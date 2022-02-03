Турция не планирует замораживать продажу оружия Украине, чтобы угодить России, - администрация Эрдогана
Украина выразила намерение закупить у Турции новые ударные БПЛА.
Об этом сообщил глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью агентству Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Турции.
Алтун подчеркнул, что Турция не планирует замораживать продажу оружия Украине, чтобы угодить России.
"Военное сотрудничество между Анкарой и Киевом не направлено против России и не будет прервано в угоду ей", - заявил представитель администрации Эрдогана.
Топ комментарии
+17 Pravda Pravda #489811
показать весь комментарий03.02.2022 16:50 Ответить Ссылка
+17 изюминка
показать весь комментарий03.02.2022 16:53 Ответить Ссылка
+11 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий03.02.2022 17:07 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И это прекрасно.