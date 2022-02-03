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Новости Война
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Турция не планирует замораживать продажу оружия Украине, чтобы угодить России, - администрация Эрдогана

Турция не планирует замораживать продажу оружия Украине, чтобы угодить России, - администрация Эрдогана

Украина выразила намерение закупить у Турции новые ударные БПЛА.

Об этом сообщил глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью агентству Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Турции.

Алтун подчеркнул, что Турция не планирует замораживать продажу оружия Украине, чтобы угодить России.

"Военное сотрудничество между Анкарой и Киевом не направлено против России и не будет прервано в угоду ей", - заявил представитель администрации Эрдогана.

Читайте также: В Украине начнут производить турецкие беспилотники "Байрактары" с украинскими двигателями "Мотор Сич", - Резников (обновлено)

Автор: 

беспилотник (3795) оборона (5241) оружие (10272) Турция (3503)


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Топ комментарии
+17
Сьогодні надвечір новини з раШки будуть особливо цікавими.🤓
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03.02.2022 16:50 Ответить
+17
петя ты дебил
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03.02.2022 16:53 Ответить
+11
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03.02.2022 17:07 Ответить
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Сьогодні надвечір новини з раШки будуть особливо цікавими.🤓
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03.02.2022 16:50 Ответить
а які яскраві фєєрвєркі з лапатних пєрдаков...
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03.02.2022 16:52 Ответить
Одна чорна зрада і капітулянство із сторони Зє.
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03.02.2022 17:06 Ответить
уклонистские ботьі осваивают сарказм?
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03.02.2022 17:34 Ответить
Ну любіт Ердоган ніжеспіньє бункєрнай бабушкі...
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03.02.2022 16:51 Ответить
петя ты дебил
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03.02.2022 16:53 Ответить
як так можна про Гетьмана... айяйяй
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03.02.2022 17:06 Ответить
Пора тебе менять методичку...где вас Подоляк таких берет?....при Порохе поставили первую партию "Байрактаров"и не только...
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03.02.2022 17:09 Ответить
дєвачькі.... ніругайтесь! ні адін, ні другой, большє нікагда нібудут прізідентамі Україні!
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03.02.2022 19:08 Ответить
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03.02.2022 16:55 Ответить
какой байрактар могли закупить в 14 году????
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03.02.2022 16:56 Ответить
Чем больше - тем лучше!
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03.02.2022 16:59 Ответить
Що ж. Все правильно висловила. Такі наміри вітаються зі всієї сили.
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03.02.2022 17:02 Ответить
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03.02.2022 17:07 Ответить
странно ... что не с лопаты...
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03.02.2022 17:16 Ответить
Смачного!
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05.02.2022 10:13 Ответить
щас на параше опять найдут в турецких помидорах фильтрующийся вирус ящура )
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03.02.2022 17:08 Ответить
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03.02.2022 17:22 Ответить
На районе эпидемия У скабеихи ящур))
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03.02.2022 17:30 Ответить
АДМІН!!! виправте помилку в назві новини !!!!
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03.02.2022 17:13 Ответить
У тексті теж та сама помилка.
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03.02.2022 17:16 Ответить
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03.02.2022 17:15 Ответить
Соромлюся спитати, про "ношфспіну" вже було, ні ???
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03.02.2022 17:17 Ответить
кожаный ятаган ниже спины
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03.02.2022 18:19 Ответить
А как же производство беспилотников в Украине ?
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03.02.2022 17:20 Ответить
Алень, у стойло
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03.02.2022 17:31 Ответить
все так-же, дуня. читай газетьі
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03.02.2022 17:35 Ответить
Прессуху смотрите. Мирное решение, минские.
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03.02.2022 17:31 Ответить
Украина закупает БПЛА у Турции, а балалаешники обносят "Алиэкспрес" на игрушечные дроны, что бы лапте-электорату по х@йлоТВ показать типа "а мы сваи зделали аналоговнеты - летаютъ!
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03.02.2022 17:33 Ответить
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03.02.2022 17:47 Ответить
Во-во...)))
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03.02.2022 18:00 Ответить
Ердоган КРАСАВЕЦ ! Не лебезит перед пуйлом.
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03.02.2022 17:41 Ответить
А мне вот интересно. Под каким соусом фашисты подают неправомочнсть бомбардировки Байроктаром позиций... гаубицы?
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03.02.2022 17:46 Ответить
роССія, яка має 1,7% у світовій економіці, тобто, на рівні Іспанії, Австралії та Бразилії, проти 24,4% в США, претендує на "вЯлікасть" і "исключительнасть", та хоче диктувати світові свої умови співжиття. Європі та Америці, у випадку безумства царя і розвязання війни, є що втрачати, роССії втрачати нічого, вона злидня.
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03.02.2022 17:47 Ответить
" і не буде перервана "
И это прекрасно.
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03.02.2022 18:05 Ответить
При Зеленском Украина больше развила связи со странами и получила существенную помощь для обороны страны! Патронный бы завод еще нам построить!
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03.02.2022 18:15 Ответить
 
 