
👨‍❤️‍💋‍👨 Привыкали и снюхивались
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03.02.2022 22:27 Ответить
Це вже який раз Пєрдак закашляв, 2й чи 3й?
По закону жанру найвеличнівшивий мав злягти разом з ним.
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03.02.2022 17:00 Ответить
Наші тести, незрозумілого виробника, та незрозумілої сертефікації, показують ковід навіть у дерев у сосновому, чи дубовому лісі.
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03.02.2022 17:01 Ответить
в ва є підтвердження словам ?
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03.02.2022 22:28 Ответить
тримайтеся, пане президент. Без вас Зеленському буде важко
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03.02.2022 17:06 Ответить
Хіба це цікава звістка? От якби: "єрмак підхопив якусь хєрню, і почав розповідати про себе чесно, а також про усіх своїх зелених і московських друзів" - ото була би стаття. А так - самі знаєте...
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03.02.2022 17:07 Ответить
Розповідати про себе чесно? Ні! Він стільки не винюхає!😡
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03.02.2022 17:11 Ответить
формат зрадників інтересів України
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03.02.2022 17:12 Ответить
Шось аж захотілось некролог Єрмака на Цензорі прочитать.
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03.02.2022 17:24 Ответить
Говорил , что что то не то , А оно вот Как получилось , значит Болен , но все таки не Верится , что после продолжительной болезни он вернется .
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03.02.2022 17:24 Ответить
То хай би Дєрьмак і здох!
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03.02.2022 17:26 Ответить
Таку падлюку ще якісь віруси беруть???
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03.02.2022 17:33 Ответить
Злые вы
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03.02.2022 17:33 Ответить
Ми не тільки злі ми ще й жорстокі: бородатого мальчіка в трусіках распінаєм.
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03.02.2022 17:41 Ответить
Виздоровлюй, земля тобі бетоном.
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03.02.2022 17:35 Ответить
як же наш недорось без свого мужчини справиться?
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03.02.2022 17:43 Ответить
Да в Епифании затихаряться, не впервые!
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03.02.2022 18:20 Ответить
...дерьмак, быстренько на прививку! Вакцина уже в шприце...
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03.02.2022 17:44 Ответить
Да не уж то для страны появился шанс!
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03.02.2022 17:44 Ответить
так он же в прошлом году на пару с Зелей болел! Как же так?
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03.02.2022 17:48 Ответить
"Чемпионы по борьбе с корона вирусом"(с) они такие чемпионы...
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03.02.2022 17:54 Ответить
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак отримав позитивний тест на COVID-19.
Тсс, не спугните удачу
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03.02.2022 17:53 Ответить
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04.02.2022 00:22 Ответить
Якщо і подохне,то не велика втрата...
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03.02.2022 18:00 Ответить
Смерти Господи прошу.Не для себя прошу.
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03.02.2022 18:03 Ответить
Ви смієтесь,а країна залишилась без керівництва.У нас, нагадайте,яка форма правління?Парламентсько-президентська?Де парламент?Де "президент"(єрмак)?
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03.02.2022 18:25 Ответить
АБАЖДИТЕ , а карантин ?

9+14=23 . Не раньше 23 февраля Ермак может выйти из дома.
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03.02.2022 18:34 Ответить
Ой лишенько!!! А як же без Єрмака найвеличніший наркозалежний недо гарант цих декілька тижнів буде??? Прийдеться Зеленському разом з Єрмаком в феофанію в одну палату лягати. Коли Зеленський хворів на корону в феофанії Єрмак пішов в лікарню хворіти разом з ним. Ленка Вову до Єрмака вже скільки часу ревнує.
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03.02.2022 18:45 Ответить
Вся надія на вірус! Не підкачай!
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03.02.2022 18:49 Ответить
АМІНЬ!
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03.02.2022 19:58 Ответить
він спєцом "захворів", бо передумав їхати на зустріч з маскалями
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03.02.2022 20:38 Ответить
Иногда вещи являются именно тем, чем кажутся (в смысле, может действительно заболел). Но в свете того, что наши сознательно или в силу идиотизма ломают игру англо-саксам по загону русских в стойло (см. заседание Совбеза ООН, например), думаю, Джонсон доходчиво пояснил нашему Зеле при личной встрече на днях, что Ермаку надо пропустить встречу с Козаком на следующей неделе . . . А предлог долго придумывать не надо - повсюду ковид свирепствует . . .
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03.02.2022 21:11 Ответить
Та ні,то Дерьмаку сказали,що його нової квартирки в Лондоні,йому вже наживо не побачити.
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04.02.2022 00:44 Ответить
Брэшэ!
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03.02.2022 21:13 Ответить
Яка сумна новина😁
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03.02.2022 21:47 Ответить
держим кулачки
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03.02.2022 22:18 Ответить
може вирус пузана коцапского победит
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03.02.2022 22:19 Ответить
А это те вакцинутые которые за 4000 купили .. А антиваксеры не раз за разом а в сплошную....
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03.02.2022 22:30 Ответить
типа ты сказал что дермак себе за 4000 купил?
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03.02.2022 22:34 Ответить
Подохни скотина...
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03.02.2022 22:29 Ответить
Когда то Украине должно же повезти? Всякие ироды и выродки ее уже замучили.
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03.02.2022 22:36 Ответить
Відверто бажаю вже цього разу тобі умиротворитись.
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03.02.2022 22:44 Ответить
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03.02.2022 22:47 Ответить
Бедный, бедный вирус. Угораздило его подхватить такую заразу.
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03.02.2022 22:50 Ответить
Людей, яким у таких обставинах я не побажав би виздоровлення, є не більше 5. Єрмак - один з цих 5.
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03.02.2022 22:51 Ответить
Кремлёвский крот должен сдохнуть!
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03.02.2022 22:55 Ответить
просто - обязон!
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03.02.2022 22:58 Ответить
Горе то какое.
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03.02.2022 23:07 Ответить
Так как он по идее должен был бы уже быть трижды привитым. То перенесет болезнь в легкой форме и к моменту встречи будет как " штык", а нет так поедет и заразит представителя РФ, поцеловав в засос. Если конечно не решил просто "соскочить" с неудобной темы ( тогда интересно кого пошлют в виде " козла отпущения".)
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03.02.2022 23:13 Ответить
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03.02.2022 23:38 Ответить
Ну что тут сказать .. Высок риск и у Зеленого тоже подцепить от Ермака корону (в прошлый раз они вместе лежали в больнице).

