Запад должен подготовиться к мести РФ в случае введения санкций, - Financial Times
Не желая обострять риск военного столкновения с Россией, Запад в значительной степени полагается на угрозу экономических санкций, чтобы сдержать Москву от вторжения в Украину.
Хорошая новость состоит в том, что США разрабатывают мощный пакет санкций и убеждают некоторых "непокорных" союзников ЕС поддержать их. Но плохая новость такова — вряд ли этого будет достаточно, чтобы убедить президента РФ Владимира Путина просто отступить. Поэтому Запад должен приготовиться к последствиям как собственных санкций, так и мести Кремля. Об этом пишет Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Если Россия приступит к вторжению в Украину, США и европейские союзники готовятся запретить своим кредиторам конвертировать рубли в доллары. Хотя договоренность отключить Россию от межбанковской платежной системы SWIFT выглядит недостижимой, другие запланированные шаги могут нанести значительный ущерб банкам и финансовой системе РФ.
Вашингтон также угрожает блокированием экспорта некоторых важных технологий, содержащих американские компоненты, в Россию. Это может ударить военную и авиационную промышленность, а также некоторые потребительские товары в РФ.
Доступ к западным технологиям и капиталу может быть заблокирован для новых российских энергетических проектов. Похоже, что газопровод "Северный поток-2", скорее всего, будет остановлен.
Вашингтон также угрожает ввести санкции против магнатов и чиновников, приближенных к Путину. Санкции явно отразятся на их особняках и банковских счетах на Западе.
Это побудило Великобританию, чья поддержка жизненно важна, учитывая роль Лондона как "центра циркуляции российских денег", подготовить подобные шаги.
Однако Россия достаточно хорошо защищала себя от санкций после того, как Запад наказал РФ после аннексии Крыма в 2014 году. В 2015 году Кремль оказывал давление на своих олигархов, чтобы они "привезли деньги домой", и запретил высокопоставленным чиновникам владеть зарубежными активами.
Москва накопила золотовалютные резервы, которые превышают 620 миллиардов долларов; только одна шестая часть в долларах. Переизбыток доходов от нефти и газа был накоплен в Фонде национального богатства на сумму 190 миллиардов долларов. Государственный долг РФ составляет всего 20% ВВП.
У Москвы также есть невоенные способы нанести ответный удар, и она усилила рычаги влияния благодаря тому, что Европа полагается на российский газ. Отказавшись от продажи дополнительного газа в результате недавнего сокращения поставок, Россия смогла уменьшить запасы в европейских газовых хранилищах до менее 40 процентов мощности, что является самым низким показателем за всю историю в это время года.
Сжиженного природного газа от таких поставщиков как Катар может быть недостаточно, чтобы компенсировать даже частичные ограничения поставок со стороны России. Москва также может ответить на шаги Запада, захватив иностранные активы в России или ограничив репатриацию доходов.
И хотя Кремль может быть уверен, что выдержит краткосрочный шок, западные санкции нанесут еще больший ущерб российской экономике в долгосрочной перспективе. Цена как самих санкций, так и защиты от них с 2014 года привела к стагнации роста и уровня жизни, политический удар для президента России со временем может стать серьезным.
Угроза санкций остается важной частью стратегии Запада, включающей дипломатические переговоры и усилия по увеличению цены вторжения для России. Западным странам следует расширить поставки оборонительного оружия в Киев.
"Военные мышцы" Москвы также подчеркивают необходимость предпринять давно назревшие шаги. Великобритания, в частности, должна усилить контроль за незаконными российскими деньгами, не только в рамках санкций, связанных с Украиной, но и для предотвращения попыток подорвать ее демократию.
Европа же должна превратить разговоры о том, чтобы сделать себя менее зависимой от российской энергетики, в реальность. Сегодняшний кризис можно погасить. Но западные лидеры больше не могут позволить себе сомневаться в агрессивной природе Кремля, с которым они имеют дело, резюмирует издание.
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кому дякувати за це ви знаете самі...
Запомните это, чтобы понять все поступки кремля в прошлом, настоящем и в будущем
Всё остальное вторично, и не должно ограничивать применение оружия.
Ни оппозиция, ни СМИ внутри страны.
Народ должен быть покорен как погается рабу и внимать воле хазяина.
Ранее запад посмел навязывать России какие то демократические ценности. По логике кремля, это потому что у него не было оружия и его могли захватить.
Потом великий Пу развёл доверчивый запад на деньги и создал так много оружия, что мордор "встал с колен" и теперь сам может диктовать волю другим.
Если у тебя есть оружие - ты сила, которой должны подчиняться.
Внутри страны даже создан список "иностранных агентов". По сути потенциальных врагов мордора.
Поэтому экономические санкции, которые не вредят обладанию оружием - это пустой звук для кремля.
После тотальной зачистки политического поля удержать рабов в стойле не будет сверхсложной задачей. Особенно после демонстрации того, как расстреливали протестующих в Казахстане.
Какой бы высоты не достигли экономические санкции - это мимо цели.
Единственная экономическая цель, имеющая смысл - это нефть и газ. Без их импорта в ЕС мордор столкнется с непреодолимой преградой уже через полгода.
Германия держит в своих руках яйцо Кощея с иглой, но не сможеь с ним ничего сделать. Плнятно, что мордор приложит все усилия, чтобы вырвать это яйцо из трусливых немецких ручонок.
Так как оружие для мордора имеет первостепенную роль для диктования своей воли, а в случае ее невыполнения, оружие будет применено как решающий аргумент.
Сколько бы вы не закачали в экономику мордора нефте и газодолларов - они пойдут не на развитие вторичной экономики, а на первичную цель - оружие.
Только с теми у кого есть оружие мордор будет говорить.
Только угроза оружия может изменить решения Путлера.
Мыролюбие - это признак слабости. А слабый должен подчиняться сильным.
Это средневековое мышление, но современный цивилизованный мозг просто не а силах это осознать и ввбирает то, что имеет значение для него сегодня. А там ведь ценности и восприятие мира совершенно другие
За вашей грудью постою.
8 лет сомневались разве что в потеряном $$$
А сейчас как увидели, да как поняли. Наверно много увидели.