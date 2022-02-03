Турция не планирует замораживать продажу оружия Украине, чтобы угодить России, - администрация Эрдогана

Украина выразила намерение закупить у Турции новые ударные БПЛА.

Об этом сообщил глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью агентству Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Турции.

Алтун подчеркнул, что Турция не планирует замораживать продажу оружия Украине, чтобы угодить России.

"Военное сотрудничество между Анкарой и Киевом не направлено против России и не будет прервано в угоду ей", - заявил представитель администрации Эрдогана.

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