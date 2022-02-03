Макрон инициирует переговоры с Германией и Польшей о ситуации вокруг Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон инициирует проведение трехсторонней встречи с Польшей и Германией для обсуждения ситуации вокруг Украины. Возможность проведения такой встречи Макрон обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом со ссылкой на офис президента Франции сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что она может состояться в Берлине в ближайшие дни.

Макрон также сообщил, что Дуда предложил поддержку усилиям Макрона по деескалации напряженности в Украине.

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