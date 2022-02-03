Запад должен подготовиться к мести РФ в случае введения санкций, - Financial Times

Не желая обострять риск военного столкновения с Россией, Запад в значительной степени полагается на угрозу экономических санкций, чтобы сдержать Москву от вторжения в Украину.

Хорошая новость состоит в том, что США разрабатывают мощный пакет санкций и убеждают некоторых "непокорных" союзников ЕС поддержать их. Но плохая новость такова — вряд ли этого будет достаточно, чтобы убедить президента РФ Владимира Путина просто отступить. Поэтому Запад должен приготовиться к последствиям как собственных санкций, так и мести Кремля. Об этом пишет Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Если Россия приступит к вторжению в Украину, США и европейские союзники готовятся запретить своим кредиторам конвертировать рубли в доллары. Хотя договоренность отключить Россию от межбанковской платежной системы SWIFT выглядит недостижимой, другие запланированные шаги могут нанести значительный ущерб банкам и финансовой системе РФ.

Вашингтон также угрожает блокированием экспорта некоторых важных технологий, содержащих американские компоненты, в Россию. Это может ударить военную и авиационную промышленность, а также некоторые потребительские товары в РФ.

Доступ к западным технологиям и капиталу может быть заблокирован для новых российских энергетических проектов. Похоже, что газопровод "Северный поток-2", скорее всего, будет остановлен.

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Вашингтон также угрожает ввести санкции против магнатов и чиновников, приближенных к Путину. Санкции явно отразятся на их особняках и банковских счетах на Западе.

Это побудило Великобританию, чья поддержка жизненно важна, учитывая роль Лондона как "центра циркуляции российских денег", подготовить подобные шаги.

Однако Россия достаточно хорошо защищала себя от санкций после того, как Запад наказал РФ после аннексии Крыма в 2014 году. В 2015 году Кремль оказывал давление на своих олигархов, чтобы они "привезли деньги домой", и запретил высокопоставленным чиновникам владеть зарубежными активами.

Москва накопила золотовалютные резервы, которые превышают 620 миллиардов долларов; только одна шестая часть в долларах. Переизбыток доходов от нефти и газа был накоплен в Фонде национального богатства на сумму 190 миллиардов долларов. Государственный долг РФ составляет всего 20% ВВП.

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У Москвы также есть невоенные способы нанести ответный удар, и она усилила рычаги влияния благодаря тому, что Европа полагается на российский газ. Отказавшись от продажи дополнительного газа в результате недавнего сокращения поставок, Россия смогла уменьшить запасы в европейских газовых хранилищах до менее 40 процентов мощности, что является самым низким показателем за всю историю в это время года.

Сжиженного природного газа от таких поставщиков как Катар может быть недостаточно, чтобы компенсировать даже частичные ограничения поставок со стороны России. Москва также может ответить на шаги Запада, захватив иностранные активы в России или ограничив репатриацию доходов.

И хотя Кремль может быть уверен, что выдержит краткосрочный шок, западные санкции нанесут еще больший ущерб российской экономике в долгосрочной перспективе. Цена как самих санкций, так и защиты от них с 2014 года привела к стагнации роста и уровня жизни, политический удар для президента России со временем может стать серьезным.

Угроза санкций остается важной частью стратегии Запада, включающей дипломатические переговоры и усилия по увеличению цены вторжения для России. Западным странам следует расширить поставки оборонительного оружия в Киев.

"Военные мышцы" Москвы также подчеркивают необходимость предпринять давно назревшие шаги. Великобритания, в частности, должна усилить контроль за незаконными российскими деньгами, не только в рамках санкций, связанных с Украиной, но и для предотвращения попыток подорвать ее демократию.

Европа же должна превратить разговоры о том, чтобы сделать себя менее зависимой от российской энергетики, в реальность. Сегодняшний кризис можно погасить. Но западные лидеры больше не могут позволить себе сомневаться в агрессивной природе Кремля, с которым они имеют дело, резюмирует издание.