Кстати, все видели, как Зеленый намедни общался с Борисом Джонсоном - с рукопожатиями и без всяких масок, как будто никакие коронавирусные ограничения у нас уже не действуют..
И тут - опа-на... Два клоуна, блин…(с)
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03.02.2022 23:45 Ответить
Там в Париже на прошлой неделе и новичок с полонием моглибыть
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03.02.2022 23:50 Ответить
Ого. Кто же это такой сильный что посадил главного зицпредседателя на цепь ?
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03.02.2022 23:50 Ответить
кста.. в тему ваксерам на подумать..

Французский врач Люк Монтанье, лауреат Нобелевской премии по медицине 2008 года за открытие СПИДа. «Те, кто получил третью дозу, должны пойти в лабораторию и пройти тест на СПИД. Результат может вас удивить. И тогда можете подать в суд на ваше правительство».
Когда Люк Монтанье, выступил с мнением о том, что covid создан искусственно, его просто «стёрли в порошок» те, кого наняли корпорации Биг-фармы.
Потому что СПИД - это всего навсего - запредельный уровень антител !!!.. Подумай над этим..
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04.02.2022 00:01 Ответить
На самом деле я не знаю, как ставится диагноз ВИЧ-инфицирования.
Спасибо, что напомнили, надо будет посмотреть, любопытно.

А диагноз диабета 1-го типа (инсулинозависимого) можно обнаружить, проверив уровень антител (убивающих бета-клетки поджелудочной железы).
Сахар крови при зашкаливающем (innumerable) количестве антител может быть и в норме.
Правда, инсулин уже будет на самом нужмен пределе допустимого.
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04.02.2022 00:38 Ответить
Акцент поставьте в изучении на то, а что такое этот - "запредельный уровень антител" и как он влияет на организм - и вам многое станет понятно не только в вопросе спида, диабета, вакцинации или т.з. эвтаназии ...
Удачи Вам и всего доброго !!! И берегите свое здоровье от врачей !!
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04.02.2022 00:54 Ответить
"Акцент поставьте в изучении на то, а что такое этот - "запредельный уровень антител" и как он влияет на организм"

А зачем?
Мне поставили диагноз диабета 1-го типа именно измерив количество антител.
Диабет 1-го типа - автоимунное заболевание, ничего с ним поделать нельзя, диабет неизлечим.
А "запредельный уровень" - я так перевела "innumerable". когда количество того, что измеряют, (камней в желчном пузыре, кровяных телец в образце мочи или антител с образце крови) превосходит некий уровень, за которым прибор (или человек) уже не может сосчитать; тогда и не считают, а пишут "innumerable", ибо для постановки диагноза данных уже более чем достаточно (с избытком данных, я бы сказала).
Точно так же, по огромному числу антител, поставили и диагноз гипертиреоза.

Так что про высокий уроень антител я на личном опыте знаю то, что плохо влияет высокий уровень антител на организм, организм сам себя уничтожает, "пожирая" изнутри, убивая органы.

Именно поэтому мандаты ширяться людям с автоимунными заболеваниями меня просто вымораживают: можно спровоцировать автоимунное заболевание, более 'веселое", чем диабет, например, склеродермию.
"Чудо" что за автоимунное заболевание склеродермия, больной умирает медленно, "частями".

Кроме того, далеко не все врачи - холуи ротшильдовские, как Ляшко.
Я и жива то до сих лишь благодаря помощи врачей.

"Удачи Вам и всего доброго !"
Спасибо Вам большое.
И Вам крепкого здоровья.
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04.02.2022 06:07 Ответить
Хватит нести бред про спид специалисты хреновы. Вас садить нужно за такой бред для людей которые в медицине не разбираются от слова совсем.
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04.02.2022 00:30 Ответить
Та то ж ігор мохнатов, тролячка кацапський. Там нема з ким розмовляти, у спам одразу.
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04.02.2022 06:50 Ответить
Пора собирать на памятник!
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04.02.2022 09:00 Ответить
 
 