Ермак заболел коронавирусом: На следующей неделе в Берлине планируют провести встречу советников лидеров Нормандской четверки

Глава Офиса президента Андрей Ермак получил положительный тест на COVID-19.

Об этом глава ОП сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Коронавирус все еще очень коварен. Сегодня получил положительный тест. Крайне не вовремя, но продолжаю работать, не останавливаясь.

Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее стать на ноги", - говорится в сообщении.

Отметим, Ермак уже болел коронавирусом. 9 ноября 2020 г. он сообщил, что получил положительный тест.

Ранее сообщалось, что встреча советников лидеров Нормандской четверки планируется на следующей неделе.

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