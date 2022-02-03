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Новости Война
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Макрон инициирует переговоры с Германией и Польшей о ситуации вокруг Украины

Макрон инициирует переговоры с Германией и Польшей о ситуации вокруг Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон инициирует проведение трехсторонней встречи с Польшей и Германией для обсуждения ситуации вокруг Украины. Возможность проведения такой встречи Макрон обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом со ссылкой на офис президента Франции сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что она может состояться в Берлине в ближайшие дни.

Макрон также сообщил, что Дуда предложил поддержку усилиям Макрона по деескалации напряженности в Украине.

Читайте также: Сегодня Макрон проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Автор: 

Германия (7082) переговоры (5077) Польша (8520) Франция (3547) Дуда Анджей (772) Макрон Эмманюэль (1364)


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Топ комментарии
+7
Дві старі європейскі шльондри на викликах з кремля хочуть зганьбити щє й Польщу...
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03.02.2022 17:14 Ответить
+7
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03.02.2022 17:17 Ответить
+5
хочет вместе с своим союзником надавить на польшу, шоб та прекратила Украине поставки любой помощи.
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03.02.2022 17:13 Ответить
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хочет вместе с своим союзником надавить на польшу, шоб та прекратила Украине поставки любой помощи.
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03.02.2022 17:13 Ответить
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03.02.2022 17:17 Ответить
але вже розуміють українську )))
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03.02.2022 17:34 Ответить
голод воно не тітка...
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03.02.2022 20:38 Ответить
Дві старі європейскі шльондри на викликах з кремля хочуть зганьбити щє й Польщу...
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03.02.2022 17:14 Ответить
А тут поляки заявлять: добре, та ми ще хочемо щоб до нас доєдналися британці. Боря Джонсон такий прикольний чувак. Ось в Україну в якій краватці до клоуна на рандеву поїхав...
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03.02.2022 17:53 Ответить
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03.02.2022 17:15 Ответить
макрон+ерманюшка i Польща?
не бачу сенсу....
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03.02.2022 17:16 Ответить
Макрону жаба в горлі стала,тим часом як він з німецькими запроданцями висловлювали хвилювання англосакси почали рулити на європейськомо просторі,поляки поїдить так для картинки
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03.02.2022 17:43 Ответить
Щось Макрону нейметься останнім часом... Дав би краще зброю, а то тільки ля-ля та ля-ля...
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03.02.2022 18:28 Ответить
как просто привлечь к себе внимание всего мира после того как от тебя все отвернулись.... нужно просто всем угрожать ядерной дубинкой и грозиться захватить войной соседнюю страну .и ты снова на арене. ты снова весь в внимании и на первых страницах глянцевых журналов....(( это всё про путлера конечно..
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03.02.2022 18:59 Ответить
 
 